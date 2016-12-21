В Северодвинске поднят Андреевский флаг на большом гидрографическом катере «БГК-2154»

21 декабря в Северодвинске Мурманской области состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на большом гидрографическом катере проекта 19920 «БГК-2154». Судно официально вошло в состав Северного флота. Постоянным пунктом базирования катера стала Беломорская военно-морской база СФ.

Церемония подъема Андреевского флага прошла под руководством командира Беломорской ВМБ СФ контр-адмирала Владимира Воробьева. В торжественном мероприятии приняли участие представители главного управления навигации и океанографии Минобороны РФ, ОАО «Судостроительный завод «Вымпел». На церемонии присутствовали северодвинские юнармейцы.

Ранее «БГК-2154» успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Белом море, сообщает начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2154» был построен на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске. Он стал пятым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для ВМФ РФ.

В состав Северного флота уже входит один большой гидрографический катер данного проекта.

Катер проекта 19920 предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.

Дальность плавания — 1000 миль, экипаж — 12 человек.

Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съемку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов.