«Вертолеты России» передали ВМФ РФ партию Ка-29
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) завершил отгрузку партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.
Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие.
«Минобороны России является основным заказчиком продукции нашего предприятия. „КумАПП“ поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с ОКБ имени Н.И. Камова ведет работу по модернизации техники, стоящей на вооружении авиации Военно-Морского Флота России», — отметил управляющий директор АО «КумАПП» Юрий Пустовгаров.
Корабельный вертолет Ка-29 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих судах. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.
Кроме того, машина может быть использована для медицинской эвакуации, переброски личного состава, а также для транспортировки грузов. В транспортном варианте вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых, включая четырех человек на носилках. Машина способна перевозить до 2000 кг груза в транспортной кабине, или до 4000 кг груза на внешней подвеске. На вертолете может быть установлена лебедка грузоподъемностью до 300 кг.
21.12.1614:43:29
21.12.1614:47:16
22.12.1612:18:42
22.12.1612:28:43
22.12.1612:34:19
22.12.1612:43:50 Проблема не в отсутствии производства (Ка-32 в Кумертау делают, значит и Ка-27 при наличии заказа сделают). МО хочет обойтись модернизацией существующих вертолётов.
22.12.1613:07:28
22.12.1613:19:46 Для
22.12.1612:44:58
21.12.1615:54:24
21.12.1618:06:16
21.12.1619:25:20
21.12.1620:31:42
21.12.1620:40:37 А что у Вас написано в предпоследнем абзаце?
22.12.1612:03:05
21.12.1622:20:05
21.12.1621:50:40