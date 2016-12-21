Добавить статью
Детские сады и школы

В Кемерово открыли дополнительный блок для начальных классов на 300 мест

Открыт дополнительный блок для начальных классов на 300 мест в кемеровской школе № 34. Всего на строительство и оснащение начального блока школы направлено 326 млн рублей.

Дополнительный блок построен в рекордно короткие сроки — за 8 месяцев. В школе установлены интерактивные доски, мультимедийное оборудование, компьютеры, два лингафонных кабинета. Также в учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть спортивный зал с раздевалкой и душевыми. После уроков школьники смогут посещать спортивные секции и творческие кружки, в том числе по легкой атлетике, хореографии, ритмике, шахматам. В подвале установлен прибор погодного регулирования, при помощи которого будет поддерживаться оптимальная температура во всех помещениях.

Школа полностью отвечает всем требованиям безопасности. Здесь установлены автоматическая пожарная сигнализация, система наружного видеонаблюдения, «тревожная кнопка», система контроля доступа и учета входящих детей, которая позволяет получать родителям сообщение на телефон о посещении школы их детьми.

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/aman-tuleev-otkryil-dopolnitelnyiy-blok-dlya-nachalnyih-klassov-v-shkole-34.html

Кемеровская область, школа
  • Нет аватара hvv
    21.12.1617:55:46

    Нахрена там ноутбуки? Купили бы компы и мониторы, было бы в 2-3 раза дешевле, и обслуживать легче, и украсть труднее. Да и вообще планшетами за 3тр можно было обойтись!

    #866957
    • Комментарий удален
    • Sergio Buk Sergio Buk
      21.12.1621:29:58

      Присоединяюсь. Ноутбук практически не проабгр(модернизировать). Планшет для этих целей не годится так же. Освоение денег и попытка экономии места и эл-ства.

      #867042
    • vflash Константин vflash Константин
      21.12.1623:45:41

      комп+монитор+обслуживание+итд выйдет не меньше, а может и дороже. Планшет легко разбить, особенно в руках детей. Да и ПО наверника заточено под Windows.

      так понимаю класс иностранного языка, ноут для этого самый удачный вариант.

      #867104
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru