Перинатальный центр «ДАР» открылся в Алтайском крае

22 декабря в Барнауле начал свою работу новый Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР». Сегодня здесь родился первый ребенок. Ее зовут Машенька, вес — 3,6 кг.

Строительные работы начались 2 года назад — в октябре 2014 года. Общая стоимость строительства здания и оснащение его необходимым оборудованием составила 3 млрд. рублей. Площадь центра составила 34 тыс. кв. метров.

В составе перинатального центра — поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. Центр оснащен почти двумя тысячами единиц медицинского оборудования.

Одним из самых важных преимуществ перинатального центра является его нахождение в составе медицинского кластера Барнаула, что гарантирует пациентам оперативное оказание помощи «узкими» специалистами из других учреждений, которые находятся поблизости.

Штат центра составляет свыше 900 человек, из них 130 — непосредственно медицинский персонал, прошедший обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

Мощность Центра — 190 мест, в нём исключительно одно- и двухместные палаты; несколько родовых залов и операционных; послеродовое и детское отделения; созданы все условия для выхаживания маловесных и недоношенных детей. Поликлиника АККПЦ рассчитана на 120 посещений в смену, кроме того, предусмотрен дневной стационар.

Специалисты центра будут работать с пациентами с высоким риском материнской смертности и перинатальной патологии. В первую очередь этот центр предназначен для преждевременных родов — сверхранних и ранних.