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Электроника и электротехника

Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС

В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена.

Эльбрус-401 РС — первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. О появлении опытных обрацов было объявлено в мае 2015 года. За прошедшее время компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения, оптимизировала стоимостные параметры.

Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус-401 РС, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23″, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение - операционная система «Эльбрус».

Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).

Поставка ПК Эльбрус-401 РС осуществляется юридическим лицам со склада в г. Москве.

ВК Эльбрус 401Б-PC разработан на базе микропроцессора Эльбрус-4С и предназначен для оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

ВК Эльбрус 401Б-PC выполнен в корпусе MiniTower. На материнской плате реализован набор периферийных интерфейсов: Gigabit Ethernet, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта). На плате предусмотрено посадочное место и установлен SSD-диск формата microSATA. Имеется разъём PCI-Express х16 (используются 8 линий), позволяющий устанавливать карты расширения или 3D видеокарту семейства AMD Radeon (установлена в штатной конфигурации). Интерфейс IDE подведён к разъёму карты CompactFlash (используется для нужд двоичного транслятора).

Базовой операционной системой для ВК Эльбрус 401Б-PC является ОС «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает множество приложений с открытым исходным кодом, в том числе редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты. Имеются средства для разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.

ВК Эльбрус 401Б-PC позволяет запускать не только ОС «Эльбрус», но также и другие операционные системы, предназначенные для запуска на платформе Intel x86/х86-64, прежде всего Windows XP и различные варианты Linux. Эта возможность обеспечивается программно-аппаратной системой двоичной трансляции.

Состав программного обеспечения ВК Эльбрус 401Б-PC:

  1. Операционная система «Эльбрус». ОС «Эльбрус» обеспечивает многозадачный, многопроцессорный и защищенный режим работы.
  2. Система программирования. Обеспечивает возможность создания собственных программных продуктов на языках программирования Си, Си++, Фортран и Ассемблер «Эльбрус». Поставляется вместе с высокопроизводительной библиотекой математических функций eml. Имеется интегрированная среда разработки Anjuta.
  3. Система двоичной трансляции. Обеспечивает исполнение на архитектуре ВК Эльбрус 401Б-PC программ, подготовленных для выполнения на архитектуре Intel х86, Intel х86-64 и распространяемых в двоичных кодах.
  4. Система тестирования. В составе ВК Эльбрус 401Б-PC поставляется диагностическое ПО, предназначенное для его тестирования.
  5. Комплекс сервисных и пользовательских программ. Содержит системные утилиты и популярные приложения с открытым исходным кодом (LibreOffice, Firefox, Sylpheed, Linphone, GIMP и др.). Включает в себя графические библиотеки Qt и GTK.
  6. Программа начального старта.

Комплект программного обеспечения ВК Эльбрус 401Б-PC сертифицирован по 2-му уровню контроля НДВ и 2-му классу защищённости от НСД.

http://mcst.ru/organizovano-serijnoe-proizvodstvo-personalnykh-kompyuterov-elbrus401-rs-

МЦСТ, Эльбрус-4С, Эльбрус-401
  • 4
    Vikont Vikont
    30.12.1620:11:37

    200 штук за комп. Я так понял это фирмам, заводам и т. д. Простому обывателю не по карману будет. Интересны цены будут падать.

    #870690
    • 22
      Нет аватара Freelancer
      30.12.1620:16:24

      Так то в статье сказано для кого этот комп.А именно он «предназначен для оборудования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности»

      #870696
    • 10
      Fritz S. Fritz S.
      30.12.1621:51:37

      Вообще то как сказать, из статьи вроде как получается, что это комп в сборе вместе с монитором и всеми приладами. По сути 200 штук это нынче цена хорошего топового компа с монитором. Т. е. цена уже не запредельная, правда лично мне не очень понятно, если сравнивать с интеловской продукцией, на каком примерно уровне этот эльбрус. Но так или иначе если маразм не подводит, раньше цена было то ли 250 то ли вообще 400 тысяч, а теперь 200, если такими темпами будут снижать цену, то года за 3 можно выйти и на вполне приемлемые для гражданских пользователей ценники.

      #870732
      • 23
        shigorin shigorin
        30.12.1622:32:15

        На столе стоит 401 с SSD 120 Гб и 24 Гб памяти (кажется, ECC) -- но цена всё-таки в основном не монитором определяется, а низкой серийностью материнской платы; вот это и поборют, очень надеюсь. И да, цена идёт вниз    

        #870744
        • 1
          Антон Смоленский Антон Смоленский
          30.12.1622:59:33

          в основном не монитором определяется, а низкой серийностью материнской платы;

          Скорее процессора и IO хаба.

          Материнская плата судя по тому, что я видел во всяческих обзорах и на фото к статье — достаточно простая. Дорого стоить там нечему даже при низкой серийности.

          Да и вроде бы DDR DIMM без ECC — не бывает в жизни-то. Просто одиночные ошибки при работе с DDR памятью происходят постоянно и это норма. Но без ECC — каждая такая ошибка будет крашить ОС. Ну то есть они вроде как существуют в природе — но это экзотика.

          Отредактировано: Антон Смоленский~01:29 31.12.16
          #870764
          • 1
            Евгений Глотов
            31.12.1601:19:41

            самое дорогое, что есть в этом компьютере —

            сертифицирован по 2-му уровню контроля НДВ и 2-му классу защищённости от НСД
            Кто знает, тот поймёт)

            Отредактировано: Evgeny Glotov~02:20 31.12.16
            #870812
            • 4
              Антон Смоленский Антон Смоленский
              31.12.1611:48:18

              Ой да ладно не нагоняйте мистики — модуль ДОЗ + датчик на открытие корпуса.

              Отредактировано: Антон Смоленский~12:49 31.12.16
              #870908
            • Виктор Гюго Виктор Гюго
              02.01.1715:07:36

              т. е. вы считаете комп для рынка десктопов уже нормальной цены?

              #871082
          • 3
            Андрей Степанов Андрей Степанов
            31.12.1610:29:27

            Материнская плата собирается практически штучно, соответственно все компоненты на ней стоят значительно дороже, так как покупаются мелким оптом.

            #870887
            • 2
              Антон Смоленский Антон Смоленский
              31.12.1611:53:35

              Да какая разница — там из всего БОМ, если выкинуть КПИ и процессор — только графика денег стоит. Ну может PHY еще немножко денег стоит. Все остальное — копейки. Даже поштучно.

              #870909
    • 3
      Нет аватара port
      31.12.1609:01:36

      будут цены падать, по мере роста, у Интела и других тоже сначала цена была заоболочной

      #870883
    • 11
      Скороход Александр Валерьевич Скороход Александр Валерьевич
      31.12.1610:58:44

      Я помню времена, когда IBM персоналка с 386 процем стоила 4 тыс. баксов для обычных людей. Сейчас ее за 50 баксов купит только собиратель древностей.

      Так что и цена будет падать и производительность расти, уверен, что через пару лет эти аппараты будут доступны всем.

      #870892
      • 5
        Алексей Петров Алексей Петров
        31.12.1613:43:37

        отстали так отстали…хорошо что лучше поздно чем никогда.главное не останавливаться.тут всегда должно быть движение.хотя это касается всего, а т=не только этого

        #870923
      • Нет аватара Kolyda
        02.01.1712:13:45

        Я свой первый компьютер в 93 году на 386 без сопроцессора, с ОДНИМ мегабайтом ОЗУ, с каким-то мизерным пятидюймовым винтом и с пятидюймовым-же дисководом покупал за 700 зелененьких. Чтобы Винду 3.1 поставить мне из Москвы дочка прислала 4 планки по 1 МВ ОЗУ по 30 долларов за штуку.

        Прошло два с половиной десятка лет и более-менее приличный компьютер сейчас обойдется примерно в ту же сумму. Но сравнивать тот и современный компьютер уже не интересно, так же как и сравнивать средние доходы населения тех лет и современные.

        А перед тем у меня был ЕС 1840 какой-то. СОВЕТСКОГО, но не российского производства.

        И даже не знаю — выпускалось что-нибудь в России до сей поры, ну, естественно, кроме сборки на коленке из китайских плат?

        #871048
        • Нет аватара 99Andrei
          02.01.1721:11:37

          Если это пишет Валера Коляда, то большой привет. В любом случае, с Новым годом!

          #871170
          • Нет аватара Kolyda
            02.01.1721:19:28

            И вас с Новым годом! Но не Валера…

            #871176
  • 26
    Нет аватара Инженер2015
    30.12.1620:14:14

    первый шаг по коммерческому продвижению продукции Эльбрус сделан

    так держать

       

    #870693
  • 22
    shigorin shigorin
    30.12.1620:30:38

    Вот это подарок под ёлочку! А ещё вчера показали живую 801-ю машинку -- правда, руками не трогал    

    #870702
    • Нет аватара 99Andrei
      02.01.1721:15:54

      Ждем сборок распространенных линуксов под «Эльбрус». Без двоичной трансляции.

      Хочу дебьян     У альтовцев ТеХ некому собирать    

      Отредактировано: 99Andrei~21:17 02.01.17
      #871174
      • shigorin shigorin
        03.01.1700:25:01

        Пилите дебьян -- вроде кто-то в МЦСТ озадачился именно этим    

        У нас есть кому собрать нынешний texlive, но пока люди перегружены более насущным; текущая рекомендация -- плюхнуть официальную сборку в /opt, если уж очень надо свежее 2008.0.

        #871224
  • 13
    Барс Барс
    30.12.1621:00:11

    Цена конечно ппц.

    Но уже не 400 к из первой партии.

    Возможно через пару лет цена упадет до 50 — 70 к.

    #870711
    • 17
      Человек Человек
      30.12.1621:40:35

      Будут заказы (объёмы), будет прибыль, будет и снижение цен. Штучный товар всегда дорого стоит.

      #870728
  • 18
    Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    30.12.1621:58:42

    Недавно смотрел обзор ПО операционки «Эльбрус» на системе с одноименным процессором 401 модели. Производительность приятно впечатлила. Программы запускаются быстро, никаких тормозов и зависаний. Для большинства офисных и домашних задах системы полностью хватает. Осталось дождаться обновленной версии «Эльбрус-8С» и наладить массовое производство ПК на его основе. В том числе и для игрушек и мультимедиа производительности должно хватить при должной оптимизации.

    #870734
    • 12
      krotozer krotozer
      30.12.1623:28:36

      У Эльбрус-4С есть одна ахилесова пята: низкая производительность в однопоточном режиме, но производители заявляют, что уже в 8С эта проблема частично решена, но дальнейшие изыскания в этом направлении продолжатся.

      #870777
      • 1
        Tuck Trucker Tuck Trucker
        31.12.1611:40:38

        А в чём пята, если у него 4 ядра как у интел и в многопотоке он как и интел может работать до 4 раз быстрее? При этом у интел есть ещё HT(гиперпотоки) и в некоторых приложения можно и до 8 раз получить ускорение.

        Всё это можно решить поднятием частоты.

        #870906
        • krotozer krotozer
          02.01.1703:48:11

          Вы не учитываете разницу архитектур.

          У Intel-а существует довольно мощный блок предвыборки команд. Ведь Intel x86_64, это RISC-ядро, обёрнутое в CISC-машинерию. Набор команд предварительно сортируется в порядке, наиболее оптимальном для исполнения RISC-ядром, а какие-то сочетания подменяются собственным набором микрокоманд в рамках макрокоманды из набора поддерживаемых процессором. Этот блок занимает чуть ли не треть площади всего кристалла, если не больше.

          Технология Hyper-Treading, которая является наработкой рабочего коллектива Бабаяна, свалившего в Intel вместе с ним, своего рода часть Эльбруса внутри Intel-а. Это не разделение потоков в чистом виде. Это — способ загрузки свободных АЛУ несмежными командами за счёт расширения регистрового файла.

          Эльбрус VLIW же является RISC-процессором, предвыборку команд для которого осуществляет компилятор LCC ещё на стадии сборки. Потому-то процессор значительно «легче» и «холоднее» аналога от Intel. Ему подсовывают уже разжёванный набор несмежных команд в рамках одного широченного машинного слова.

          Но если свести исполнение кода в один поток для каждого процессора, то тактовая частота и отсутствие поддержки макрокоманд сыграет не в пользу Эльбруса. Всё это компенсируется применением адаптированных математических библиотек и совершенствованием алгоритмов адаптации кода компилятора LCC.

          Там не всё так просто и однозначно. Эльбрус в качестве ключевых особенностей имеет: 1) широкое машинное слово до 23 микрокоманд; 2) совместный расчёт вещественных чисел блоками АЛУ, что снижает количество необходимых тактов; 3) более широкие кэши за счёт отсутствия блока предвыборки.

          Вот под это всё, как или иначе, нужно оптимизировать код, чтоб достичь наибольшей производительности.

          #871010
  • 18
    Влади75 Влади75
    30.12.1622:51:55

    Государство должно помочь.Закупать нужно свое,нужна поддержка.Прекрасная новость.

    #870759
    • 16
      krotozer krotozer
      30.12.1623:40:17

      Оно и так им помогает. ОПК приобретает Эльбрусы довольно активно, хотя пока не везде. Местами играет негативную роль «Windows головного мозга» некоторых высокопоставленных военных чинов. Но процесс идёт. Действительно нужно удешевление.

      #870784
      • 5
        Макс Южный
        30.12.1623:48:19

        "Windows головного мозга"

           

        Приходилось сталкиваться в двух подвидах: по убеждению и посаженных на иглу сертификаций/конференций от «Майкрософта».

        #870787
        • 4
          rvk rvk
          31.12.1611:14:04

          Был на конференции, где выступал докладчик от Майкрософт. После его рассказов чуть сам не вернулся на Windows, умеют убеждать    

          #870898
          • shigorin shigorin
            02.01.1702:00:16

            Надо сразу готовиться к промывке мозга примерно теми же средствами, что и по майдаунам работали -- включая активное применение НЛП. Да, бывает тяжело, но с пониманием держать и такой удар легче.

            Мне как-то довелось ставить на место припёршегося на нашу конференцию главу местного некрософта (надо отдать должное, для него это был смелый шаг и, как рассказывал, «в офисе провожали как в последний путь» -- этому, пожалуй, верю) -- так вот он грубейшим образом нарушил все предварительные договоренности по тематике и характеру выступления и пришлось немедля провести сеанс разминирования заложенных «фугасов», показав, где он передёргивал, что умолчал и как сманипулировал.

            Остались аудио- и видеозапись (последняя без порезки на доклады).

            #870998
        • 1
          goryachee_leto goryachee_leto
          31.12.1613:37:35

          посаженных на иглу сертификаций/конференций от «Майкрософта».

          Там наверное еще и банкеты с культурной программой бывают хорошие после?

          У НР, Делл, Canon и т. д. — точно бывают, народ любит ходить на такие увлекательные конференции.

          #870922
        • Artem V Artem V
          02.01.1711:46:02

          ага, а есть еще криптпро например, обязательная во многих госучреждениях система шифрования российского производства, которая работает ТОЛЬКО на винде. И дело даже не в том что нет альтернатив, а в том что эти альтернативы не входят в список сертифицированного ПО. Недавно только был скандал на закупку в МВД тысячи персоналок с предустановленной виндой.

          #871043
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        • 9
          krotozer krotozer
          31.12.1601:01:19

          Читая мой пост, Вы пропустили мимо взора слова "местами" и "некоторых". Головастые офицеры часто — усталые люди, которые пол жизни выстаивали против тупизны. Им надо только за это Героя давать! Да, они люди более активные, легче на восприятие, больше ведут разговоры по делу, но их ещё не достаточно. Придётся какое-то время выждать.

          Я очень надеюсь, что в т.н. «военном интернете» когда-нибудь начнётся процесс по тотальному переводу практической документации с английского языка, да организуют сообщества разработчиков. Ведь в первую очередь за этим программисты лезут в Интернет, за информацией.

          Отредактировано: krotozer~02:02 31.12.16
          #870811
          • -3
            Нет аватара Yarhann
            31.12.1601:51:57

            в армии в нашей в современной основным оружием офицера должен быть компьютер — и для получения информации и для передачи ее и для хранения. И во время боевых действий офицер должен постоянно иметь на борту персональную ЭВМ с возможностью приема/передачи пакетов .

