По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ от 22.12.2016 года большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» вернулся после дальнего морского похода в главную базу Тихоокеанского флота в городе Владивосток.

В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота «Иван Сусанин».За время дальнего морского похода экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» отработал широкий спектр учебно-боевых задач. Провел ряд учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по связи и взаимодействию с силами противовоздушной обороны.Следует отметить, что находясь с дальнем морском походе, боевой корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» отметил юбилей. 25 лет назад на боевом корабле был впервые поднят флаг ВМФ России.