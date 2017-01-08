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Фотофакты

Зарагижская ГЭС. Фоторепортаж

29 декабря в Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония пуска Зарагижской гидроэлектростанции. Об этом событии ранее опубликовано на сайте Сделано у нас. Новый энергообъект, ставший третьей ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, позволит обеспечить электроэнергией сразу несколько районов республики.

Зарагижская ГЭС расположена в Кабардино-Балкарии на реке Черек, у села Зарагиж, собственно, отсюда и название. Входит в Нижне-Черекский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью.

1. Зарагижская ГЭС является деривационной электростанцией с безнапорной подводящей деривацией в виде канала.

Состав сооружений:

— деривационный канал длиной 1,7 км;

— железобетонный канал-лоток длиной 1,6 км;

— напорный бассейн ёмкостью 600 тыс. м³;

— холостой водосброс;- водоприёмник;

— металлический турбинный водовод;- здание ГЭС;- отводящий канал;

— ОРУ 110 кВ.

2. Пройдем весь путь воды с самого начала гидросооружения. Начнем с отводящего канала Аушигерской ГЭС.

3. Отводящий канал Аушигерской ГЭС переходит в деривационный канал Зарагижской ГЭС. Длинна канала 1,7 км.

4. Красиво смотрится на фоне пятитысячников.

5.

6. Далее вода проходит по железобетонному каналу-лотку длиной 1,6 км.

7. Канал заканчивается напорным бассейном емкостью 600 тыс.м³, в котором будет происходить накопление воды перед подачей на турбины.

8. Напорный бассейн оборудован водосбросом.

9. Водоприемник.

10. Механизм затворов водоприемника.

11. Пройдя через водоприемник, вода из напорного бассейна попадает в металлический турбинный водовод.

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13. Металлический турбинный водовод.

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15. По металлическому водоводу вода поступает в здание ГЭС, где отработав на трех гидроагрегатах, возвращается в Черек по отводящему каналу длиной 1,3 км.

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17. ОРУ 110 кВ.

18. Зайдем в машинный зал станции. В здании ГЭС установлены три вертикальных радиально-осевых гидроагрегата производства КНР, работающие на расчётном напоре 44 м.

19. Герои дня. Строители, наладчики и оперативный персонал Зарагижской ГЭС.

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23. Дренажный клапан отсасывающей трубы.

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25. Центральный пуль управления Зарагижской ГЭС.

26. За пультом смена из 2-х человек.

27. Водовод с заслонкой, по которому выходит вода после того, как она отдала свою энергию гидроагрегату станции.

28.

29. Всё готово к торжественному запуску станции.

30. И вот, гидроагрегаты Зарагижской ГЭС запущены. Установленная мощность ГЭС — 30,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 114 млн кВт.ч.

http://e-strannik.livejournal.com/269809.html

Кабардино-Балкария, Зарагижская ГЭС, Русгидро
  • 12
    немо немо немо немо
    08.01.1700:33:55

    И речка вроде небольшая, а как всё кулюторно сделано

    просто ХРЮ    

    #872488
  • 11
    Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    08.01.1705:37:19

    Отец был телемехаником, монтировал оборудование на таких мини-ГЭС. Часто брал меня с собой.

    Смотрю на такие фотографии и как в детство возвращаюсь — горы, дамбы, затворы, рыбалка…

    #872550
  • Нет аватара я свой
    08.01.1717:50:15

    ладно-айфоны мы не делаем, но гидроагрегаты? ответе на вопрос специалисты, что так необходимо ставить китайское?

    #872634
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    08.01.1721:26:09

    Снаружи видно оборудование Сименс. Внутри китайские турбины. Китайцы растут, осваивают новые ниши, улучшают качество.

    #872700
    • Dima Lg Dima Lg
      09.01.1701:41:15

      Зарагижская ГЭС

      Первым трансформаторным оборудованием, произведенным ООО «Сименс Трансформаторы» (Воронеж) для ОАО «РусГидро», станут два силовых трансформатора ТД 25 МВА 110 кВ для Зарагижской малой ГЭС. Данная гидроэлектростанция является нижней ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, входящего в состав Малых ГЭС Кабардино-Балкарии.

      ГЭС дело не быстрое. Начало строительства 2011 год.

      Тогда же готовились и заключались контракты на оборудование.

      Отредактировано: Dima Lg~02:29 09.01.17
      #872750
  • Нет аватара Togeron
    09.01.1700:09:17

    А какого хрена «В здании ГЭС установлены три вертикальных радиально-осевых гидроагрегата производства КНР»? Боюсь представить, общий объем импортного оборудования.

    #872737
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