Новые беспилотники «Орлан-10» поставлены на Камчатку

Подразделение беспилотных летательных аппаратов Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке пополнилось партией новых беспилотников «Орлан-10», которые способны работать в том числе в арктических широтах.

Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) „Орлан-10“ усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота. БЛА „Орлан-10“ обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах», — сказал Матвеев.

Он уточнил, что в 2017 году будет увеличено число задач, решаемых расчетами «Орланов», также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности. Аппараты «Орлан-10» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края, отметил Матвеев.