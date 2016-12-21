В Мысе Каменном ЯНАО запустили первую очередь нового энергокомплекса

В селе Мыс Каменный Ямальского района акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» по своей программе энергосбережения вне инвестиционных проектов и без привлечения бюджетных средств строит новый энергокомплекс мощностью 4 МВт.

В начале декабря запустили энергоцентр первой очереди, состоящий из двух газопоршневых установок на базе газопоршневых агрегатов теплоэлектроцентрали общей мощностью 3 МВт. Оборудование оснастили двигателями производства Mitsubishi.

Этот проект предусматривает замену устаревших передвижных автоматизированных газотурбинных электростанций с повышенным расходом энергоресурсов на современное и экономичное оборудование. Строительство энергокомплекса проходит в два этапа. Для исполнения второго этапа, завершение которого наметили на следующий год, закупят еще две машины мощностью 500 кВт каждая.

Как сообщает пресс-служба Ямалкоммунэнерго, все работы выполнили специалисты ямальского филиала с привлечением к разгрузке оборудования подрядчиков — специалистов группы компаний «Интертехэлектро» и персонала ИП Алешиной.Э