В Севастополе запустили новую подстанцию

В Севастополе дали старт работе подстанции «Омега». Ее строительство началось еще в 2011 году, но только сейчас все работы были окончательно завершены.

Открытие подстанции «Омега» существенно повысит энергобезопасность Гагаринского района, обеспечит застройщикам дополнительные возможности подключения, создаст условия для дальнейшего развития этого самого молодого района города. «Омега» позволит перераспределить нагрузку существующих питающих центров, обеспечить более устойчивую работу оборудования и электросетей. Она полностью автоматизирована, что исключает влияние «человеческого фактора».

В наиболее современной части Гагаринского района — районе бухты Круглая, активными темпами ведется строительство многоквартирных домов, коттеджей и гостиничных комплексов, возводится православный храм, благоустраивается территория Парка Победы. Энергетическая инфраструктура этого района, начавшая работать более 30 лет назад, исчерпала свои возможности по энергоснабжению вновь построенных объектов по оптимальной и эффективной схеме.

«Подстанция «Омега» — это первый шаг. В ближайшие три года в рамках проекта создания «умных» электросетейбудет построено несколько еще более совершенных объектов: современные подстанции в Инкермане, Орлином и Верхнесадовом. Они позволят выйти на новый уровень развития энергосистемы Севастополя