            Меня очень радуют репортажи о работе наших воинов в Сирии именно информациоонного взаимодействия воинов при выполнении боевых задачь. В их боевых навыках думаю ни у кого нет сомнения и вот имея такие возможности приема/переждачи информации эффективность работы выходит прост она новый уровень.

            #870836
        • 3
          shigorin shigorin
          31.12.1601:44:55

          у них вообще в голове щеты какой нахрен виндовс

          да если бы…

          #870827
        • 6
          rvk rvk
          31.12.1611:19:34

          Это полнейшая чепуха. На досуге поинтересуйся что умеют различные системы управления войсками, как интегрированы друг с другом различные виды боевой техники, какие возможности обеспечивает экипировка «Ратник» (хотя бы то что не секретно) и т. д. Я уж молчу про то, что любая техника сейчас максимально компьютеризирована, и что-то я не слышал о проблемах её внедрения в войсках.

          #870902
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        02.01.1715:20:35

        Если планируется отказ от венды, нужна серьёзная работа. Во-первых на всех уровнях должны понимат не только недостатки, но и преимущества опенсорца. Нужно активно открывать компилятор и патчи на ядро, стремиться ко взаимодействию с сообществом. Вот поддержка китайского Loongson уже в ядре. Там же должна быть и поддержка Эльбруса. Чтобы всё сообщество приняло, чтобы не было препятствий участвовать в разработке для платформы. Ну и наконец чтобы как минимум для серверов у интересующихся платформой во всём мире была возможность «пощупать», а затем и поработать. Есть только один _надёжный_ способ увеличить серийность — выйти на мировой рынок. Но тут уже не только с Майкрософтом придётся бодаться    

        Ну и — «Developers! Developers! Developers!». Включаться в разработку, продвигать нужные и полезные вещи, штатными способами. Чтобы свежевыпущенные учебными заведениями разработчики знали про VCS, багтрекеры и способы монетизации, отличные от продажи _копий_ софта.

        #871083
    • 5
      Нет аватара Tony
      31.12.1601:23:08

      и без закладок

      #870814
  • 2
    Нет аватара test_test123
    30.12.1623:14:04

    Если тему читают представители компании МЦСТ: если вы будете продавать голые материнские платы + процессор за 50К рублей, то уже завтра же я заказываю и покупаю у вас один экземпляр. Мне не нужна эта дорогая довеска ввиде видеокарт SSD и кучи дорогой серверной памяти.

    Может через пару лет, буду готов купить голую материнскую плату с процессором за 70К.

    #870767
    • 5
      Барс Барс
      30.12.1623:42:49

      Как это не странно то что вы назвали довеском стоит где-то 30 тысяч + монитор 10 тысяч.

      Получается что материнская плата с процессором где-то 160 тысяч стоит.

      #870785
  • 24
    krotozer krotozer
    30.12.1623:38:05

    Кто-то видел обзоры, а я работаю с этим аппаратом по служебной необходимости. Машинка действительно не тормоз. Даже при существующих у неё частных проблемах производительности. Ребята из МЦСТ обо всём этом знают и ищут решения.

    Операционка («Эльбрус ОС») мне показалась самобытным дистрибутивом. Т. е. явных следов заимствования основы как у МСВС, Зари, Астры и Росы я не увидел. Однако, на лицо тяготение разработчиков к архитектуре Debian.

    Программирование под эту ОС безальтернативное — только LCC. К тому же для организации потоков требуется применять иную библиотеку. Благо, в LCC предусмотрена трансляция запросов. А так, вполне обычный GNU/Linux. Кстати, особая благодарность разработчикам за выбор в качестве DE XFce4! ИМХО, самая адекватная DE из существующих.

    Ещё добавлю, что «отечественные» ОС постепенно ориентируются на запуск под VLIW-платформой МЦСТ. Та же Астра там запускается, да и местный завсегдатай shigorin занимается адаптацией Альт-Линукса. Т. е., нам будет из чего выбирать.

    #870781
    • 1
      Макс Южный
      30.12.1623:54:03

      Спасибо.

      А легко ли скомпилировать какой-нибудь «Inksсape», «GIMP», «open/libre office» для машинки?

      Отредактировано: Макс Южный~01:10 31.12.16
      #870792
      • 5
        krotozer krotozer
        31.12.1600:02:34

        Либраофис уже скомпилен давно. Он там есть. Остальное компилить тоже особого труда не составит. Есть принципиальные проблемы с KDE, но в остальном это — такой же GNU/Linux.

        #870800
      • 4
        shigorin shigorin
        31.12.1601:50:02

        gimp-2.6.x точно собирали (в МЦСТ, мне до него ещё пока копать и копать); про inkscape ничего сказать не могу.

        PS 2 krotozer: коллега, а что там с kde за затык?

        #870833
        • krotozer krotozer
          02.01.1714:04:14

          Довольно давние проблемы были из-за кроссплатформенных вплетений. Я про многоэтажные дефайны и объявления типов. Может их уже и решили. Информация, так сказать, от 2010-го года (больше не упоминалось).

          #871065
          • shigorin shigorin
            02.01.1719:21:37

            Понял, спасибо. У нас-то в балабановском офисе водится матёрый разработчик KDE, если что :]

            #871135
    • 0
      Нет аватара vladtsvs
      31.12.1601:28:04

      А тесты производительности можете провести? Интересно вычислительные задачи, БД, java, веб-серверы apache и nginx.

      Отредактировано: vladtsvs~02:29 31.12.16
      #870816
      • krotozer krotozer
        02.01.1703:50:46

        Я не замерял производительность на нём. При том, что всё это хозяйство на нём нужно ещё и компилировать. В статьях на GeekTimes тестировали, кстати, но только производительность.

        #871011
    • 4
      shigorin shigorin
      31.12.1601:48:30

      Та же Астра там запускается, да и местный завсегдатай shigorin занимается адаптацией Альт-Линукса.

      Астра там, как понимаю, x86.

      А shigorin в ночь с 30 на 31 всё ж таки не осилил загрузиться с ядром от OSL и альтовым корнем -- процесс просто останавливается там, где штатно идёт «Adding … swap». С ядром 3.14 последняя строчка чуть другая, но ядро (init ещё вроде никакой не фигурирует, initrd не наблюдаю) сидит и чего-то ждёт.

      Ладно, продолжим в январе ;-)

      #870830
      • krotozer krotozer
        02.01.1704:09:28

        Не могу сказать. Предоставленный экземпляр несёт «на борту» Эльбрус ОС. Точнее могу сказать лишь после 9-го.

        #871017
        • shigorin shigorin
          02.01.1711:52:26

          Мне проще -- обустроился так, что и из дому попадаю сразу тудой по горячей кнопке. С наступившим и грядущим!

          #871045
  • 7
    krotozer krotozer
    30.12.1623:49:53

    Ссылки здесь в почёте, но не ото всех… Поэтому выложу статью вопросов и ответов к представителю МЦСТ частями в виде текста:

    #870788
  • 9
    krotozer krotozer
    30.12.1623:51:15

    Производство и продвижение

    * На каком заводе производят ЦП и КПИ? В каких объёмах? Правда ли, что производство свёрнуто (приостановлено) на два года?

    Секрета здесь нет: новые микросхемы сейчас производятся только в Азии. И если ставить целью всерьёз конкурировать на свободном рынке, никакой альтернативы этому пока нет. Другое дело, что тогда возникает естественный вопрос информационной безопасности в критических применениях, но для особой категории заказчиков возможно организовать производство на местных мощностях ограниченными партиями — с соответствующим уровнем цен. Первый (и успешный) проект такого рода — процессор «Эльбрус-2СМ»: его кристаллы производятся на зеленоградской фабрике «Микрон».

    Выпуск микросхем не останавливается — более того, в них постоянно вносятся корректировки. Просто, по современным меркам, объёмы менее тысячи кристаллов в год считаются мелкосерийным производством, и заказ делается лишь эпизодически, круглосуточный конвейер тут не нужен.

    Много процессоров на данном этапе идёт на внутренние нужды, — как обыденные, так и экспериментальные. Например, недавно был собран вычислительный комплекс из 32 модулей 1U по четыре процессора «Эльбрус-4С» в каждом — итого 512 ядер. Каждый, у кого есть интересные задачи для такой системы, может обратиться с заявкой на машинное время. (Кратко о том, какие классы программ наиболее эффективно выполняются на архитектуре E2K, и как оптимизировать свой исходный код, будет рассказано ниже, а подробнее эту тему планируется осветить в отдельной публикации.)

