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Армия и Флот

«Вертолеты России» передали ВМФ РФ партию Ка-29

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) завершил отгрузку партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.

Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие.

«Минобороны России является основным заказчиком продукции нашего предприятия. „КумАПП“ поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с ОКБ имени Н.И. Камова ведет работу по модернизации техники, стоящей на вооружении авиации Военно-Морского Флота России», — отметил управляющий директор АО «КумАПП» Юрий Пустовгаров.

Корабельный вертолет Ка-29 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих судах. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Кроме того, машина может быть использована для медицинской эвакуации, переброски личного состава, а также для транспортировки грузов. В транспортном варианте вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых, включая четырех человек на носилках. Машина способна перевозить до 2000 кг груза в транспортной кабине, или до 4000 кг груза на внешней подвеске. На вертолете может быть установлена лебедка грузоподъемностью до 300 кг.

https://rns.online/military/Vertoleti-Rossii-peredali-VMF-partiyu-korabelnih-Ka-29-2016-12-21/

Ка-29, «Вертолеты России», Ростех, ВМФ
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    21.12.1614:43:29

    Я так понимаю, что новые Ка27/29 сейчас не производят для МО РФ? только модернизации?

    #866853
    • Юрген Юрген
      21.12.1614:47:16

      Да, только ремонт.

      #866856
      • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
        22.12.1612:18:42

        А какова причина? Почему не производят? разрабатывается новая модель? Или нет под них задач?

        #867307
        • Юрген Юрген
          22.12.1612:28:43

          Потому что производства нету. Восстанавливать производство дорого и долго, наличного парка пока хватает для обеспечения существующих потребностей флота.

          #867311
          • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
            22.12.1612:34:19

            Ого! Не знал, что производственные линии Ка-27/29 порушены. А Ка-60, Ка-52 или ещё что планируют научить быть противолодочным? Вместо Ка-29 теперь Ка-52 будут (но они только огневую поддержку могут осуществлять, десантного отделения нету)? А Ка-226 как-что?

            Отредактировано: Владимир Китайгородцев~13:35 22.12.16
            #867312
            • A_SEVER A_SEVER
              22.12.1612:43:50

              Не знал, что производственные линии Ка-27/29 порушены.
              Проблема не в отсутствии производства (Ка-32 в Кумертау делают, значит и Ка-27 при наличии заказа сделают). МО хочет обойтись модернизацией существующих вертолётов.

              #867317
              • Юрген Юрген
                22.12.1613:07:28

                Ка-32 и Ка-27 — большая разница. Оборудование ПЛО где брать?

                #867333
            • Юрген Юрген
              22.12.1612:44:58

              А Ка-60, Ка-52 или ещё что планируют научить быть противолодочным?

              Насколько знаю, нет.

              Вместо Ка-29 теперь Ка-52 будут (но они только огневую поддержку могут осуществлять, десантного отделения нету)?

              Ну если бы с «Мистралями» дело выгорело — может и был резон в восстановлении производства Ка-29. А так транспортно-боевые морские вертолеты не нужны. Свой УДК еще даже не в проекте, серия «Гренов» ограничена 2 кораблями, остальные БДК без вертолетов — итого нужно 4 Ка-29.

              А Ка-226 как-что?

              Хотят использовать в качестве палубника для погранцов. Как транспортно-боевой и ПЛО не пойдет — мал.

              #867320
  • s p s p
    21.12.1615:54:24

    фото 27-го, а не 29-го

    #866909
  • Денис Субботин Денис Субботин
    21.12.1618:06:16

    КА-29 НЕ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ, не ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ, а десантно-штурмовой вертолёт! Ну что за…

    Автор! учи матчасть, будьласка…

    #866964
  • Нет аватара Drone
    21.12.1619:25:20

    Эх… зашел покритиковать. Про фотку не ту, что он не противолодочный… А уже всё написали.    

    Новость-то хорошая, Ка-29 нужны флоту. они почти все на приколе стояли. Но качество поданной информации — ниже плинтуса.

    НО плюсег поставлю. +

    #866980
    • Добрый кот Добрый кот
      21.12.1620:31:42

      Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27, предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов и др.

      #867001
      • A_SEVER A_SEVER
        21.12.1620:40:37

        Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолёт
        А что у Вас написано в предпоследнем абзаце?    

        #867007
      • Нет аватара Drone
        21.12.1622:20:05

        Да, развитие, только с полным изменением назначения. С ПЛ он не воюет.

        Ка-29 — это корабельный аналог Ми-24, со сходными задачами. Ну, с подобными, во всяком случае. У него даже бронирование частичное есть.

        Отредактировано: Drone~23:21 21.12.16
        #867067
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