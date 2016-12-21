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Армия и Флот

В Алабино впервые провели стрельбы с участием боевых роботов

Стрельбы с участием роботов «Соратник» и «Нерехта» впервые показали на оперативных сборах с представителями Главного командования Сухопутных войск в Алабино.

«Впервые на этих сборах была выполнена боевая стрельба при розыгрыше тактического эпизода мотострелкового взвода с применением боевой роботизированной военной техники — модульных робототехнических комплексов „Соратник“ и „Нерехта“

"Калашников» рассказал о своем боевом роботе

Концерн «Калашников» представил тактико-технические характеристики разрабатываемого боевого робота.

Оперативно-специальный сбор руководящего состава Сухопутных войск проходит ежегодно. Его цель — обсудить новые вызовы и задачи, стоящие перед Сухопутными войсками, обменяться опытом, получить новые знания.

Боевой робот «Нерехта-2» станет частью экипировки «солдата будущего"Этот комплекс может рассматриваться в качестве собственной «собаки» бойца, которая позволит ему решать свои задачи быстрее и удобнее.

«За прошедший год значительно расширились функции Главного командования Сухопутных войск, появились новые задачи, поэтому возникла необходимость ознакомить с ними личный состав, выработать пути решения»

В ходе сборов прошли лекции, ознакомительное полевое занятие в парке «Патриот», а на полигоне Алабино состоялись стрельбы, передает ТАСС.

«Что-то в новой технике нас устраивает, что-то — нет. Главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями и замечаниями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась»

https://defence.ru/article/roboti-nerekhta-i-soratnik-prinyali-uchastie-v-sborakh-sukhoputnikh-voisk/

Соратник, Нерехта, Калашников
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    • Нет аватара Cinik
      22.12.1602:38:42

      Из этого экипаж не сбежит ящетаю.

      #867140
    • Алексей Истомин Алексей Истомин
      22.12.1608:04:54

      А ты был один из членов экипажа который разбежался? или ты со стороны «снайперов» был?)) Прост такие удивительные истории с «мест» от участников это ж бриллиант! и про затрофеенный 90-й поподробнее можно? оочень интересно

      Отредактировано: Алексей Истомин~09:07 22.12.16
      #867188
      • Юрген Юрген
        22.12.1608:20:58

        Это было в самом начале боев за Алеппо летом прошлого года:

        «Вчера на севере Алеппо боевики исламистских группировок не только отбили атаку правительственных войск, но также захватили танк Т-90.

        Видеозапись захваченного танка опубликована в Твиттере на странице действующей на севере Алеппо джихадистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки».

        Агентство «Аль-Масдар» для проверки этой информации обратилось к военному источнику в дивизии «Тигр», который подтвердил потерю одного танка Т-90 в ходе вчерашнего боя.

        Как сообщил источник, танк внезапно заглох, полностью обесточившись. Экипаж пытался завести его, однако машина не реагировала.

        В результате танкистам под плотным огнём боевиков пришлось покинуть танк.

        Поломка танка стала ключевым эпизодом в срыве вчерашней атаке, поскольку она нарушила атакующий строй «Тигров», вынудив полковника Сухейла Хасана отозвать своих бойцов на исходные позиции на окраинах сельхозугодий Маллах."

        https://www.almasdarnews.com/article/islamist-rebels-capture-first-t-90-tank-syrian-army-aleppo-russian/

        #867193
    • Нет аватара Yarhann
      22.12.1610:03:49

      хороша байка — про суперснайперов которые в движущийся танк да еще и в пылище да и в огне могут попасть в его оптику. оптику водителя механика наверное тоже разбили да )

      #867242
  • Vladimir Vlasov
    22.12.1612:12:34

    Во время ВОВ противотанковыми ружьями выводили из строя и «тигры» и «пантеры» и т. д., разбивая гусеницы, пробивая двигатели, даже пробивали стекло механика-водителя, убивая и его. Так что бронетехника-робот это не «панацея»! Уничтожить можно любого робота применяя опыт ВОВ.

    #867305
    • Алексей Истомин Алексей Истомин
      22.12.1613:18:25

      «Во время ВОВ противотанковыми ружьями выводили из строя и «тигры» и «пантеры» и т. д."

      «Уничтожить можно любого робота применяя опыт ВОВ."

      вот я и смотрю в сириях и ираках смертников на шахид-мобилях и то не научились останавливать при наличии тоу и прочих птрк. каждый раз целыми блокпостами чуть ли не повзводно обнуляют. а им оказывается птрд всего лишь нужно там. во как!

      #867338
      • serp_1 serp_1
        22.12.1614:22:03

        а им оказывается птрд всего лишь нужно там. во как

        Вы не правы, проблема не в вооружении, а в наличии толковых и опытных бойцах!

        #867382
    • Алексей Скородумов Алексей Скородумов
      22.12.1613:19:56

      «Серебряной пули» вообще не существует.

      #867342
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    22.12.1614:37:20

    А почему на фотографии МРК-002-БГ-57 «Волк-2»?

    Нерехта:

    Соратник:

    #867394
    • Samboris Samboris
      22.12.1615:17:14

      Нерехта

      Пояндексил, и нагуглилось. Просто в пост о зимних учениях вставлять фото летнее…

      #867426
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