27 декабря введен в эксплуатацию магистральный газопровод Кубань — Крым, соединивший полуостров с Единой системой газоснабжения России.

«Газопровод введён в эксплуатацию. Газ поступает на полуостров Крым. Республика соединена с Единой системой газоснабжения России», — доложил представитель ГУП РК «Черноморнефтегаз» после команды на поджиг контрольного факела газопровода в Крым.

Строительство магистрального газопровода Кубань - Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяжённость сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления — до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населённых пунктов.

На базе поступающего газа на полуострове в 2017 — 2018 годах построят две электростанции мощностью по 470 МВт.