Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-С1» прибыли в Западную Сибирь.



ЗРПК "Панцирь-С1"

Передовые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» прибыли в Новосибирск. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

«Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) „Панцирь-С1“ прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа. „Панцирь-С1“ усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири», — сказал полковник.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. «Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тыс. км по железной дороге. В районы выполнения задач техника продолжила путь своим ходом», — отметил он.

По всей видимости, дивизион ЗРПК «Панцирь» поступил на вооружение 590-го Львовского зенитного ракетного полка, который в прошлом году был перевооружен новейшими ЗРК С-400.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.