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Фотофакты

Обзор строительства новых медицинских учреждений

Новый перинатальный центр в Брянске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Ачинске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Нальчике.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Рендер проекта

Новый перинатальный центр в Махачкале.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Назрани.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Пензе.Срок сдачи: 2017 г

Медицинский центр «Уралвагонзавода»,Нижний Тагил.Срок сдачи:пока не определено.Объект незакончен.

Новая многопрофильная клиника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Срок сдачи: лето 2017 г.

В настоящее время построены все 7 корпусов Многопрофильной клиники общей площадью 147 тыс. кв. метров с замкнутым тепловым контуром. Строители продолжают прокладку инженерных сетей, систем жизнеобеспечения, внутреннюю отделку и облицовку зданий.

Проект:

Новый перинатальный центр в Абакане

Срок сдачи:2016- 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Улан-Удэ.Срок сдачи: 2017 г.

Новый корпус стационара и поликлиники онкодиспансера в Улан-Удэ.Срок сдами: 2017-2018 гг

Новый корпус Морозовской больницы в Москве.Срок сдачи: 2017 г.

Новый корпус онкодиспансера в Владивостоке.Срок сдачи: 2017 г

Комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАН на Каширском шоссе.Москва.Срок сдачи: 2017 г. 20 летний долгострой.

Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова в Москве.Срок сдачи: 2017 г.

Новые здания поликлиники «Нефтяник» и кардиодиспансера в Сургуте.Срок сдачи: 2017 г.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске.Планируемая сдача: 2018-2019 гг.

Федеральный центр радиологии в Димитровграде Ульяновской области.Срок сдачи: 2018-2019 гг

Монтаж оборудования

Новая «Клиника сердца» в Самаре.Срок сдачи: 2017 г.

Клиника позволит выполнять около 11,5 тыс. кардиохирургических операций в год.

Март 2016 Новый роддом Раменское Московской области

Новый роддом в Сергиевом Посаде начнёт работу в апреле 2017 года

Перинатальный центр Наро-Фоминск Московской области.Срок сдачи: 2017 г.

Перинатальный центр Щёлково Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.

Новый перинатальный центр в Коломне Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.

http://sdelanounas.ru/

фотообзор, строительство
  • Нет аватара burovik
    21.12.1620:41:05

    Отличный обзор, спасибо.

    Отредактировано: burovik~23:03 21.12.16
    #867008
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.12.1620:45:11

    Спасибо за обзор! С нетерпением ждём сдачи новых объектов!

    #867013
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.12.1620:50:22

    Величественный ряд фотографий!

    Дагестанцы скорей всего в этом году сдадут, работы идут круглосуточно.

    Для полноты не хватает фото зданий в Коломне, Наро-Фоминске и Щёлково Московской области. Подкачали подмосковные строители — обещания об открытии этих 3 объектов осенью этого года не выполнены, перенесли на весну 2017 года. Также и роддом в Раменском.

    #867015
    • Комментарий удален
  • Human RS Human RS
    21.12.1621:45:45

    Скурпулезная и качественая работа. Снимаю шляпу!    

    ЗЫ.Небольшая опечаточка:

    Комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАН на Каширском шоссе.Москва.Срок сдачи: 2017 г. 20 летней долгострой.

    20 летний

    #867051
    • Нет аватара termometrix
      21.12.1621:59:30

      Спасибо,исправил.   

      Скурпулезная и качественая работа.

      Накануне Нового года будет опубликован обзор о построенных объектах здравоохранения в этом году.

      Отредактировано: termometrix~23:00 21.12.16
      #867057
      • Human RS Human RS
        21.12.1622:56:35

        Ну раз пошла такая пьянка… В прошлом году у тебя вроде был и обзор новых крупных объектов энергетики…

        Разумеется я ни на что не намекаю    

        #867082
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        21.12.1623:22:26

        Накануне Нового года будет опубликован обзор о построенных объектах здравоохранения в этом году.

        обзор новых крупных объектов энергетики…

        Ждём-с!

