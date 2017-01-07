Добавить статью
Сельское хозяйство

Тепличный комплекс страны: итоги 2016 года, стройки 2017

По оценке Минсельхоза России производство тепличных овощей на 20 декабря 2016 года выросло:

— огурцов — на 26% (423 тыс. тонн),

— томатов — на 52% (184 тыс. тонн),

— прочие культуры — на 46% (15 тыс. тонн).

Валовый сбор в целом составил 627 тыс. тонн, что на 33% больше, чем годом раньше (в 2015 году было 471 тыс. тонн).

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля отечественных огурцов на внутреннем рынке с 2013 года выросла на 20 п. п. и достигла 85%. Такой результат был достигнут за счет увеличения объемов производства в тепличных хозяйствах (на 40%), с одной стороны, и существенного снижения импортных поставок — с другой (на 55%).

Импорт свежих огурцов в РФ в 2016 году упал примерно на четверть. Традиционный пик импорта пришелся на зимний период, когда мощностей отечественных теплиц не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке.

Доля отечественных томатов на российском рынке за рассматриваемый период выросла также на 20 п. п. — до 40%, причем серьезный скачек в производстве произошел именно в 2016 году. Рост объемов производства томатов эксперты связывают с падением рентабельности выращивания огурцов. Однако если емкость рынка огурцов в натуральном выражении остается стабильной, то общая емкость рынка томатов за последние годы снизилась более чем на 30%.

Что касается томатов, то их ввоз в страну сократился более чем на треть. Серьезный спад импортных поставок произошел в апреле-июне 2016 года, когда Турция ушла с российского рынка. Ввоз турецких томатов частично заместили Марокко и Азербайджан.

Несмотря на то, что в России активно наращивается производство огурцов и томатов, рост цен на них в зимний период сохраняется. После ухода Турции с рынка, отечественные производители еще не успели нарастить выпуск. Рынок тепличных овощей быстро входит в зону высокой насыщенности и становится всё более сложным.

Вот уже несколько лет в стране продолжается тепличный бум. По данным ассоциации «Теплицы России», к концу уходящего года общая площадь теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га.

При этом 600 га построены за последние пять лет. Из них 300 га — со светокультурой. В 2016 г. в строительство 166 га было вложено 33,5 млрд. рублей. По прогнозам Минсельхоза России в наступившем году вполне реально ввести в эксплуатацию 130-150 га теплиц (различные эксперты дают оценки до 250 га).

Впрочем, до полного удовлетворения потребностей России в тепличной продукции далеко. Для этого необходимо запустить, как минимум, ещё 2 тыс. га теплиц.То есть нарастить производство до 1,7-1,8 млн тонн. Такого результата возможно достичь в 2020 году.

Лишь бы не помешало родное правительство и не отменило эмбарго на поставки овощей из Евросоюза и США.

Стройки 2017 года:

Первая очередь комплекса

- в начале года откроется один из крупнейших в Московской области круглогодичных предприятий по выращиванию овощей в закрытом грунте площадью 12,5 гектара. Построена и готова к вводу в эксплуатацию вторая очередь современного производства в пос. Новоселки Каширского района. Объем инвестиций компании «Агрокультура Групп» в строительство первой и второй очереди общей площадью 22 га оценивается в 5,1 млрд. рублей,

- также в начале года Компания «Агро-Инвест» планирует запустить вторую очередь тепличного комплекса в г. Людиново Калужской области. С вводом 23 га новых теплиц предприятие станет крупнейшим тепличным комплексом в Центральном федеральном округе,

Пока урожай снимают на первой очереди комплекса

— «Тюмень Агро» в Тюменской области в первой половине 2017 года намерено открыть вторую очередь тепличного комплекса площадью 5 га, общая площадь теплиц для выращивания томатов, зелени и огурцов достигнет 16 га (первая очередь в 11 га была введена в эксплуатацию в январе 2017 года). Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 3,6 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 183.

Начало строительства

— в 2017 году планируется открытие тепличного производства в с. Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края. Инвестор — ООО «Тепличный комбинат «Андроповский». Здесь возведут тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 10 гектаров. Стоимость проекта оценивается в 1,35 миллиарда рублей, предполагаемое количество создаваемых рабочих мест — 194.

