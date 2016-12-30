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Энергетика и ТЭК

«Берингопромуголь» начал добычу угля на Чукотке

  • транспортировка угля на месторождении «Фандюшкинское поле»
  • транспортировка угля на месторождении «Фандюшкинское поле»

Резидент ТОР «Беринговский» компания «Берингопромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) начала добычу угля в Чукотском автономном округе. Работы ведутся на месторождении «Фандюшкинское поле», сообщил губернатор региона.

«Компания Tigers развивается достаточно быстрыми темпами, начиная четыре года назад с первоначальной геологоразведки. Вместе с тем, в рамках проекта нужно еще многое сделать: обеспечить круглогодичную транспортную связь месторождения с морским портом, нарастить объемы добычи, наладить экспорт. Многие вопросы будут решаться совместно с правительством Чукотки.

Компания продолжит добычу угля до мая 2017 года. После этого работы будут приостановлены ориентировочно на два месяца. Это вызвано необходимостью строительства всесезонной дороги к «Фандюшкинскому полю».

«Предприятие планирует продолжить добычу угля до начала мая 2017 года, после чего в течение двух месяцев от месторождения к морскому порту будет построена всесезонная дорога. В августе «Берингпромуголь» возобновит разработку уже на уровне 600 тыс. тонн в год», — говорится в сообщении.

Предприятие приступило к подготовительным работам для добычи угля в начале августа 2016 года. Для этого были привлечены инвестиционные средства на сумму 23,3 млн австралийских долларов. За 4,5 месяца завершено строительство зимней дороги протяженностью около 40 км, возведены офисные сооружения, профильные мастерские, доставлена и смонтирована аналитическая лаборатория. Дополнительное оборудование для добычи и транспортировки угля было закуплено и доставлено на площадку, ключевой персонал привлечен из местного населения и других регионов Дальнего Востока России.

http://tass.ru/tek/3911812

Чукотка, горнодобывающая промышленность
  • 3
    Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    30.12.1603:41:27

    Хороший образец — с листиками. Можно в коллекцию.

    Но сам уголёк плоховат — бурый. Теплотворная способность не велика.

    #870382
  • -4
    Нет аватара Maggey
    30.12.1608:27:59

    Куда поставляться уголь будет? Если на экспорт то это плохо.

    #870410
    • 5
      Илья Наздрашов Илья Наздрашов
      30.12.1610:47:20

      почему плохо? стоимость энергетического угля в 2 раза выросла, кокса в 4 за год, больше выручка в рублях будет

      #870450
      • 4
        Нет аватара Sibiryak86
        30.12.1611:52:49

        экспорт безусловно здорово, но и о внутреннем рынке нужно думать, а то хорошего угля для отопления сложно найти что-бы был чистый фракционный 25 и 50 для автоматический котлов. И по норм цене. Это особенно актуально там где газа нет.

        #870477
        • 0
          Нет аватара isya
          30.12.1617:22:46

          При том, что там пока построена 1 зимняя дорога в порт и все, с Чукотки в Сибирь этот уголь можно доставить только морем в Находку, а потом железной дорогой на запад.

          Выглядит крайне странно и нерентабельно.

          #870629
          • 0
            Нет аватара Sibiryak86
            31.12.1614:00:02

            ну яж не говорю что нужно с Чукотки тащить уголь в западную Сибирь, без надобности тут. Я имел ввиду другое, а именно обеспечение угольным топливом хорошего качества и требуемой фракции во всех регионах РФ, так как газ не везде доступен, а там где доступен подключение дорого да и сам газ дорожает.

            #870924
  • 4
    Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    30.12.1613:44:42

    Ну, кусочек красивый, уголь там, по результатам бурения коксующийся, Чукотке лишние денежки не помешают, тем более обещают сделать дорогу и порт!

    #870525
  • Николай Барышов Николай Барышов
    02.01.1716:36:38

    (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) начала добычу угля в Чукотском автономном округе! Неужели своих нет? Пол России без работы сидят! Буржуи кормят весь мир! Австрвлийцев обогащают, а свои петерпят — «ну вы там держитесь, денег для вас нет»!!! Что тут сделано у нас? Глупость или предательство?

    Отредактировано: Николай Барышов~16:38 02.01.17
    #871103
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