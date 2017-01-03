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Армия и Флот

Военные гидрографы осваивают новейший комплекс «Крабик»

Гидрографы Военно-морского флота России приступили к освоению радиогеодезического комплекса нового поколения «Крабик-БМ».

"Специалисты Гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению и обучению работе с радиогеодезическим комплексом «Крабик-БМ», который является новым перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения Гидрографической службы ВМФ России", — сказано в сообщении военного ведомства.

Новый прибор решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ.

«Крабик» создан коллективом красноярских ученых и производственников. Комплекс позволит определять координаты и параметры движения стационарных и подвижных надводных объектов на расстоянии до 100 километров. При этом случайная погрешность определения координат не превышает нескольких метров.

https://defence.ru/editors-choice/voennie-gidrografi-osvaivayut-noveishii-kompleks-krabik/

Крабик-БМ, Красноярск
  • 6
    Е.Юрий Е.Юрий
    03.01.1723:51:51

        Удачи разработке!

    #871426
  • 3
    Миша Перминов Миша Перминов
    04.01.1708:16:34

    Клевое название    

    #871498
  • 1
    Макс Южный
    04.01.1714:57:41

    Спасибо.

    Мелкая поправка:

    новым, перспективным

    Здесь запятая не нужна, так как прилагательные описывают разнородные качества существительного.

    #871567
  • 1
    Shadow Flash Shadow Flash
    04.01.1716:07:44

    КРАБИК!!! Вот за что люблю наших военных, так это за названия техники.

    На западе, особенно в США там всякие арчеры, лэнсеры, трайденты и прочая средневековая банальщина или пафос сплошной, у нас, конечно тоже есть Грады, Смерчи, Ураганы, Булавы. Но часто как выдадут что-то смешное, а то и панковское, только вот оно обычно быстро становится не смешным для врага.

    Подкидыш, цветочная серия артиллерии, ну и адъ на гусеницах под названием Буратино. Зоопарк (РЛС такая есть    ), блин, от которого многим не смешно, теперь вот крабики пошли. Нет, клешней у него нет, оно не кусается, но все равно отлично!

    #871580
    • 2
      Samboris Samboris
      04.01.1717:21:47

      Баян-баяном

      Хотят ли русские войны,

      Спросите вы у «Тишины»,

      Над ширью пашен и «Полей»,

      И у «Берёз» и «Тополей»,

      Ещё спросите у солдат

      Что за лопатка «Вариант»,

      Что за «Обувка» на ногах,

      Как «Козлик» нагоняет страх.

      Чем пахнут «Муха» и «Тюльпан»,

      И чем наполнен наш «Стакан»,

      В каких местах наш «Вихрь» и «Вал"

      Какой „Капустник“ правит „Бал“,

      "Фантасмагорией» какой

      «Фагот» играет и «Гобой».

      Что доставляет наш «Курьер»,

      И где находится «Барьер»,

      Спроси «Метис» с «Мулатом» как

      Попали в русский «Зоопарк»,

      Чем связан с «Буратино» «Шмель»,

      И от чего спасёт «Свирель"

      Как от «Пионов» и «Гвоздик"

      Благоухает наш цветник.

      Какие «Кактусы» растут,

      Какие «Васильки» цветут.

      Что за «Акации» в лесу,

      И что вам «Дятлы» принесут.

      Какое «Пламя» у «Костра"

      Как «Клюква» русская красна,

      Хотят ли русские проблем

      Спросите вы у «Хризантем"

      У «Незабудок» и «Витрин"

      Спросите, нужен русским мир?

      И вам ответит «Бородач"

      И, вместе с ним «Вампир» и «Грач»,

      "Подкидыш», «Марья» и «Иван»,

      «Заколка», «Гоблин», «Гардиан»,

      И «Бурундук» и «Кипарис»,

      И «Канарейка» и «Нарцисс»,

      И «Целина» и «Гиацинт"

      И «Мумия» и «Гном» и «Винт»,

      И «Черноморец» и «Волна"

      "Енот», «Кальмар» и «Камбала"

      И даже «Аметист» и «Клещ"

      Вам объяснят простую вещь.

      И вы поймёте мысль мою

      Война нам, русским, по"ую.

      Тишина — 7,62/30-мм стрелково-гранатометный комплекс

      Поле — авиационный комплекс РЭБ (Ми-8ПП)

      Береза — танк Т-80УД

      Тополь — мобильный грунтовый ракетный комплекс 15П158 [SS-25 Sickle] [SS-27]

      Вариант — 40-мм гранатомет-лопата

      Обувка — 40-мм подствольный гранатомет ГП-30 (6Г21)

      Козлик — опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134

      Муха — 64-мм реактивная противотанковая граната РПГ-18 (6Г12) (при разработке ТКБ-076)

      Тюльпан — 240-мм самоходный миномет 2С4

      Стакан — вертолёт Ми-24

      Вихрь — авиационный ПТРК 9К121 [AT-16 Scallion] [AT-9 Whirlwind]

      Вал — 9-мм автомат специальный АС (6П30)

      Капустник — АСУ самоходной артиллерии 1В127

      Бал — береговой ракетный комплекс 3К60 [SSC-6 Swithblade]

      Фантасмагория — авиационная станция целеуказания

      Фагот — переносной ПТРК 9К111 [AT-4 Spigot]

      Гобой — носимо-возимый ПТРК 9К111-1 («Конкурс»)

      Курьер — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П159 с малогабаритной МБР РСС-40 [SS-X-28]

      Барьер — ПКП РВСН на базе МАЗ-543 («Гранит»)

      Метис — переносной ПТРК 9К115 [AT-7 Saxhorn]

      Мулат — тепловизионный прицел 1ПН86

      Зоопарк — радиолокационный комплекс арт. разведки и управления огнем 1Л219

      Буратино — тяжелая огнеметная система ТОС-1

      Шмель — 93-мм ручной огнемет РПО-А

      Свирель — устройство защиты от прослушивания каналов сотовой связи

      Пион — 203-мм самоходная пушка 2С7

      Гвоздика — 122-мм самоходная гаубица 2С1

      Кактус — активная проводная охранная система

      Василёк — 82-мм автоматический миномёт 2Б9

      Акация — 152-мм самоходная гаубица 2С3

      Дятел — Гранатомет-пистолет

      Пламя — 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 (6Г10) (216П)

      Костер — 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 (6Г15)

      Клюква — Гранатомет «РПГ-28"

      Хризантема — самоходный ПТРК 9К123 [АТ-15 Springer]

      Незабудка — система многоканальной записи телефонных разговоров

      Витрина — 50-мм надульный гранатометный комплекс (на АКС-74У)

      Бородач — ручной огнемет МРО-А

      Вампир — 105,2-мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 (6Г20) (при разработке ТКБ-0175)

      Грач — 9-мм пистолет ПЯ Ярыгина (6П35)

      Подкидыш — 40-мм выстрел ВОГ-25П (7П24) к ГП-25(30)

      Мария — 30 кт тактическая атомная бомба (РДС-3)

      Иван — 50 Мт водородная бомба (изделие 202) АН602

      Заколка — 125-мм БПС 3БМ22(23) («Надежда»)

      Гоблин — 9-мм пистолет-пулемет

      Гардиан — БТР

      Бурундук — катер-водитель мишеней пр.1392

      Кипарис — 9-мм пистолет-пулемет ОЦ-02

      Канарейка — бесшумный автоматно-гранатометный комплекс 6С1

      Нарцисс — авиационная система единой индикации

      Целина — подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П962 с МБР РТ-23

      Гиацинт — 152-мм самоходная пушка

      Мумия — 125-мм подкалиберный снаряд 3П31

      Гном — 40-мм ручной шестизарядный револьверный гранатомет РГ-6 (6Г30)

      Винт — опытная НАР ТРС-82М

      Черноморец — авиационная ракета-торпеда (опытная)

      Волна — ЗУР к ЗРК «Шторм"

      Енот — 533-мм торпеда СЭТ-65

      Кальмар — ракетная АПЛ пр. 667БДР [Delta-III]

      Камбала — реактивн-всплывающая противокорабельная мина КРМ

      Аметист — ПКР П-70 (4К66) [SS-N-7 Starbright]

      Клещ — противотанковая мина

      Отредактировано: Samboris~19:26 04.01.17
      #871583
  • Нет аватара seregin-s1
    05.01.1701:15:44

    Название конечно клёвое. Вдруг появился на всех флотах, на чём установлен не понятно и для чего тоже.

    #871665
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