    * При каких объёмах производства удастся снизить стоимость комплекта «материнская плата + процессор» до приемлемого для широкого круга покупателей уровня? Как скоро российская электронная промышленность будет способна обеспечить такие объёмы?

    Чтобы выйти на уровень около 1000 долларов, необходимо выпускать как минимум 10 тысяч готовых изделий ежегодно, а двигаться ещё дальше навстречу покупателю можно только при потоке порядка 100 тысяч изделий в год. Разумеется, всё производство тогда должно быть сосредоточено в Китае, либо отечественные фабрики должны очень хорошо поработать над удешевлением логистики и снижением себестоимости производства. Сейчас все платы производства МЦСТ монтируются на российских заводах.

    * При каких объёмах производства будет оправдан выпуск упрощённой версии процессора для 1-сокетных систем — без блоков межпроцессорного взаимодействия и доступа к удалённой памяти?

    Даже 10 тысяч кристаллов в год не оправдают изменение топологии. Скорее будет иметь смысл избавиться от незадействованных выводов, что позволит сократить площадь подложки, но в обозримой перспективе даже это не будет себя оправдывать.

    * Сколько будет стоить лицензия на операционную систему, если начнутся продажи комплектующих по отдельности?

    Пока что такая схема продаж не обкатана, но скорее всего будет перенят опыт коллег из «Альт Линукс», — для персонального использования цена точно не станет обременительной.

    * Когда ожидать готовые системы на базе «Эльбрус-8С»? Определены ли характеристики будущих процессоров? Будет ли в следующей модели 16 ядер и тактовая частота 2 ГГц, к примеру?

    Предсерийные образцы однопроцессорных машин на базе «восьмёрки» можно будет увидеть уже этим летом. Следующий шаг — небольшое увеличение частоты (до 1,5 Гц) и удвоение количества вычислительных блоков с плавающей запятой, которые являются основной движущей силой этой платформы — такой процессор уже разрабатыается с рабочим названием «Эльбрус-8СВ». Процессор с 16 ядрами планируется выпустить в 2020 году.

    * Почему система именования аппаратных и программных средств такая запутанная?

    Когда в вашем активе всего пара-тройка базовых продуктов, то разобраться в номенклатуре не составляет труда, особенно профессионалу. Сейчас, когда спектр железа и софта расширяется, когда происходит ориентация на рядового пользователя, система именований постепенно приводится к виду, понятному для неспециалиста.

    Важное уточнение. Упоминать обозначение «Эльбрус-2000», равно как и аббревиатуру «E2K», в контексте современных продуктов — неправильно: официальным названием этой микропроцессорной архитектуры является «Эльбрус», без всяких суффиксов. Название «Эльбрус-2000» было выбрано для архитектуры, которую собирались реализовывать совместно с западными компаниями в 2000 г. В самом начале 1999 г. в журнале Microprocessor Report была напечатана статья с описанием архитектуры микропроцессора «Эльбрус-2000», которая на английском языке выглядела как «Elbrus-2000», а в сокращенном виде — «E2k». Нынешняя архитектура «Эльбрус» существенно доработана по отношению к той архитектуре E2k, — это уже третья версия, — поэтому использование старого обозначения не вполне корректно. Кроме того, аббревиатура E2K (с заглавной буквой «K») может трактоваться ортодоксальными компьютерщиками как 2048, что совсем уж никуда не годится.

    #870789
    • 8
      Нет аватара silicoid
      31.12.1601:36:38

      На счет платы. В бытность мою студентом. У нас был свежекупленый в США через Индию VAX. Очень мощная и производительная машина, на то время. если-бы не одно но. Закладка в материнке, которая представляла собой антенну и блок убийства процессора. и вот в один «прекрасный» день по команде то-ли с земли, то-ли с пролетающего где-то поблизости самолета, был послан сигнал и эта хреновина спалила проц. сама конечно тоже сдохла, но комп, стоящий несколько десятков тысяч долларов и полученный таким трудом, перестал работать. А на нем расчеты были. программы какие-то.

      в общем восстанавливали его год, из-под полы, контрабандой вывозили процессоры, шинные формирователи, но так на все 100% и не восстановили.

      Так что пусть уж лучше мамки у нас паяют. 12 слоев, конечно, дороги, но зато будет железобетонная уверенность, что он не накернится с результатами прочностных расчетов какого-нибудь узла какого-нибудь истребителя

      Отредактировано: silicoid~02:37 31.12.16
      #870822
  • 6
    krotozer krotozer
    30.12.1623:53:08

    Поддержка пользователей

    * Имеется ли документация в электронном виде? Планируется ли выкладывать документацию в общий доступ для свободного скачивания любым желающим (безотносительно факта покупки оборудования)?

    Документацию можно скачать уже сейчас, но пока только имея ссылку, высылаемую по запросу. Однако уже в ближайшие месяцы планируется запустить сайт сообщества и технической поддержки, где вся информация будет лежать в открытом доступе. Так как речь идёт о десятках документов, это займёт какое-то время.

    * Планируется ли открывать багзиллу для публичного просмотра? Создавать FAQ, организовывать форум — сайт для открытого обмена опытом?

    Нельзя просто взять и открыть багзиллу, где многие тикеты содержат «высоко чувствительные» сведения. Скорее всего, для широких масс будет создана отдельная багзилла, доступная для просмотра и пополнения всеми желающими. А ранее накопленный опыт по наиболее часто задаваемым вопросам будет переработан в FAQ, который также будет выложен на новом сайте поддержки. Там же будет и форум, скорее всего.

    * Что насчёт публикации исходных кодов адаптированного программного обеспечения и отправки патчей в апстрим того или иного проекта? Планируется ли принимать патчи от пользователей? Как насчёт поощрений за найденные уязвимости?

    Исходные коды не выкладывались в публичный доступ просто потому, что сами клиенты были не публичными, и спрос среди них на исходные коды был небольшим, а кому было действительно нужно не из праздного любопытства — обращался с запросом и получал всё что надо в частном порядке. Планируется, что для массового потребителя в обозримом будущем будет создан публичный репозиторий, куда попадёт весь заимствованный код. Открывать свои собственные разработки, такие как компилятор LCC, фирма не планирует, — в конце концов, Intel C++ Compiler (а именно его МЦСТ считает своим главным соперником с точки зрения оптимизаций) тоже закрытый, и хорошо при этом себя чувствует.

    Патчи от пользователей и так принимаются, — пока что тоже в частном порядке, конечно же. Как это будет выглядеть при расширении клиентской базы и всплеске внимания со стороны энтузиастов, пока представить трудно.

    Отправка своих изменений авторам оригинальных проектов — несомненно полезное дело, но этим кто-то должен заниматься, к каждому проекту нужно знать подход, разбираться в особенностях культуры сообщества. Более посильной задачей представляется просто выкладывать весь код в общий доступ: если найдётся «посол доброй воли», готовый взаимодействовать с тем или иным апстримом, — что ж, замечательно. Пока что у МЦСТ такого опыта нет.

    #870791
  • 6
    krotozer krotozer
    30.12.1623:54:04

    Аппаратное обеспечение

    * Как встроенный видеоадаптер задействовать в графическом окружении? Насколько комфортным для 2D-работы предполагается его быстродействие?

    Инициировать перенастройку графического стола проще всего было бы, запустив утилиту xorg-server.postinst. Функции аппаратного 3D-ускорения у встроенного адаптера отсутствуют напрочь, а вот обычное использование приложений рабочего стола не должно вызывать никаких неудобств, — уж точно не так, как было на старых компьютерах. Наверное, надо будет записать это на видео и выложить небольшой ролик — вместо тысячи слов.

    * Какие дискретные видеокарты, помимо Radeon HD 6450 / R5 230, поддерживаются операционной системой? Какие функции аппаратного ускорения доступны прикладным программам через имеющийся в системе драйвер?

    Поддерживается вся современная линейка Radeon, совместимая с открытым драйвером для Linux. Поскольку у nVidia в этом плане всё очень печально, их продукция не имеет поддержки в операционной системе «Эльбрус» на данный момент.

    * Чем можно объяснить аномально низкие показатели скорости чтения и записи твердотельного накопителя, не дотягивающие даже до номинальной полосы пропускания интерфейса SATA-2, через который он подключён?

    Это известное ограничение микросхемы 1991ВГ1Я, реализующей контроллер периферийных интерфейсов (КПИ). Оптимизированный вариант контроллера (КПИ-2), в котором эта проблема решена, будет устанавливаться в системы с новыми процессорами «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-1С+".

    * Зачем в составе компьютера «Эльбрус 401-PC» имеется жёсткий диск объёмом 1 Тбайт, если он даже не настроен в операционной системе, а основной накопитель и так предоставляет немало свободного пространства?

    Очевидное предназначение жёсткого диска — хранение больших объёмов данных, что востребовано текущим контингентом пользователей. То, что диск не смонтирован в системе — недоработка, но не существенная: некоторые пользователи ещё и флэш-карту переформатируют под свои нужды вместо двоичной трансляции, тут всем сразу не угодишь.

    * Для чего служит окраска винтового крепления твердотельного накопителя, — в качестве гарантийной пломбы или для предотвращения самооткручивания?

    Действительно, краска является в первую очередь стопором. Накопитель откручивать можно — гарантии это не лишает, но если что-то сломается, то у сервисных инженеров возникнут естественные вопросы к пользователю касательно произведённых действий.

    * Откуда берутся идентификаторы PCI-устройств, — почему код разработчика (Vendor ID) у многих набортных устройств такой же, как у Intel?

    Причина совершенно прозаическая — так операционной системе Windows в режиме двоичной трансляции проще почувствовать себя как дома. Правда, из-за своей параноидальной привязки кодов активации к используемой аппаратуре, эта «самая дружелюбная» система всё равно иногда начинает капризничать.

    * Где можно ознакомиться с описанием аппаратно-программного модуля доверенной загрузки «Эшелон-Э»?

    Тут имеет место недоразумение: этот продукт — чисто программный, и является лишь частным случаем обычного МДЗ «Эшелон», разработанного одноимённым научно-производственным объединением. Это средство обеспечивает доверенную загрузку компьютера, контроль целостности, идентификацию и аутентификацию пользователя до передачи управления операционной системе.

    * Является ли модуль удалённого управления по IPMI, предлагаемый как опция для серверов «Эльбрус-4.4», самостоятельной разработкой, или это готовый продукт иностранного производства?

    Разумеется, это самостоятельная разработка, но пока ещё не готовый продукт, — модуль находится на этапе отладки.

    #870793
  • 6
    krotozer krotozer
    30.12.1623:54:47

    Операционная система

    * Какая система обозначения версий используется для ОС «Эльбрус»?

    Правильный ответ уже приводился в статье: номер версии записан в файле /etc/mcst_version. Та версия 2.2, которой комплектовались компьютеры из первой партии, на самом деле уже не актуальна — стабильной сейчас является 2.3, а на стадии релиз-кандидата находится 3.0 (с ядром 3.14).

    * Планируется ли выпускать регулярные обновления, которые бы устанавливались автоматически из публичного репозитория? Почему не всё программное обеспечение, установленное в системе, оформлено в виде пакетов?

    Да, автоматическое обновление планируется, хотя сейчас этот процесс происходит ещё вручную по запросу. Разумеется, для этого всё программное обеспечение должно находиться под управлением менеджера пакетов, — если сейчас где-то не так, то только вследствие неотлаженности процесса сборки.

    * Не проще ли напрямую портировать однин из популярных Linux-дистрибутивов — например, тот же Debian?

    Именно этим в данный момент и занимается одна из команд. Действительно, Debian предлагает, пожалуй, наиболее удобную инфраструктуру для создания производных дистрибутивов. Более того, у Debian сейчас самый широкий набор поддерживаемых архитектур, во всяком случае среди семейства Linux, так что создавать новые порты логичнее всего на этой базе. Однако именно процедура портирования у данного дистрибутива — не самая гладкая и систематизированная, поэтому приходится изрядно потрудиться. Зато, когда процесс будет отлажен и автоматизирован, синхронизация с мейнлайном станет [почти] незамедлительной. А вот удастся ли придать этому порту статус официального — большой вопрос.

    Но перечень поддерживаемых операционных систем не планируется ограничить лишь каким-то одним вариантом. Первым делом ожидается порт ALT Linux, который в представлении не нуждается. Также ведутся работы по адаптации QNX: защищённая операционная система реального времени «Нейтрино-Эльбрус» в каком-то виде уже работает; подробности уточняйте у разработчиков в центре компетенции «СВД Встраиваемые Системы».

    * Насколько трудоёмко портирование ядра Linux? Почему сейчас используется ядро версии 2.6.33 — не самое новое, но и в то же время не поддерживаемое как LTS?

    Процесс портирования ядра Linux на ту или иную аппаратную платформу в самом деле довольно трудозатраный, но проблема не в однократных усилиях, а в том, что каждый раз очень многое приходится начинать почти с начала, так как всё течёт, меняется и перетасовывается. Например, только-только перебрались на ядро 3.14 и начали экспериментировать с веткой 4.x — а там опять всё поменялось.

    Вряд ли в обозримом будущем получится добиться принятия своего порта в мейнлайн kernel.org, когда там всё очень строго с одной стороны и довольно хаотично с другой. Поэтому наиболее вероятной перспективой видится предоставление своего ядра всем желающим для самостоятельной сборки такого дистрибутива, какой они сами захотят смастерить.

    * Какие версии ядра (default, nn, rt) для каких целей лучше использовать?

    Для повседневных задач, очевидно, лучше всего подходит ядро по умолчанию. Ядро «nn» предназначено для сетевых маршрутизаторов — там удешевлена обработка прерываний. Ядро «rt» умеет планировать работу процессов, соблюдая ограничения по выделенным квантам времени в установленных пределах, что позволяет говорить о вычислениях в реальном времени, — не значит «быстро», но значит «предсказуемо», пусть и ценой потери производительности; при этом в системе обычно остаётся работать только ядро и целевое приложение, а также минимально необходимый набор фоновых служб.

    * Возможен ли быстрый перезапуск [ядра] операционной системы без повторной инициализации оборудования? Как ускорить запуск операционной системы в частности и компьютера вообще?

    Быстрый перезапуск операционной системы без инициализации оборудования не предусмотрен. Ускорить инициализацию оборудования можно, во-первых, очевидными способами: например, отключив или уменьшив тайм-аут поиска серверов ATA over Ethernet, — они нужны только для загрузки по сети. Во-вторых, есть и неочевидные на первый взгляд способы: например, можно отключить очистку оперативной памяти, которая обычно выполняется в целях информационной безопасности. Ну, а ускорение запуска операционной системы путём отключения всех ненужных служб — в комментариях не нуждается.

    #870794
  • 4
    krotozer krotozer
    30.12.1623:55:25

    Прикладное программное обеспечение

    * Для каких целей позиционируется имеющаяся сейчас версия Firefox 3.6, если с ней не совместимы многие сайты, использующие современные веб-технологии?

    Актуальной версией браузера в текущем релизе операционной системы «Эльбрус» является 23.0, которая гораздо совершеннее в функциональном плане и в плане производительности. Например, тест JetStream теперь уже успешно завершается, причём со счётом 7,8 балла — не намного ниже отметки 8,2 балла, достигаемой той же версией Firefox в режиме двоичной трансляции x86, где задействован полноценный JIT-компилятор для JavaScript.

    Также обкатывалась версия 31.0, но она проявила себя хуже, медленнее, и её решили не выпускать на публику. Следующей перенесённой версией будет 44.0.

    * Имеется ли в системе реализация отечественных криптографических алгоритмов (в том числе актуальных версий), доступная для программ на языках C/C++?

    Сейчас на смену OpenSSL пришло его ответвление — LibreSSL, куда российская криптография интегрирована официально.

    * Чем можно объяснить низкую производительность виртуальной машины Java, продемонстрированную в различных тестах?

    Пакет OpenJDK 1.6.0 был в каком-то смысле «пробой пера» — сейчас уже кипит работа над 1.7.0 и 1.8.0, где производительность удалось поднять в 3-4 раза, если судить по таким тестам, как SPECjvm2008. Но в общем случае, конечно, придётся ещё много чего оптимизировать.

    * Планируется ли портирование Mono или .NET в рамках ОС «Эльбрус» или иного дистрибутива?

    Учитывая популярность данной технологии, это практически неизбежно. Но, принимая во внимание происходящие в данный момент перемены в отношениях Microsoft с сообществом и неопределённое будущее проекта Mono, естественным образом возникает желание чуть-чуть подождать, когда перспективы станут более чёткими, чтобы не тратить время на тупиковые ветви развития.

    Пока же, если кому-то необходимо запускать дотнетовские приложения, он может воспользоваться режимом x86-трансляции. Собственно, это одно из основных назначений технологии трансляции — обеспечить совместимость на переходный период, пока программная база ещё не стала нативной. Кстати, сейчас команда МЦСТ активно работает над повышением эффективности трансляции приложений, использующих подобные just-in-time компиляторы.

    * Каковы перспективы у «Эльбруса» в качестве игровой платформы, учитывая, что в современных играх почти вся нагрузка ложится на видеокарту, и мощный процессор зачастую не нужен?

    Этим вопросом всерьёз ещё никто не задавался. Пока что, если только игра не доступна в исходных кодах и не является по-настоящему переносимой, то единственным выходом будет запуск Windows или Steam OS в режиме двоичной трансляции, но возможны проблемы с активацией лицензий из-за особенностей привязки к оборудованию.

    #870795
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      02.01.1715:36:09

      Сейчас на смену OpenSSL пришло его ответвление — LibreSSL, куда российская криптография интегрирована официально.

      Отлично же.

      #871089
  • 3
    krotozer krotozer
    30.12.1623:58:09

    Архитектура и средства разработки

    * Где и как можно получить подробное справочное руководство по архитектуре и набору машинных инструкций?

    Сейчас вся документация высылается по запросу. Но есть нюанс: набор инструкций является открытым, а вот способ кодирования инструкций в командном слове — закрытая информация по историческим причинам. Вопрос полного раскрытия архитектурных деталей неоднократно пробовали решить положительно, но пока решение не принято.

    Впрочем, серьёзной практической проблемы это не представляет, так как, по мнению МЦСТ, информации в имеющейся документации достаточно даже для низкоуровневого программирования через «интринсики», а генерировать машинный код своими силами или даже писать на E2K-ассемблере — занятие бесполезное почти во всех случаях, кроме очень-очень узкого круга низкоуровневых системных процедур. Только компилятор способен учитывать тайминги выполнения инструкций и проводить столь сложную оптимизацию, какая требуется для эффективного задействования ресурсов подобной архитектуры.

    * Какие виды программ (алгоритмов) можно реализовать на E2K эффективнее всего, в том числе по сравнению с другими архитектурами, обеспечивающими неявный параллелизм?

    Изначально «Эльбрус-2000» проектировался как высокопроизводительная платформа для вычислений с плавающей запятой, и отходить от этой концепции не планируется — скорее, наоборот: как уже говорилось, следующим шагом после «8С» будет удвоение количества вычислительных блоков вещественного типа. Соответственно, основная стезя — это математические программы, научные и производственные расчёты. Специально для таких задач разрабатывается и оптимизируется библиотека алгоритмов EML (Elbrus math library), а у компилятора LCC есть особые навыки по трансформации некоторых шаблонов исходного кода в вызовы этой библиотеки.

    Другой сильной стороной является наличие большого регистрового файла, — программе в каждый момент времени доступно до 256 регистров, в том числе возможно их автоматическое переименование. Это открывает путь для очень масштабных оптимизаций. Например, в известном обзоре на CNews фигурировал тест gostcrypt (это частная реализация от одного из клиентов МЦСТ), в котором «Эльбрус-4С» на пониженной частоте обогнал Core i7-2600 почти в два раза, — тут нет никаких подтасовок, но был сделан неправильный вывод, будто причиной тому стало отечественное происхождение алгоритма ГОСТ 28147-89. На самом деле секрет успеха — в удачном сочетании структуры этого алгоритма с количественными характеристиками архитектуры E2K и качественными способностями компилятора LCC по проведению глубокой оптимизации. Компилятору удалось развернуть весь цикл преобразования одиночного блока и утрамбовать его в минимально возможный набор командных слов, обеспечив работой все имеющиеся целочисленные блоки, — вот и получился такой впечатляющий результат.

    * Как писать эффективные программы для E2K на языках C/C++ и Fortran? Есть ли учебное пособие на эту тему?

    Попытка создать руководство по архитектуре уже предпринималась, однако авторы тогда сильно углубились в описание аппаратной части, полагая, что из этого материала любой читатель сможет сделать очевидные выводы, — получилось примерно то же, что опубликовано в известной книге «Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства Эльбрус». Что же касается наставления для прикладных программистов, то, увы, пока что все сакральные знания хранятся только в головах сотрудников, занимающихся разработкой компилятора; иногда они делятся своими откровениями на лекциях в МФТИ, но для оформления конспектов в виде книги ещё не созрели. Тем временем в качестве отправной точки советуют почитать рекомендации для Itanium, — концептуально эта архитектура очень похожа на E2K.

    Вкратце основные приёмы можно сформулировать так.

    * Не мешать компилятору: уж если объявили функцию как встраиваемую (inline), то не забывайте включать её определение в каждый вызывающий модуль, — потому что вызов подпрограмм и возврат управления обратно являются весьма дорогими операциями на «Эльбрусе». Вообще, переход управления только тогда осуществляется почти безболезненно, когда подготовка к нему началась минимум за 4 такта заранее, поэтому, например, условные ветвления в простейших случаях автоматически заменяются на спекулятивные вычисления.

    * Помогать компилятору подсказками: помечать вероятные и редко используемые условные блоки макросами likely и unlikely, указывать ориентировочное количество итераций цикла в директиве pragma loop count, применять двухпроходную компиляцию с профилированием, когда характер нагрузки всегда однотипный.

    * Использовать семантически подходящие конструкции: компилятор скорее попытается оптимизировать цикл for, чем while, особенно если в нём замечен досрочный выход через break.

    * Избавляться от лишних зависимостей между итерациями цикла и между отдельными шагами одной итерации, — тогда у компилятора появляется шанс ещё и утрамбовать широкие команды, а также заменить скалярные вычисления на векторные. (Этот совет справедлив в любой ситуации, но в случае с циклами зачастую вмешивается ограничение на количество анализируемых итераций.)

    * Избегать заведомо неблагоприятных техник: например, не использовать невыровненный доступ к памяти, — хоть такое поведение и поддерживается, расплата за него гораздо суровее, чем на x86. Более того, если вы гарантируете отсутствие такого поведения в программе, то можно включить дополнительные режимы оптимизации.

    * Применять оптимизированные функции, когда это возможно, — например, вышеупомянутую библиотеку EML. Как уже говорилось, компилятор сам умеет заменять вызовы обычных функций на оптимизированные, но он не всесилен, и лучше всё делать явно.

    * Существует ли готовый набор примеров исходного кода на языках C/C++ с ошибками обращения к памяти, чтобы продемонстрировать, как технология защищённого исполнения программ позволяет отлавливать такие ошибки на этапе компиляции и на этапе выполнения?

    Разумеется, такой набор программ есть — в составе средств регрессионного тестирования, которое проводится еженощно. Также можно использовать примеры из коллекции SAMATE американского института NIST. Однако для наглядности (по этой теме планируется написать отдельную статью), наверное, проще будет написать «однострочники», которые прицельно иллюстрируют каждую ошибку в отдельности.

    * Рассматривается ли возможность написания E2K-бэкэнда для компилятора LLVM в качестве альтернативы LCC, стремящегося походить на GCC?

    Изыскания в этом направлении проводились, естественно, однако вердикт пока был скорее отрицательным: архитектуру «Эльбрус-2000» сложно описать средствами LLVM оптимальным образом. То есть альтернативный компилятор можно было бы выпустить, но генерируемый им машинный код проигрывал бы LCC по скорости работы. Но направление не считают тупиковым, — возможно, что со временем бэкэнд к LLVM всё же будет реализован.

    * Может ли LCC выводить ошибки и предупреждения по форме, принятой у GCC, чтобы эти сообщения распознавались в среде разработки (например, Qt Creator) соответствующим образом?

    На данный момент это не предусмотрено, но уже заведён тикет в багзилле.

    * Где можно получить набор средств кросс-компиляции программ для E2K из рабочей среды x86? Предусмотрен ли обратный процесс — генерирование x86-кода из среды «Эльбрус», и если да, то с помощью особой версии LCC, либо обычного GCC?

    Средства кросс-компиляции для E2K (то есть компилятор LCC, работающий на x86 Linux) предоставляются по запросу. Обратный процесс в явном виде не предусмотрен: если такое необходимо, можно запустить какую-нибудь x86-систему на «Эльбрусе» в режиме двоичной трансляции и использовать имеющийся там компилятор.

    * Какие технологии виртуализации поддерживаются на платформе «Эльбрус»?

    Прямо сейчас поддержки нет вообще. Однако в скором времени появится возможность использования контейнеров.

    Кроме того, в этом году должны завершиться работы по созданию паравиртуализованного ядра операционной системы и механизма поддержки гипервизора KVM, а это — основной задел в архитектурно-зависимой части для развёртывания полноценной облачной инфраструктуры типа OpenStack. Тогда как прочие архитектуры при работе в среде Qemu/KVM опираются на полную виртуализацию аппаратуры, факультативно используя паравиртуальные драйверы virtio для ввода-вывода и перехват привилегированных инструкций при поддержке самого процессора, для «Эльбруса» дорабатывается архитектурно-зависимая часть KVM, чтобы обеспечить именно паравиртуальный режим работы, когда гостевая система тесно сотрудничает с гипервизором и вместо выполнения привилегированных инструкций вызывает функции hypercall API.

    * Хорошо известно, что Intel постоянно совершенствует свою архитектуру и улучшает микроархитектуру, повышая при этом производительность. Как развивается в этой части архитектура «Эльбрус»?

    Развитие движется в нескольких направлениях.

    * Основное внимание уделяется повышению производительности процессорного ядра для ускорения работы однопоточных приложений. Это достигается за счет увеличения числа одновременно исполняемых операций (реализовано в следующей, 4-й версии системы команд), использования более широких регистров для операций над векторными данными (реализуется в 5-й версии), совершенствования иерархии подсистемы памяти. При этом сохраняется совместимость с предыдущими версиями архитектуры.

    * Второе направление — это совершенствование микропроцессора как системы на кристалле. По мере освоения более тонких нанометровых технологий в микропроцессорах возрастает число процессорных ядер, увеличивается число каналов доступа в память для сохранения сбалансированности микропроцессора, в отдельных случаях добавляются специализированные графические ядра и дополнительные контроллеры взаимодействия с периферийными устройствами.

    Наконец, значительную роль играет совершенствование оптимизирующего компилятора, с помощью которого удаётся извлекать параллелизм программ и трансформировать код в параллельные возможности архитектуры, — как уже неоднократно подчёркивалось, компилятор фактически является частью архитектуры. Резерв способностей компилятора ещё далеко не исчерпан, МЦСТ здесь видит очень широкое поле для приложения усилий.

    #870797
    • 1
      Нет аватара vladtsvs
      31.12.1601:48:04

      а вот способ кодирования инструкций в командном слове — закрытая информация по историческим причинам

      Ну все равно же среверсинжинерят как только (если) система поступит в открытую продажу. Смысл скрывать?

      #870829
      • krotozer krotozer
        02.01.1703:56:37

        Оборонка. Так положено. И, да: так сложилось исторически. Рано или поздно, раскроют сами.

        Отредактировано: krotozer~03:56 02.01.17
        #871013
        • Нет аватара vladtsvs
          02.01.1717:06:40

          Ну вот пока они повернуты к не-оборонке одним местом, не видать им успеха на гражданском рынке.

          Американцы же как-то используют в своей оборонке компы с обычной x86 архитектурой без всякого скрывания кодирования команд, и ничего, живы.

          Отредактировано: vladtsvs~17:11 02.01.17
          #871111
          • krotozer krotozer
            03.01.1701:46:21

            Огромную кучу денег дайте, да перепишите правила безопасности для ВПК, тогда быстро повернутся к «не-оборонке». Если Вы заявите, что американцы быстро повернулись и бесплатно, я буду громко смеяться)

            #871245
            • Нет аватара vladtsvs
              03.01.1717:48:20

              Американцы с самого начала ориентировались не только на оборонку. В отличие от советстких, а теперь и российских предприятий. В итоге американские технологии заполонили весь мир, а советские и российские за пределы ВПК так и не вылезли в большинстве своем. В том числе по причине «секретно!!!"

              Американцы создали первый в мире однокристальный процессор (i4004) вообще для калькуляторов. Для того же создавался 8008. итд.

              Отредактировано: vladtsvs~18:20 03.01.17
              #871329
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      02.01.1715:41:30

      То есть альтернативный компилятор можно было бы выпустить, но генерируемый им машинный код проигрывал бы LCC по скорости работы.

      Это ещё будем посмотреть. И да, в сообщество можно и нужно выходить даже с «неоптимальной скоростью работы».

      Наконец, значительную роль играет совершенствование оптимизирующего компилятора, с помощью которого удаётся извлекать параллелизм программ и трансформировать код в параллельные возможности архитектуры.

      Развитие софта и подешевле развития железа и даёт возможность почувствовать улучшения владельцам железа без смены/докупки.

      #871091
  • 3
    krotozer krotozer
    30.12.1623:58:38

    Двоичная трансляция x86-кода

    * Какие возможности и ограничения имеет двоичная трансляция?

    Эта тема заслуживает рассмотрения в отдельной статье, но вкратце картина складывается следующая. Трансляция бывает двух видов — на уровне системы и на уровне приложения. В первом случае для гостевой операционной системы обеспечивается доступ ко всему аппаратному окружению компьютера, а во втором, соответственно, только выполняется передача системных вызовов из гостевой программы в ядро хозяйской системы Linux. Это можно сравнить с эмуляторами qemu-system-x86_64 и qemu-i386 соответственно, однако транслятор не занимается эмуляцией гостевого процессора, а сразу перекомпилирует гостевой машинный код в нативные инструкции своей архитектуры. Причём преобразование выполняется многократно, постепенно увеличивая степень оптимизации для наиболее часто встречающихся участков кода, а результаты сохраняются в долговременный кэш.

    Транслятор уровня системы (неофициально он называется «lintel» — «эль-интел») поддерживает наборы команд x86 и x86-64, а транслятор уровня приложений («rtc», то есть run time compiler) пока совместим только с 32-битным программами, — 64-битная версия находится в стадии тестирования. Однако совместимость с архитектурой AMD64 / EM64T не означает автоматической поддержки всех новых наборов инструкций, которые можно встретить в тех или иных процессорах Intel / AMD, как-то последние версии SSE, AVX, AES-NI, — соответствующие флаги в информации CPUID будут отсутствовать.

    * Как воспользоваться транслятором уровня системы?

    Очень просто: при запуске компьютера надо указать флэш-карту в качестве загрузочного диска. Если карта оказалась пуста, либо пользователь сам стёр оттуда систему трансляции, то записать её повторно можно в любой момент, выполнив копирование образа командой dd.

    Транслятор уровня системы имеет BIOS оригинальной разработки, и после запуска на экране возникает привычная всем POST-последовательность, в ходе которой можно зайти в меню настроек. Большинство этих настроек — самые обыкновенные, но есть и специфические. Например, можно очень гибко управлять идентификацией процессора по CPUID, меняя не только номер семейства и модели или отдельные флаги способностей, но и текстовое название, — это необходимо для противодействия анти-конкурентному поведению программ, собранных при помощи Intel C++ Compiler. Другая специфическая опция — прозрачное превращение SATA-контроллера в PATA, чтобы обеспечить совместимость с более широким кругом операционных систем. Но, несмотря на наличие таких «волшебных палочек», работа операционных систем, установка которых производилась на настоящей x86-машине, не гарантируется, — особенно это касается Windows с её привязкой лицензии к оборудованию и трепетным отношением к драйверу системного диска.

    * Как воспользоваться транслятором уровня приложений?