Три объекта планируются к сдаче в Липецкой области:

— ООО «ТК «Елецкие овощи» (входит в компанию «ГринИнвест») активно ведёт строительство первой очереди тепличного комплекса на площади в 5 га, который расположен в Елецком районе Липецкой области. На первом этапе компания намерена вложить в этот проект порядка 2,5 млрд. рублей. Пуск запланирован на 2017 год,

— в Усмановском районе области начато строительство тепличного комплекса мощностью 60 тыс. тонн овощей в год. На площади свыше 85 гектаров поэтапно будут построены теплицы с интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом, а также распределительный центр площадью 10 тыс. м2. Инвестором выступает тепличный комплекс ООО «Овощи Черноземья», входящий в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Общий бюджет проекта составляет 24 млрд. рублей». На новом агропредприятии будет создано 1128 рабочих мест. Первые огурцы тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья» будут выращены уже в октябре 2017 года. Завершить строительство всего комплекса планируют в 2019 году,

На третьей очереди комплекса

— «ТЦ ЛипецкАгро» запустит четвёртую очередь тепличного комплекса в Данковском районе Липецкой области, расширив и так уже немаленькие 23 га своей территории,

Директор агрокомбината Солодаев Е. А.

— 4 га новых теплиц для выращивания овощей в рамках импортозамещающего проекта заложил Агрокомбинат «Горьковский» 14 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде. Второй этап реконструкции зимних теплиц оценивается в 458 млн. рублей. Он позволит увеличить площадь тепличного комплекса до 19 га. В итоге объем производства овощей вырастет с 5 600 тонн до 7 300 тонн в год. Будут созданы 40 новых рабочих мест,

— в селе Толмачёво Новосибирской области в октябре 2017 года запланирован запуск второй очереди тепличного комплекса комбината «Толмачёвский». Стоимость проекта второй очереди составляет около 3 млрд. рублей. Сейчас предприятие занимает 25% рынка области и стремится достичь в 2017 году до половины рынка региона,

— в столице Бурятии Улан-Удэ компания «Зелень» в сентябре 2016 года приступила к строительству первого тепличного комплекса. Уже в этом году на рынок Бурятии поступит первая партия экологически чистой сельхозпродукции: помидоры, огурцы, баклажаны, зеленые культуры. Всего планируется построить три тепличных комплекса, которые позволят выращивать более 6 тысяч тонн основных овощных культур на площади в 10 га,

— в Хабаровске в индустриальном парке «Авангард» в 2017 году планируется открытие второй очереди тепличного комплекса японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Проектируемая производительность около 1000 тонн овощей в год.

— летом 2016 года начались земельные работы на стройплощадке в Старооскольском округе Белгородской области по реализации проекта строительства тепличного комплекса овощеводческой компании «Гринхаус» на площади 24 га. Инвестиции составляют 5,9 млрд. рублей, будет создано около 400 рабочих мест,

— УГМК-Агро (дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании) начала строительство второго тепличного комплекса в поселке Садовый под Екатеринбургом. Стоимость проекта — 5,5 млрд рублей. Площадь теплиц — 17,5 га, в том числе 3 га для производства зелени. Запуск комплекса в 2017 году позволит компании увеличить производство помидоров и огурцов в 2,6 раза: с 5,5 до 14,5 тыс. тонн. Кроме того, компания планирует составить конкуренцию крупнейшему производителю фасованной зелени «Белой даче», наладив выпуск упакованной продукции (1,2 тыс. тонн в год). Срок окупаемости тепличного комплекса 8 — 9 лет,

— в Чеченской республике компанией «ЮгАгрохолдинг» ведётся строительство тепличного комплекса на площади 17 га. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,34 млрд руб. Тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание овощей и зеленых культур с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Текущая строительная готовность комплекса составляет порядка 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года. Предполагается, что объем производимой продукции составит более 7,2 тыс. т овощей.

Автор благодарит за помошь в cоставлении обзора Human RS

http://agroinfo.com/0501201703-do-importozameshheniya-na-rynke-teplichnyx-ovoshhej-eshhe-daleko/

сельское хозяйство , теплицы
  • Нет аватара Инженер2015
    07.01.1713:11:25

    хороший обзор

    .

    Лишь бы не помешало родное правительство

    .

    Как раз Родное правительство сделало возможным такой бурный рост теплиц в РФ ответив грамотно на очередные подлости со стороны запада

    #872372
    • Андрей Карпушенков
      07.01.1720:04:10

      ему никто не мешал начать заниматься протекцеонизмом раньше, вместо игрулек с ВТО…

      #872418
      • Александр Терентьев Александр Терентьев
        07.01.1722:28:50

        Мешало. Глупость и преклонение перед Западом. Или другим словом- в России прозападное правительство.

