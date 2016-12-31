Итоги 2016 года: наиболее крупные предприятия (часть вторая)

В г. Екатеринбург Свердловской области,на Уральском дизель-моторном заводе, входящем в группу компаний «Синара», открыт комплекс по выпуску дизелей нового поколения.

Общие инвестиции в проект по организации серийного производства перспективного семейства промышленных высокооборотных дизелей и дизель-генераторов составляют более 2 млрд рублей. На производстве будет занято 150 человек. Проектная мощность — 300 двигателей в год.

В индустриальном парке «Родники» Ивановской области открыто новое производство домашнего текстиля.

В рамках проекта на предприятии начато производство штор и портьерных тканей, а также махровых тканей, халатов, полотенец, простыней, пледов. Всего будет создано 160 новых рабочих мест.

В г. Великий Новгород запущен проект «Аммиак-4» ПАО «Акрон».

Объем инвестиций — около 20 млрд рублей. Создано 113 рабочих мест.

В г. Великий Новгород, на промышленной площадке ПАО «Акрон» запущен комплекс переработки апатит-нефелиновых руд для получения редкоземельных элементов.

В настоящее время действующая установка — единственная в России по разделению концентратов редкоземельных элементов на отдельные элементы в промышленных объемах. Проект обеспечит импортозамещение РЗЭ на российском рынке. Создано 100 рабочих мест.

Объём инвестиций составил около 2 млрд рублей.

В Калужской области, на территрии индустриального парка «Ворсино» открыт новый завод компании «Гален».

В начале года на заводе запущено производство стеклопластикового профиля, к которому добавились линии по производству композитных опор освещения и композитной кладочной сетки.На данный момент объем инвестиций составил 700 млн рублей.

В Зеленоградском административном округе г. Москвы введена в эксплуатацию микроэлектронная фабрика «Ангстрем-Т».

АО «Ангстрем-Т» входит в состав группы «Ангстрем» — крупнейшего в Восточной Европе производителем интегральных схем. Общая стоимость фабрики составляет около 45 млрд рублей. Предприятие рассчитано на 900 рабочих мест.

В г. Шахты Ростовской области открыт новый завод по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки.

Объём инвестиций составил 8,4 млрд рублей.

В г. Тольятти Самарской области запущен новый производственный цех АО «КуйбышевАзот».

Запуск энергоэффективного производства циклогексанона увеличит мощность производства капролактама со 190 до 210 тыс т, а в перспективе — до 260 тыс т в год. У предприятия появится возможность нарастить выпуск продуктов его переработки: полиамида-6, технических и текстильных нитей, кордной ткани.

Объем инвестиций в проект, реализуемый совместно с РОСНАНО, составил 9,8 млрд рублей.

В Майкопском районе Адыгеи состоялось открытие гипсового завода «ВОЛМА-Майкоп».

Объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.Производственные мощности составляют 180 тысяч тонн гипсовых строительных смесей.

В Октябрьском райлне Амурской области запущена первая очередь нового завода по производству семян сои.

Объём инвестиций ООО «АмурАгроХолдинг» составил 800 млн рублей. На заводе планируется создать 237 новых рабочих мест.

В г. Санкт-Петербург состоялось открытие нового научно-производственного центра ЗАО «Элкус».

В строительство и оснащение 11-этажного корпуса вложено 1 млрд рублей. С вводом новой площадки будет создано 300 рабочих мест.

ЗАО «Элкус» разрабатывает и производит устройства и компоненты систем управления для Министерства обороны РФ, Федерального космического агентства и Военно-Морского Флота РФ. Продукция также поставляется на экспорт.

В Хабарлинском районе Астраханской области открыт крупнейший в России завод по производству томатной пасты.

Общий объем инвестиций составляет свыше 4 млрд рублей. Уже сегодня на заводе работает порядка 400 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 1500 рабочих мест.

В г. Невинномысск Ставропольского края запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь».

Производительность нового цеха 500 тыс тонн стальных заготовок в год. Строительство 2-й очереди первого в регионе металлургического завода оценивается в 4,9 млрд рублей.Запуск цеха в работу увеличит число сотрудников завода до 1000 человек.

В д. Подберёзье Новгородской области открыта новая фабрика по производству мебели шведской компании IKEA.

Объём инвестиций составил около 4 млрд рублей. Всего здесь создадут около 250 рабочих мест. Суммарно завод ДСП и мебельная фабрика обеспечат более 500 рабочих мест.

В пос. Минькино Мурманской области начал работу крупнейший в регионе комплекс по переработке рыбы — фабрика «Полярное море+".

Проектная мощность фабрики составляет до 12 тысяч тонн готовой продукции в год.

