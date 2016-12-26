Организовано серийное производство серверов Эльбрус-4.4 для кластеров

В компании ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» (входит в Объединённую Приборостроительную Корпорацию) разработана и освоена в серийном производстве конфигурация серверов на базе микропроцессоров Эльбрус, оптимизированная для построения вычислительных кластеров.

Разработанная модель имеет наименование «УЭМ» (Универсальный Электронный Модуль). Её отличительной особенностью является увеличенный объём памяти, малая высота корпуса и расширенные коммуникационные возможности.

Сервер«УЭМ» выполнен в корпусе для установки в стандартную 19″ стойку высотой 1U. Материнская плата сервера содержит четыре процессора Эльбрус-4С с рабочей тактовой частотой 750 МГц, объединённые по схеме NUMA (неоднородная общая память). Общая производительностью сервера составляет 180 Гфлопс одинарной точности. В сервере установлено 96 ГБ памяти DDR3 1333 ECC. Сетевая конфигурация включает в себя 2 интегрированных порта 1G Ethernet и двухпортовый 10Gbit Ethernet контроллер с поддержкой модулей SFP+. Сервер оснащён 2 дисками SATA 3.5″ объёмом 500 Гбайт Enterprise класса (7200 RPM). Имеется один блок питания. Пиковое энергопотребление сервера не превышает 300 Вт.

Серверы поставляются с предустановленной операционной системой «ОС Эльбрус» , включающей в себя инструменты разработчика (компилятор, отладчик, профилировщик, математические библиотеки).

Серверы «УЭМ» спроектированы в России, основаны на отечественных процессорах Эльбрус-4С и оснащены отечественным программным обеспечением, с том числе отечественным начальным загрузчиком (BIOS). Микропроцессоры Эльбрус имеют уникальную отечественную архитектуру, спроектированы российской компанией АО «МЦСТ» и производятся под её контролем. Производство серверов, включая поверхностный монтаж материнских плат, осуществляется на российских заводах.

Сервер «УЭМ» — наилучший выбор для организаций, проводящих импортозамещение вычислительной техники и миграцию приложений на российскую вычислительную платформу.

Поставка cерверов «УЭМ» (артикул ЛЯЮИ.301444.011-01) осуществляется со склада ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в г. Москве. Запросы на поставку принимаются по адресу sales@ineum.ru