        #872451
      • Sergio Buk Sergio Buk
        07.01.1723:46:02

        ВТО — это не только минус, но и плюс — понижающий пошлины и на нашу продукцию. Сейчас, получается, где-то мы пользуемся плюсами ВТО, а где-то, ответив контрсанкциями, мы убрали его минусы. Ну и девальвация рубля в ту же коробку сыграла. Все же, думается мне, не один человек рассчитывал плюсы от ВТО и сопоставлял их с минусами. И не два. И не три. Две стороны медали, палка о двух концах -много у нас таких поговорок, и тут главное рассчитать, чего будет больше — плюсов или минусов. В чем именно вы почувствовали на себе минусы ВТО? У меня часто много вопросов к людям,пишущим антиправительственные лозунги. Как порой и к тем, кто пишет проправительственные через чур рьяно. Лозунги нужно уметь аргументировать, и причем не копипастом с интернета!

        #872475
  • Нет аватара GenOfDrag
    07.01.1713:52:12

    Ничё се тепличка)

    #872374
  • Нет аватара mozay
    07.01.1714:09:50

    Я вот в арифметику не смог.

    Впрочем, до полного удовлетворения потребностей России в тепличной продукции далеко. Для этого необходимо запустить, как минимум, ещё 2 тыс. га теплиц.То есть нарастить производство практически в два раза — до 1,7-1,8 млн тонн.

    Хотя абзацем ранее

    Валовый сбор в целом составил 627 тыс. тонн, что на 33% больше, чем годом раньше (в 2015 году было 471 тыс. тонн).

    1.8 млн это три раза по 600 тыс. Где правда?

    #872375
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.01.1714:21:55

      Уточнил чтобы не смущать народ.

      Разночтение цифр вызвано разными оценками экспертов.

      Цифра урожая 2016 года предварительная на 20 декабря — 627 тыс. тонн. Она изменится и скорей всего увеличится. Некоторые ожидают окончательную цифру по итогом 2016 года на уровне 800 тыс. тонн.

      Оценка полного замещения импорта тоже приблизительная. Отсюда некоторое разночтение цифр.

      #872376
  • Нет аватара box320
    07.01.1717:36:39

    В 2016 г. в строительство 166 га было вложено 33,5 млрд. рублей. По прогнозам Минсельхоза России в наступившем году вполне реально ввести в эксплуатацию 130-150 га теплиц (различные эксперты дают оценки до 250 га).

    Впрочем, до полного удовлетворения потребностей России в тепличной продукции далеко. Для этого необходимо запустить, как минимум, ещё 2 тыс. га теплиц.То есть нарастить производство до 1,7-1,8 млн тонн. Такого результата возможно достичь в 2020 году.

    Итого в год вводится 150 га теплиц. Требуется «ещё минимум 2 000». Т. е. такими темпами требуется 13 лет, а не 3 года. Результат будет в 2030 году, а не в 2020.

    Ошибка?

    #872392
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.01.1717:51:25

      Да, наверное побольше лет понадобится. Но и не 13.

      Ведь каждый год строим больше.

      В 2016 году построили 166 га.

      В 2017 Минсельхоз предполагает 130-150 — неясно почему (какие-то резоны наверное есть).

      Если следовать устойчивой тенденции последних лет, то:

      — 2017 — 180,

      — 2018 — 200,

      — 2019 — 220,

      — 2020 — 240-250. Итого за 4 года до 850 га.

      До заявленных 2 тыс. надо 8-9 лет (с продолжением тенденции роста).

      Если ничего не изменится. А за это время изменится многое, причём в обе стороны.

      #872393
      • немо немо немо немо
        07.01.1720:35:21

        какой автор молодец, и фотки красивые и графики .

        Можно просьбу оформить?

        -----------------

        С графиками по станкостроению, тракторам, льну

        Отредактировано: немо немо~22:21 07.01.17
        #872429
        • Александр Терентьев Александр Терентьев
          07.01.1722:46:20

          Если я правильно прочитал графики, в 1980-1985г.г. СССР производил 105-120 т.шт.зерноуборочных комбайнов и ЗАКУПАЛ зерно. В 2015 г произвёл 5 т.шт комбайнов и ПРОДАЁТ зерно. По картофелю восьмидесятые годы запомнились 3-х килограммовыми пакетами с картофелем ОДНОГО сорта в магазинах и гниющим картофелем на базах. Если наличие 5-6 сортов картофеля в каждом магазине сейчас-это результат копания с лошадьми и вилами- то я за прекращения выпуска картофелеуборочных комбайнов.

