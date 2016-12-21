Новый спортивный центр открылся в Магаданской области

21 декабря новый спортивный центр открыл свои двери в пос. Сусуман.

Стоимость возведения спорткомплекса - почти 200 млн рублей. Активные работы по строительству начали 1 декабря прошлого года, практически за один год возвели большой комплекс.

Новый Центр включает в себя несколько площадок для различных игровых видов спорта и предназначен для проведения учебно-тренировочных и оздоровительных занятий, а также спортивных соревнований различного уровня. С вводом в эксплуатацию спортивного комплекса полностью будет снят дефицит спортивных зданий в округе, у спортсменов появится возможность соревноваться, не выезжая в областной центр. Современные тренажеры, общей стоимостью 15 млн. рублей, отвечают всем требованиям времени. Кроме того, в новом спорткомплексе для людей с ограниченными возможностями предусмотрены комфортные условия для занятий самыми разными видами спорта.

В первый день работы спорткомплекса в нем прошел парад-открытие спортивных команд и показательные выступления спортсменов — от баскетболистов до исполнителей брейк-данса.

В Сусумане также планируем строительство плавательного бассейна и хоккейной коробки.