Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2016 году

В 2016 году российская авиационная промышленность уверенно поддерживала весьма высокий темп поставок новой авиационной техники в Вооруженные Силы России. Кроме того, насколько можно судить, в отличие от предыдущих лет, в 2016 году все поставки боевых самолетов и учебно-боевых самолетов по Государственному оборонному заказу в ВКС и ВМФ России были выполнены в плановые сроки.

Всего, по известным данным, в 2016 году Вооруженные Силы России получили 59 боевых самолетов нового производства (12 МиГ-29СМТ, два Су-30М2, 17 Су-30СМ, 16 Су-34 и 12 Су-35С) и десять учебно-боевых самолетов Як-130. Это несколько меньше, чем в пиковые 2014 и 2015 годы, что связано в первую очередь с некоторым сокращением поставок самолетов Су-30СМ и Як-130 с Иркутского авиационного завода (отчасти ввиду выполнения предприятием экспортных программ).

Поступивший в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа истребитель Су-35С (красный бортовой номер «54», серийный номер 03513), построенный в 2016 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой») по контракту декабря 2015 года. Бесовец (Карелия), 06.12.2016

В числе поставленных в 2016 году Вооруженным Силам России самолетов:

12 истребителей МиГ-29СМТ. Последние 12 самолетов МиГ-29СМТ (тип «9-19Р», иногда обозначаются как МиГ-29СМТ(Р)), построенных АО «РСК «МиГ» по контракту на поставку 16 машин, заключенному Министерством обороны России в апреле 2014 года с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), в состав которой входит АО «РСК «МиГ». Самолеты с синими бортовыми номерами с «24» по «35», поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области. Первые два самолета МиГ-29СМТ с синими бортовыми номерами «24» и «25» поставки 2016 года прибыли в Приволжский еще в феврале, затем в июне поступил борт «26 синий», а остальные прибыли осенью и в декабре.

Первые четыре МиГ-29СМТ по данному контракту (синие бортовые номера с «20» по «23») поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения в 2015 году. Таким образом, с учетом 28 истребителей МиГ-29СМТ (тип «9-19»), переданных Вооруженным Силам России в 2009 году ввиду аннулирования алжирского контакта, общее количество МиГ-29СМТ в ВКС России достигло 44 единиц.

Истребитель МиГ-29СМТ (тип «9-19Р») с бортовым номером «31 синий» новой постройки АО «РСК «МиГ» по контракту 2014 года. Жуковский, 21.11.2016 © Вениамин Игнатьевич / russianplanes.net

Два истребителя Су-30М2. Последние два двухместных истребителя Су-30М2, построенные на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиале ПАО «Компания «Сухой») по контракту от декабря 2012 года на поставку Министерству обороны 16 самолетов Су-30М2. Самолеты с синими бортовыми номерами «89» и «90» (серийные номера 88522 и 88523) поступили в апреле в состав 38-го истребительного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродроме Бельбек (Крым), однако фактически с лета 2016 года использовались в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Жуковском в качестве «спарок» для обучения китайского летного состава на самолеты Су-35.

Первые три истребителя Су-30М2 по данному контракту декабря 2012 года были сданы ВВС России в конце 2013 года, еще восемь — в течение 2014 года, и три — в конце 2015 года. Таким образом, с учетом четырех Су-30М2, поставленных в 2010-2011 годах по контракту 2009 года, общее количество самолетов Су-30М2 в ВКС России достигло 20 машин.

Два последних истребителя Су-30М2 ВКС России по контракту 2012 года (синие бортовые номера «89» и «90», серийные номера 88522 и 88523 соответственно) во время обучения китайского летного состава в Жуковском, сентябрь 2016 года © Анатолий Бурцев / russianplanes.net

17 истребителей Су-30СМ. В течении 2016 года Иркутский авиационный завод ПАО «Корпорация «Иркут» поставил Вооруженным Силам России 17 многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ. Из них десять, построенные в рамках второго контракта от декабря 2012 года, поступили в состав ВКС России, а еще семь были поставлены в рамках отдельных контрактов Морской авиации ВМФ России.

Первые два Су-30СМ, переданные ВКС России в 2016 году, (самолеты с красными бортовыми номерами «29» и «30», серийные номера 10МК5 1309 и 1310) были поставлены в состав 31-й истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродром Миллерово (Ростовская область). Ранее с октября 2015 года по февраль 2016 года 31-й авиационный полк получил 20 новых истребителей Су-30СМ (красные бортовые номера с «01» по «12» и с «21» по «28») постройки программы 2015 года.

Еще восемь Су-30СМ получила в октябре-ноябре 2016 года двумя партиями авиационная группа высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи», входящая в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова и базирующаяся на аэродром Кубинка. Ей были поставлены самолеты Су-30СМ с синими бортовыми номерами с «30» по «37» (серийные номера, соответственно, 10МК5 1313, 1314, 1318-1320, 1401, 1402 и 1407), окрашенные в «фирменные» цвета группы. С получением этих восьми Су-30СМ был осуществлен процесс практического перевооружения группы «Русские Витязи» с истребителей Су-27.

Морская авиация ВМФ России получила в 2016 году по контрактам 2014 и 2015 годов семь самолетов Су-30СМ, четыре из которых с синими бортовыми номерами «43» и с «45» по «47» (серийные номера 10МК5 1317 и 1403-1405 соответственно) поступили в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота, дислоцированного на аэродроме Саки в Крыму (ранее этот полк получил в 2014-2015 годах восемь Су-30СМ с синими бортовыми номерами с «35» по «42»). Еще два переданных ВМФ в 2016 году Су-30СМ с синими бортовыми номерами «22» и «23» (серийные номера 10МК5 1408 и 1409) поступили в конце декабря в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, а еще один (бортовой номер «70 синий», серийный номер 10МК5 1406) поступил в декабре в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск. Полученные Северным и Балтийским флотами истребители Су-30СМ стали первыми машинами этого типа на данных флотах.

Всего суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 — для Морской авиации ВМФ России. К настоящему времени ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом 66 истребителей Су-30СМ (из них десять в 2016 году), а Морская авиация — 15 (из них семь в 2016 году).Сообщается также, что на ИАЗ до настоящего времени находятся два построенных по программе 2016 года (были подняты в воздух еще в апреле) для ВКС России, но до сих пор, видимо, формально не переданных заказчику истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами «50» и «51» (серийные номера 10МК5 1311 и 10МК5 1312).

Поставленный в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск (Калининградская область) первый многоцелевой истребитель Су-30СМ (бортовой номер «70 синий», серийный номер 10МК5 1406) постройки 2016 года, ноябрь 2016 года © Андрей Захаренко / russianplanes.net

16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. В течении 2016 года Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» передал ВКС России очередные 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках контракта от февраля 2012 года на 92 таких самолета. Все эти 16 Су-34 поступили для перевооружения 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край). Самолеты Су-34 с красными бортовыми номерами с «01» по «07», с «09» по «12», «14» и с «20» по «23») поступили в состав 277-го полка четырьмя партиями с мая по декабрь.

С поставкой этих 16 Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года достигло 54 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов — в 2014 году, еще 18 самолетов — в 2015 году, и теперь 16 — в 2016 году.

С передачей ВКС России 16 бомбардировщиков в 2016 году, общее количество Су-34, сданных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 98 единиц.

Остается неясным вопрос с еще двумя самолетами Су-34, по известным сведениям, завершенными постройкой в 2016 году как «сверхплановые» (один из которых был выкачен на НАЗ еще 19 августа 2016 года в качестве сотого «официально» построенного бомбардировщика Су-34), однако передача которых ВКС России до конца 2016 года, видимо, произведена так и не была.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер «14 красный») постройки 2016 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой». Октябрь 2016 года © VVN / russianplanes.net

12 истребителей Су-35С. В 2016 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой») передал ВКС России два последних истребителя Су-35С по контракту 2009 года на 48 машин этого типа, и первые десять самолетов по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» новому пятилетнему контракту на поставку 50 дополнительных истребителей Су-35С.

Два последних Су-35С, построенных по контракту 2009 года, были в феврале 2016 года переданы в состав первым перевооруженного в 2014 году истребителями Су-35С 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Это самолеты с красными бортовыми номерами «21» и «22» (серийные номера 03207 и 03208). Ранее по данному контракту 2009 года ВКС России получили два истребителя Су-35С в 2012 году, восемь — в 2013 году, 24 — в 2014 году, и 12 — в 2015 году.

Десять новых Су-35С по контракту 2015 года были сданы в ноябре-декабре 2016 года как самолеты с красными бортовыми номерами с «50» по «59». Все они вошли в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Однако фактически первые четыре самолета Су-35С с красными бортовыми номерами с «50» по «53» в ноябре прямо с завода проследовали в состав российской авиационной группировки в Сирии, прибыв на сирийскую авиабазу Хмеймим 21 ноября.Таким образом, общее количество Су-35С в составе ВКС России достигло 58 единиц.

Истребитель Су-35С ВКС России новой постройки 2016 года (бортовой номер «53 красный», регистрационный номер RF-81720, серийный номер 03412) по контракту 2015 года, Большое Савино (Пермь), 14.11.2016 . Это один из четырех истребителей Су-35С новой постройки 2016 года, 21.11.2016 переброшенных в Сирию © Kirill M / russianplanes.net

Десять учебно-боевых самолетов Як-130. Эти самолеты стали первыми десятью машинами, построенными Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках последнего контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Десять самолетов Як-130 с красными бортовыми номерами с «40» по «49» (серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.

С передачей ВКС России десяти самолетов Як-130 в 2016 году, общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России достигло 89 единиц — из них 12 первых двух серий были построены на ОАО «Нижегородский авиационный завод «Сокол», а еще 77 — на Иркутском авиационном заводе. В настоящее время в составе 209-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Борисоглебске находятся 42 самолета Як-130 (в том числе восемь фактически неэксплуатируемых машин нижегородской постройки), а в составе 200-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Армавире — 40 единиц.

Построенный для ВКС России по программе 2016 года Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация «Иркут» учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер «47 красный», серийный номер 1315). Иркутск, 15.12.2016 © Алексей Коршунов / russianplanes.net

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы России в 2008-2016 годах



Поставки2016

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что в 2016 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 24 боевых самолета (шесть МиГ-29К в Индию, восемь Су-30МКИ(А) в Алжир, два Су-30СМ в Казахстан, четыре Су-30МК2 во Вьетнам, четыре Су-35 в Китай) и девять учебно-боевых самолетов Як-130 (четыре в Белоруссию, три в Мьянму, два в Бангладеш).

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2016 году небоевых самолетов, то таковых было поставлено всего шесть транспортных и пассажирских новой постройки (один Ил-76МД-90А, один Ан-140-100, три Ан-148-100Е, а также один «свежий» переоборудованный Ил-96-400ВПУ). В отличие от поставок боевых самолетов, в сегменте поставки новых транспортных и пассажирских самолетов наблюдается торможение и срыв сроков практически по всем поставочным программам (Ил-76МД-90А, Ан-148-100Е, Ан-140-100).

В начале 2016 года АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) передало ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым серийным самолетом, построенным по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 Ил-76МД-90А. Данный борт поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново. Ранее в 2014-2015 годах Министерство обороны получило с «Авиастар-СП» три самолета Ил-76МД-90А установочной партии (серийные номера 0103, 0104 и 0105), первые два из которых были переданы ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения.

АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) в 2016 году передало ВКС России три грузопассажирских самолета Ан-148-100Е — самолеты с серийными номерами 43-04 (регистрационный номер RA-61728; совершил первый полет 10 марта 2016 года), 43-05 (регистрационный номер RA-61729; первый полет 11 июля) и 43-07 (регистрационный номер RA-61730, первый полет 26 сентября). Это восьмой-десятый Ан-148-100Е, построенные по контракту на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России в мае 2013 года.

В мае 2016 года самарское ОАО «Авиакор — авиационный завод» (входит в корпорацию «Русские машины», управляющую машиностроительными активами промышленной группы «Базовый Элемент») передало Морской авиации ВМФ России турбовинтовой пассажирский самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011). Он стал третьим и заключительным самолетом Ан-140-100, построенным «Авиакором» по заключенному в апреле 2013 года контракту на постройку трех дополнительных машин для Морской авиации ВМФ России (два предыдущих были сданы в 2013 и 2014 годах.). Одновременно данный борт стал первым и единственным Ан-140-100, построенным на «Авиакоре» с конца 2014 года. Со сдачей этого самолета общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, достигло девяти единиц (пять в ВКС и четыре — в Морской авиации ВМФ).

Кроме того, в июле 2016 года Министерству обороны России был окончательно передан самолет управления Ил-96-400ВПУ (регистрационный номер RA-96102, заводской номер 97693201002), переделанный на ВАСО по контракту 2014 года из грузового самолета Ил-96-400Т (построенного на ВАСО в 2007 году) в «спецборт» для Министра обороны России. Этот самолет стал первым Ил-96 в авиационном парке МИнистерства обороны России.