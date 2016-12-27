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Армия и Флот

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-С1» прибыли в Западную Сибирь.

  • ЗРПК "Панцирь-С1"
  • ЗРПК "Панцирь-С1"

Передовые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» прибыли в Новосибирск. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

«Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) „Панцирь-С1“ прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа. „Панцирь-С1“ усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири», — сказал полковник.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. «Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тыс. км по железной дороге. В районы выполнения задач техника продолжила путь своим ходом», — отметил он.

По всей видимости, дивизион ЗРПК «Панцирь» поступил на вооружение 590-го Львовского зенитного ракетного полка, который в прошлом году был перевооружен новейшими ЗРК С-400.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3908728

Панцирь-С1, армия, Новосибирск
  • Dark_Gray Dark_Gray
    27.12.1612:42:58

    Название полка весьма символично — Львовский. Это как бы намекает.

    #869256
  • Taras Tkachenko Taras Tkachenko
    27.12.1612:54:33

    Новейшие — это Панцирь-М2 же!!!    

    #869258
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