Обзор строительства новых медицинских учреждений
Новый перинатальный центр в Брянске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.
Новый перинатальный центр в Ачинске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.
Новый перинатальный центр в Нальчике.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.
Рендер проекта
Новый перинатальный центр в Махачкале.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.
Новый перинатальный центр в Назрани.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.
Новый перинатальный центр в Пензе.Срок сдачи: 2017 г
Медицинский центр «Уралвагонзавода»,Нижний Тагил.Срок сдачи:пока не определено.Объект незакончен.
Новая многопрофильная клиника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Срок сдачи: лето 2017 г.
В настоящее время построены все 7 корпусов Многопрофильной клиники общей площадью 147 тыс. кв. метров с замкнутым тепловым контуром. Строители продолжают прокладку инженерных сетей, систем жизнеобеспечения, внутреннюю отделку и облицовку зданий.
Проект:
Новый перинатальный центр в Абакане
Срок сдачи:2016- 2017 гг.
Новый перинатальный центр в Улан-Удэ.Срок сдачи: 2017 г.
Новый корпус стационара и поликлиники онкодиспансера в Улан-Удэ.Срок сдами: 2017-2018 гг
Новый корпус Морозовской больницы в Москве.Срок сдачи: 2017 г.
Новый корпус онкодиспансера в Владивостоке.Срок сдачи: 2017 г
Комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАН на Каширском шоссе.Москва.Срок сдачи: 2017 г. 20 летний долгострой.
Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова в Москве.Срок сдачи: 2017 г.
Новые здания поликлиники «Нефтяник» и кардиодиспансера в Сургуте.Срок сдачи: 2017 г.
Окружная клиническая больница в Нижневартовске.Планируемая сдача: 2018-2019 гг.
Федеральный центр радиологии в Димитровграде Ульяновской области.Срок сдачи: 2018-2019 гг
Монтаж оборудования
Новая «Клиника сердца» в Самаре.Срок сдачи: 2017 г.
Клиника позволит выполнять около 11,5 тыс. кардиохирургических операций в год.
Март 2016 Новый роддом Раменское Московской области
Новый роддом в Сергиевом Посаде начнёт работу в апреле 2017 года
Перинатальный центр Наро-Фоминск Московской области.Срок сдачи: 2017 г.
Перинатальный центр Щёлково Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.
Новый перинатальный центр в Коломне Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.
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