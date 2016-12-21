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Фотофакты

Строительство среднемагистрального авиалайнера МС-21

Пресслужба корпорации «Иркут» опубликовала фотографии процесса сборки среднемагистрального авиалайнера МС-21

http://www.irkut.com/gallery/

МС-21, ОАК, Иркут, Иркутск
  • Нет аватара mrDoc
    22.12.1601:19:15

    Технологическая красота    

    #867121
    • Нет аватара fram
      22.12.1601:35:01

      Да.

      Отредактировано: fram~02:49 22.12.16
      #867125
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара Chuklandia
        22.12.1610:41:52

        Укроп?

        #867262
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Vovantro Vovantro
            22.12.1613:19:46

            Ну значит очередной либерал у которого в России везде только дерьмо и всё плохо.

            #867340
            • Victor V Victor V
              22.12.1614:44:59

              Нет, ему просто удалось победить собственный мозг.

              #867403
          • capt4net capt4net
            22.12.1614:15:16

            Судя по симптомам — всегда.

            #867378
      • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
        22.12.1614:41:10

        А какое это имеет отношение к данной новости? Каждый человек сам выбирает свою судьбу. В общем, трллинг не засчитан.

        #867400
    • Нет аватара barmaleev
      22.12.1614:32:25

      Даааа, красотааа! ))

      #867387
  • sergg888 sergg888
    22.12.1601:32:26

          

    #867123
  • Sergio Buk Sergio Buk
    22.12.1602:19:35

    Ого себе как у летчиков сделали шикарно!

    #867133
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1604:03:09

                 Скорее бы ПД прошел все ресурсные и прочностные испытания!   

    Ребята — удачи вам на всех путях!

    Отредактировано: Е.Юрий~05:05 22.12.16
    #867151
  • Сергей Пышненко
    22.12.1607:49:28

    Да, ПД-14 очень ждем, но хорошо что у клиента есть выбор, наш двигатель или зарубежный. Было бы замечательно, если бы они выбирали наш.

    #867183
    • alexander63ru alexander63ru
      22.12.1609:40:42

      Пока будут ставить движки P&W от американских партнёров …

      Отредактировано: alexander63ru~10:48 22.12.16
      #867226
  • Нет аватара Иванушка
    22.12.1608:27:45

    Класно! Приятно что в 90-ы незагубили отрасаль! Спасибо всем кто это сделал!!!

    #867197
  • Нет аватара Argonaft
    22.12.1608:57:45

       

    И скрестил пальцы, чтоб название было Як.

    #867205
    • alexander63ru alexander63ru
      22.12.1609:32:48

      И собирать их в Саратове, на восстановленном

      авиазаводе по производству Як-40 и др …

      Отредактировано: alexander63ru~10:36 22.12.16
      #867222
      • A_SEVER A_SEVER
        22.12.1610:03:38

        И собирать их в Саратове
        Строительство авиазавода в Саратове и перенос туда производства готовы оплатить?    

        Если нет, самолёт будут продолжать делать в Иркутске!

        #867241
        • alexander63ru alexander63ru
          22.12.1611:15:50

          Не строительство, а восстановление угробленного предприятия …

          #867271
          • A_SEVER A_SEVER
            22.12.1611:33:36

            восстановление угробленного предприятия
            Для восстановления Саратовского авиазавода его надо строить с 0 на новом месте.

            Кто этим будет заниматься и зачем? Производство МС-21 подготовлено на Иркутском авиационном заводе, для чего производство Бе-200 перенесли в Таганрог.

            #867283
            • alexander63ru alexander63ru
              22.12.1611:39:31

              Родина БЕ-200 — г. Таганрог    

              там его и начинали делать …

              так что не перенесли, а вернули …

              Отредактировано: alexander63ru~12:54 22.12.16
              #867287
              • A_SEVER A_SEVER
                22.12.1611:50:38

                там его и начинали делать
                Верно, опытные экземпляры были построены в Таганроге.

                #867293
                • alexander63ru alexander63ru
                  22.12.1612:20:37

                  И КБ Бериева и завод в Таганроге !

                  (Не удалось угробить, как Саратовский ЯК)

                  Отредактировано: alexander63ru~13:23 22.12.16
                  #867308
                  • A_SEVER A_SEVER
                    22.12.1612:27:10

                    И КБ Бериева и завод в Таганроге !
                    И всё это тоже теперь корпорация «Иркут»!    

