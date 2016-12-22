Перинатальный центр «ДАР» открылся в Алтайском крае
22 декабря в Барнауле начал свою работу новый Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР». Сегодня здесь родился первый ребенок. Ее зовут Машенька, вес — 3,6 кг.
Строительные работы начались 2 года назад — в октябре 2014 года. Общая стоимость строительства здания и оснащение его необходимым оборудованием составила 3 млрд. рублей. Площадь центра составила 34 тыс. кв. метров.
В составе перинатального центра — поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. Центр оснащен почти двумя тысячами единиц медицинского оборудования.
Одним из самых важных преимуществ перинатального центра является его нахождение в составе медицинского кластера Барнаула, что гарантирует пациентам оперативное оказание помощи «узкими» специалистами из других учреждений, которые находятся поблизости.
Штат центра составляет свыше 900 человек, из них 130 — непосредственно медицинский персонал, прошедший обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.
Мощность Центра — 190 мест, в нём исключительно одно- и двухместные палаты; несколько родовых залов и операционных; послеродовое и детское отделения; созданы все условия для выхаживания маловесных и недоношенных детей. Поликлиника АККПЦ рассчитана на 120 посещений в смену, кроме того, предусмотрен дневной стационар.
Специалисты центра будут работать с пациентами с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии. В первую очередь этот центр предназначен для преждевременных родов — сверхранних и ранних.
22.12.1618:35:13
22.12.1618:38:00
22.12.1619:17:55