В г. Ставрополь, на заводе «Монокристалл» открыт комплекс по выпуску сапфиров больших и сверхбольших размеров.

Объём инвестиций АО «Концерн Энергомера» составил около 2 млрд рублей. Технология, разработанная специалистами завода, является единственной в мире, она позволяет выращивать сапфиры массой от 120 до 440 килограммов.

Более 80% продукции «Монокристалл» поставляется на экспорт.

В г. Санкт-Петербург, на Октябрьском электровагоноремонтном заводе открыт новый комплекс по выпуску подвижного состава для городского рельсового транспорта.

Площадь производственного комплекса — более 15 тысяч кв. м. Его особенностью является использование гибких технологий, позволяющих быстро переориентироваться на новые виды деятельности.Производственная мощность комплекса — порядка 200 вагонов метро и не менее 70 трамваев в год. В строительство ЗАО «Трансмашхолдинг» вложило порядка 1 млрд рублей.

В г. Старый Оскол Белгородской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего завода АПК «Промагро».

Стоимость проекта — 1,8 млрд рублей. Общая площадь комплекса — 49 тысяч квадратных метров. Мясоперерабатывающий завод войдет в десятку самых крупных в России, выпускающих охлажденное мясо. Создано 200 рабочих мест.

В г. Уфа Башкирии открыта новая производственная площадка завода «Уфимкабель».

Построен производственный комплекс общей площадью 34 тыс. квадратных метров, закуплено и установлено новое оборудование. Общий объём инвестиций превысил 1,5 млрд рублей.

В г. Тюмень состоялся официальный запуск комбинированной двухсекционной установки глубокой переработки мазута АО «Антипинский НПЗ».

НПЗ полностью отказался от производства мазута и всех его производных и достиг рекордной для отечественной нефтяной отрасли глубины переработки нефти — 98%. Общий объём инвестиций группы компаний «Новый Поток» в строительство Антипинского НПЗ превысил 100 млрд рублей. После запуска всех объектов на заводе будет работать 2500 человек.

В Елабужском районе Татарстана, на терриории ОЗЗ «Алабуга» открыт новый завод по производству строительного (листового) стекла, зеркал и стекол с напылением.

«Тракья Гласс Рус» является совместным проектом турецкой группы компаний Sisecam и французской Saint-Gobain. Общий объём инвестиций составил 7 млрд рублей. Создано более 250 рабочих мест.

Производственная мощность линии по производству листового стекла составляет 250 тыс. тонн в год, зеркал — 4,5 млн. кв.м в год. Вся сырьевая база для производства локализована в России.

В Елабужском районе Татарстана, на терриории ОЭЗ «Алабуга» открыт новый завод по производству автомобильного стекла.

Объём инвестиций турецкой компании Sisecam составляет 3,9 млрд рублей, создано 311 рабочих мест. Основными потребителями в России на данный момент являются «АВТОВАЗ», «Альянс Рено-Ниссан», «Фольксваген».

В Солнечногорском районе Московской области открыт завод по сборке и ремонту тяжелой строительной техники британской компании JCB.

Объем инвестиций в создание производственно-административного комплекса ЗАО «Лонмади» составил 2,5 млрд рублей. Всего на предприятии будет создано 500 рабочих мест.

В новом комплексе зданий разместится производство техники, сервисный центр, склады и административные помещения.

В Боровском районе Калужской области, на территории индустриального парка «Ворсино» открыт завод по производству комплектующих для бытовой техники.

Инвестиции в проект южно-корейской корпорации Dong-A Hwa Sung составляют порядка 1,2 млрд рублей. Создано 200 рабочих мест, их количество планируется увеличить до 400.

В г. Томск введён в эксплуатацию новый завод по производству древесно-стружечных плит.

В строительство своего второго завода ООО «Томлесдрев» вложило 6,2 млрд рублей. Запуск производства позволит создать 250 новых рабочих мест.

Мощность предприятия — до 350 тысяч кубометров плиты в год. Планируется поставлять продукцию, в том числе и на экспорт.

В Оричевском районе Кировской области открыт новый корпус по производству вакцин и других биотехнологических препаратов компании «Нанолек».

Объем производства нового биокорпуса составит 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов в год.Первой вакциной производства «Нанолек» станет «Полимилекс®». Это первая произведенная в России инактивированной вакцина от полиомиелита.

В г. Ярославль, на Ярославский моторном заводе «Автодизель» группы «ГАЗ» запущено производство газовых двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта Евро-5.

Это самая современная отечественная разработка газового двигателя для грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

Новые газовые двигатели выпускают в едином технологическом потоке с дизельными двигателями ЯМЗ-530.

