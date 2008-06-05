В Петербурге запущена первая в России подземная подстанция

В Санкт-Петербурге открыли подземную трансформаторную подстанцию. Подобный проект не имеет аналогов не только в Северной столице, но и в России.

Новый вид трансформаторных подстанций в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть сможет решить проблему с нехваткой мест для размещения новых энергоисточников в историческом центре Петербурга — в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Электросетевая компания планирует в дальнейшем применять подземные ТП в условиях дворов-колодцев и на территории объектов культурного наследия.

Подземная ТП стала первой в масштабной программе инфраструктурной модернизации электроэнергетического сектора Петербурга. ПАО «Ленэнерго» в рамках этих инициатив разработало и реализует кластерный подход, подразумевающий применение компактных решений, которые прекрасно впишутся в городскую среду и архитектуру.

Строительство ТП началось в октябре 2016 года. Несмотря на то, что работы осложнялись архитектурными особенностями территории, энергетики максимально точно просчитали размеры строительной и дорожной техники, а также параметры блоков подстанции, чтобы работать в условиях ограниченного пространства. ТП была построена максимально быстро — за три месяца, с учетом подготовки, монтажа и благоустройства.

По словам и о генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников, следующий проект строительства подземной ТП будет реализован так же в центральной части Петербурга, ориентировочно в феврале 2017 года.

В ходе реализации проекта был применен опыт европейских городов, в частности, Праги, где широко применяются такие проекты. Кстати, часть оборудования для ТП поставлено тоже чешскими партнерами. Хотя на будущих аналогичных проектах будут применяться российские трансформаторы.