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Энергетика и ТЭК

В Петербурге запущена первая в России подземная подстанция

В Санкт-Петербурге открыли подземную трансформаторную подстанцию. Подобный проект не имеет аналогов не только в Северной столице, но и в России.

Новый вид трансформаторных подстанций в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть сможет решить проблему с нехваткой мест для размещения новых энергоисточников в историческом центре Петербурга — в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Электросетевая компания планирует в дальнейшем применять подземные ТП в условиях дворов-колодцев и на территории объектов культурного наследия.

Подземная ТП стала первой в масштабной программе инфраструктурной модернизации электроэнергетического сектора Петербурга. ПАО «Ленэнерго» в рамках этих инициатив разработало и реализует кластерный подход, подразумевающий применение компактных решений, которые прекрасно впишутся в городскую среду и архитектуру.

Строительство ТП началось в октябре 2016 года. Несмотря на то, что работы осложнялись архитектурными особенностями территории, энергетики максимально точно просчитали размеры строительной и дорожной техники, а также параметры блоков подстанции, чтобы работать в условиях ограниченного пространства. ТП была построена максимально быстро — за три месяца, с учетом подготовки, монтажа и благоустройства.

По словам и о генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников, следующий проект строительства подземной ТП будет реализован так же в центральной части Петербурга, ориентировочно в феврале 2017 года.

В ходе реализации проекта был применен опыт европейских городов, в частности, Праги, где широко применяются такие проекты. Кстати, часть оборудования для ТП поставлено тоже чешскими партнерами. Хотя на будущих аналогичных проектах будут применяться российские трансформаторы.

http://www.eprussia.ru/news/base/2016/2837683.htm

ПАО «Ленэнерго», подземная трансформаторная подстанция
  • Нет аватара foxkeys
    27.12.1616:07:28

    «Первая в России»? С чего бы это?

    Подстанцию «спрятали» под клумбой

    05 Июня 2008, 00:00

    В Калининграде введена в эксплуатацию единственная не только в нашей области, но и на всем Северо-Западе подземная распределительная подстанция.

    В «Сколково» появилась первая в России подземная подстанция 21.12.2012

    На глубине 12 метров и с напряжением 220 киловольт. Подстанция в «Сколково» снаружи выглядит, как заснеженный холм, но внутри малоприметного строения — мощнейшая система электроснабжения.

    Не дофига-ли первых?

    Отредактировано: foxkeys~17:08 27.12.16
    #869345
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