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Энергетика и ТЭК

Введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым»

27 декабря введен в эксплуатацию магистральный газопровод Кубань — Крым, соединивший полуостров с Единой системой газоснабжения России.

«Газопровод введён в эксплуатацию. Газ поступает на полуостров Крым. Республика соединена с Единой системой газоснабжения России», — доложил представитель ГУП РК «Черноморнефтегаз» после команды на поджиг контрольного факела газопровода в Крым.

Строительство магистрального газопровода Кубань - Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяжённость сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления — до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населённых пунктов.

На базе поступающего газа на полуострове в 2017 — 2018 годах построят две электростанции мощностью по 470 МВт.

http://www.c-inform.info/news/id/47451

Крым, газопровод, Черноморнефтегаз
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    27.12.1614:20:12

    отличный подарок крымчанам на НГ!

    #869307
    • Великоросс Великоросс
      27.12.1614:32:48

      Осталось достроить и открыть мост. Ждем с нетерпением!!!

      #869312
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    27.12.1614:49:04

        Блин, а Крым-то очень дорого обошёлся России и экономически и внешнеполитически. Но я всё равно рад   , поскольку от проживающих там знаю, насколько все крымчане (может и не все, но более 90%) были этому рады и хамоном я не злоупотреблял (впервые узнал, что есть такая хрень).

    #869316
    • Нет аватара dround
      27.12.1614:59:24

      Не «взятие» Крыма обошлось бы еще дороже

      #869319
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