    Ещё проще: запустив программу трансляции, передав ей путь к гостевому приложению и путь к корневому каталогу воссоздаваемого окружения. Весь вопрос в том, как сперва получить образ этого окружения. Пока что штатно поставляется только окружение x86-версии системы «Эльбрус», однако допускается использование и других. Если клиент затрудняется сформировать образ нужной системы самостоятельно, специалисты МЦСТ могут оказать необходимую помощь.

    Из-под запущенного гостевого приложения (например, коммандного интерпретатора) пользователь может осуществлять запуск прочих гостевых программ — совершенно прозрачно. В один момент времени может быть запущено сразу несколько экземпляров транслятора, и каждый экземпляр может работать в своём собственном окружении; поэтому, например, можно опробовать одну и ту же версию браузера в разных дистрибутивах, или, наоборот, разные версии браузера в одной системе (пример надуманный, конечно, но суть раскрывает).

    * Можно встретить утверждение, что в режиме двоичной трансляции некоторые бенчмарки начинают работать даже быстрее, чем изначально собранные для E2K. Для каких классов программ и при каких условиях такое возможно?

    Такое действительно возможно, например, когда нативная версия JVM или JS-движка умеет только интерпретировать пользовательский код, а сравниваемая с ней x86-версия располагает полноценным JIT-компилятором. При этом, даже не смотря на то, что имеет место многократная трансляция, — сначала выбранный для оптимизации байт-код компилируется в машинный язык x86, затем ещё через какое-то время он перекомпилируется в E2K (причём трижды, по одному разу на каждый уровень оптимизации), — всё равно итоговый выигрыш от компиляции перевешивает.

    Что касается нативных программ на языках C/C++, то здесь тоже существует логическое объяснение, даже целых два. Во-первых, хоть компилятор LCC и проделывает титаническую работу по оптимизации генерируемого кода, никто не гарантирует, что какой-нибудь компилятор для x86, особенно коммерческий, не справится лучше в том или ином частном случае. Во-вторых, более вероятно, что хорошо оптимизированная программа для x86 попросту была собрана с учётом предварительного профилирования, тогда как компилятору LCC скормили голые исходники без подсказок. Но при прочих равных, конечно, нативные программы должны работать как минимум не медленнее транслируемых, — если это не так, надо отправлять баг-репорт разработчикам LCC.

    #870798
  • 4
    krotozer krotozer
    30.12.1623:59:26

    Измерение производительности

    По мнению специалистов МЦСТ, некоторые популярные ранее бенчмарки не могут по-настоящему раскрыть потенциал ни одной из существующих ныне платформ. Взять тот же UnixBench — при всём уважении к его почтенному возрасту, он давно устарел и одинаково не годится для любых современных процессоров и операционных систем. Оба его процессоро-зависимых теста, Whetstone и Dhrystone, практически не распараллеливаются и не подлежат хоть сколь-нибудь существенному внеочередному выполнению — хоть на архитектурах с явным параллелизмом, хоть с неявным. А остальные тесты вообще «ни о чём», вместо них лучше использовать что-то более специфическое. Единственное достоинство UnixBench — кросс-платформенность, потому его и используют до сих пор.

    Не стоит также упускать из виду могучую силу профилирования. Например, показавшиеся многим подозрительно высокими результаты теста 7-Zip в обзоре CNews — это не обман, а следствие двухпроходной компиляции. Другой вопрос, насколько такая оптимизация полезна в общем случае, то есть на произвольных входных данных. По этой причине вряд ли имеет смысл профилировать все компоненты теста Pgbench, — ведь на реальных данных производительность Postgresql может оказаться совсем иной. Но в случае конкретно с 7-Zip перепроверить довольно легко: надо провести ещё один тест, подав на вход коллекцию разнообразных файлов. Проблема только в том, что если файлы не стандартизированы, то повторить тест идентичным образом у любого желающего не получится, и доверия к опубликованным результатам будет ещё меньше.

    Следует отдавать себе отчёт, что синтетические бенчмарки нередко пишутся с прицелом на определённую архитектуру (в том числе потому что их авторы привыкли так мыслить), либо подгоняются под определённое сочетание аппаратуры и компилятора. Например, известный тест SPECcpu декларирует объективность и непредвзятость, однако в исходных кодах версии 2006 можно встретить комментарии, что тот или иной костыль добавлен специально для Intel C++ Compiler. Да и как тут не заподозрить влияние крупного вендора, когда из 36,6 тысяч опубликованных результатов на долю его продукции приходится 90% записей?

    Реальные прикладные программы — тоже не всегда показатель, потому что наиболее критичные участки могут быть либо полностью написаны на ассемблере x86, либо содержать много ассемблерных вставок и обращений к особым функциям (интринсикам), чему OpenSSL наглядный пример. Получается, что вылизанный до блеска машинный код сравнивается с реализацией на языке высокого уровня, основное предназначение которой — быть эталонной, а не оптимальной.

    #870799
  • 3
    krotozer krotozer
    31.12.1600:09:05

    И для соблюдения авторских прав, упомяну, что это — приложение к циклу статей детального обзора Эльбрус 401-PC на портале GeekTimes. Если найдёте эти статьи, то там демонстрируют проведённые тесты.

    Отредактировано: krotozer~01:10 31.12.16
    #870802
  • 4
    Нет аватара elron
    31.12.1600:15:38

    200 тысяч --- это пока цена не для простых смертных. но как только упадёт до 100 тысяч, сразу куплю.

    #870803
  • 6
    krotozer krotozer
    31.12.1600:18:18
    • 1
      Антон Смоленский Антон Смоленский
      31.12.1600:26:32

      О! Все хочу спросить и забываю.

      А PCI то там нафига параллельный? Да еще и две штуки.

      И RS-232 на фронт панели?

      ISA только в этой развеселой компании не хватает и LPT.

      Чет я в этой жизни не понимаю наверное…

      Нет я понимаю что КПИ задизайнили во времена царя Гороха и там тупо есть PCI. Но этож не значит что его надо прям утилизировать. Может что-то полезнее там поcтавить вместо этого? Там не знаю… PCIe свич порта на 3 и поставить 2 PCIe слота вместо одного. Или там… mPCIe WiFi модуль.

      Отредактировано: Антон Смоленский~01:47 31.12.16
      #870807
      • 7
        krotozer krotozer
        31.12.1600:51:07

        В оборонке ещё много где применяется RS-232. В отличие от USB, он имеет фиксированную частоту опроса и стабилен, тогда как у USB случаются повторные запросы. Так что, он там — по просьбе заказчиков. Равно как и PCI. Та же плата контроллера доступа АПМД от Эшелона выполнена в PCI-варианте.

        Вы, видимо, далеко от оборонки работаете. Поймите, там кроме разработки устройств для новой шины нужна ещё и сертификация военной приёмки на неё, а не все НИИ пока её прошли. Знали бы Вы, какой бардак творится на этом поприще…

        Я бы сказал так: Заскорузлый генералитет (он не везде, слава Богу), всеми силами борется с попыткой организовать чёткую пирамиду исполнительной вертикали. Им это не нужно. А аппарат Шойгу за всеми уследить не может. Особенно за руководством предприятий ОПК, оформленных юридически как акционерное общество.

        Нет я понимаю что КПИ задизайнили во времена царя Гороха и там тупо есть PCI. Но этож не значит что его надо прям утилизировать. Может что-то полезнее там поcтавить вместо этого? Там не знаю… PCIe свич порта на 3 и поставить 2 PCIe слота вместо одного. Или там… mPCIe WiFi модуль.

        Ещё раз скажу: оба слота применяются. Ещё не все в ОПК перешли на PCI-Express.

        Отредактировано: krotozer~02:07 31.12.16
        #870810
      • 4
        Нет аватара silicoid
        31.12.1601:48:58

        Хех у нас еще лет 5 назад гама спектрометр на Исе стоял. Это как раз тот случай, где скорость передачи в 1 мегабайт в секунду более чем, а программировать ИСУ не сложнее чем древнегреческий rs232

        да и если есть нормально работающее оборудование, полностью удовлетворяющее задачам, зачем его менять

        #870831
      • Glass Glass
        02.01.1717:31:05

        Читай внимательней для чего материнка.

        RS232 очень уж востребованный разьём в производстве.

        #871118
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