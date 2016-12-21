Алтайский «Промбиотех» запустил линию по выпуску пробиотика для агропромышленного комплекса

Пилотную линию по производству пробных партий нового пробиотика запустили в среду на базе инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского государственного университета (АлтГУ). Кормовая добавка дает увеличение по удоям до 12%, а привесы у телят — до 15%, сообщила генеральный директор центра Надежда Орлова.

«Сегодня на базе АлтГУ запускается пилотная линия по производству пробных партий пробиотика, чтобы продолжать испытания и обеспечивать потребности СФО. Промышленные испытания более чем в 20 хозяйствах региона мы ведем с 2015 года. Прежде всего, есть увеличение по привесам — от 10 до 15% по молодняку у телят, от 7 до 12% увеличение удоев, и в целом, это улучшение здоровья животных. Таких экспериментов было достаточно много и более того, данный препарат испытывался не только на территории Алтайского края, но и в Новосибирской области, так как потенциальные рынки сбыта — СФО», — сказала она.

Основная задача инжинирингового центра «Промбиотех» — разработка и внедрение отечественных биотехнологий в сельское хозяйство России. Стоимость центра — порядка 100 млн рублей из федерального бюджета. В центре сформирована вся цепочка от культивирования штаммов бактерий и грибов до формирования на их базе биотехнологических продуктов.

По словам руководителя компании, на рынке РФ есть как российские разработки, так и иностранные, но алтайский препарат такого уровня — один из первых в стране. Он должен заменить зарубежные аналоги. Препарат уже зарегистрирован, цикл промышленных испытаний завершен, и он готов к продаже.

«На базе АлтГУ это пилотный проект, здесь не будет крупнотоннажного производства и наша основная задача — отработать и внедрять, а далее передавать производителям для массового производства», — пояснила Орлова, отметив, что уже более 15 хозяйств края стали потреблять и запрашивать продукт.

Глава центра добавила, что вопрос по передаче технологии в массовое производство обсуждается — в РФ есть несколько крупных производителей, которые могут выпускать этот пробиотик. В частности, это крупные компании в Новосибирске и Тамбове, а также несколько средних компаний в центральной России. Обсуждается вопрос и по организации производства в Алтайском крае.

Орлова подчеркнула, что «Промбиотех» — не производственное подразделение, а научное и испытательное. Помимо пробиотика, в центре готовятся начать отработку производства силосной закваски. «У нас есть отдельная программа Минобразования и Минпромторга РФ по созданию принципиально новых продуктов и АлтГУ — главный исполнитель по этой программе. В частности, это кормовые антибиотики, запуск которых намечен на вторую половину 2017 года, являющиеся продуктами последнего поколения и позволяющие заботиться о здоровье животных, не накапливаясь в тканях, что важно с точки зрения конечных потребителей», — уточнила она.