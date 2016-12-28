Итоги 2016 года: новые спортивные сооружения

В Краснодаре открылась новая футбольная арена

Московский стадион ЦСКА введён в эксплуатацию

В столице Калмыкии открыт новый спортивный комплекс

В г. Элиста состоялось открытие Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд.

В Коми заработал новый спорткомплекс с бассейном

В Воркуте начал свою работу спортивный комплекс с бассейном «Арктика». Новый комплекс включает два бассейна для плавания, тренажерный зал и универсальный игровой зал для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

В Мордовии открыли Дворец спорта

Дворец спорта в селе Кочелаево Ковылкинского района — современный комплекс с крытой футбольной площадкой и бассейном с четырьмя плавательными дорожками, на его трех этажах располагаются также два тренажерных зала и универсальный спортивный зал.

В Кемерове открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

Во Владимирской области открыт спортивный комплекс с ледовой ареной

В Волгограде открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

Общая площадь двухэтажного здания составляет свыше 6,6 тыс. м2. В нем есть универсальный спортивный зал для занятия футболом, баскетболом, гандболом, волейболом, а также два бассейна — на 25 и 10 метров. Одновременно здесь могут заниматься 50 человек в зале и 60 человек — в бассейне.

В Йошкар-Оле открылся легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл»

В Казани открыт первый в России Центр бадминтона

В Александрове Владимирской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Двухэтажный ФОК «Олимп» рассчитан на одновременное посещение до 500 человек. Он имеет универсальный спортивный зал, 2 бассейна, зал силовой подготовки, зал аэробики, зал настольного тенниса и кафе.

В Великом Устюге Вологодской области открыта ледовая арена

Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом в Санкт-Петербурге

В Томском политехническом университете открылся бассейн

В городе Северодвинск Архангельской области открылась первая в городе ледовая арена

Новый спортивный комплекс открыт в Самарской области

Новый ФОК «Виктория» в с. Хворостянка оборудован с бассейном 25×10,7 м, универсальным спортзалом, залами для аэробики, настольного тенниса, шахмат и шашек, где ежедневно может заниматься более 900 человек.

Центр боевых искусств введен в эксплуатацию в Мытищах Московской области

В Тульской области открыт новый спортивный комплекс

В городе Щекино состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая площадь пятиэтажного ФОКа составляет более 6 000 кв метров. Ежедневно в нем смогут заниматься 372 человека. В универсальном игровом зале можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Рядом размещен бассейн с шестью 25-метровыми дорожками.

В Москве открыт крупнейший в России спорткомплекс для занятий ушу

Спортивный комплекс открыт в Северск Томской области

Спорткомплекс состоит из универсального спортивного зала для игры в волейбол, баскетбол и теннис с трибунами на 450 зрителей, двух чаш бассейна с трибунами на 90 мест, тренажерного зала, залов для игры в настольный теннис, силовой подготовки, аэробики.

В Ижевске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Комплекс включает бассейн, спортивный и тренажёрный залы, другие помещения.Общая площадь помещений физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 6,7 тыс. кв. метров.

В Самаре введен в эксплуатацию ФОК «Орбита»

Фехтовальный центр открылся в Новосибирске

Большой региональный спортивный центр по фехтованию открылся 22 мая в Новосибирске. Спортивный центр представляет собой трёхэтажное здание общей площадью 5226 м2 с универсальным спортивным залом с трибунами на 158 мест, плавательным бассейном и тренировочным залом.

Спорткомплекс с плавательными бассейнами открылся в Майкопе

27 мая в Майкопе состоялось открытие одного из самых масштабных спортивных объектов в Адыгее — физкультурно-оздоровительного комплекса «Оштен».

В спорткомплексе оборудовано пять спортивных залов: многофункциональный игровой зал с трибунами на 1300 мест, зал настольного тенниса, зал бокса, тренажерный зал, зал спортивной борьбы, а также взрослый и детский бассейны. На территории комплекса общей площадью 9,5 тыс. кв.м на также расположены две спортплощадки, два бассейна, раздевалки.

