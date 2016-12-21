В Алабино впервые провели стрельбы с участием боевых роботов
Стрельбы с участием роботов «Соратник» и «Нерехта» впервые показали на оперативных сборах с представителями Главного командования Сухопутных войск в Алабино.
«Впервые на этих сборах была выполнена боевая стрельба при розыгрыше тактического эпизода мотострелкового взвода с применением боевой роботизированной военной техники — модульных робототехнических комплексов „Соратник“ и „Нерехта“
"Калашников» рассказал о своем боевом роботе
Концерн «Калашников» представил тактико-технические характеристики разрабатываемого боевого робота.
Оперативно-специальный сбор руководящего состава Сухопутных войск проходит ежегодно. Его цель — обсудить новые вызовы и задачи, стоящие перед Сухопутными войсками, обменяться опытом, получить новые знания.
Боевой робот «Нерехта-2» станет частью экипировки «солдата будущего"Этот комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее и удобнее.
«За прошедший год значительно расширились функции Главного командования Сухопутных войск, появились новые задачи, поэтому возникла необходимость ознакомить с ними личный состав, выработать пути решения»
В ходе сборов прошли лекции, ознакомительное полевое занятие в парке «Патриот», а на полигоне Алабино состоялись стрельбы, передает ТАСС.
«Что-то в новой технике нас устраивает, что-то — нет. Главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями и замечаниями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась»
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