          #872455
          • Нет аватара Инженер2015
            07.01.1723:02:59

            Александр Терентьев

            07.01.1722:46:20

            и я с вами целиком согласен

            .

            можно кинуть пару графиков как немо немо(20:35:21) и кричать все пропало. попахивает провокацией

            .

            а можно и комплексно взглянуть на ситуацию и понять что сейчас многое лучше устроено чем в ссср

            .

            Отредактировано: Инженер2015~23:04 07.01.17
            #872463
            • немо немо немо немо
              07.01.1723:19:36

              для ИНЖЕНЕРА

              можно взглянуть как вы говорите

              и тогда вы увидите, что в машиностроении ничего не устроено лучше

              увы

              (и я ничего не кричал )

              Отредактировано: немо немо~23:53 07.01.17
              #872468
          • немо немо немо немо
            07.01.1723:09:27

            Правильно прочитали. Очень крупное хозяйство сельхоз у Лужкова .

            Ни одного комбайна, трактора и автомобиля российского производства…

            Но я против прекращения выпуска …

            #872466
        • Sergio Buk Sergio Buk
          07.01.1723:52:48

          Нет дотошного Юзера — кто-то его забанил, а так бы он вам все аргументированно объяснил. Но вот того заблокировали, а этого держат. Хотя и критик конечно нужен. А Юзер зря так временный бан близко принял к сердцу.

          #872476
          • немо немо немо немо
            08.01.1700:20:26

            вам графики не понравились и вы хотите меня заблокировать ?

            Так не я их рисовал и не я комбайны выпускал

            Вам смотреть на это не хочется и хочется заткнуть рот показавшему вам их?

            мудро …

            Отредактировано: немо немо~00:20 08.01.17
            #872482
            • Sergio Buk Sergio Buk
              08.01.1700:27:17

              Вы выдаете желаемое, за действительное и ищите в моих словах тот смысл «хотите», который вам желателен (не истерите кстати), что бы написать «мудро». А в написанном все просто. Одного забанили (хоть и временно), который мог, да и умел и хотел, отвечать таким как вы и опровергать многие вещи аргументированно. Теперь остальным просто лень. На вас мне абсолютно плевать, я совсем о другом жалею. Ясно надеюсь?

              Отредактировано: Sergio Buk~00:27 08.01.17
              #872484
              • немо немо немо немо
                08.01.1700:40:57

                не очень

                но зачем плевать на меня ?

                это же не кулюторно    

                и я не истерил вроде…

                Отредактировано: немо немо~00:41 08.01.17
                #872492
                • Sergio Buk Sergio Buk
                  08.01.1700:49:54

                  плевать на меня

                  Понял, некоторые из смыслов русских выражений подтяните, ну т. е. подучите, поймете возможно и это выражение.

                  То, что вы почти всегда пытаетесь в любой новости найти минус, уже, думаю, не только я заметил. Возможно это и нужно (типа адвокат дьявола), но не так же оголтело.

                  А про дальнейшее — я свое мнение уже озвучил и более офтопить не собираюсь.

                  Отредактировано: Sergio Buk~00:53 08.01.17
                  #872494
    • Нет аватара Алина Солнцева
      07.01.1722:59:24

      Ошибка?

      И здесь ошибка: //серьезный скачек в производстве// По-русски: «скачОк», да и с запятыми в тексте надо бы разобраться…

      #872460
  • Юрий Липатов
    07.01.1717:57:09

    Теплицы очень важный комплекс нашего хозяйства наравне с оборонкой. При СССР все было наоборот вот и получили результат. Спасибо за фоторепортаж!

    #872395
    • tm tm
      07.01.1718:27:03

      «Наоборот» — это как? Тепличные комбинаты при СССР, вообще-то, вполне себе строились. Вот наш пензенский, например: www.ptk58.ru/doc/12/

      #872398
      • Нет аватара alex1664
        07.01.1719:58:00

        Технологии изменились радикально. Если бы Советские предприятия развивались последовательно, без 20 летнего провала    А сегодня строят с нуля все.

        #872415
  • Нет аватара Bane
    07.01.1718:26:42

    А вот это уже круто

    #872397
  • Нет аватара mlakt
    07.01.1720:14:44

    А всё так «печально» начиналось. ПУТИНВСЁСЛИЛ. Ему теперь ещё один памятник при жизни, надо ставить(за Крым- однозначно) — за САНКЦИИ.Страшновежливыйтакой и главное везде успевает.   

