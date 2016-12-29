Предварительные итоги уборки в 2016 году

В 2016 году получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, который по предварительным данным Росстата, составил 119,1 млн тонн зернав весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 года (в 2015 г. — 104,8 млн. тонн),

(в первоначально оприходованном весе — 126 млн.т., в 2015 г. — 108,8 млн. тонн)

В том числе впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы (в 2015 г. — 61,8 млн тонн). Больше прошлого года получено ржи — 2,5 млн тонн (в 2015 г. — 2,1 млн тонн).

Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно — 13,8 млн тонн, что на 5% больше, чем в предыдущем году (в 2015 г. — 13,2 млн. тонн).

Хорошие показатели по крупяным культурам — 2,9 млн тонн (в 2015 г. — 2,5 млн тонн). По итогам года собрано рекордное количество гречихи — 1,2 млн тонн (рекорд прошлых лет в 2007 г. — 1,0 млн тонн). Больше прошлогоднего собрано проса — 0,6 млн тонн. На уровне не ниже среднемноголетних значений получено риса — 1,08 млн тонн (в 2015 г. — 1,11 млн тонн).

Среди достижений растениеводства в 2016 году нужно отметить рекордный валовой сбор сои — 3,1 млн тонн, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015 г. — 2,7 млн тонн) и подсолнечника — 10,7 млн тонн маслосемян в весе после доработки (рекорд прошлых лет в 2013 г. — 9,8 млн тонн).

Урожай рапса составил около 1,0 млн тонн, что практически на уровне прошлого года. При переработке масличных культур на отечественных маслозаводах обеспечивается полная потребность населения страны в растительном масле, а животноводства — в шроте и жмыхах.

Собран рекордный урожай сахарной свеклы - 48,3 млн тонн (рекорд прошлых лет в 2011 г. - 47,6 млн тонн)

Собран рекордный валовой сбор овощей — 16,3 млн тонн (в 2015 г. — 16,1 млн тонн), что на 0,9% выше 2015 года.

Во всех категориях хозяйств валовой сбор картофеля составил 31,0 млн тонн, что на 7,8% ниже прошлого года (в 2015 г. — 33,6 млн. тонн).

Валовой сбор плодов и ягод составил рекордные 3,3 млн тонн, что на 14,6% больше, чем в 2015 году (в 2015 г. - 2,9 млн тонн).

Полученный урожай позволяет обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.