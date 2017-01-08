Зарагижская ГЭС. Фоторепортаж
29 декабря в Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония пуска Зарагижской гидроэлектростанции. Об этом событии ранее опубликовано на сайте Сделано у нас. Новый энергообъект, ставший третьей ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, позволит обеспечить электроэнергией сразу несколько районов республики.
Зарагижская ГЭС расположена в Кабардино-Балкарии на реке Черек, у села Зарагиж, собственно, отсюда и название. Входит в Нижне-Черекский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью.
1. Зарагижская ГЭС является деривационной электростанцией с безнапорной подводящей деривацией в виде канала.
Состав сооружений:
— деривационный канал длиной 1,7 км;
— железобетонный канал-лоток длиной 1,6 км;
— напорный бассейн ёмкостью 600 тыс. м³;
— холостой водосброс;- водоприёмник;
— металлический турбинный водовод;- здание ГЭС;- отводящий канал;
— ОРУ 110 кВ.
2. Пройдем весь путь воды с самого начала гидросооружения. Начнем с отводящего канала Аушигерской ГЭС.
3. Отводящий канал Аушигерской ГЭС переходит в деривационный канал Зарагижской ГЭС. Длинна канала 1,7 км.
4. Красиво смотрится на фоне пятитысячников.
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6. Далее вода проходит по железобетонному каналу-лотку длиной 1,6 км.
7. Канал заканчивается напорным бассейном емкостью 600 тыс.м³, в котором будет происходить накопление воды перед подачей на турбины.
8. Напорный бассейн оборудован водосбросом.
9. Водоприемник.
10. Механизм затворов водоприемника.
11. Пройдя через водоприемник, вода из напорного бассейна попадает в металлический турбинный водовод.
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13. Металлический турбинный водовод.
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15. По металлическому водоводу вода поступает в здание ГЭС, где отработав на трех гидроагрегатах, возвращается в Черек по отводящему каналу длиной 1,3 км.
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17. ОРУ 110 кВ.
18. Зайдем в машинный зал станции. В здании ГЭС установлены три вертикальных радиально-осевых гидроагрегата производства КНР, работающие на расчётном напоре 44 м.
19. Герои дня. Строители, наладчики и оперативный персонал Зарагижской ГЭС.
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23. Дренажный клапан отсасывающей трубы.
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25. Центральный пуль управления Зарагижской ГЭС.
26. За пультом смена из 2-х человек.
27. Водовод с заслонкой, по которому выходит вода после того, как она отдала свою энергию гидроагрегату станции.
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29. Всё готово к торжественному запуску станции.
30. И вот, гидроагрегаты Зарагижской ГЭС запущены. Установленная мощность ГЭС — 30,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 114 млн кВт.ч.
- Великоросс
- 08.01.201700:30
- 7
немо немо
08.01.1700:33:55
08.01.1705:37:19
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