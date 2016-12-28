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Детские сады и школы

В 2016 году в детских садах Крыма создано 5000 новых мест

За последнюю неделю уходящего года в Крыму создано 370 новых мест в детских садах. После капитальных ремонтов и более чем 10-летнего простоя в сеть образовательных организаций Крыма вернулись детские сады в пгт.Щебетовка Феодосийкого муниципального образования (90 мест) и в селе Солнечное Симферопольского района (80 мест).

Кроме того, закончены работы по установке и вводу в эксплуатацию модульных детских садов в селе Денисовка Симферопольского района (100 мест) и в селе Красногвардейское Советского района (100 мест).

В целом в 2016 году, создано около 5 000 новых мест в детских садах Крыма.

В селе Денисовка Симферопольского района открылся модульный детский сад «Ручеек» на 100 мест.

http://simfmo.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/351510.htm

Крым, новый детсад
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    28.12.1618:29:08

    Похоже на наши общаги в вахтовых городках в Якутии.

    Отредактировано: Игорь Эйдельман~19:30 28.12.16
    #869876
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