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Детские сады и школы

В Белгороде открылась школа на 1000 мест

Новая школа расположена в 11 микрорайоне Белгорода. Сроки строительства поистине рекордны. За восемь месяцев было возведено и отделано 18000 квадратных метров современного здания.

Строительство школы вошло в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» и осуществлялось в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы» на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Четырехэтажное здание школы рассчитано на 1000 школьников в одну смену.

Школьное здание поделено на 7 блоков, каждый из которых имеет свое функциональное значение: блок для учащихся начальных классов, блок русского языка и литературы, математический, историко-обществоведческий и др. В школе имеется современный библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем, конференц-зал, многофункциональный актовый зал на 350 мест, оснащенный современным музыкальным и световым оборудованием.

Кроме того, здесь созданы прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом: есть спортивный зал и 2 бассейна (большой и малый), оборудованы баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, беговая дорожка, площадка для мини-футбола, для изучения правил дорожного движения, для сдачи нормативов ГТО, общая физкультурная площадка для подвижных игр.

Особое внимание уделено созданию условий для реализации программы «Доступная среда»: отдельный вход, оснащенный пандусом, предусмотрен лифт для категории маломобильных групп населения.

Одна из самых любопытных и незаурядных частей новой школы — технопарк «Кванториум». Подобных технопарков в России немного, всего десять регионов могут таким похвастаться. Он будет содержать одиннадцать лабораторий по всем ведущим научно-техническим направлениям. Уже обучены преподаватели, получено необходимое оборудование. Это очень сложное и современное биологическое, нано- и нейрооборудование, робототехника. Сейчас начинаются ремонтные работы, и уже в феврале он примет учеников.

Ожидается, что школа № 50 станет центром образования, помогающим ребятам раскрыть все свои таланты. Большая гордость новой школы — спортивный блок. Здесь есть просторный разноплановый спортивный зал, два бассейна, один глубиной 1,2 метра, другой — 1,8. Со временем и в бассейн, и в спортивный зал смогут ходить не только школьники, но и все желающие жители микрорайона.

Появление этой школы поможет решить проблему второй смены в этом районе Харьковской горы. Вскоре в Белгороде и Белгородском районе будет построено ещё три школы, поэтому ожидается, что в ближайшие пару лет проблема второй смены будет решена полностью.

http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2016/12/29/id64713

новая школа, Белгородская область
  • Саша Рошка Саша Рошка
    29.12.1618:33:36

    За новость однозначно плюс!

    PS Было бы здорово, если бы в Белгородской области, открыли университет, что-то вроде международного. Где бы могли получать образования как и местные, так и из соседних украинских областей. Знаю, что меня тут не поддержат скорее всего…но пока есть кого вытащить из Украины, то было бы полезно. По крайней мере, вижу потенциал в этом. И Белгородская область, Ростовская очень подходят для этого.

    Отредактировано: Саша Рошка~19:43 29.12.16
    #870233
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      29.12.1618:55:52

      Я не знаю как на счет украинцев, но студентов из Африки и Азии (в частности Индии) у нас в Белгороде полно!

      #870238
      • Нет аватара Maggey
        29.12.1619:22:31

        Нахрен эти папуасы нужны только места занимают. Лучше бы украинцев брали все-таки это братский народ не смотря на ихние власти. Нас сначало разделили, а теперь стравил коварный Запад.

        #870253
        • Нет аватара luboy
          29.12.1622:14:13

          В 2016 году иностранные студенты заплатили за обучение в России более 1 млрд. долларов.

          #870300
        • Human RS Human RS
          29.12.1622:18:12

          С Республиками воют не только власти, но еще и те самые представители «братского украинского народа».

          #870302
    • at crew at crew
      29.12.1620:42:50

      Университет есть… [ссылки отключены] про вузы и квоты… народу из ЛДНР в Белгороде учится полно, условия у них льготные весьма для поступления, ну и конечно учатся бесплатно.

      Только вот про фотки я не уверен что все фотки из новой школы) Там где детишки… а интерьеры да, это новая школа.

      #870277
  • Human RS Human RS
    29.12.1622:19:57

    из самых любопытных и незаурядных частей новой школы — технопарк «Кванториум». Подобных технопарков в России немного, всего десять регионов могут таким похвастаться. Он будет содержать одиннадцать лабораторий по всем ведущим научно-техническим направлениям. Уже обучены преподаватели, получено необходимое оборудование. Это очень сложное и современное биологическое, нано- и нейрооборудование, робототехника. Сейчас начинаются ремонтные работы, и уже в феврале он примет учеников.

    Вот это было бы неплохо выделить в тексте и тегах.

    #870304
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