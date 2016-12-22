В Москве открылась электроподстанция «Кожевническая»

Подстанция обеспечит энергией новые жилые комплексы и общественные здания Замоскворечья, Даниловского, Донского и других районов. Одним из получателей электричества станет и парк «Зарядье».

Подстанция «Кожевническая» общей трансформаторной мощностью 400 мегавольт-ампер (два силовых трансформатора мощностью 200 мегавольт-ампер каждый) построена по адресу: Жуков проезд, дом 21. Она обеспечит выдачу мощности с нового парогазового энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-20, который заработал 22 декабря прошлого года. Кроме того, подстанция станет частью опорной распределительной сети с напряжением 20 киловольт. Одно из преимуществ таких сетей (по сравнению с преобладающими в городе сетями шесть киловольт и 10 киловольт) — возможность передавать электроэнергию на большие расстояния с меньшими потерями.

Это третья подстанция такого класса — в Москве ещё работают «Белорусская» и «Пресня».

В четырёхэтажном здании площадью 2,08 тысячи квадратных метров установлены силовые и регулировочные трансформаторы и другое оборудование. В двухэтажном строении площадью 1,5 тысячи «квадратов» смонтировано комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Для включения подстанции в городс­кую электросеть была построена кабельная линия с напряжением 220 киловольт протяжённостью 7,15 километра до ТЭЦ-20. При строительстве линии использован современный экологичный кабель на 220 киловольт с изоляцией из сшитого полиэтилена.

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