                    #867310
                  • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
                    22.12.1612:55:19

                    «Иркут» и не дал угробить   

                    #867329
          • Нет аватара ivania
            22.12.1612:58:16

            У нас и так еще ВАСО, КАПО и Авиакор недозагружены, прежде чем в Саратове завод восстанавливать. Кстати в Смоленске авиазавод еще есть

            Отредактировано: ivania~14:02 22.12.16
            #867331
          • Нет аватара sarvizir
            22.12.1614:09:15

            В Саратове полнейший разгром и разграбление завода эффективными менеджерами. Последний директор Олег Фомин и его подельник Олег Тюгаев успешно депутатствуют в Пензе.

            На месте завода развалины и супермаркет (естественно — что же еще может быть на месте завода) Оранжевый.

            #867372
        • Vsemoguchij Vsemoguchij
          22.12.1614:45:35

          В Саратове АН-ы 148/158 будут строить…

          Отредактировано: Vsemoguchij~15:57 22.12.16
          #867404
      • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1610:02:09

      И скрестил пальцы, чтоб название было Як
      Пальцы можно разжать — самолёт называется МС-21.    

      #867240
      • alexander63ru alexander63ru
        22.12.1611:13:21

        Но ведь МС — всего лишь «Магистральный Самолёт»,

        а где традиционные «отцы» в названии?    

        #867270
        • A_SEVER A_SEVER
          22.12.1611:43:53

          Но ведь МС — всего лишь «Магистральный Самолёт»,
          Да, именно так — магистральный самолёт 21-го века, разработанный корпорацией «Иркут».
          а где традиционные «отцы» в названии?
          Вот что написано на официальном сайте «Иркута»:
          Конструкторский коллектив «ОКБ им. А.С.Яковлева» стал базой для создания Инженерного центра им. А.С. Яковлева — главного конструкторского подразделения ПАО «Корпорация «Иркут».
          Имя Яковлева увековечено в названии инженерного центра, но совсем не обязательно, что разработанные им самолёты будут называться Як.

          #867291
          • alexander63ru alexander63ru
            22.12.1613:29:59

            Магистральный самолет без фирменного «отцовского» названия

            КБ — это всё ОТ ЛУКАВОГО !

            Где традиции МИГ, СУ, ЯК, ТУ, ИЛ, АН, БЕ, МИ, КА ., а по

            движкам «Кузнецов», «Климов», «Люлька» .? А?    

            Отредактировано: alexander63ru~15:42 22.12.16
            #867349
            • alexander63ru alexander63ru
              22.12.1613:48:18

              Как у Райкина «Кто сшил вот этот костюм ?» «МЫ»    

              Отредактировано: alexander63ru~14:49 22.12.16
              #867360
            • Victor V Victor V
              22.12.1614:55:59

              Так было бы правильно, но не забываем, сейчас не СССР, сейчас время не инженеров и ученых, а менеджеров. Поэтому имена, пусть даже по сути и основателей этих предприятий, Яковлева, Сухого — долой!

              #867408
              • Е.Юрий Е.Юрий
                22.12.1615:37:55

                Почему-то Боинг не торопится долой выбрасывать свое и заменять маркетинговыми названиями. Наши конструкторы своими великими достижениями и продуктами завоевали право, что бы их детища назывались производными от их имен. Поэтому и на МС-21(на выкатном, на других пока не знаю как будет) написано «Яковлев».

                #867444
      • Нет аватара Argonaft
        22.12.1611:26:43

        Пальцы можно разжать — самолёт называется МС-21.

        Жаль. Ну может на аэрофлотовских бортах хоть будет скомная маленькая надпись Як?

        Отредактировано: Argonaft~12:27 22.12.16
        #867281
        • alexander63ru alexander63ru
          22.12.1612:00:48

          Почему «скомная маленькая надпись Як»?

          А почему не гордая и большая ЯК-21 !?    

          Отредактировано: alexander63ru~13:01 22.12.16
          #867295
          • capt4net capt4net
            22.12.1614:19:15

            А почему не гордая и большая ЯК-21 !?

            Например, потому, что ЯК-21 — это двухместный учебно-тренировочный вариант Як-15.

