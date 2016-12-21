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Фотофакты

Компания «Пилон» завершила монтаж пролетных строений Яхтенного моста в Санкт-Петребурге

Компания «Пилон» 20 декабря, завершила монтаж пролетных строений Яхтенного моста.

По первоначальному плану Яхтенный мост должен быть пешеходным. Но по своим характеристикам может стать и полноценным автомобильным мостом, если этого потребует дорожная ситуация в городе. Яхтенный мост соединяет Приморский район с Крестовским островом и Зенит-ареной.

Яхтенный мост — один из восьми объектов, который город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение — одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове.

Это самый большой пешеходный мост Санкт-Петербурга (490 метров), его ширина — 17 метров. Две полосы движения обещают использовать исключительно для транспорта оперативных служб и для нужд ЧМ-18. Велосипедистам обещана велодорожка в 3,5 метра, тротуар — 2,25 метра.

http://www.fontanka.ru/2016/12/20/142/

Яхтенный мост, Санкт-Петербург, новый мост
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.12.1615:02:06

    КРАСАВЕЦ!       

    #866862
  • Dima Lashkov
    21.12.1622:30:54

    Видео

    #867071
  • Нет аватара Варяг
    22.12.1610:22:24

    Отлично! Не надо будет делать крюк через Каменный остров или платить за проход через ЦПКиО, чтобы попасть на Крестовский в выходной.    

    #867252
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    22.12.1611:17:56

    Фотку-то зачем поменяли? На моей фотке взятой с «фонтанки» мост уже в сборе, а на этой ещё нет.

    #867273
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