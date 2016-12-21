«Биоват-Профиль» отправил в Индию сейсмостойкие деревянные дома

40 деревянных домов из Вологды отправились в Индию, чтобы стать частью инфраструктуры большого отеля. В жилом деревянном комплексе от компании «Биоват-Профиль» разместятся туристы, приехавшие отдохнуть в штаты Мизорам и Кашмир.

Первая отгрузка домов из клееного бруса с предприятия началась еще в конце осени, сейчас специалисты уже доставили в Индию весь груз — 38 домов и 2 ресторана и отправляются туда, чтобы уже на месте монтировать жилой комплекс.

В марте 2015 года в рамках стратегии развития компании была поставлена цель — расширение внешних рынков сбыта. Одним из направлений экспортного взаимодействия были выбраны страны БРИКС. В настоящее время подписаны контракты и реализованы несколько проектов.

Дизайн объектов значительно отличается от российской архитектуры большими террасами, нестандартными дверными проемами, окнами. При разработке проектов архитектурно-проектная группа «Биоват-Профиль» учитывает все нюансы, особенности внутренних стандартов теплопроводности стран-экспортеров. Что касается поставок домов в Индию, то здесь одним из важных технических характеристик продукции была сейсмоустойчивость (в некоторых штатах землетрясения достигают 5-6 баллов по шкале Рихтера) и адаптация к климатическим условиям (традиционные сезоны дождей, которые начинаются в конце весны и идут до начала осени).