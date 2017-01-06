Боевая автоматизированная система «Нахлебник» от КК
Новинка Концерна Калашников — боевая автоматизированная система (БАС) «Нахлебник», оснащенная четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62
Новинка Концерна Калашников — боевая автоматизированная система (БАС) «Нахлебник», оснащенная четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62
06.01.1720:53:06
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06.01.1722:09:21
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06.01.1722:11:55
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06.01.1722:14:10
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