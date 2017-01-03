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Медучреждения

В Северной Осетии открыт региональный сосудистый центр

В Владикавказе открыт региональный сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы.

Центр создан для оказания качественной и своевременной медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами. Медучреждение на 170 коек оснащено современным оборудованием, в том числе компьютерным и магнитно-резонансным томографами, кардиоангиографической системой экспертного класса, аппаратами ИВЛ, ультразвуковыми аппаратами, операционным микроскопом и другим необходимым оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами оснащения.

Видеорепортаж

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://www.rso-a.ru/novosti-glavy/5899-vitse-premer-rf-olga-golodets-otkryla-regionalnyj-sosudistyj-tsentr-v-rkb

модернизация здравоохранения, Северная Осетия
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