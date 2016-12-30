Второй этап реконструкции трассы М-9 «Балтия» завершили в Подмосковье

Второй этап реконструкции федеральной дороги М-9 «Балтия», который стартовал в мае 2014 года, завершили в Подмосковье.

ФКУ «Центравтомагистраль» ввело в эксплуатацию второй участок реконструкции федеральной трассы М-9 «Балтия» с 50-го по 82-й километр в Московской области. Пропускная способность обновленной дороги выросла с 17 до 60 тысяч автомобилей в сутки.

Для повышения безопасности движения на протяжении всего реконструированного участка предусмотрено разделение встречных потоков металлическим барьерным ограждением. Также установлены дорожные знаки с усиленной светоотражающей пленкой, нанесена разметка проезжей части термопластиком. В зоне жилой застройки обустроены шумозащитные экраны.

Проведение реконструкции позволило разгрузить участок трассы М-9 «Балтия» от Московского малого кольца (А-107) до Московского большого кольца (А-108), улучшить транспортную доступность прилегающих населенных пунктов и повысить безопасность дорожного движения.