В Санкт-Петербурге открыт новый спорткомплекс c тремя бассейнами

32-й ФОК открыли в Нижегородской области

Во Всероссийском детском центре «Смена» открыт спортивный комплекс с 50-метровым бассейном

Во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае открыт спортивный комплекс с 50-метровым бассейном открытого типа. Строительство объекта осуществлялось в рамках проекта «500 бассейнов».

50-метровый бассейн открытого типа имеет 8 полос для плавания и глубину 1,8 метра, что позволит тренироваться единовременно 96 спортсменам. Конструкция позволяет адаптировать зоны купания под занятиями различными видами спорта: водное поло, синхронное плавание, аквааэробика и другие.

В городе Чебоксары открыт региональный Центр маунтинбайка

В спортивном комплексе размещены: 25 метровый и детский плавательные бассейны, спортивный зал, 4 специализированных зала, гостиничный корпус на 60 мест, конференц-зал, медико-восстановительный центр, кафе. Рядом со споритвным комплексом на территории Парка построены несколько трасс для маунтинбайка различных уровней сложности, позволяющих использовать спортивный центр для проведения соревнований общероссийского уровня. Прежде всего Центр станет главной тренировочной базой для подготовки воспитанников республиканской Специализированной спортивной школы олимпийского резерва № 7 по велоспорту им. Валерия Ярды.

В Орле открыт спортивный комплекс с ледовой ареной

Новый ФОК открылся в Нижегородской области

Спорткомплекс включает многофункциональный спортзал для игровых видов спорта с трибунами на 700 мест, хоккейную площадку, два бассейна, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, а также художественной гимнастикой и хореографией. Кроме того, есть кинозал на 49 зрительских мест.

В Новом Уренгое открылся Дворец спорта «Звёздный»

Дворец спорта «Звёздный» представляет собой крупнейшую площадку международного уровня, где станет возможным проведение спортивных и общественных мероприятий. В здании, площадь которого около 23 тыс. м², оборудованы специализированные спортивные и универсальные залы: большой спортивно-зрелищный, игровой, тренажёрный, бильярдный, залы хореографии, аэробики, борьбы, бокса, тяжёлой атлетики, настольного тенниса, а также стрелковый тир на 25 и 50 метров. Здесь будут проходить международные и региональные соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу, а также занятия по стрелковому спорту. Общая пропускная тренировочная способность в день — порядка 3000 человек.

Новый бассейн открыли в Воронежской области

В Алтайском крае открыли ледовый дворец

В г.Тарко-Сале (Ямал) открылся бассейн «Пуровский»

В Иркутске открыли ледовый дворец

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в Московской области

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник» открыли в подмосковном Долгопрудном.

Общая площадь объекта составляет 5,2 тысячи метров. Комплекс оснащен бассейном на 6 дорожек, игровым универсальным залом, залами для групповых занятий, тренажерным залом, залом для настольного тенниса, снэк-баром и медицинским кабинетом. ФОК предлагает на выбор 12 видов спорта.

В Москве открыта ледовая арена в «Парке легенд»

В Карелии открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

На первом этаже нового комплекса расположен универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола с одной стороны и бассейн с шестью 25-метровыми дорожками с другой. На втором этаже — буфет и вспомогательные помещения, на третьем — административные. Выше располагается зал аэробики и тренажерный зал, на последнем этаже находится еще один спортивный зал. Помещения адаптированы для посещения инвалидами.

Дворец спорта открыли в Ингушетии

Общая площадь составляет 14,2 тыс. м2. На первом этаже расположены основной, тренировочный и спортивный залы, на втором — залы бокса и борьбы, а третий этаж предназначен для занятий по аэробике и общей физподготовки.

В процессе строительства:

Новый спортивный комплекс открылся в Рязанской области

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся 15 декабря в городе Спасске Рязанской области.

Комплекс включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 64 места, площадки для занятий борьбой, фитнесом, хореографией, тренажерный зал, помещение для игры в теннис, плавательный бассейн на 4 дорожки длиной 25 м.

На его базе создана одноименная детско-юношеская спортивная школа, в которой будут работать секции дзю-до, джиу-джитсу, бокса, баскетбола, футбола и плавания.