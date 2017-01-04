Добавить статью
163
Армия и Флот

Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2016 году

В 2016 году российская авиационная промышленность уверенно поддерживала весьма высокий темп поставок новой авиационной техники в Вооруженные Силы России. Кроме того, насколько можно судить, в отличие от предыдущих лет, в 2016 году все поставки боевых самолетов и учебно-боевых самолетов по Государственному оборонному заказу в ВКС и ВМФ России были выполнены в плановые сроки.

Всего, по известным данным, в 2016 году Вооруженные Силы России получили 59 боевых самолетов нового производства (12 МиГ-29СМТ, два Су-30М2, 17 Су-30СМ, 16 Су-34 и 12 Су-35С) и десять учебно-боевых самолетов Як-130. Это несколько меньше, чем в пиковые 2014 и 2015 годы, что связано в первую очередь с некоторым сокращением поставок самолетов Су-30СМ и Як-130 с Иркутского авиационного завода (отчасти ввиду выполнения предприятием экспортных программ).

Поступивший в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа истребитель Су-35С (красный бортовой номер «54», серийный номер 03513), построенный в 2016 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой») по контракту декабря 2015 года. Бесовец (Карелия), 06.12.2016

В числе поставленных в 2016 году Вооруженным Силам России самолетов:

12 истребителей МиГ-29СМТ. Последние 12 самолетов МиГ-29СМТ (тип «9-19Р», иногда обозначаются как МиГ-29СМТ(Р)), построенных АО «РСК «МиГ» по контракту на поставку 16 машин, заключенному Министерством обороны России в апреле 2014 года с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), в состав которой входит АО «РСК «МиГ». Самолеты с синими бортовыми номерами с «24» по «35», поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области. Первые два самолета МиГ-29СМТ с синими бортовыми номерами «24» и «25» поставки 2016 года прибыли в Приволжский еще в феврале, затем в июне поступил борт «26 синий», а остальные прибыли осенью и в декабре.

Первые четыре МиГ-29СМТ по данному контракту (синие бортовые номера с «20» по «23») поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения в 2015 году. Таким образом, с учетом 28 истребителей МиГ-29СМТ (тип «9-19»), переданных Вооруженным Силам России в 2009 году ввиду аннулирования алжирского контакта, общее количество МиГ-29СМТ в ВКС России достигло 44 единиц.

Истребитель МиГ-29СМТ (тип «9-19Р») с бортовым номером «31 синий» новой постройки АО «РСК «МиГ» по контракту 2014 года. Жуковский, 21.11.2016 © Вениамин Игнатьевич / russianplanes.net

Два истребителя Су-30М2. Последние два двухместных истребителя Су-30М2, построенные на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиале ПАО «Компания «Сухой») по контракту от декабря 2012 года на поставку Министерству обороны 16 самолетов Су-30М2. Самолеты с синими бортовыми номерами «89» и «90» (серийные номера 88522 и 88523) поступили в апреле в состав 38-го истребительного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродроме Бельбек (Крым), однако фактически с лета 2016 года использовались в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Жуковском в качестве «спарок» для обучения китайского летного состава на самолеты Су-35.

Первые три истребителя Су-30М2 по данному контракту декабря 2012 года были сданы ВВС России в конце 2013 года, еще восемь — в течение 2014 года, и три — в конце 2015 года. Таким образом, с учетом четырех Су-30М2, поставленных в 2010-2011 годах по контракту 2009 года, общее количество самолетов Су-30М2 в ВКС России достигло 20 машин.

Два последних истребителя Су-30М2 ВКС России по контракту 2012 года (синие бортовые номера «89» и «90», серийные номера 88522 и 88523 соответственно) во время обучения китайского летного состава в Жуковском, сентябрь 2016 года © Анатолий Бурцев / russianplanes.net

17 истребителей Су-30СМ. В течении 2016 года Иркутский авиационный завод ПАО «Корпорация «Иркут» поставил Вооруженным Силам России 17 многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ. Из них десять, построенные в рамках второго контракта от декабря 2012 года, поступили в состав ВКС России, а еще семь были поставлены в рамках отдельных контрактов Морской авиации ВМФ России.

Первые два Су-30СМ, переданные ВКС России в 2016 году, (самолеты с красными бортовыми номерами «29» и «30», серийные номера 10МК5 1309 и 1310) были поставлены в состав 31-й истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродром Миллерово (Ростовская область). Ранее с октября 2015 года по февраль 2016 года 31-й авиационный полк получил 20 новых истребителей Су-30СМ (красные бортовые номера с «01» по «12» и с «21» по «28») постройки программы 2015 года.

Еще восемь Су-30СМ получила в октябре-ноябре 2016 года двумя партиями авиационная группа высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи», входящая в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова и базирующаяся на аэродром Кубинка. Ей были поставлены самолеты Су-30СМ с синими бортовыми номерами с «30» по «37» (серийные номера, соответственно, 10МК5 1313, 1314, 1318-1320, 1401, 1402 и 1407), окрашенные в «фирменные» цвета группы. С получением этих восьми Су-30СМ был осуществлен процесс практического перевооружения группы «Русские Витязи» с истребителей Су-27.

Морская авиация ВМФ России получила в 2016 году по контрактам 2014 и 2015 годов семь самолетов Су-30СМ, четыре из которых с синими бортовыми номерами «43» и с «45» по «47» (серийные номера 10МК5 1317 и 1403-1405 соответственно) поступили в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота, дислоцированного на аэродроме Саки в Крыму (ранее этот полк получил в 2014-2015 годах восемь Су-30СМ с синими бортовыми номерами с «35» по «42»). Еще два переданных ВМФ в 2016 году Су-30СМ с синими бортовыми номерами «22» и «23» (серийные номера 10МК5 1408 и 1409) поступили в конце декабря в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, а еще один (бортовой номер «70 синий», серийный номер 10МК5 1406) поступил в декабре в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск. Полученные Северным и Балтийским флотами истребители Су-30СМ стали первыми машинами этого типа на данных флотах.

Всего суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 — для Морской авиации ВМФ России. К настоящему времени ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом 66 истребителей Су-30СМ (из них десять в 2016 году), а Морская авиация — 15 (из них семь в 2016 году).Сообщается также, что на ИАЗ до настоящего времени находятся два построенных по программе 2016 года (были подняты в воздух еще в апреле) для ВКС России, но до сих пор, видимо, формально не переданных заказчику истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами «50» и «51» (серийные номера 10МК5 1311 и 10МК5 1312).

Поставленный в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск (Калининградская область) первый многоцелевой истребитель Су-30СМ (бортовой номер «70 синий», серийный номер 10МК5 1406) постройки 2016 года, ноябрь 2016 года © Андрей Захаренко / russianplanes.net

16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. В течении 2016 года Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» передал ВКС России очередные 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках контракта от февраля 2012 года на 92 таких самолета. Все эти 16 Су-34 поступили для перевооружения 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край). Самолеты Су-34 с красными бортовыми номерами с «01» по «07», с «09» по «12», «14» и с «20» по «23») поступили в состав 277-го полка четырьмя партиями с мая по декабрь.

С поставкой этих 16 Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года достигло 54 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов — в 2014 году, еще 18 самолетов — в 2015 году, и теперь 16 — в 2016 году.

С передачей ВКС России 16 бомбардировщиков в 2016 году, общее количество Су-34, сданных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 98 единиц.

Остается неясным вопрос с еще двумя самолетами Су-34, по известным сведениям, завершенными постройкой в 2016 году как «сверхплановые» (один из которых был выкачен на НАЗ еще 19 августа 2016 года в качестве сотого «официально» построенного бомбардировщика Су-34), однако передача которых ВКС России до конца 2016 года, видимо, произведена так и не была.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер «14 красный») постройки 2016 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой». Октябрь 2016 года © VVN / russianplanes.net

12 истребителей Су-35С. В 2016 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО «Компания «Сухой») передал ВКС России два последних истребителя Су-35С по контракту 2009 года на 48 машин этого типа, и первые десять самолетов по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» новому пятилетнему контракту на поставку 50 дополнительных истребителей Су-35С.

Два последних Су-35С, построенных по контракту 2009 года, были в феврале 2016 года переданы в состав первым перевооруженного в 2014 году истребителями Су-35С 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Это самолеты с красными бортовыми номерами «21» и «22» (серийные номера 03207 и 03208). Ранее по данному контракту 2009 года ВКС России получили два истребителя Су-35С в 2012 году, восемь — в 2013 году, 24 — в 2014 году, и 12 — в 2015 году.

Десять новых Су-35С по контракту 2015 года были сданы в ноябре-декабре 2016 года как самолеты с красными бортовыми номерами с «50» по «59». Все они вошли в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Однако фактически первые четыре самолета Су-35С с красными бортовыми номерами с «50» по «53» в ноябре прямо с завода проследовали в состав российской авиационной группировки в Сирии, прибыв на сирийскую авиабазу Хмеймим 21 ноября.Таким образом, общее количество Су-35С в составе ВКС России достигло 58 единиц.

Истребитель Су-35С ВКС России новой постройки 2016 года (бортовой номер «53 красный», регистрационный номер RF-81720, серийный номер 03412) по контракту 2015 года, Большое Савино (Пермь), 14.11.2016. Это один из четырех истребителей Су-35С новой постройки 2016 года, 21.11.2016 переброшенных в Сирию © Kirill M / russianplanes.net

Десять учебно-боевых самолетов Як-130. Эти самолеты стали первыми десятью машинами, построенными Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках последнего контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Десять самолетов Як-130 с красными бортовыми номерами с «40» по «49» (серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.

С передачей ВКС России десяти самолетов Як-130 в 2016 году, общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России достигло 89 единиц — из них 12 первых двух серий были построены на ОАО «Нижегородский авиационный завод «Сокол», а еще 77 — на Иркутском авиационном заводе. В настоящее время в составе 209-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Борисоглебске находятся 42 самолета Як-130 (в том числе восемь фактически неэксплуатируемых машин нижегородской постройки), а в составе 200-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Армавире — 40 единиц.

Построенный для ВКС России по программе 2016 года Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация «Иркут» учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер «47 красный», серийный номер 1315). Иркутск, 15.12.2016 © Алексей Коршунов / russianplanes.net

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы России в 2008-2016 годах

  • Поставки2016
  • Поставки2016

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что в 2016 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 24 боевых самолета (шесть МиГ-29К в Индию, восемь Су-30МКИ(А) в Алжир, два Су-30СМ в Казахстан, четыре Су-30МК2 во Вьетнам, четыре Су-35 в Китай) и девять учебно-боевых самолетов Як-130 (четыре в Белоруссию, три в Мьянму, два в Бангладеш).

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2016 году небоевых самолетов, то таковых было поставлено всего шесть транспортных и пассажирских новой постройки (один Ил-76МД-90А, один Ан-140-100, три Ан-148-100Е, а также один «свежий» переоборудованный Ил-96-400ВПУ). В отличие от поставок боевых самолетов, в сегменте поставки новых транспортных и пассажирских самолетов наблюдается торможение и срыв сроков практически по всем поставочным программам (Ил-76МД-90А, Ан-148-100Е, Ан-140-100).

В начале 2016 года АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) передало ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым серийным самолетом, построенным по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 Ил-76МД-90А. Данный борт поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново. Ранее в 2014-2015 годах Министерство обороны получило с «Авиастар-СП» три самолета Ил-76МД-90А установочной партии (серийные номера 0103, 0104 и 0105), первые два из которых были переданы ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения.

АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) в 2016 году передало ВКС России три грузопассажирских самолета Ан-148-100Е — самолеты с серийными номерами 43-04 (регистрационный номер RA-61728; совершил первый полет 10 марта 2016 года), 43-05 (регистрационный номер RA-61729; первый полет 11 июля) и 43-07 (регистрационный номер RA-61730, первый полет 26 сентября). Это восьмой-десятый Ан-148-100Е, построенные по контракту на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России в мае 2013 года.

В мае 2016 года самарское ОАО «Авиакор — авиационный завод» (входит в корпорацию «Русские машины», управляющую машиностроительными активами промышленной группы «Базовый Элемент») передало Морской авиации ВМФ России турбовинтовой пассажирский самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011). Он стал третьим и заключительным самолетом Ан-140-100, построенным «Авиакором» по заключенному в апреле 2013 года контракту на постройку трех дополнительных машин для Морской авиации ВМФ России (два предыдущих были сданы в 2013 и 2014 годах.). Одновременно данный борт стал первым и единственным Ан-140-100, построенным на «Авиакоре» с конца 2014 года. Со сдачей этого самолета общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, достигло девяти единиц (пять в ВКС и четыре — в Морской авиации ВМФ).

Кроме того, в июле 2016 года Министерству обороны России был окончательно передан самолет управления Ил-96-400ВПУ (регистрационный номер RA-96102, заводской номер 97693201002), переделанный на ВАСО по контракту 2014 года из грузового самолета Ил-96-400Т (построенного на ВАСО в 2007 году) в «спецборт» для Министра обороны России. Этот самолет стал первым Ил-96 в авиационном парке МИнистерства обороны России.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 © Владислав Белов / russianplanes.net

http://bmpd.livejournal.com/2358587.html

Ан-140, Ан-148, Ил-76, Ил-96, МиГ-29, Су-30, Су-34, Су-35, Як-130, ВВС, ВМФ, Итоги 2016
  • 5
    Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.01.1717:23:59

    Спасибо, отличный обзор.

    Снижение поставок боевых самолётов, снижение закладки боевых кораблей, … Тенденция?

    #871586
    • 15
      Юрген Юрген
      04.01.1719:03:06

      Если смотреть по контрактам:

      Контракт на Миг-29 выполнен.

      Контракт на Су-30М2 выполнен.

      По контракту на Су-30СМ осталось 35 машин.

      По контракту на Су-35 осталось 40 самолетов

      По контракту на Су-34 осталось 24 самолета

      По контрактам на Як-130 осталось 8 самолетов.

      Контракт на Як-130 завершат в следующем году, контракт на поставку Су-30СМ — в 2018. Дальше, думаю, заключат новые контракты на поставку Су-30СМ для авиации ВМФ.

      С Як-130 непонятно, экспортных заказов не так много и завод делает их «на лету».

      По Су-34 ситуация непонятная, через пару лет Новосибирск заказ доделает. Возможно, закажут еще партию.

      Су-35 будут делать такими темпами до 2020 года.

      Пора уже доводить до ума Т-50 и заказывать крупную партию. Но раньше 2020 не получится.

      #871595
      • 9
        Нет аватара zu1
        04.01.1719:50:34

        Пора уже доводить до ума Т-50 и заказывать крупную партию. Но раньше 2020 не получится.

        Возможно, актуальнее было бы форсировать программы по транспортникам, ДРЛО и заправщикам.

        Ситуация с истребителями явно далека от «критической».

        А вот мобильность армии, напрямую связанная с транпортниками и контроль и получение информации- те самые ДРЛО и прочие системы контроля и разведки-это направления, которые много лет подряд заявляются приоритетными и при этом постоянно «сдвигаются вправо», к сожалению.

        Отредактировано: zu1~16:36 05.01.17
        #871604
        • 8
          Sergio Buk Sergio Buk
          04.01.1720:05:27

          Пверьте, эти люди знают, что делают!

          Скоро будет репортаж, где даже на вертолетном заводе камеры МО висят (пока не нашел, но было вот сегодня без Брилева). Глаз Саорона )))

          фу, нашел!

           http://www.vesti.ru/videos/show/vid/702663/ 

          Отредактировано: Sergio Buk~20:38 04.01.17
          #871607
      • 3
        Captain Hero . Captain Hero .
        04.01.1723:27:05

        По Су-34 ситуация непонятная, через пару лет Новосибирск заказ доделает. Возможно, закажут еще партию.

        Нет, сначал внесут поправки в конструкцию самолета по итогам Сирии. Обозначат Су-34М, испытают, примут на вооружение и уже опосля нaчнут клепать.

        Отредактировано: Captain Hero .~23:31 04.01.17
        #871639
      • Алексей Скородумов Алексей Скородумов
        05.01.1713:18:49

        По Су-34 ситуация непонятная, через пару лет Новосибирск заказ доделает. Возможно, закажут еще партию.

        Возможно, будет заказ от Алжира.

        #871745
    • 9
      exhausted1987 exhausted1987
      04.01.1720:25:41

      По 30СМ, снижение поставок для МО в пользу экспорта, при всё тех же ~30 бортах производства в год. Плюс машинокомплекты Индии.

      По 34, темп производства сохраняется уже третий год, по 18 машин ежегодно. В декабре не успели два сверхплановых передать, но они построены уже.

      По 35С, с этого года темпы будут по 24 самолеты в год, включая экспорт. Сказывается высвобождение мощностей после снятия Су-30 с производства.

      Контракты на МиГ-29К и МиГ-29СМТ — выполнены. Ждем новых контрактов на МиГ-35С. Пока есть только первые предсерийные машины для испытаний.

      Отредактировано: exhausted1987~20:26 04.01.17
      #871611
      • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
        05.01.1711:50:44

        По 30СМ, снижение поставок для МО в пользу экспорта, при всё тех же ~30 бортах производства в год. Плюс машинокомплекты Индии.

        Последние комплекты по лиц. контракту от 2012 года (хотя в основном это были заготовки после черновой обработки) ориентировочно были поставлены Иркутом в конце 2015 года. После этого обязательства Иркута с Индией сводятся к гарантийной и постгарантийной поддержке.

        По 35С, с этого года темпы будут по 24 самолеты в год, включая экспорт. Сказывается высвобождение мощностей после снятия Су-30 с производства.

        С натяжкой то будет 20 самолетов в следующем году, с учетом 4 недопоставленных этого года для Китая.

        #871736
    • 4
      Нет аватара stadtisch
      04.01.1720:49:24

      Какие же они красивые,где мои семнадцать лет))

      #871613
  • 9
    Evgeny46 Evgeny46
    04.01.1720:24:50

    Судя по табличке, с 2008 г в состав ВВС вошло 428 боевых и учебных самолётов. Из них 56 в 2008-2010 гг и 372 в 2011-2016 гг. Строевой авиапарк такими темпами стремительно омолаживается

    #871610
  • 7
    Orlan05 Orlan05
    04.01.1721:03:51

    Отличный обзор, а с таблицей вообще шикарно   

    #871616
  • 7
    Captain Hero . Captain Hero .
    04.01.1723:30:03

    Поддержу мысль камрада. Учитывая еще и модернизируемые ежегодно МиГ-31БМ — ситуация с истребителями и бомберами не критическая. Пора действительно взяться за Ту-160М, самолеты ДРЛО, заправщики, новые транспортники и т. д.

    #871640
    • Сергей Пышненко
      05.01.1708:57:57

      А что если на несколько ту-160м, поставить ДРЛО? Будет стратегическим ДРЛО. Пусть летает по границам России и не только и слушает и смотрит все что нужно.

      #871724
      • A_SEVER A_SEVER
        05.01.1710:02:48

        А что если на несколько ту-160м, поставить ДРЛО?
        У Вас есть несколько лишних Ту-160?

        #871726
  • 1
    Нет аватара Русь
    04.01.1723:39:17

    А в общем будет обзор по производству авиационной техники в России)?

    #871642
  • 0
    Нет аватара Русь
    04.01.1723:43:06

    Выпуск су-25 прекратился? Или производство таких штурмовиков в улан-уде уже остановлено?

    #871643
    • Нет аватара monarch
      05.01.1704:55:29

      Выпуск су-25 прекратился?

      Угу.

      25 лет назад.

      #871709
      • Сергей Пышненко
        05.01.1709:04:25

        180 су-25 будет модернизировано до 2020 года. Так что грач будет радовать нас и дальше.

        #871725
        • Нет аватара monarch
          06.01.1719:26:54

          180 су-25 будет модернизировано до 2020 года.

          Ничуть в этом не сомневаюсь.

          С учетом того, что половина этой работы уже выполнена.

          Я писал исключительно про новые единички.

          #872190
          • Сергей Пышненко
            06.01.1719:55:25

            Новых не будет, его закончили делать в некоторых модификациях в 1993 году. Все, выпуск новый су-25 не реален. Су-34 будут заменять и су-24 и су-25. Так же еще поработают 180 су-25, это не мало.

            #872204
            • Нет аватара monarch
              06.01.1719:58:18

              Новых не будет

              Я в курсе   .

              #872206
  • -1
    Denis Grabov
    05.01.1700:07:03

    Помните недавний спор, сколько у России МиГ 29? Я насчитал 270, тут все ,по полочкам":

    #871647
    • Нет аватара monarch
      05.01.1704:41:55

      Помните недавний спор, сколько у России МиГ 29? Я насчитал 270

      Единственная боевая авиачасть ВВС РФ в которой сейчас эксплуатируются «классические» 9-13 (прошедшие через ВТГ) это база в Эребуни.

      Они все 270 штук у Вас там базируются?   

      #871705
      • Denis Grabov
        05.01.1714:40:55

        Конечно нет. Я пересазал чего увидел на milkavkaz.net

        Но, опять же, сайт антироссийский.

        #871763
        • Юрген Юрген
          05.01.1714:42:52

          Нету там 270 Миг-29. Если смотреть по milkavkaz, то в России:

          14-й гвардейский Ленинградский Краснознаменный ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк, в\ч 45119: 24 ед. МиГ-29СМТ,4 ед. МиГ-29УБМ.

          3624-я авиационная база, в/ч 63530 (Республика Армения, г. Ереван, аэродром Эребуни): 18 ед. МиГ-29,2 ед. МиГ-29УБ

          92 МиГ-29/29CМТ в учебных частях.

          Группа «Стрижи» на МиГ-29 (25 штук).

          Итого 165 штук, ну может какой-то полк пропустил. Все! Почти все в учебных частях. На Миг-29 одна авиабаза (20 штук). Еще один полк (28 штук) на Миг-29СМТ.

          Сайт, кстати, дает очень хороший расклад по ВВС и немного хуже — по сухопутным войскам.

          Отредактировано: Юрген~14:54 05.01.17
          #871764
          • Нет аватара monarch
            05.01.1717:19:49

            92 МиГ-29

            Интересно сколько из них «на крыле».

            В Эребуни то все борта после КВР, а вот в учебках…

            Мне вот логика МО по 29СМТ не совсем ясна.

            Сначала я думал, что под новый заказ СМТ/УБМ создадут отдельный иап, с передачей ему части бортов 14го иап — возможно что и на базе 185го ЦБП (после завершившейся реконструкции аэродрома там можно легко полк трехэскадрильного состава разместить).

            Затем думал что может 14 иап доведут до трехэскадрильного состава, а остальные СМТ пойдут в 185й ЦБП.

            В реальности же получилось хер знает что.

            Зачем такое дикое количество СМТ в формально учебной части?

            Кого на них готовить и для чего?

            А сайт да, не плохой.

            #871784
            • Юрген Юрген
              06.01.1709:08:38

              Я придумал только одну версию пока:

              1)Заказ на самолеты выдали, чтоб поддержать завод на плаву.

              2) МиГи минобороны даром не вперлись, ВВС планово переводится на тяжелые истребители, средне-легким там места нету.

              3) Куда девать ненужные машины? Либо на базу хранения сразу, либо сплавить в учебку. Да куда угодно, только не в строевые части.

              Я бы на месте вояк загнал бы все МиГи в Сирию на Хмеймим, для рекламы, гляди какой-нить экспортный контракт мог нарисоваться. Ну или поменять МиГи 9-13 на МиГи — СМТ в Эребуни.

              #872048
              • Макс Южный
                06.01.1715:40:45

                1. Рогозин сказал, что в этом году поднимут «МиГ-35», но отметил, что это для «мирового рынка». Просто РФ больше нечего предложить из относительно дешёвых истребителей, а планов по созданию по-настоящему лёгкого истребителя у РФ, увы, нет. То есть средний «МиГ-35» это «наше всё» для продаж за рубеж среди «дешёвого».

                2. Слышно ли, собираются ли что-то вроде «СВП-24» добавлять в «Су-34»? Или там уже есть такая система?

                Отредактировано: Макс Южный~16:03 06.01.17
                #872116
                • Юрген Юрген
                  06.01.1716:04:46

                  1. Вот я не уверен, что МиГ-35 получится прям сильно дешевле Су-30СМ. Те же 2 двигателя, начинка опять же стоит очень дорого, а у МиГа она посовременнее.

                  Если смотреть по ТТХ. Да, у МиГа лучше тяговооруженность и скороподъемность, есть АФАР, он быстрее.

                  С другой стороны, у Су-30СМ больше радиус действия и больше полезная нагрузка, но самое главное — он доведенный до ума массовый серийный самолет, который состоит на вооружении 5 стран мира (если говорить за СМ). Так что по бумажным ТТХ Су-30СМ МиГу уступает конечно, но по части эксплуатации — «черная лошадка» против рабочей лошадки. Что там выберут покупатели — х.з.

                  2. Есть, уже с завода стоит.

                  #872127
                  • Нет аватара zu1
                    06.01.1721:49:24

                    Если смотреть по ТТХ. Да, у МиГа лучше тяговооруженность и скороподъемность, есть АФАР, он быстрее.

                    Если верить СМИ, то в 2017-ом планируется испытывать 35-е опять без АФАР.

                    Ежели это не вранье от «вражеских голосов»,то сомнений еще больше получется.

                    По цене вы правы-опять же, если верить СМИ, то Казахстану предлагались 35-е.Казахстан решил доплатить (не очень большую) разницу и получить 30-е сушки.

                    https://news.rambler.ru/articles/35762434-v-2017-godu-nachnutsya-letnye-ispytaniya-noveyshego-istrebitelya-mig-35/

                    Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» в авиаотрасли заверил, что в государственных испытаниях будет участвовать образец МиГ-35 с более старыми РЛС щелевого типа, что лишает самолет многих задуманных преимуществ и серьезно подрывает перспективы его экспорта на актуальные рынки.© Из статьи

                    Отредактировано: zu1~21:56 06.01.17
                    #872238
              • Нет аватара monarch
                06.01.1719:36:33

                МиГи минобороны даром не вперлись,

                Я с этой версией соглашусь (ибо и сам так думаю   ) но это не причина поступить с уже заказанными машинами абсолютно не логично.

                Ничто не мешало МО (не плодя новые части на 29СМТ) довести уже имеющийся 14-й иап до нормального трехэскадрильного состава, а оставшиеся 6-8 бортов 29СМТ и новые УБМки спихнуть в 185й ЦБП — и пусть там летчики усиленно учатся боево-применять с них что-нибудь.

                К середине 20х (когда все строевые части будут перевооружены на Су-35С/30СМ/34, а часть и на Т-50, скинуть это барахло (после ВТГ) по дешевке какому-нибудь небогатому союзнику.

                Например белорусам/армянам или монголам.

                #872196
            • Мадияр Мухамеджанов Мадияр Мухамеджанов
              07.01.1718:04:17

              Вроде же недавно на этом сайте, в новости про Миг-29СМТ люди говорили, что базу в Эребуни расширяют для 3-х эскадрильного ИАП. Возможно местные откапиталенные 9-13 подарят армянам, а 28 «алжирцев» и 16 новеньких СМТ из Приволжска перебросят в братскую кавказскую республику.

              #872396
              • Нет аватара monarch
                07.01.1719:35:28

                Как вариант.

                Если влезут конечно   

                #872408
  • 2
    Denis Grabov
    05.01.1700:11:50

    Плюс 12 Миг 29 СМТ из этой статьи, всего 282 самолета.

    #871650
  • 0
    Denis Grabov
    05.01.1700:13:06

    Очень интересный сайт, там и про другую технику все четко и ясно

    #871651
  • -1
    Denis Grabov
    05.01.1700:35:01

    Полистал другие статьи на milkavkaz.net и вижу, что сайт антироссийский. Так что прошу прощения. Наверное, сепатисткий, типа kavkaz.org

    #871656
  • Space Predator Space Predator
    05.01.1702:13:58

    Что-то совсем плохо с производством, всего 69 самолётов за этот год…

    #871685
    • Нет аватара monarch
      05.01.1704:50:19

      Ну так-то 73, но 4 лiтака промышленность зажала.

      Наверное МО РФ себя плохо вело в этом году и по-этому подарков от Деда Мороза 31.12.2016 г. так и не дождалось   .

      #871707
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    05.01.1712:14:59

    Видимо, небольшая очепятка в таблице по динамике поставок Су-35С.

    Фактически, первые 2 серийных самолета были поставлены в 2011 году, а следующие 8 в 2012 году, а не в 13-м

     http://forums.airforce.ru...307-su-35-istoriya-serii/ 

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:15 05.01.17
    #871737
  • Нет аватара yu.f.pan
    05.01.1715:12:03

    Спасибо, хорошая новость, — а в этом году к этому списку самолётов добавятся: Ил-112 и Миг-35.

    #871766
  • Нет аватара Valdis15
    05.01.1715:39:06

    Добавьте пожалуйста тэг «Итоги 2016». Иначе потом статью трудно будет найти.

    #871769
  • Нет аватара ancov123
    05.01.1720:28:26

    Т-50 ещё… Правда, не в ВКС, а пока на испытания.

    #871848
  • Нет аватара stiiller
    05.01.1723:56:10

    Мне в принципе все понятно. Видимо с деньгами в стране серьезная напряженка вот и экономят на оборонке. Вслух не говорят про это. Прикрываются проблемами разными. Но обратите внимание как ползут сроки вправо и в производстве для ВКС и для ВМФ и для ПВО. Эту неспешность в условиях когда враги со всех сторон иначе я не могу объяснить.

    #871965
    • Нет аватара zu1
      06.01.1701:24:55

      Мне в принципе все понятно. Видимо с деньгами в стране серьезная напряженка вот и экономят на оборонке. Вслух не говорят про это. Прикрываются проблемами разными.

      Еще один из комы вышел.

      Что тебе не говорили?

      И о дефиците в бюджете всем все говорилось и о санкциях, и о снижении затрат на оборону сообщалось официально и говорилось во всех СМИ.

      #872000
      • Нет аватара stiiller
        06.01.1715:30:55

        Сам ты вышел из комы. Снижение расходов еще только планируется в 2017 г. До этого был рост. А я говорю про тенденцию которая имеет место быть в последние годы.

        #872114
  • Нет аватара Keins
    06.01.1700:59:39

    А мне вот не понятно совсем, для чего нужно было в 13-14 годах срочно выпускать столько не принятых на вооружение миг29К, когда оказалось, что на 2017 год в таком количестве, спустя 3 года летчиков для них нет, а нужно то авианосцу на войне всего 4 мига из 24х, притом что есть 20 самых новых из «старых» истребителей конца 90х годов выпуска су-33 еще и модернизированных, и авианосец из этих 45 самолетов берет только 14, и ему они в ближайшие (это было понятно еще в 13г) 5 лет не понадобятся. Может мы собираемся строить еще 2 авианосца? Тогда ладно. Для чего десять лет ноль, ноль, ноль, и потом бац 24 самолета и 4 пилота, и десять лет упорно тренироваться на берегу. Сначала не было самолетов, потом нет летчиков, теперь не будет авианосца)

    #871991
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru