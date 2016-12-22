30 полунизкопольных автобусов ЛиАЗ-529360 поставлены в Киргизию
«Группа ГАЗ» поставила 30 городских полунизкопольных автобусов ЛиАЗ-529360 в Республику Киргизия.
Автобусы закуплены в рамках республиканской программы обновления парка общественного транспорта и уже вышли на маршруты города Ош.
Автобус большого класса ЛиАЗ-529360 предназначен для работы на городских маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров — модель оснащена механической аппарелью. Машина оборудована дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 180 л.с. экологического класса «Евро-4» и рассчитана на транспортировку 104 пассажиров, включая 18 посадочных мест и одно место для пассажира с ограниченными возможностями. Передовые технологии окраски, антикоррозийная обработка, применение оцинкованного листа при облицовке бортов обеспечивают защиту кузова модели от сквозной коррозии на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба Группы ГАЗ.
Все машины изготовлены в соответствии с требованиями заказчика, обладают высокой надежностью узлов и агрегатов, имеют улучшенные потребительские характеристики, высокую ремонтопригодность и один из самых низких показателей затрат на обслуживание среди автобусов такого класса.
Контракт предусматривает также поставку запасных частей и обучение персонала компании-пассажироперевозчика специфике обслуживания и эксплуатации модели ЛиАЗ-529360.
- Добрый кот
- 22.12.201618:00
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22.12.1617:18:57
22.12.1619:06:26
22.12.1619:13:23