В Северной Осетии открыт региональный сосудистый центр

В Владикавказе открыт региональный сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы.

Центр создан для оказания качественной и своевременной медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами. Медучреждение на 170 коек оснащено современным оборудованием, в том числе компьютерным и магнитно-резонансным томографами, кардиоангиографической системой экспертного класса, аппаратами ИВЛ, ультразвуковыми аппаратами, операционным микроскопом и другим необходимым оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами оснащения.

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