В Кемерово открыли дополнительный блок для начальных классов на 300 мест

Открыт дополнительный блок для начальных классов на 300 мест в кемеровской школе № 34. Всего на строительство и оснащение начального блока школы направлено 326 млн рублей.

Дополнительный блок построен в рекордно короткие сроки — за 8 месяцев. В школе установлены интерактивные доски, мультимедийное оборудование, компьютеры, два лингафонных кабинета. Также в учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть спортивный зал с раздевалкой и душевыми. После уроков школьники смогут посещать спортивные секции и творческие кружки, в том числе по легкой атлетике, хореографии, ритмике, шахматам. В подвале установлен прибор погодного регулирования, при помощи которого будет поддерживаться оптимальная температура во всех помещениях.

Школа полностью отвечает всем требованиям безопасности. Здесь установлены автоматическая пожарная сигнализация, система наружного видеонаблюдения, «тревожная кнопка», система контроля доступа и учета входящих детей, которая позволяет получать родителям сообщение на телефон о посещении школы их детьми.