    #872422
  • evgenkoua fm evgenkoua fm
    07.01.1720:27:13

    А в Крыму в этом году огурчики тепличные по 500-700 рубликов. Короче не купил их. Зато мандарины едим каждый день. Турецкие. Икорка красная сахалинская 140 грамм обошлась в 470 рубликов. Почувствуй как говорится разницу или зри в корень. Мандарины если что у нас стоят 80р килограмм. Вот такая вот арифметика. Удивляет отношение Крымтеплицы к этому вопросу. Спецом что ли такое творят? Тут минусуйте или не минучуйте, но это голые факты.

    Отредактировано: evgenkoua fm~20:48 07.01.17
    #872426
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.01.1720:42:49

      Практически все теплицы строят частные компании, а все крупные теплицы — поголовно частные. Государство только помогает субсидиями, земельными участками, инфраструктурой, согласованиями.

      Стройте в Крыму теплицы, кто вам мешает? Огурцы дешевле будут.

      #872431
      • evgenkoua fm evgenkoua fm
        07.01.1720:54:27

        Да есть на базе посёлка ГРЭС. Но что в этом году не видно и не слышно про них. А там теплицы были очень большие. Кто знает, что там с «Крымтеплицей» случилось?

        #872432
  • Нет аватара elena.shendrik
    07.01.1720:36:54

    Овощи — продукт скоропортящийся.Интересно, строящиеся теплицы должны обеспечивать только свои регионы, или соседние тоже? Я живу в Иркутской области и не вижу из обзора, что строится здесь у нас. Как-то мелькало в прессе, что под Иркутском овощи выращивали китайцы и загадили всю землю химикатами. Неиспользованные мешки с отравой остались после них в огромном количестве, причём поступали с Китая. А наши лаборатории даже не смогли определить, что это за химикаты, у нас такого нет.

    #872430
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    07.01.1721:13:31

    «Скачок» правильно пишется вообще-то, без «е».    

    #872434
  • немо немо немо немо
    07.01.1721:40:49

    когда я смотрю на такие площади под стеклом то у меня своё желание есть.

    чтоб во всех северных городах были свои АКВОПАРКИ

    долететь до юга отуда очень дорого, а солнца и бриза полярной ночью нет.

    Самое смешное, что это можно сделать практически на халяву .

    В Норильске мощная металлургия и системы охлаждения просто распыляют тёплую воду в пруду на улице и в этом пруду купаются когда вокруг уже выпал снег .

    ПРОСТО построить вокруг системы охлаждения грамотное здание для людей и ффффссссёёё    

    Отредактировано: немо немо~21:42 07.01.17
    #872439
    • Максим Донцов Максим Донцов
      07.01.1722:10:10

      Есть такая беда… а я все мечтал у нас сделать зимние горячие источники тоже есть в городе парогазовая которая сбрасывает кипяток в пруд, крабики круглый год в городе можно купить местных… Ноябрьск

      #872449
  • Andrey Alekseyev
    07.01.1721:51:15

    Когда-то раньше ржали на голландскими помидорами, которые выращивали в памперсах. Гордились латвийскими помидорами, которые намного вкусней были чем европейские, потом когда балтию смела глобализация, покупали зелень во Пскове и Ветебске, но теперь похоже последние годы остались. И в Россию приходит нефтяная еда, одинакового безвкусного вкуса. Останутся только огородики наших родителей, а потом уже и их не будет. Будем как немцы одну нефть жрать и для богатых 3% спец магазины «березка» с натуральной едой останутся.

    #872446
    • Нет аватара Алина Солнцева
      07.01.1723:05:40

      Будем как немцы одну нефть жрать

      Бедные немцы!    

      #872464
    • evgenkoua fm evgenkoua fm
      07.01.1723:07:23

      Вопрос, у всех русских во всей России есть дачные участки. Или я не прав? Что там мешает выращивать экологично чистые продукты. Я так для себя на своих десяти сотках и делаю. Точнее выращиваю картофан, помидоры. На 2-3 сотках из 10ти. С головой хватает.

      #872465
      • немо немо немо немо
        07.01.1723:15:29

        не у всех

        сами подумайте, в Москве 15 лимонов населения и помножите на десять соток

        Считайте франции нет    )))))

        ----------------------------

        и не хорошо это после работы ещё работать

        сейчас дачные участки для отдыха больше

        #872467
  • Sergio Buk Sergio Buk
    07.01.1723:55:20

    Спасибо вам. Нужную отрасль стали систематизировать!

    #872477
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru