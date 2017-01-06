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Боевая автоматизированная система «Нахлебник» от КК

Новинка Концерна Калашников — боевая автоматизированная система (БАС) «Нахлебник», оснащенная четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62

https://vk.com/wall-102718758_9672

КК, Концерн "Калашников", АО «Концерн „Калашников“», БАС "Нахлебник", Нахлебник
  • Нет аватара Maggey
    06.01.1720:53:06

    Такое уже не удивляет. Подобных аппаратов наделали кучу.

    Отредактировано: Maggey~21:31 06.01.17
    #872223
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  • Нет аватара Rash
    06.01.1722:34:20

    Похоже, разработчики вдохновились сюжетом про Ивана-лежебоку и нахлебника ну и печкой-конструктивом    

    Отредактировано: Rash~22:39 06.01.17
    #872256
  • Нет аватара Cinik
    06.01.1722:43:35

    Паразит!    

    #872259
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    • Нет аватара brat_po_razumu
      07.01.1701:38:40

      Товарищ забанен на 2 недели.

      Отредактировано: brat_po_razumu~01:38 07.01.17
      #872305
  • Katamaran Katamaran
    06.01.1723:37:15

    давно я так не хохотал.

    #872275
  • Vovantro Vovantro
    06.01.1723:37:40

    Военные с названиями техники, в своём репертуаре как всегда…    

    Отредактировано: Vovantro~23:38 06.01.17
    #872276
  • Эрик Картман Эрик Картман
    06.01.1723:53:11

    остановились бы чтоли уже на чем-нибудь, этих роботов как грязи стало

    #872281
    • Tuck Trucker Tuck Trucker
      06.01.1723:59:08

      Так они по сути в тестовом режиме, их ещё не тестировали боем, отбор ещё идёт. Каждый предлагает что имеет. Такая же ситуация с БПЛА, в конце-концов кто-то получит заказы, а кто-то нет.

      #872283
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    07.01.1700:10:21

    Больше роботов, от мала до велика, на любой вкус для Минобороны! Такой робототехнический бум нужно всячески поддерживать. Тем более образцы будут совершенствоваться от модели к модели. Если разработки ведутся в инициативном порядке, то государство ничего не теряет в финансовом плане. Из десятков аппаратов выберут несколько наиболее годных. Или же скооперируют несколько разработчиков для оптимизации НИОКР и производства. Плюс ещё «Ростех» ведет разработку нескольких унифицированных роботизированных платформ разных весовых категорий.

    #872288
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    07.01.1700:21:54

    Мда, названице, конечно…     Мне вот интересно, что там у «Zala Aero», которая нынче входит в «Калашников», с проектом перспективного колесного МРК «Argo»? Интересная там задумка. Да и пора концерну заняться игрушками посерьезнее. Роботизированные танки, наподобие «Уран-9» или даже помассивнее? А почему нет?

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~00:24 07.01.17
    #872292
  • Нет аватара Neptus
    07.01.1702:29:26

    Несерьёзные разработчики.

    Переднее бронестекло без дворников, от ближнего разрыва в земле или в грязную погоду — сразу ослепнет. Пулемёт прожорливый, с большой задержкой первых выстрелов (пока раскрутиться).

    #872316
    • Vadim D Vadim D
      07.01.1705:39:13

      Это оружие антитеррора, в поле ему делать нечего.

      #872333
    • Izon Izon
      07.01.1718:58:52

      Многостольные пулеметы типа минигана пиндосского (который в Хищнике был) раскручиваются электроприводом обычно.

      #872402
  • Нет аватара Yarhann
    07.01.1703:14:19

    машина зачетная чисто детерминатор бармалеев в ближнем бою — короче для ФСБ .

    можно отметить экранирование боевого модуля явно ману отстреливали раз так ее обшили .

    А по поводу роботизаци тд и т. п. Граждане это машина для штурма не больше не меньше — ее задача взять на себя фокус противника и нанести максимальныцй урон чтобы живыми остались сотрудники — все на этом ее работа закончена. Ненадо себе представлять что такие машины будут идти в бой тд и т. п. у них банально нехватит боекомплекта и ГСМ и при этом будет ограниченный радиус работы. Будушие штурмовые роботизированные армейские комплексы будут на базе ОБТ — скорее всего это будет машина на базе Арматы — только там будут выпиляны все комплексы для обеспечения выживания экипажа и его комфорта — то есть можно убдет еще больше уменьшить заброневое пространство и задублировать еще больше основные узлы и магистрали.

    Смотрю тут пишут про взрывы бой тд и т. п. ребята это машина не для войсковых операций — очнитесь. Она не будет воевать с взводом боевиков ее задача принять первый удар на себя от боевика у которого будет калаш или гранатомет — все — пусть машина поломаетсчя зато того чуждика уже небудет и одного воина спецназа МВД останестя больше живым.

    #872318
  • Нет аватара Drone
    07.01.1703:36:15

    Пулемёт у этого чуда от Ка-29. Еще он используется на Ми-24 в составе универсальной вертолетной гондолы Гув-8700.

    Вроде бы первый случай наземного применения.

    Отредактировано: Drone~03:52 07.01.17
    #872324
  • Нет аватара WohaAhow
    07.01.1712:32:27

    В разработке робот следующего поколения с названием «ДАРМОЕД».

    #872364
  • Нет аватара 111222111
    07.01.1713:44:11

    Очевидная издёвка. Статью стереть, автора забанить.

    #872373
  • Нет аватара Tony
    07.01.1714:54:03

    Робот нахлебник. Пробирается незаметно в стан врага и начинает жить за его счёт. Постоянно клянчит патроны, которые жрёт без меры, а так же масло, бензин, аккумулятор заряжает долго, не давая боевикам зарядить мобилки. Отвлекает врагов бесконечными жалобами на погоду и настроение, разлагая тем самым и без того нестройные ряды). Ждёт в гости Дармоеда и Халявщика, а так же Разгильдяя и Лежебоку. Если соберутся вместе — врагам не жить.

    А если серьёзно — то это прекрасное название. Как представлю смятение у англоязычных «партнёров»:

    Russian made robot, named «Freeloader»

    Отредактировано: Tony~14:56 07.01.17
    #872379
    • Комментарий удален
  • Нет аватара Филин
    07.01.1716:32:47

    Больше роботов хороших и разных. Очень не хватает ему гранатомета «Подкидыш».

    #872388
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