            Впервые полетел в 1947 году.

            #867381
        • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
          22.12.1612:57:48

          Логотип «ЯК» нанесен на фюзеляж… youtube .com/watch?v=BhIigGM2y2s&feature=youtu .be (убрать пробелы)

          Отредактировано: Дмитрий Марчук~14:00 22.12.16
          #867330
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    • Нет аватара GordonFreeman
      22.12.1611:19:47

      Судя по затратам, рентабельность должна быть на уровне заказа 900 машин, а законтрактовано всего 200. Снова распил бабла

      Еще один диванный авиационный инженер вылупился! Да таким как вы, что не делай, то все распил, да распил! Вы еще какие-нибудь слова хоть знаете?

      #867275
      • Нет аватара tormozited
        22.12.1613:14:59

        Да таким как вы, что не делай, то все распил, да распил!

        Просто правящая группа нас к этому приучила — с недоверием относится к тому, что они делают. Кредит доверия они давно исчерпали. Чего стоит только лишь постоянно повторяемая высшими руководителями мантра «государство — это плохой собственник» (например недоумка Медведева).

        #867336
        • Vovantro Vovantro
          22.12.1613:23:10

          А то, что любая авиакомпания мира строит самолёты всегда с комплектующими всего мира, а не только своими, догадаться своим умом слабо что ли? Или обязательно это вам нужно разжевать? При чём тут ваше недоверие то? Тем более СуперДжет-100 уже давненько летает. Какой блин распил в этом свете может быть? Новости на этом сайте почитайте что ли. Распил, блин.

          #867344
          • Нет аватара tormozited
            22.12.1613:27:51

            Это не распил — это недоумки в управлении + неверная финансовая политика государства. Мы не можем себе позволять такие роскоши. Надо как можно более стратегической продукции делать самим.

            #867348
            • Нет аватара GordonFreeman
              22.12.1614:14:01

              Это не распил — это недоумки в управлении + неверная финансовая политика государства. Мы не можем себе позволять такие роскоши. Надо как можно более стратегической продукции делать самим.

              Блин, куда ни плюнь, везде у нас гениальные финансисты и управленцы! Что вы здесь, такой умный, интересно делаете?

              И снова непонятный комментарий с вашей стороны. Какую роскошь мы не можем себе позволить? Использовать импортные комплектующие? Вам уже ответили по поводу Суперджета, поэтому повторяться не буду. А если вы хотите, чтобы у нас все делали полностью из своих комплектующих, то извините, этот процесс не быстрый, и сложный. У нас остается некоторое отставание в технологиях, которые с неба не падают, и сами собой не появляются. Из-за чего приходится использовать чужой материал. И будут его использовать до тех пор, пока не наладят выпуск нужной продукции у нас. СССР с этого тоже начинал — приглашали иностранных специалистов и закупали технологии, причем все это делалось в условиях более жестких санкций, чем в наше время.

              Отредактировано: GordonFreeman~15:16 22.12.16
              #867376
        • Нет аватара GordonFreeman
          22.12.1614:03:48

          Просто правящая группа нас к этому приучила — с недоверием относится к тому, что они делают. Кредит доверия они давно исчерпали.

          Ага, а к вам, всепропальщикам, прям большой кредит доверия, угу) Типичное бессмысленное блеяние вечно недовольных. При чем в этот раз совершенно на пустом месте.

          Отредактировано: GordonFreeman~15:17 22.12.16
          #867368
          • Нет аватара tormozited
            22.12.1614:23:10

            Ты похож на клоуна, который за деньги комментарии строчит. Почему же бессмысленное?

            Вообще про так называемое «возрождение» авиапрома балабольство идёт уже где-то с 2001 года. За это время сделаны очень мелкие шаги, явно несравнимые с нашими потенциальными возможностями. Потеряли же за это время много.

            Я имею же право давать оценки наверное действиям исполнительной власти? Неужели эти оценки несправедливы? Моя оценка по результатам: финансовая и экономическая политика сейчас губительна. У нас в городе находится крупнейший авиазавод Авиастар, который фактически более 20 лет простаивает. Не увидели за это время мы ни дешёвого кредита, только слова по типу «зарабатывайте деньги».

            #867384
            • Нет аватара GordonFreeman
              22.12.1614:35:37

              Ты похож на клоуна, который за деньги комментарии строчит. Почему же бессмысленное?

