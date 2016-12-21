Компания «Пилон» завершила монтаж пролетных строений Яхтенного моста в Санкт-Петребурге

Компания «Пилон» 20 декабря, завершила монтаж пролетных строений Яхтенного моста.

По первоначальному плану Яхтенный мост должен быть пешеходным. Но по своим характеристикам может стать и полноценным автомобильным мостом, если этого потребует дорожная ситуация в городе. Яхтенный мост соединяет Приморский район с Крестовским островом и Зенит-ареной.

Яхтенный мост — один из восьми объектов, который город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение — одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове.

Это самый большой пешеходный мост Санкт-Петербурга (490 метров), его ширина — 17 метров. Две полосы движения обещают использовать исключительно для транспорта оперативных служб и для нужд ЧМ-18. Велосипедистам обещана велодорожка в 3,5 метра, тротуар — 2,25 метра.