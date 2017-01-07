Тепличный комплекс страны: итоги 2016 года, стройки 2017

По оценке Минсельхоза России производство тепличных овощей на 20 декабря 2016 года выросло:

— огурцов — на 26% (423 тыс. тонн),

— томатов — на 52% (184 тыс. тонн),

— прочие культуры — на 46% (15 тыс. тонн).

Валовый сбор в целом составил 627 тыс. тонн, что на 33% больше, чем годом раньше (в 2015 году было 471 тыс. тонн).

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля отечественных огурцов на внутреннем рынке с 2013 года выросла на 20 п. п. и достигла 85%. Такой результат был достигнут за счет увеличения объемов производства в тепличных хозяйствах (на 40%), с одной стороны, и существенного снижения импортных поставок — с другой (на 55%).

Импорт свежих огурцов в РФ в 2016 году упал примерно на четверть. Традиционный пик импорта пришелся на зимний период, когда мощностей отечественных теплиц не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке.

Доля отечественных томатов на российском рынке за рассматриваемый период выросла также на 20 п. п. — до 40%, причем серьезный скачек в производстве произошел именно в 2016 году. Рост объемов производства томатов эксперты связывают с падением рентабельности выращивания огурцов. Однако если емкость рынка огурцов в натуральном выражении остается стабильной, то общая емкость рынка томатов за последние годы снизилась более чем на 30%.

Что касается томатов, то их ввоз в страну сократился более чем на треть. Серьезный спад импортных поставок произошел в апреле-июне 2016 года, когда Турция ушла с российского рынка. Ввоз турецких томатов частично заместили Марокко и Азербайджан.

Несмотря на то, что в России активно наращивается производство огурцов и томатов, рост цен на них в зимний период сохраняется. После ухода Турции с рынка, отечественные производители еще не успели нарастить выпуск. Рынок тепличных овощей быстро входит в зону высокой насыщенности и становится всё более сложным.

Вот уже несколько лет в стране продолжается тепличный бум. По данным ассоциации «Теплицы России», к концу уходящего года общая площадь теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га.

При этом 600 га построены за последние пять лет. Из них 300 га — со светокультурой. В 2016 г. в строительство 166 га было вложено 33,5 млрд. рублей. По прогнозам Минсельхоза России в наступившем году вполне реально ввести в эксплуатацию 130-150 га теплиц (различные эксперты дают оценки до 250 га).

Впрочем, до полного удовлетворения потребностей России в тепличной продукции далеко. Для этого необходимо запустить, как минимум, ещё 2 тыс. га теплиц.То есть нарастить производство до 1,7-1,8 млн тонн. Такого результата возможно достичь в 2020 году.

Лишь бы не помешало родное правительство и не отменило эмбарго на поставки овощей из Евросоюза и США.

Стройки 2017 года:

Первая очередь комплекса

- в начале года откроется один из крупнейших в Московской области круглогодичных предприятий по выращиванию овощей в закрытом грунте площадью 12,5 гектара. Построена и готова к вводу в эксплуатацию вторая очередь современного производства в пос. Новоселки Каширского района. Объем инвестиций компании «Агрокультура Групп» в строительство первой и второй очереди общей площадью 22 га оценивается в 5,1 млрд. рублей,

- также в начале года Компания «Агро-Инвест» планирует запустить вторую очередь тепличного комплекса в г. Людиново Калужской области. С вводом 23 га новых теплиц предприятие станет крупнейшим тепличным комплексом в Центральном федеральном округе,

Пока урожай снимают на первой очереди комплекса

— «Тюмень Агро» в Тюменской области в первой половине 2017 года намерено открыть вторую очередь тепличного комплекса площадью 5 га, общая площадь теплиц для выращивания томатов, зелени и огурцов достигнет 16 га (первая очередь в 11 га была введена в эксплуатацию в январе 2017 года). Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 3,6 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 183.

Начало строительства

— в 2017 году планируется открытие тепличного производства в с. Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края. Инвестор — ООО «Тепличный комбинат «Андроповский». Здесь возведут тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 10 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 1,35 миллиарда рублей, предполагаемое количество создаваемых рабочих мест — 194.

Три объекта планируются к сдаче в Липецкой области:

— ООО «ТК «Елецкие овощи» (входит в компанию «ГринИнвест») активно ведёт строительство первой очереди тепличного комплекса на площади в 5 га, который расположен в Елецком районе Липецкой области. На первом этапе компания намерена вложить в этот проект порядка 2,5 млрд. рублей. Пуск запланирован на 2017 год,

— в Усмановском районе области начато строительство тепличного комплекса мощностью 60 тыс. тонн овощей в год. На площади свыше 85 гектаров поэтапно будут построены теплицы с интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом, а также распределительный центр площадью 10 тыс. м2. Инвестором выступает тепличный комплекс ООО «Овощи Черноземья», входящий в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Общий бюджет проекта составляет 24 млрд. рублей». На новом агропредприятии будет создано 1128 рабочих мест. Первые огурцы тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья» будут выращены уже в октябре 2017 года. Завершить строительство всего комплекса планируют в 2019 году,

На третьей очереди комплекса

— «ТЦ ЛипецкАгро» запустит четвёртую очередь тепличного комплекса в Данковском районе Липецкой области, расширив и так уже немаленькие 23 га своей территории,

Директор агрокомбината Солодаев Е. А.

— 4 га новых теплиц для выращивания овощей в рамках импортозамещающего проекта заложил Агрокомбинат «Горьковский» 14 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде. Второй этап реконструкции зимних теплиц оценивается в 458 млн. рублей. Он позволит увеличить площадь тепличного комплекса до 19 га. В итоге объем производства овощей вырастет с 5 600 тонн до 7 300 тонн в год. Будут созданы 40 новых рабочих мест,

— в селе Толмачёво Новосибирской области в октябре 2017 года запланирован запуск второй очереди тепличного комплекса комбината «Толмачёвский». Стоимость проекта второй очереди составляет около 3 млрд. рублей. Сейчас предприятие занимает 25% рынка области и стремится достичь в 2017 году до половины рынка региона,

— в столице Бурятии Улан-Удэ компания «Зелень» в сентябре 2016 года приступила к строительству первого тепличного комплекса. Уже в этом году на рынок Бурятии поступит первая партия экологически чистой сельхозпродукции: помидоры, огурцы, баклажаны, зеленые культуры. Всего планируется построить три тепличных комплекса, которые позволят выращивать более 6 тысяч тонн основных овощных культур на площади в 10 га,

— в Хабаровске в индустриальном парке «Авангард» в 2017 году планируется открытие второй очереди тепличного комплекса японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Проектируемая производительность около 1000 тонн овощей в год.

— летом 2016 года начались земельные работы на стройплощадке в Старооскольском округе Белгородской области по реализации проекта строительства тепличного комплекса овощеводческой компании «Гринхаус» на площади 24 га. Инвестиции составляют 5,9 млрд. рублей, будет создано около 400 рабочих мест,

— УГМК-Агро (дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании) начала строительство второго тепличного комплекса в поселке Садовый под Екатеринбургом. Стоимость проекта — 5,5 млрд рублей. Площадь теплиц — 17,5 га, в том числе 3 га для производства зелени. Запуск комплекса в 2017 году позволит компании увеличить производство помидоров и огурцов в 2,6 раза: с 5,5 до 14,5 тыс. тонн. Кроме того, компания планирует составить конкуренцию крупнейшему производителю фасованной зелени «Белой даче», наладив выпуск упакованной продукции (1,2 тыс. тонн в год). Срок окупаемости тепличного комплекса 8 — 9 лет,

— в Чеченской республике компанией «ЮгАгрохолдинг» ведётся строительство тепличного комплекса на площади 17 га. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,34 млрд руб. Тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание овощей и зеленых культур с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Текущая строительная готовность комплекса составляет порядка 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года. Предполагается, что объем производимой продукции составит более 7,2 тыс. т овощей.

Автор благодарит за помошь в cоставлении обзора Human RS