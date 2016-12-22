В Воронежской области открыт участок М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и Рогачевка

22 декабря состоялась церемония открытия нового участка автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и Рогачевка (Воронежская область, км 517 — км 544).

Обход сел Новая Усмань и Рогачевка — 29-километровый участок четырехполосной автомагистрали категории IA с разделительной полосой шириной 6 м, двумя разноуровневыми транспортными развязками, 14 путепроводами общей протяженностью 1159 м, а также двумя пешеходными переходами общей протяженностью 163 м. Расчетная скорость движения по новой дороге составит 150 км/ч.

Движение по новому участку было открыто для тестирования 18 ноября 2016 года. До этого участок, проходивший через населенные пункты, являлся одним из наиболее сложных мест на дороге М-4 «Дон». Пролегание трассы через населенные пункты негативно сказывалось на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока.

Строительство обхода сел Новой Усмани и Рогачевки началось 5 июня 2014 года. Новый участок стал продолжением обхода г. Воронежа, введенного в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Обход построен в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного Государственной компанией «Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация», входящего в группу ПАО «Мостотрест». Контракт предусматривает строительство участка, его содержание и ремонт на протяжении 20 лет после окончания строительства.

Участок заработает в платном режиме после официального ввода в эксплуатацию, начиная с 00:00 часов 26 декабря 2016 года.

Справка:

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги — более 1500 км. В доверительное управление Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» была передана в мае 2010 года. После введения в эксплуатацию новых скоростных участков 918,172 км дороги М-4 «Дон» стали соответствовать категории IБ, 101,135 км — категории IА, 100,629 — категории IВ. В результате проводимой Государственной компанией «Автодор» масштабной реконструкции вся магистраль М-4 «Дон» к 2019 года будет соответствовать первой технической категории.

В настоящее время на М-4 «Дон» в платном режиме действует более 500 км автодорог. Это — участки в Московской и Тульской областях (км 21 — км 93 и км 93 — км 211), обходы городов Богородицка (с 225-го по 260-й км) и Ефремова (с 287-го по 321-й км) в Тульской области, города Елец и села Яркино (с 330-го по 414-й км), города Задонск и села Хлевного (с 414-го по 464-й км) в Липецкой области, города Воронеж (с 492 по 517-й км), и платный участок км 544 — км 633 в Воронежской области. Со схемами участков и стоимостью проезда по ним можно ознакомиться на сайте Государственной компании .