        #867092
  • Dark_Gray Dark_Gray
    22.12.1602:21:11

    Не хватает перинатального центра в Абакане. Должны сдать к концу этого года.

    #867135
  • Руслан Сарваров Руслан Сарваров
    22.12.1607:13:32

    Лучшеб пенсионерам раздали, в детдома. Ко-ко-ко

    Операция в Сирии, а детсадов и больниц не строят. Ко-ко-ко. А толку, если вся медицина и образование платные. Это всё для олигархов и лично для Пескова. Ко-ко-ко) а вот в усть-зажопинске закрыли последнюю рюмочную, а власть жирует. А сколько распилили. Коррупция. Откаты. Ко-ко-ко

    Что еще забыл дописать?)

    #867174
  • Нет аватара Mikelis
    22.12.1608:39:28

    Всё ждал когда же появится информация о новом перинатальном центре в Оренбурге. Ни когда отрывался, в октябре, ни месяц спустя, ни сейчас — никто и ничего.

    Неужели настолько плохо всё с поиском информации, или настолько серфинг выборочный?

    Вот статья о новом центре с сайта [ссылки отключены] :

    «Перинатальный центр в Оренбурге.

    Сегодня, 27 октября, Оренбургский перинатальный центр принял своих первых пациенток. Более того, в первый же день в учреждении родилась девочка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    Молодая мама из Оренбурга стала первой пациенткой, родившей в современном перинатальном центре. Медики подчеркнули, что роды прошли без осложнений. Малышка и мама чувствуют себя хорошо. В перинатальном центре рассказали, что вес девочки составляет 3650 грамм, а рост — 53 сантиметра. Молодая мама рассказала, что планирует назвать дочку Аленой.

    В новый центр поступают будущие мамы, в том числе беременные, имеющие наиболее тяжелую акушерскую и общую патологию. В родильном отделении уже находятся 24 женщины с такими заболеваниями, как гемолитическая болезнь плода, сахарный диабет 1 типа, гипертоническая болезнь и другие.

    В центре смогут выхаживать самых маленьких детей, весом 500 граммов, детей с врожденной патологией. Здесь будут использоваться технологии кровосбережения при кровотечениях.

    Кроме того, учреждение полностью оснащено уникальным медицинским оборудованием — всего установлено 1808 единиц. Коллектив медицинских специалистов прошел профессиональную подготовку в центрах Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также на базе Оренбургского государственного медицинского университета.

    Стоит отметить, что Оренбуржье стало одним из первых регионов, где в рамках федеральной программы был реализован такой масштабный в соответствии с самыми современными мировыми стандартами.

    Напомним, строительство началось в ноябре 2014 года. Монтаж медицинского оборудования в семиэтажном здании площадью 26,5 тыс. квадратных метров начался уже в июне 2016 года. Оренбургский перинатальный центр, возведенный на базе областной клинической больницы № 2, рассчитан на 170 коек. Учреждение возводилось в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации.

    Сметная стоимость строительства перинатального центра составляет 2 553,153 млн. рублей. Федеральная субсидия составляет 1 406,213 млн. рублей, областные средства — 1 146,94 млн. рублей. Функции заказчика по обеспечению строительства, оснащению оборудованием и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Оренбургской области возложены на государственную корпорацию «Ростех».

    Олеся Колпакова, Урал56.Ру "

    Отредактировано: Mikelis~09:44 22.12.16
    #867201
    • Нет аватара Maggey
      22.12.1609:09:12

      Mikelis, новость об открытии данного центра была недавно на СУН. Это все-таки обзор на строящиеся медцентры.

      #867209
  • Нет аватара Maggey
    22.12.1609:04:34

    Отличный обзор. Размеры военно-медицинской академии впечатляют. Военные молодцы !

    #867208
  • Нет аватара Kolyda
    22.12.1616:19:49

    Главное чтобы количество мед.учреждений перешло в качество оказания медицинских услуг, бесплатных желательно хотя бы для пенсионеров и ивалидов.

    #867472
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