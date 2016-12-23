В Рязанской области более 30 км трасс освещено LED светильниками российского производства «ФЕРЕКС»

В 2015 и 2016 гг. на региональных трассах и в населенных пунктах Рязанской области установили почти 800 уличных светодиодных светильников «ФЕРЕКС».

Новое оборудование отличает экономичное энергопотребление. Установленные модели серии «ДКУ» мощностью 104 и 156Вт потребляют в 3,5 раза меньше электроэнергии, по сравнению с традиционными аналогами. Равномерное и контрастное светодиодное освещение обеспечивает безопасность для движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

Для служб дорожного хозяйства дополнительным преимуществом от использования светильников на диодах является снижение расходов на эксплуатацию.

Проект по установке светодиодного освещения на трассах и в населенных пунктах Рязанской области еще не завершен и будет продолжен в 2017 году.

скусственное уличное освещение с применением высокотехнологичных светодиодных светильников установлено и введено в эксплуатацию в следующих районах области:- Рязанский район: Шумашь, Заокское, Поляны, Рубцово, Льгово, Лужки;- Клепиковский район: Тума, Молькино;- Сараевский район: Меньшие Можары, Большие Можары, Сысои.

Поставленное оборудование российского производства — ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС». Монтаж выполнял официальный партнер завода-изготовителя — ООО «РУСЭНЕРГО».

Светодиодные светильники «ФЕРЕКС» не требуют обслуживания на протяжении 10 лет непрерывной работы. Заводская гарантия на модели «ДКУ» — 5 лет.

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ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га, где расположено свыше 20 000 кв.м производственно-складских и офисных помещений. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.