В Железногорском районе Курской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комбината.

Объём инвестиций группы компаний «Агропромкомплектация» составил 8 млрд рублей. На производстве создано 800 рабочих мест.Здесь будут производить свинину охлажденную и замороженную, субпродукты, полуфабрикаты, различные колбасные изделия, а также кормовую муку и технический жир.

В г. Старый Оскол Белгородской области открыт один из крупнейших в Европе комплексов по производству железорудных окатышей.

Инвестиции группы НЛМК в строительство фабрики окомкования концентрата Стойленского ГОКа составили 34 млрд рублей. Создано 274 новых рабочих мест.

В г. Кыштым Челябинской области открыта вторая очередь фабрики глубокого обогащения кварца.

Продукция «Русского кварца» — высокочистый кварцевый концентрат, используемый в целом ряде высокотехнологических отраслей. 97% продукции отправляется на экспорт. Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

В г. Челябинск, на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода запущена новая линия предприятия «Этерно».

Запуск линии штампосварных деталей (разрезных тройников) с использованием нанотехнологий стал конечным звеном в замещении импорта при производстве магистральных трубопроводов.

Всего на заводе «Этерно», введённым в эксплуатацию в конце 2015 года, создано порядка 500 рабочих мест. Инвестиции в проект на конец этого года составляют 7,2 млрд рублей, из них 5 млрд рублей — средства «Роснано».

В Подольском районе Московской области открыт завод по производству основных несущих конструктивных элементов зданий.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. На новом предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

В ЗАТО Заречный Пензенской области открыто новое производство подразделения госкорпорации «Росатом» АО «НИИграфит».

ООО «С-плюс» производит полимеры, модифицированные фуллеренами С60 и С70 (наночастицы на основе углерода). Планируется также выпускать широкий ассортимент полимеров со специальными свойствами (пенополиуретаны, полиуретановые эластомеры, а также пенополиуретановые системы с заданной плотностью).

Продукция может применяться в различных отраслях промышленности.

В г. Курган состоялось открытие нового фармацевтического предприятия.

Общая стоимость проекта ООО «Велфарм» — 1,1 млрд рублей. Сейчас на предприятии работают около 80 человек, всего будет создано 334 рабочих места.

Ассортиментный ряд предприятия — более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Часть продукции планируется экспортировать.

В г. Новосибирск, на базе Научно-исследовательского института электронных приборов концерна «Техмаш» открыт инженерно-производственный комплекс.

Общая площадь здания составляет 20 тыс квадратных метров, стоимость проекта — около 900 млн рублей.

С запуском комплекса производственная мощность по металлообрабатывающему производству вырастет более чем 2 раза, а сборочное производство — в 1,7 раза. Трудоемкость изготовления продукции снизится более чем на 60%.

В Николаевском районе Хабаровского край заработал крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий комплекс.

Выпуск готовой продукции составит до 500 тонн в сутки. Продукция будет поставляться на рынки Дальнего Востока, Сибири и Центральной России.

В модернизацию цехов и закупку нового оборудования вложено 1 млрд рублей. Предприятие спроектировано и оснащено российской компанией «Технологическое оборудование». На комбинате занято 500 человек.

В г. Жигулёвск Самарской области запущена первая очередь производства новых типов аккумуляторных батарей высокой циклической стойкости.

Начат выпуск аккумуляторной батареи класса EFB, ведется разработка новых типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей классов AGM и GEL. Потребители продукции — автопроизводители, владельцы автомобилей, а также предприятия энергетики, телекоммуникаций, транспорта и связи.Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

В г. Хабаровск введен в эксплуатацию завод по производству базальтовой теплоизоляции.

ООО «ТехноНиколь Дальний Восток» стало якорным инвестором территории опережающего развития «Хабаровск». Объем инвестиций корпорации «ТехноНиколь» составил 2 млрд рублей.

В г. Электросталь Московской области запущена вторая очередь завода по производству автоклавного ячеистого бетона.

Объём инвестиций ООО «БФТ» во вторую очередь завода — около 1,5 млрд рублей. Объем выпускаемой продукции после выхода двух линий на полную мощность достигнет более 590 тыс.м3 в год.

В Ногинском районе Московской области открыт завод по производству насосное оборудование для отвода сточных вод, пожарных систем, консольные насосы и несерийное оборудование по спецзаказам.

Объём инвестиций составил около 2 млрд рублей. На заводе запланировано создать 400 рабочих мест.

Пост был сделан с содействием блогера tumanova,всех блогеров и читателей сайта «Сделано у нас»!

С наступающим Новым годом!На многая лета!