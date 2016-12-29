В Белгороде открылась школа на 1000 мест

Новая школа расположена в 11 микрорайоне Белгорода. Сроки строительства поистине рекордны. За восемь месяцев было возведено и отделано 18000 квадратных метров современного здания.

Строительство школы вошло в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» и осуществлялось в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы» на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Четырехэтажное здание школы рассчитано на 1000 школьников в одну смену.

Школьное здание поделено на 7 блоков, каждый из которых имеет свое функциональное значение: блок для учащихся начальных классов, блок русского языка и литературы, математический, историко-обществоведческий и др. В школе имеется современный библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем, конференц-зал, многофункциональный актовый зал на 350 мест, оснащенный современным музыкальным и световым оборудованием.

Кроме того, здесь созданы прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом: есть спортивный зал и 2 бассейна (большой и малый), оборудованы баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, беговая дорожка, площадка для мини-футбола, для изучения правил дорожного движения, для сдачи нормативов ГТО, общая физкультурная площадка для подвижных игр.

Особое внимание уделено созданию условий для реализации программы «Доступная среда»: отдельный вход, оснащенный пандусом, предусмотрен лифт для категории маломобильных групп населения.

Одна из самых любопытных и незаурядных частей новой школы — технопарк «Кванториум». Подобных технопарков в России немного, всего десять регионов могут таким похвастаться. Он будет содержать одиннадцать лабораторий по всем ведущим научно-техническим направлениям. Уже обучены преподаватели, получено необходимое оборудование. Это очень сложное и современное биологическое, нано- и нейрооборудование, робототехника. Сейчас начинаются ремонтные работы, и уже в феврале он примет учеников.

Ожидается, что школа № 50 станет центром образования, помогающим ребятам раскрыть все свои таланты. Большая гордость новой школы — спортивный блок. Здесь есть просторный разноплановый спортивный зал, два бассейна, один глубиной 1,2 метра, другой — 1,8. Со временем и в бассейн, и в спортивный зал смогут ходить не только школьники, но и все желающие жители микрорайона.

Появление этой школы поможет решить проблему второй смены в этом районе Харьковской горы. Вскоре в Белгороде и Белгородском районе будет построено ещё три школы, поэтому ожидается, что в ближайшие пару лет проблема второй смены будет решена полностью.