              Во-первых, какого черта вы мне тыкаете?

              Во-вторых, вы похожи на идиота, который строит из себя умника, и от нечего сказать переходит на личности! Критика должна быть конструктивной, а не такой, как у вас, уважаемый диванный иксперт. Посмотрел бы я как бы вы справились со своими обязанностями на посту как минимум главного инженера предприятия. Ибо, строчить комментарии в духе все наверху дебилы, а я супер гений, может каждый.

              Отредактировано: GordonFreeman~15:40 22.12.16
              #867391
        • capt4net capt4net
          22.12.1614:23:36

          Просто правящая группа нас к этому приучила — с недоверием относится к тому, что они делают.

          Это не правящая группа приучила, а журналюхи.

          На самом деле мы давно привыкли относиться с недоверием к ним и прочим белопрезервативщикам.

          Например, если видишь в комментарии ключевые слова «попил», «коррупция», «откат» — можно проматывать не читая.

          #867385
        • Нет аватара Kolyda
          22.12.1616:05:09

          Чего стоит только лишь постоянно повторяемая высшими руководителями мантра «государство — это плохой собственник»

          Вот и прибирают эту собственность к своим шаловливым рукам, чтобы частной стала государственная собственность. Чуть ли не каждый день — там украли, здесь взятку взяли и украли и т. д. и т. п.

          Так что вовсю стараются ребята, исправляют неверную мантру.

          #867462
    • Нет аватара Argonaft
      22.12.1611:24:53

      Все конечно красиво и замечательно, но почему в этом лайнере все системы и комплектующие иностранные?

      Ожидаемо набежали «иксперды». Но этот высер из старой методички про ССЖ-100, а вот это что-то новое:

      Следующее поколение самолетов будет с 1 пилотом. Надо было сразу разрабатывать.

      Теперь значит будут «дрочить» на однопилотность.

      Тяжко же живётся нашим и не только «поливателямгрязьювсегогусского»   

      Ничего, это пройдёт, хотя скоро весеннее обострение…

      #867278
    • Нет аватара monarch
      22.12.1612:07:34

      почему в этом лайнере все системы и комплектующие иностранные?

      Вы ошибаетесь (и это ещё мягко говоря).

      #867300
      • Нет аватара Tony
        22.12.1615:03:32

        это не ошибка, это наглая ложь

        #867413
    • Нет аватара Aleksgr8
      22.12.1612:54:20

      Потому что экономически эффективней чем кооперация с лидерами мира отрослевого производства ничего не придумали.

      #867328
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    • maxyandexru . maxyandexru .
      22.12.1610:37:24

      Следующее поколение самолетов будет с 1 пилотом.

      Следующее будет беспилотным

      #867259
      • Нет аватара Nguyen
        22.12.1611:55:16

        Следующее будет беспилотным

        А далее — бессамолётным (телепортация). Ну и нафига вообще самолёты строить?

        #867294
    • Нет аватара gritsevsky
      22.12.1612:08:27

      Следующее поколение самолетов будет с 1 пилотом. Надо было сразу разрабатывать.

      Это вряд ли. В гражданской авиации все важные системы, влияющие на безопасность полета, как минимум дублируют. Пилоты относятся к весьма важным элементам системы управления    

      Отредактировано: gritsevsky~13:12 22.12.16
      #867302
      • alexander63ru alexander63ru
        22.12.1613:41:59

        А вариант- пилоту стало плохо … ?

        Искать среди пассажиров ?

        А нештатная ситуация разрешима автопилотом ?

        На самолётах все главные системы продублированы,

        а пилот разве не ГЛАВНАЯ часть системы ?

        А Вы видели ЗАЛЫ управления «беспилотными» системами?

        Отредактировано: alexander63ru~15:27 22.12.16
        #867357
    • capt4net capt4net
      22.12.1614:27:12

      У нас давно разработаны вообще без пилотов. Тот же 15П645.

      #867386
  • CosmonautTV CosmonautTV
    22.12.1610:25:26

    Ой! А что там предусмотрен борт инженер? Третье место в пилотской кабине для кого?

    #867253
  • Нет аватара tormozited
    22.12.1612:27:07

    Норм самолет. Салон вообще красив.

    #867309
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