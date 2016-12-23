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Энергетика и ТЭК

В Карачаево-Черкесии запущена Зеленчукская ГЭС-ГАЭС

В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие единственной в России ГЭС ГАЭС, на базе действующей в республике Зеленчукской гидроэлектростанции. По самым современным технологиям в единый гидроэнергетический объект были объединены две системы ГЭС и ГАЭС, позволяющие электростанции работать в круглосуточном режиме, практически независимо от уровня воды в реке.

Благодаря вводу объекта в эксплуатацию уровень обеспеченности республики собственной электроэнергией увеличится до 45%, качество энергоснабжения региона существенно повысится, сообщила пресс-служба ПАО «РусГидро».

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС — первая, принципиально новая для нашей страны гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220-230 метров.

В рамках сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на базе действующей ГЭС объединены две станции: ГЭС и ГАЭС. Для этого в машинном зале ГЭС гидростроители установили два обратимых гидроагрегата (их мощность — 160 МВт в насосном режиме и 140 МВт — в турбинном).

В ночное время эти гидроагрегаты, работая в режиме насосов, перекачивают воду на высшую отметку в бассейн суточного регулирования, а утром и днем в период пиковых нагрузок эта вода используется для выработки электроэнергии.

Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт*ч. ГАЭС — высокоманевренный объект, число пусков обратимых гидроагрегатов ГАЭС достигает нескольких сот (500-700) в месяц, а иногда составляет около 30 пусков в сутки.

http://www.eprussia.ru/news/base/2016/2502308.htm

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, Карачаево-Черкесия, Северный Кавказ
  • Нет аватара Иванушка
    23.12.1622:43:27

    Для развития региона это очень важное!!! Молодцы!!! Так держать!!!

    #868016
  • Кирилл Андреев Кирилл Андреев
    24.12.1603:24:21

    а фото можно всего что там есть. или опять самому гуглить (

    #868068
    • Нет аватара Иванушка
      24.12.1611:53:35

      Кирилл Андреев, Ну в принципе для ГЭС эти фотографии достатычны. Верхний и нижний бьеф, зал с турбинами и генераторами, подстанция. Это не завод где залы заставлены стонками ;)

      #868128
      • shigorin shigorin
        24.12.1612:42:20

        стонками

        Уф, хоть не «прокатный стон»    

        #868139
    • de_moore de_moore
      24.12.1615:40:20

      по сути это обычная гэс просто добавили бассейн суточного регулирования и возможность работать как насосы двум гидроагрегатам

      #868198
  • Юрий Тимчук
    24.12.1616:05:16

    В Крыму нужно строить ГАЭС! При таком обилии нестабильной солнечной и ветряной генерации, при узком горлышке энергомоста — я очень рад что проект ГАЭС в Балаклаве начали обсуждать, при поддержке Овсянникова и Чалого — это будет очень сильное решение, которое закроет все проблемы крымской энергосистемы.

    #868206
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