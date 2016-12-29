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Энергетика и ТЭК

Российские нефтяные компании повысили уровень утилизации попутного нефтяного газа до 90%

Российские нефтяные компании в 2016 году повысили уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 90% с 77% в 2012 году.

«Применение наилучших доступных технологий позволило повысить уровень утилизации ПНГ с 77% в 2012 до 90% в 2016 году», — пояснили в Минприроды.

При этом объем вложенных инвестиций составил более 200 миллиардов рублей.

Объем утилизации ПНГ в РФ в 2015 году достиг 87%. При этом Минэнерго РФ ожидает, что целевой уровень утилизации ПНГ компаниями РФ в 95% будет достигнут только к 2020 году.

http://1prime.ru/energy/20161227/826988596.html

ПНГ, углеводороды
  • Нет аватара Давыденко
    29.12.1611:23:12

    Утилизировать — это просто сжечь? Ну судя по фото такой вывод делаю…

    #870079
  • eger gere eger gere
    29.12.1611:51:42

    Поправьте заголовок, т.к. насколько я понимаю под «утилизацией» понимается переработка ПНГ или же его использование для получения электропитания на скважине, а не бессмысленное сжигание.

    #870088
  • Нет аватара corw123
    29.12.1612:11:16

    Факелы гаснут

    В России растет доля утилизируемого попутного нефтяного газа

    В России растет добыча попутного нефтяного газа (ПНГ), а также его доля, используемая с

    пользой.

    Несмотря на кризис, нефтегазовые компании не прекратили реализацию проектов в этой сфере.

    Абсолютным лидером здесь стал «Сургутнефтегаз», а регионом с самой высокой добычей и переработкой

    ПНГ является ХМАО — Югра. Усилия нефтяников дают результаты, но до установленного законодательством

    норматива сжигания ПНГ на факельных установках — не более 5% — еще далеко. По прогнозу Минэнерго,

    такой уровень в стране может быть достигнут всеми нефтедобывающими компаниям лишь к 2020 году.

    А к 2030 году Россия должна полностью отказаться от сжигания попутного газа на месторождениях.

    К этому ее обязывает присоединение к соответствующей инициативе Всемирного банка

    в Яндексе поисковике ----- утилизации попутного нефтяного газа в России. Потом, факела гаснут. Кому интересно

    Отредактировано: corw123~13:13 29.12.16
    #870091
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