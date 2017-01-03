Военные гидрографы осваивают новейший комплекс «Крабик»

Гидрографы Военно-морского флота России приступили к освоению радиогеодезического комплекса нового поколения «Крабик-БМ».

"Специалисты Гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению и обучению работе с радиогеодезическим комплексом «Крабик-БМ», который является новым перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения Гидрографической службы ВМФ России", — сказано в сообщении военного ведомства.

Новый прибор решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ.

«Крабик» создан коллективом красноярских ученых и производственников. Комплекс позволит определять координаты и параметры движения стационарных и подвижных надводных объектов на расстоянии до 100 километров. При этом случайная погрешность определения координат не превышает нескольких метров.