Российские нефтяные компании повысили уровень утилизации попутного нефтяного газа до 90%

Российские нефтяные компании в 2016 году повысили уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 90% с 77% в 2012 году.

«Применение наилучших доступных технологий позволило повысить уровень утилизации ПНГ с 77% в 2012 до 90% в 2016 году», — пояснили в Минприроды.

При этом объем вложенных инвестиций составил более 200 миллиардов рублей.

Объем утилизации ПНГ в РФ в 2015 году достиг 87%. При этом Минэнерго РФ ожидает, что целевой уровень утилизации ПНГ компаниями РФ в 95% будет достигнут только к 2020 году.