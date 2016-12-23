В Калуге открыли самую большую в области школу

23 декабря в Калуге в микрорайоне «Кошелев-проект» состоялось открытие новой общеобразовательной школы. Школа на 1360 мест - крупнейшая в области — построена в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Здание школы было построено в рекордно короткие сроки — менее чем за год. Возведение объекта осуществляла «Корпорация КОШЕЛЕВ» на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость строительства составила около 900 млн рублей. Каждое место в школе обошлось 490 тыс. руб, что меньше норматива на 22 тыс. руб.

Здание школы состоит из трех блоков: два 4-этажных блока для начальной школы и старшеклассников, которые соединяет центральный блок переменной этажности (3 — 4 этажа). В блоке начальных классов есть игровые комнаты для групп продленного дня и два спальных помещения на 15 и 12 мест.

В центральном блоке — два спортзала, два бассейна, четыре кабинета трудового обучения, два малых зала для занятий музыкой, хореографией, для проведения интеллектуальных игр, актовый зал, радиоузел. На территории расположена открытая спортивная зона общей площадью 4663 м2.

Всего в школе 67 учебных классов.

В новой школе установлена первая в регионе инновационная система «ладошки». Электронные терминалы будут работать в столовой. Приложив ладонь, ребенок сможет выбрать блюда. Деньги спишутся со счета родителей, и они получат СМС о том, что ел ребенок. Таким образом, детям не придется носить бумажные деньги. В перспективе подобные терминалы планируют установить на входе в школу. И родители смогут узнать когда ребенок пришел и во сколько ушел из образовательного учреждения.

Строительство объекта осуществляло ЗАО «Строительная корпорация «АВИАКОР».

Планируется, что работать школа начнет в феврале следующего года.