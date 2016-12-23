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Дорожное строительство

В Рязанской области более 30 км трасс освещено LED светильниками российского производства «ФЕРЕКС»

В 2015 и 2016 гг. на региональных трассах и в населенных пунктах Рязанской области установили почти 800 уличных светодиодных светильников «ФЕРЕКС».

Новое оборудование отличает экономичное энергопотребление. Установленные модели серии «ДКУ» мощностью 104 и 156Вт потребляют в 3,5 раза меньше электроэнергии, по сравнению с традиционными аналогами. Равномерное и контрастное светодиодное освещение обеспечивает безопасность для движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

Для служб дорожного хозяйства дополнительным преимуществом от использования светильников на диодах является снижение расходов на эксплуатацию.

Проект по установке светодиодного освещения на трассах и в населенных пунктах Рязанской области еще не завершен и будет продолжен в 2017 году.

скусственное уличное освещение с применением высокотехнологичных светодиодных светильников установлено и введено в эксплуатацию в следующих районах области:- Рязанский район: Шумашь, Заокское, Поляны, Рубцово, Льгово, Лужки;- Клепиковский район: Тума, Молькино;- Сараевский район: Меньшие Можары, Большие Можары, Сысои.

Поставленное оборудование российского производства — ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС». Монтаж выполнял официальный партнер завода-изготовителя — ООО «РУСЭНЕРГО».

Светодиодные светильники «ФЕРЕКС» не требуют обслуживания на протяжении 10 лет непрерывной работы. Заводская гарантия на модели «ДКУ» — 5 лет.

***

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га, где расположено свыше 20 000 кв.м производственно-складских и офисных помещений. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.

http://fereks.ru/about/news/121/1289/

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  • чебурашка1974 чебурашка1974
    23.12.1620:50:41

             

    #867976
    • Нет аватара Алина Солнцева
      23.12.1621:25:08

      Равномерное и контрастное светодиодное освещение обеспечивает безопасность для движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

      НУ И ГДЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ — фото или видео — ТАКОГО ОСВЕЩЕНИЯ?!   

      #867990
      • Нет аватара Ферекс
        23.12.1621:50:50

        Здравствуйте, Алина. Спасибо за интерес к публикации. Вы можете посмотреть фотоотчет по освещению трасс и населенных пунктов в Рязанской области на сайте завода fereks: [ссылки отключены]

        #867995
        • Нет аватара Ферекс
          23.12.1621:52:25

          В разделе фотогалерия в нижней части главной страницы сайта [ссылки отключены] (название отчета «Освещение трасс и населенных пунктов в Рязанской области»)

          #867996
        • goryachee_leto goryachee_leto
          24.12.1600:25:06

          Вы можете посмотреть фотоотчет по освещению трасс и населенных пунктов в Рязанской области на сайте завода

          Нет, уж — давайте на сайт выкладывайте.

          #868044
          • Макс Южный
            24.12.1603:14:15

            К тому же, есть вопрос к заголовку: если ключевая часть товара является ввозной, а не произведённой в РФ, то считается ли он российским на самом деле?

            В данном случае светодиод. А в другом случае это может быть, например, матрица для телевизора, собираемого в РФ. Бывают ли на «СуН» новости о том, что предприятие-такое-то нарастило поставки телевизоров в таком-то отчётном периоде, или что оно выиграло конкурс на поставку телевизор для подразделений какого-нибудь министерства половине субъектов РФ? Мне новости про телевизоры российской сборки не попадались пока.

            Разумеется, ясно, производство всё-таки в РФ, тем более, что нужен корпус устройства, нужна сборка. Если так, то для таких случаев в заголовках про светильники и телевизоры писать слово «сборка» вместо «производство»? (В отличие от случаев, когда ввозных частей товара либо нет вовсе, либо они не являются ключевыми в товаре.)

            Отредактировано: Макс Южный~04:17 24.12.16
            #868066
        • Комментарий удален
  • Нет аватара sonnos
    24.12.1609:49:50

    «Установленные модели серии „ДКУ“ мощностью 104 и 156Вт потребляют в 3,5 раза меньше электроэнергии, по сравнению с традиционными аналогами» Какие светильники выбираются в качестве традиционных аналогов?

    #868114
    • shigorin shigorin
      24.12.1613:07:55

      На ДНАТ-ках или даже ДРЛ-ках, поди…

      #868148
  • shigorin shigorin
    24.12.1613:09:14

    Да, хорошо бы читать и «светодиоды российского производства» -- но и Москва не сразу строилась. Работаем, братья!

    #868149
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      24.12.1615:12:34

      Как-то странно эти «братья» работают. Фото освещения вставить в статью поленились, хотя в галерее у них всё это есть — посылают на галерею и даже не видят, что ссылки отсекаются. А еще у них на сайте есть забавная страничка «Расчет окупаемости» — попробуйте ее почитать. Я ради интереса попыталась и вообще ничего не поняла, что с чем как складывать, умножать и вычитать. Самый смешной — предпоследний столбец «Итого/год», из которого как-то вот так странно следует, будто их светильник в год (каждый год?!) съедает в 1,5 раза больше денег, чем «конкурент», но при этом конкурент окупается за «0» лет, а их продукция (ферекс) — за «1,5» года. Интересно, они сами-то пробовали свою таблицу прочитать и понять?

      #868181
  • Нет аватара Volonteer
    24.12.1615:30:14

    Посмотреть можно например тут

    change точка орг /p/городское-освещение-в-городе-рязани

    Средний уровень освещения на дорогах в центре города должен быть не менее 10 люкс, за пределами центра — не менее 15. Фактически уровень освещения составил непосредственно под светильниками от 65 до 103,4 люкс, а между ними опускался до 1,6 люкса, т. е. средняя яркость действительно больше, чем положена нормативом. Однако необходимо измерять также и равномерность распределения освещенности дорожного покрытия. Вычисляется он довольно просто — минимальный показатель, замеренный люксметром на участке, делится на среднее суммарное значение. Так вот, на улицах Рязани он в 2,5 раза ниже нормы.

    От резкого засвета сетчатки зрение может даже пропасть на доли секунды. Кроме того, при малейшем изменении светового фона водитель вынужден напрягать глаза, что приводит к быстрой утомляемости. Для глаз естественна адаптация к постоянному уровню освещенности дороги. … На сайте производителя подобных светильников рекомендуется установка плафонов над проезжей частью в шахматном порядке. В Рязани такая проектировка улиц — редкость".

    Но, как оказалось, речь идёт не только о неравномерном распределении света от новых светильников. Сами светильники вызвали вопросы у прокуратуры.

    Проведённая прокуратурой на 26 улицах города проверка показала: в ряде случаев со столбов были убраны старые светильники, которые хорошо освещали территорию, а фактические технические характеристики всех установленных светильников не соответствовали ГОСТу и характеристикам, заявленным в техническом паспорте на эти изделия. Ущерб МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» в результате установки некачественных светильников составил более 10 миллионов рублей. По результатам материалов проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но дальше всё замерло !

    Отредактировано: Volonteer~16:34 24.12.16
    #868188
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