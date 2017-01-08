Зарагижская ГЭС. Фоторепортаж

29 декабря в Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония пуска Зарагижской гидроэлектростанции. Об этом событии ранее опубликовано на сайте Сделано у нас . Новый энергообъект, ставший третьей ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, позволит обеспечить электроэнергией сразу несколько районов республики.

Зарагижская ГЭС расположена в Кабардино-Балкарии на реке Черек, у села Зарагиж, собственно, отсюда и название. Входит в Нижне-Черекский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью.

1. Зарагижская ГЭС является деривационной электростанцией с безнапорной подводящей деривацией в виде канала.

Состав сооружений:

— деривационный канал длиной 1,7 км;

— железобетонный канал-лоток длиной 1,6 км;

— напорный бассейн ёмкостью 600 тыс. м³;

— холостой водосброс;- водоприёмник;

— металлический турбинный водовод;- здание ГЭС;- отводящий канал;

— ОРУ 110 кВ.

2. Пройдем весь путь воды с самого начала гидросооружения. Начнем с отводящего канала Аушигерской ГЭС.

3. Отводящий канал Аушигерской ГЭС переходит в деривационный канал Зарагижской ГЭС. Длинна канала 1,7 км.

4. Красиво смотрится на фоне пятитысячников.

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6. Далее вода проходит по железобетонному каналу-лотку длиной 1,6 км.

7. Канал заканчивается напорным бассейном емкостью 600 тыс.м³, в котором будет происходить накопление воды перед подачей на турбины.

8. Напорный бассейн оборудован водосбросом.

9. Водоприемник.

10. Механизм затворов водоприемника.

11. Пройдя через водоприемник, вода из напорного бассейна попадает в металлический турбинный водовод.

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13. Металлический турбинный водовод.

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15. По металлическому водоводу вода поступает в здание ГЭС, где отработав на трех гидроагрегатах, возвращается в Черек по отводящему каналу длиной 1,3 км.

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17. ОРУ 110 кВ.

18. Зайдем в машинный зал станции. В здании ГЭС установлены три вертикальных радиально-осевых гидроагрегата производства КНР, работающие на расчётном напоре 44 м.

19. Герои дня. Строители, наладчики и оперативный персонал Зарагижской ГЭС.

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23. Дренажный клапан отсасывающей трубы.

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25. Центральный пуль управления Зарагижской ГЭС.

26. За пультом смена из 2-х человек.

27. Водовод с заслонкой, по которому выходит вода после того, как она отдала свою энергию гидроагрегату станции.

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29. Всё готово к торжественному запуску станции.

30. И вот, гидроагрегаты Зарагижской ГЭС запущены. Установленная мощность ГЭС — 30,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 114 млн кВт.ч.