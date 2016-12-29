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Сельское хозяйство

Предварительные итоги уборки в 2016 году

В 2016 году получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, который по предварительным данным Росстата, составил 119,1 млн тонн зернав весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 года (в 2015 г. — 104,8 млн. тонн),

первоначально оприходованном весе — 126 млн.т., в 2015 г. — 108,8 млн. тонн)

В том числе впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы (в 2015 г. — 61,8 млн тонн). Больше прошлого года получено ржи — 2,5 млн тонн (в 2015 г. — 2,1 млн тонн).

Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно — 13,8 млн тонн, что на 5% больше, чем в предыдущем году (в 2015 г. — 13,2 млн. тонн).

Хорошие показатели по крупяным культурам — 2,9 млн тонн (в 2015 г. — 2,5 млн тонн). По итогам года собрано рекордное количество гречихи — 1,2 млн тонн (рекорд прошлых лет в 2007 г. — 1,0 млн тонн). Больше прошлогоднего собрано проса — 0,6 млн тонн. На уровне не ниже среднемноголетних значений получено риса — 1,08 млн тонн (в 2015 г. — 1,11 млн тонн).

Среди достижений растениеводства в 2016 году нужно отметить рекордный валовой сбор сои — 3,1 млн тонн, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015 г. — 2,7 млн тонн) и подсолнечника — 10,7 млн тонн маслосемян в весе после доработки (рекорд прошлых лет в 2013 г. — 9,8 млн тонн).

Урожай рапса составил около 1,0 млн тонн, что практически на уровне прошлого года. При переработке масличных культур на отечественных маслозаводах обеспечивается полная потребность населения страны в растительном масле, а животноводства — в шроте и жмыхах.

Собран рекордный урожай сахарной свеклы - 48,3 млн тонн (рекорд прошлых лет в 2011 г. - 47,6 млн тонн)

Собран рекордный валовой сбор овощей — 16,3 млн тонн (в 2015 г. — 16,1 млн тонн), что на 0,9% выше 2015 года.

Во всех категориях хозяйств валовой сбор картофеля составил 31,0 млн тонн, что на 7,8% ниже прошлого года (в 2015 г. — 33,6 млн. тонн).

Валовой сбор плодов и ягод составил рекордные 3,3 млн тонн, что на 14,6% больше, чем в 2015 году (в 2015 г. - 2,9 млн тонн).

Полученный урожай позволяет обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.

http://bizon.ru/news/view/news_id/361471

Жатва-2016, итоги, агропром, минсельхоз
  • Алексей Петров Алексей Петров
    29.12.1614:07:54

    вчера прочитали на оф.сайте.интересно сколько пшеницы отошло на корм животным.вроде как из-за погодных условий кое где она сильно потеряла в качестве

    #870118
  • Нет аватара NeoGeography
    29.12.1615:23:38

    получен рекордный

    Не получен рекордный, а повторён рекордный. Да здравствует СССР — в РСФСР в 1990 г. колхозы и совхозы собрали столько же.

    #870154
    • Алексей Петров Алексей Петров
      29.12.1615:46:45

      имеется ввиду рекордный в России

      #870164
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.12.1618:30:00

      в РСФСР в 1990 г. колхозы и совхозы собрали столько же.

      Ответ неверный.

      В 1990 году в РСФСР собрано 116,7 млн. тонн чистого зерна.

      В этом году 119,1 млн. тонн.

      #870229
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    29.12.1615:56:33

    Что ж с картофелем-то подкачали…

    #870169
  • Sergio Buk Sergio Buk
    29.12.1618:18:13

    Россия наращивает поставки зерна в страны Африки, сообщает Россельхознадзор. С начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 г.) еще шесть африканских стран начали покупать российское зерно.

    На днях Россия отгрузила 17,9 тыс. тонн зерна для Кот-д'Ивуара. С июля по декабрь в эту страну поставлено 70 тыс. тонн российской пшеницы.

    Мали в этом сельхозгоду закупила 48,5 тыс. тонн российской пшеницы, Намибия — 12,1 тыс. тонн, Буркина-Фасо — 9,5 тыс. тонн, Кабо-Верде — 5 тыс. тонн, Маврикий — 100 тонн.

    Ряд стран существенно нарастил импорт. Так, Камерун в июле-декабре закупил 126,3 тыс. тонн российского зерна, что в 25 раз больше, чем за весь прошлый сельхозгод. Сенегал импортировал 122 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель в полтора раза. Мавритания увеличила закупки в 2,3 раза до 114 тыс. тонн, Уганда — почти в два раза до 81 тыс. тонн.

    Речь идет о поставках зерна в страны региона, который называют «Африка к югу от Сахары», регион включает 48 стран. Совокупный импорт зерна в эти страны оценивают в 29,5 млн тонн, в том числе пшеницы — 22,7 млн тонн, кукурузы — 6,7 млн тонн, ячменя — 120 тыс. тонн.

    В прошлом сельхозгоду (июль 2015 г. — июнь 2016 гг.) Россия поставила в этот регион 5,2 млн тонн зерна, из которых 5,1 млн тонн — пшеница.

    Россельхознадзор обращает внимание на то, что на страны «Африки к югу от Сахары» в прошлом году пришлось 20% российского экспорта пшеницы, который составил 25 млн тонн.

    Между тем самыми крупными импортерами российской пшеницы в этом регионе являются Нигерия (с начала года — 700 тыс. тонн пшеницы), ЮАР (400 тыс. тонн), Судан (300 тыс. тонн), Кения (296 тыс. тонн), Танзания (136 тыс. тонн), Мозамбик (125 тыс. тонн), Джибути (43,4 тыс. тонн), Демократическая Республика Конго (66 тыс. тонн) и Гана (70 тыс. тонн).

    По материалам

    #870226
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