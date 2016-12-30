Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС
В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена.
Эльбрус-401 РС — первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. О появлении опытных обрацов было объявлено в мае 2015 года. За прошедшее время компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения, оптимизировала стоимостные параметры.
Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус-401 РС, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.
В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23″, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение - операционная система «Эльбрус».
Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).
Поставка ПК Эльбрус-401 РС осуществляется юридическим лицам со склада в г. Москве.
ВК Эльбрус 401Б-PC разработан на базе микропроцессора Эльбрус-4С и предназначен для оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.
ВК Эльбрус 401Б-PC выполнен в корпусе MiniTower. На материнской плате реализован набор периферийных интерфейсов: Gigabit Ethernet, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта). На плате предусмотрено посадочное место и установлен SSD-диск формата microSATA. Имеется разъём PCI-Express х16 (используются 8 линий), позволяющий устанавливать карты расширения или 3D видеокарту семейства AMD Radeon (установлена в штатной конфигурации). Интерфейс IDE подведён к разъёму карты CompactFlash (используется для нужд двоичного транслятора).
Базовой операционной системой для ВК Эльбрус 401Б-PC является ОС «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает множество приложений с открытым исходным кодом, в том числе редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты. Имеются средства для разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.
ВК Эльбрус 401Б-PC позволяет запускать не только ОС «Эльбрус», но также и другие операционные системы, предназначенные для запуска на платформе Intel x86/х86-64, прежде всего Windows XP и различные варианты Linux. Эта возможность обеспечивается программно-аппаратной системой двоичной трансляции.
Состав программного обеспечения ВК Эльбрус 401Б-PC:
- Операционная система «Эльбрус». ОС «Эльбрус» обеспечивает многозадачный, многопроцессорный и защищенный режим работы.
- Система программирования. Обеспечивает возможность создания собственных программных продуктов на языках программирования Си, Си++, Фортран и Ассемблер «Эльбрус». Поставляется вместе с высокопроизводительной библиотекой математических функций eml. Имеется интегрированная среда разработки Anjuta.
- Система двоичной трансляции. Обеспечивает исполнение на архитектуре ВК Эльбрус 401Б-PC программ, подготовленных для выполнения на архитектуре Intel х86, Intel х86-64 и распространяемых в двоичных кодах.
- Система тестирования. В составе ВК Эльбрус 401Б-PC поставляется диагностическое ПО, предназначенное для его тестирования.
- Комплекс сервисных и пользовательских программ. Содержит системные утилиты и популярные приложения с открытым исходным кодом (LibreOffice, Firefox, Sylpheed, Linphone, GIMP и др.). Включает в себя графические библиотеки Qt и GTK.
- Программа начального старта.
Комплект программного обеспечения ВК Эльбрус 401Б-PC сертифицирован по 2-му уровню контроля НДВ и 2-му классу защищённости от НСД.
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