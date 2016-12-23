В Карачаево-Черкесии запущена Зеленчукская ГЭС-ГАЭС

В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие единственной в России ГЭС ГАЭС, на базе действующей в республике Зеленчукской гидроэлектростанции. По самым современным технологиям в единый гидроэнергетический объект были объединены две системы ГЭС и ГАЭС, позволяющие электростанции работать в круглосуточном режиме, практически независимо от уровня воды в реке.

Благодаря вводу объекта в эксплуатацию уровень обеспеченности республики собственной электроэнергией увеличится до 45%, качество энергоснабжения региона существенно повысится, сообщила пресс-служба ПАО «РусГидро».

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС — первая, принципиально новая для нашей страны гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220-230 метров.

В рамках сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на базе действующей ГЭС объединены две станции: ГЭС и ГАЭС. Для этого в машинном зале ГЭС гидростроители установили два обратимых гидроагрегата (их мощность — 160 МВт в насосном режиме и 140 МВт — в турбинном).

В ночное время эти гидроагрегаты, работая в режиме насосов, перекачивают воду на высшую отметку в бассейн суточного регулирования, а утром и днем в период пиковых нагрузок эта вода используется для выработки электроэнергии.

Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт*ч. ГАЭС — высокоманевренный объект, число пусков обратимых гидроагрегатов ГАЭС достигает нескольких сот (500-700) в месяц, а иногда составляет около 30 пусков в сутки.