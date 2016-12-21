«Вертолеты России» передали ВМФ РФ партию Ка-29

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) завершил отгрузку партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.

Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие.

«Минобороны России является основным заказчиком продукции нашего предприятия. „КумАПП“ поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с ОКБ имени Н.И. Камова ведет работу по модернизации техники, стоящей на вооружении авиации Военно-Морского Флота России», — отметил управляющий директор АО «КумАПП» Юрий Пустовгаров.

Корабельный вертолет Ка-29 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих судах. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Кроме того, машина может быть использована для медицинской эвакуации, переброски личного состава, а также для транспортировки грузов. В транспортном варианте вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых, включая четырех человек на носилках. Машина способна перевозить до 2000 кг груза в транспортной кабине, или до 4000 кг груза на внешней подвеске. На вертолете может быть установлена лебедка грузоподъемностью до 300 кг.