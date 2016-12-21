Обзор строительства новых медицинских учреждений

Новый перинатальный центр в Брянске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Ачинске.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Нальчике.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Рендер проекта

Новый перинатальный центр в Махачкале.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Назрани.Срок сдачи: конец 2016 -начало 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Пензе.Срок сдачи: 2017 г

Медицинский центр «Уралвагонзавода»,Нижний Тагил.Срок сдачи:пока не определено.Объект незакончен.

Новая многопрофильная клиника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Срок сдачи: лето 2017 г.

В настоящее время построены все 7 корпусов Многопрофильной клиники общей площадью 147 тыс. кв. метров с замкнутым тепловым контуром. Строители продолжают прокладку инженерных сетей, систем жизнеобеспечения, внутреннюю отделку и облицовку зданий.

Проект:

Новый перинатальный центр в Абакане

Срок сдачи:2016- 2017 гг.

Новый перинатальный центр в Улан-Удэ.Срок сдачи: 2017 г.

Новый корпус стационара и поликлиники онкодиспансера в Улан-Удэ.Срок сдами: 2017-2018 гг

Новый корпус Морозовской больницы в Москве.Срок сдачи: 2017 г.

Новый корпус онкодиспансера в Владивостоке.Срок сдачи: 2017 г

Комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАН на Каширском шоссе.Москва.Срок сдачи: 2017 г. 20 летний долгострой.

Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова в Москве.Срок сдачи: 2017 г.

Новые здания поликлиники «Нефтяник» и кардиодиспансера в Сургуте.Срок сдачи: 2017 г.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске.Планируемая сдача: 2018-2019 гг.

Федеральный центр радиологии в Димитровграде Ульяновской области.Срок сдачи: 2018-2019 гг

Монтаж оборудования

Новая «Клиника сердца» в Самаре.Срок сдачи: 2017 г.

Клиника позволит выполнять около 11,5 тыс. кардиохирургических операций в год.

Март 2016 Новый роддом Раменское Московской области

Новый роддом в Сергиевом Посаде начнёт работу в апреле 2017 года

Перинатальный центр Наро-Фоминск Московской области.Срок сдачи: 2017 г.

Перинатальный центр Щёлково Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.

Новый перинатальный центр в Коломне Подмосковья.Срок сдачи: 2017 г.