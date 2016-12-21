Строительство среднемагистрального авиалайнера МС-21
Пресслужба корпорации «Иркут» опубликовала фотографии процесса сборки среднемагистрального авиалайнера МС-21
Пресслужба корпорации «Иркут» опубликовала фотографии процесса сборки среднемагистрального авиалайнера МС-21
22.12.1601:19:15
22.12.1601:35:01
22.12.1609:28:12
22.12.1610:41:52
22.12.1611:25:21
22.12.1613:19:46
22.12.1614:44:59
22.12.1614:15:16
22.12.1614:41:10
22.12.1614:32:25
22.12.1601:32:26
22.12.1602:19:35
22.12.1604:03:09
22.12.1607:49:28
22.12.1609:40:42
22.12.1608:27:45
22.12.1608:57:45
22.12.1609:32:48
22.12.1610:03:38 Строительство авиазавода в Саратове и перенос туда производства готовы оплатить?
22.12.1611:15:50
22.12.1611:33:36 Для восстановления Саратовского авиазавода его надо строить с 0 на новом месте.
22.12.1611:39:31
22.12.1611:50:38 Верно, опытные экземпляры были построены в Таганроге.
22.12.1612:20:37
22.12.1612:27:10 И всё это тоже теперь корпорация «Иркут»!
22.12.1612:55:19
22.12.1612:58:16
22.12.1614:09:15
22.12.1614:45:35
22.12.1610:02:09 Пальцы можно разжать — самолёт называется МС-21.
22.12.1611:13:21
22.12.1611:43:53 Да, именно так — магистральный самолёт 21-го века, разработанный корпорацией «Иркут». Вот что
22.12.1613:29:59
22.12.1613:48:18
22.12.1614:55:59
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22.12.1614:19:15
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22.12.1609:56:21
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22.12.1616:05:09
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22.12.1610:37:24
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