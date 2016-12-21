Российское стекло с нанопокрытием завоевывает зарубежный рынок

Подмосковный завод Pilkington, принадлежащий группе компании SP Glass — портфельной компании РОСНАНО, открыл экспортные поставки высокотехнологичного стекла с магнетронным напылением. С марта 2016 года завод систематически поставляет стекло в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию.

«На конец 2016 года мы уверенно экспортируем 30% объёма. Речь идёт не о простых продуктах, которые поставляют за рубеж другие российские стекольные компании, а именно о дорогих, высокотехнологичных. В этом году Россия в нашем лице стала активным поставщиком стекла с магнетронным напылением на Ближний Восток, в Ирландию, в Австралию. В Джебель-Али наше стекло участвует в остеклении крупнейшего медицинского центра, в Мельбурне используется в жилых комплексах», - комментирует Дмитрий Сулин, член Совета директоров Группы SP Glass.

Большую часть экспортируемой продукции составляют энергоэффективные стёкла моделей Pilkington Suncool и Lifeglass с магнетронным напылением Double Silver. Это напыление содержит свыше 15 слоёв толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая толщина покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает выдающиеся характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания, превосходную теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара.

Возросший спрос на высокотехнологичную стекольную продукцию позволил российскому заводу Pilkington установить производственный рекорд, как локального, так и мирового масштаба. В 2016 году предприятие произвело самое больше количество стекла с магнетронным напылением среди всех заводов Pilkington в мире.

«Наибольшей производственной мощности мы достигли в сентябре. Столько стекла с покрытием за один месяц не производил ещё никто из заводов Pilkington, в том числе в Великобритании, на родине бренда. Это при том, что коутер (вакуумно-магнетронная установка для нанесения покрытия — ред.) мы запустили в конце 2014 года. То есть нам потребовалось менее полутора лет, чтобы наладить производство стекла с покрытием и научиться делать его настолько качественно и в таких объёмах, что наше, российское стекло стало интересно заказчикам на других континентах», - добавляет Дмитрий Сулин.

Зарубежные заказчики получают стекло от SP Glass в листах различных размеров — от стандартного 3210×2250 мм до так называемого «полноразмерного Джамбо» 6000×3210 мм. Формат Джамбо самый востребованный у строителей, но и самый сложный для погрузки и транспортировки. Для такого стекла не подходят стандартные контейнеры и требуются особые методы крепления, поэтому предпочтительным способом его перевозки остаются специализированные автомобили — «джамбовозы». Реже это стекло перевозят в открытых контейнерах по железной дороге. SP Glass в 2016 году стала первой российской компанией, которая наладила поставки Джамбо по морю. Таким способом компания доставляет стекло заказчикам в Бейруте (Ливан), Джебель-Али (Дубай), Мельбурне (Австралия) и Нине (Ирландия).

Стекло, произведённое на предприятиях группы SP Glass, стало первым в России экспортным товаром, прошедшим автоматическую регистрацию и автовыпуск таможенной декларации. Это новая технология, которая введена распоряжением ФТС России от 30 января 2015 г. № 32-р. Автовыпуск декларации на товары значительно ускоряет процесс совершения таможенной операции и исключает человеческий фактор. Впервые процедура применена 14 июня 2016 г. на Светогорском таможенном посту Выборгской таможни. Под процедуру «экспорт» попало стекло Pilkington, направляющееся в Ирландию. Общее время с момента принятия декларации на товары на регистрацию до момента её выпуска составило 2 минуты 26 секунд.

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Группа компаний SP Glass — лидер России и СНГ в разработке и производстве высококачественного стекла и стеклопакетов с магнетронным напылением для окон и фасадного остекления. Основана в 2012 году. Акционерами группы являются ОАО «РОСНАНО», NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Группа включает в себя компании ООО «ЭсПи Гласс» (управляющая компания), ООО «Пилкингтон Гласс» (производство стекла Pilkington и Lifeglass) и ГК «СТиС» (производство стеклопакетов STiS).

Группа располагает 14-ю производственно-логистическими площадками на территории России, развивает производство высотехнологичной энергосберегающей стекольной продукции с магнетронным напылением для остекления жилых домов, квартир и архитектурных объектов с учётом региональных климатических особенностей.

Продукцию SP Glass используют в своей работе крупнейшие оконные и строительные компании России и стран ближнего зарубежья. Окна и фасады со стёклами и стеклопакетами, произведёнными на предприятиях SP Glass, можно встретить в жилых домах, загородных коттеджах, гостиничных, спортивных, торговых и развлекательных комплексах, общественных и правительственных зданиях от Черноморского побережья до Заполярного круга.

Среди объектов, остеклённых с участием SP Glass, стадион «ФИШТ» в Сочи, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott Tverskaya Hotel Moscow, СКК «Галактика» в Колагыме, МФК Sunrise City в Набережных Челнах, «Дом на Мосфильмовской» в Москве и крупнейший в Европе торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» в Москве.

Флагманские продукты SP Glass — стекло и стеклопакеты с магнетронным напылением, выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит свыше 15 слоёв толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая толщина покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает выдающиеся характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания, превосходную теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара.