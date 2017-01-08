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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство России: итоги 2016 года

Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и дефицитные тепличные, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Также впервые 6%-ой прибавкой отметилось производство отечественных яблок.

Ожидается, что по итогам 2016 года прирост в сельском хозяйстве составит не менее 4 процентов.

Растениеводство

Общий урожай зерна показал 13%-ый прирост. Рекордные цифры по пшенице — ее собрали на 17% больше, чем в прошлом году, по кукурузе — плюс 7,1%, по рису — плюс 6,5% к прошлому году. Однако самая заметная прибавка наблюдается по зернобобовым — на 28,2% к прошлогоднему уровню.

Рекордные результаты также получены по масличным культурам. Так, только урожай сои вырос на 14%, обновив достижения уже новейшей российской истории.

Увеличить эффективность российского АПК в этом году помогло кредитование отрасли. Так, объем выдачи кредитов Россельхозбанком на сезонные работы в 2016 году увеличился почти на 44% и составил более 242 миллиардов рублей. В отраслевой структуре выдачи кредитов также заметную долю заняло растениеводство. Общий же кредитный портфель банка по направлению АПК составил более 1,171 триллиона рублей.

Животноводство

К концу 2016 года мясной рынок стабилизировался и снова вырос. Производство мяса в этом году в целом выросло на 5,1%, в частности свинины — на 9,7%, мяса птицы — на 3,5%. Впервые производственные плюсы зафиксированы на рынке говядины — прирост производства составил 0,6%.

При этом импорт мяса упал на 17,5%, в том числе свинины — на 14,3%, мяса птицы — на 21,6%, говядины — на 17,5%.

Импорт мясосырья и субпродуктов в Россию в 2016 году, по оценке ИКАР, составит от 1 до 1,05 миллиона тонн — 10% рынка. В структуре импортных поставок наибольшая доля, или 50%, придется на говядину, 30% — на свинину, субпродукты и шпик, остальная часть — на мясо птицы. Крупнейшими поставщиками мяса в Россию по-прежнему останутся страны Латинской Америки (Бразилия — 50% в общем объеме поставок, Парагвай — 9%, Аргентина — 6%) и Беларусь (28%). В целом на эти четыре страны придется 92% всех поставок.

Экспорт российского мяса вырос на рекордные 55,8%: по птице и говядине — на 42,9%, по свинине — в 2 раза.

Экспорт российского мяса в 2016 году может достичь 170 тысяч тонн, полагают в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Это вдвое больше уровня 2015 года. Наибольшую долю в структуре экспортных поставок займет мясо птицы и субпродукты (65%). В основном их покупают страны ЕАЭС (40%), восточные регионы Украины (30-33%), Гонконг и Вьетнам (20%). Экспорт свинины и свиных субпродуктов по итогам года может вырасти более чем в 2 раза — до 50 тысяч тонн. Главными рынками сбыта отечественной свинины станут Украина и Беларусь, а субпродуктов — Гонконг и Вьетнам.

Активное развитие свиноводческой отрасли позволило России в этом году выйти на 5-ое место в мире по объему производства свинины.

Ожидается, что в 2017 году россияне продолжат замещать премиальное и дорогое мясо КРС более дешевыми видами мяса — курятиной и свининой. Эксперты также прогнозируют дальнейший рост экспортной ориентации, появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых цен на мясо в первой половине 2017 года. Также нынешний год будет удачным для животноводов в плане комбикормов, по основным составляющим которых — зерновым и масличным, — собраны рекордные урожаи.

Молочное животноводство и производство молока.

Одна из неудач года. Продолжается стагнация рынка.

В отрасли идут противоречивые процессы. С одной стороны, вновь упала численность молочного стада (до 8,2 млн. голов или на 1,8%). Запуск десятков молочных комплексов в 2016 году пока не смог компенсировать закрытие старых неэффективных ферм.

С другой стороны, опять выросли надои. Ожидается, что молочная продуктивность коров в 2016 году вырастет на 4% и составит рекордные 5800 кг в год.

В результате производство сырого молока во всех категориях хозяйств снизилось до 30,6 млн. тонн. А вот отгрузка молока в промышленную переработку наоборот выросла на 2% - до 14,2 млн. тонн.

Объем производства сливочного масла и сухого молока, по прогнозу аналитиков, сократится на 4,5-5% — до 245 и 118 тысяч тонн соответственно. Сыров будет выпущено на 2% больше — 594 тысячи тонн.

Пока Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. Главным экспортером молочных продуктов в РФ остается Беларусь. На долю этой станы в общем объеме импорта сливочного масла в РФ пришлось 82%, сыра — 87%, сухого молока и сухой сыворотки — 85%, цельномолочной продукции — 99%.

Несомненно, 2017 год будет нелегким для молочной отрасли. Не известно, будут ли запущены закупочные и товарные интервенции на рынке молока и молочной продукции, а если и будут запущены, то какой эффект это даст.

С другой стороны, высокие цены на сырое молоко, в случае их сохранения в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в молочное скотоводство. Уже начатое строительство крупных молочных комплексов и заявленные на 2017 год проекты должны стабилизировать поголовье молочного стада и вновь поднять надои.

Рыболовство

Улов российских рыбаков в этом году увеличился на 4,7% и превысил 4,4 миллиона тонн. Существенным выловом отметились Дальневосточный (+8%), Балтийский (+12,3%) и Азово-Черноморский (+7%) бассейны. На уровне прошлого года улов остался в Северном бассейне (+1,4) и немного сократился — в Каспийском (-0,1%). Плюс 200 тысяч тонн к рекордному улову 2015 года обеспечили не только традиционные объекты промысла — минтай, сельдь, треска, пикша, но и вернувшиеся в российские воды сардины иваси и скумбрия. Также успешной оказалась лососевая путина с 15%-ым привесом в сетях.

Овощеводство

Несмотря на то, что в целом овощей в стране произведено почти столько же, сколько в прошлом году (-0,52%), изрядно «потяжелел» урожай, собранный в защищенном грунте (+25%). Импорт, в свою очередь, сократился на четверть.

В 2016 году в России построили 160 гектаров современных теплиц. Это плюс 100 тысяч тонн огурцов и томатов в общероссийскую корзину. Именно стабильная маржинальность и неудовлетворенный спрос прибавили тепличной отрасли ускорения в этом сезоне.

Садоводство

С инвестициями в производство фруктов сложнее: на раскрутку бизнеса требуется минимум 10-12 лет. Тем не менее, в этом году производство яблок в России выросло на 6%, как и урожай всех семечковых фруктов в целом. При этом импорт яблок сократился на рекордные 49%.

Очевидно, что в 2017 году у российской сферы АПК уже есть несколько крепких осей вращения — экспортная, инвестиционная, несырьевая. Выбрать правильную скорость и направление — вот задача нового сезона.

http://agroinfo.com/2912201602-selskoe-xozyajstvo-rossii-v-2017-godu-itogi-sezona/

сельское хозяйство , статистика
  • Юрий Липатов
    08.01.1716:10:27

    Как же так силами трёх миллионов человек обеспечить изобилие продуктов в России? В СССР пол страны работали на сельское хозяйство выпускали море продукции, а на прилавках были гнилая картошка и вбросы мяса и колбасы в голодную толпу?

    #872614
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      09.01.1709:37:40

      Работать научились как следует, а не «на отвяжись» даёшь план по валу и вал по плану.

      #872793
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    • Игорь Коровин
      08.01.1716:44:20

      альмовое масло использовалось только как смазка в металлургии. Срок хранения натуральных молочных продуктов был гораздо ниже. Овощехранилища были похуже. Ответственность за фальсификацию продуктов была вплоть до смертной казни, если в больших объемах. Ограничивали производство в частных хозяйствах (количество голов КРС и свиней, размер теплиц.

      Логистика была полный швах, не могли толком не убрать, не сохранить, не перевезти. Процветало воровство и подпольная торговля, в Туле в начале 80-х в принципе с прилавка в госмагазине купить мясо было невозможно (а у знакомого работника магазина вполне, но мясо так себе было). Про качество молчу потому, что это тема отдельных срачей (отдельные продукты были на уровне, но их катастрофически не хватало), но стоит вспомнить например постоянные отравления граждан нитратами в овощах и фруктах. Всё преимущество с/х и пищевой промышленности СССР сводится к неразвитости пищевой химической промышленности, была бы развита все эти консерванты в пище обязательно бы присутствовали.

      #872623
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        09.01.1709:38:42

        не убрать, не сохранить, не перевезти.

        В перечислениях пишется «ни, ни, ни».

        #872794
    • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
      08.01.1716:51:14

      Вы это о союзе, я так понимаю. Огорчу вас — да, сои практически не было, но добавки были, просто другие. Например, шкуры и прочие не особо аппетитные субпродукты вроде щековины или мочевых пузырей допускались ГОСТами к использванию в колбасах. А так же крахмал, мука и так далее. Откуда, вы думаете, взялось позднесоветское «колбаса из туалетной бумаги»?

      И это только официально, не говоря о том, что нередко на одном и том же заводе имелись разные линии (или смены), на одних производилась колбаса строго по госту, из хорошего мяса, с минимумом даже допустимых добавок, для спецпайков, ОБХСС и так далее, а на других под тем же названием, но из чего попало — для обычных магазинов.

      Про использование пальмового масла исключительно в виде смазки в металлургии вас кто-то обманул — оно вполне себе использовалось в пищепроме, не так активно, как сейчас, конечно, но использовалось. Почитайте ГОСТ 240-85 на маргарин, например.

      Кстати, расскажите мне, чем вам не нравится пальмовое масло? Вы считаете его таким же безусловным злом, как и три страшные буквы ГМО?

      Отредактировано: igorborisov Борисов~17:02 08.01.17
      #872625
      • Макс Южный
        08.01.1722:43:20

        Справедливости ради, о пальмовом масле, в отличие от ГМО, имеется хорошо задокументированные научные исследования о том, что оно приводит к повышению холестерина низкой плотности. Это такие большие рыхлые молекулы, которые очень легко за всё цепляются и образуют наслоения в сосудах. Так что лучше маргарин не употреблять.

        #872716
        • Нет аватара SergePerovsky
          09.01.1703:16:55

          Справедливости ради, о пальмовом масле имеются прямо прямо противоположные результаты исследований. В зависимости от того, кто их оплачивает. Это раз.

          Сливочное масло приводит к повышению холестерина, как и все животные масла. Это два.

          Маргарин это маргарин, из каких бы растительных масел он не был сделан. По химической формуле он соответствует животным жирам. Однако, в органической химии, в отличии от неорганической, вещества с одинаковой формулой могут отличаться изомерией — формой молекулы. В маргарине половина молекул животного жира «неправильной» с точки зрения биохимии организма формы. Отсюда и негативные эффекты. Это три.

          Пальмовое масло — первое масло человечества. Его употребляют более 5 тысяч лет. Вполне достаточный срок, чтобы убедиться в приемлемости его употребления. Естественно, без злоупотребления, как и любой другой продукт. Это четыре.

          #872761
          • Макс Южный
            09.01.1713:31:28

            1. Да, есть и противоположные итоги. Но лобби пальмового масла очень сильное, это забывать нельзя.

            2. Верно, но пальмовое масло сильнее.

            3. Маргарин из пальмового масла ещё хуже, чем само масло, так как оно проходит через гидрогенизацию, что делает молекулы ещё более цепляющимися.

            4. Из этих 5000 лет 4900 человечеством были проведены при средней продолжительности жизни куда меньшей, чем в последние сто лет, так что влияние пальмового масла, а также свинца и ртути, которым человечество травило себя тоже тысячелетиями, не имело такого значения.

            #872838
            • сергей иванов сергей иванов
              09.01.1717:51:52

              Маргарин маргарину рознь, а пальмовое масло пальмовому маслу для технических целей. В Финляндии за относительно короткий период удалось на 70% снизить смертность от сердечно — сосудистых заболеваний после того, как на государственном уровне изменили пищевые приоритеты промышленности и потребителей и вместо масла стали популяризировать маргарин, произведенный по технологии сложной гидрогенизации, с незначительным образованием сложных трансжировых цепочек, которые собственно и являются «вредными» в составе маргарина. Значительная часть финского маргарина производятся из того же пальмового масла, но высшей пищевой категории, чего не делается в России по причине большей затратности такого производства и отсутствия надлежащей законодательной базы, стимулирующей «полезное» производство, как это имеет место в Финляндии. Сейчас на любой продуктовой упаковке в Финском магазине можно увидеть два вида жиров в процентовке, из которых один это «вредные» трансжиры и их зачастую нет или значительно меньше чем «полезных».

              #872898
        • Сергей Глок Сергей Глок
          10.01.1706:05:41

          А чем подсолнечное масло лучше пальмового? К вашему сведению, всё масло из подсолнечника замачивают в бензине, а потом фильтруют. На 100% таким способом избавится от бензина не получается, и получается мы каждый день употребляем продукты нефтехимии. Чем лучше та?

          #873059
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        09.01.1709:40:21

        А вот между прочим у итальянцев сыровяленая свиная щековина — гуанчиале — считается деликатесом и стоит бешеных денег.    

        #872795
        • Sergio Buk Sergio Buk
          09.01.1710:41:21

          Ну так и китайцы лопают утиные головы и куриные лапы за обе щеки    

          #872812
          • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
            09.01.1717:15:17

            Я, кстати, делал такую — отлично получается на самом деле Да и сальтисон из головы тоже ничего так, хотя и жирноват.

            #872886
      • Нет аватара zspe
        09.01.1713:57:58

        Все правильно.

        Еще к этому прибавьте постоянную нехватку продуктов на всех:

        Были «Длинные зеленые, колбасой пахнущие» поезда из Москвы.

        Даже в Подмосковье (Ступино, 100 км от Москвы) с колбасой были проблемы и ездили в Москву. Я это помню с 10-ти лет, когда меня впервые взяли в такую поездку — это было 1979-1980 и далее постоянно.

        А когда мне было 4 с половиной года и отец (инженер) с нами уехал под Пермь на год завод новый запускать, так он оттуда в Москву за той самой колбасой и говядиной ездил раз в месяц. Это были 1974-1975. Там на месте была жесткая оленина, а с говядиной были постоянные проблемы.

        СССР не был раем. Было хорошее, было и плохое.

        Отредактировано: zspe~14:00 09.01.17
        #872840
    • Нет аватара g1v2
      09.01.1703:43:40

      Да ладно. Регулярно в 80-е крутили передачи, как-то бумагу в колбасу добавляли то еще какую хрень. У меня память хорошая, 80-е помню отлично. Мнение обывателя было однозначным — наши продукты считались в основном малосъедобными. Исключение — дефицит.

      #872764
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        09.01.1709:37:01

        Не бумагу (она проклеенная и отбеленная всякими непищевыми химикатами), а пищевую целлюлозу — ту же самую, в принципе, бумагу, но наподобие промокательной или туалетной, из одного целлюлозного волокна без добавок, и очищенную получше.

        #872792
        • Нет аватара zspe
          09.01.1714:02:26

          из одного целлюлозного волокна без добавок, и очищенную получше.

          осталось добавить: «и повкуснее »    

          #872843
          • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
            09.01.1717:16:17

            Вкуса у целлюлозы, увы, нет никакого, как ни старайся.    

            #872888
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      09.01.1709:31:37

      В колбасных продуктах не было сои и прочих подобных добавок.

      Была и очень много, в дешёвых сортах, типа пресловутой «за 2-20». Причём скажите спасибо, если соя — которая хотя бы полезна и питательна, а то широко применяли вообще пищевую целлюлозу, которая через ЖКТ проходила в неизменном виде — отсюда и байки про «колбасу из туалетной бумаги».

      Пальмовое масло использовалось только как смазка в металлургии.

      Зато вместо него — натурального, всё же продукта, как ни крути, — широко использовали маргарин, получаемый непонятно из какого растительного масла и полный однозначно неполезных для здоровья трансжиров. И это хорошо если его, а то и вообще полу-технический саломас, АКА комбижир…    

      Отредактировано: Andrey Tupkalo~09:35 09.01.17
      #872791
  • Юрий Липатов
    08.01.1717:15:12

    Ещё один момент. В СССР производилось огромное количество сельхозтехники. Несколько крупных гигантов индустрии работало на сельское хозяйство. Сейчас этого нет. Значит техника которая используется сейчас на голову эффективнее той советской? В СССР во многих городах не говоря о Селах люди выращивали свиней в сараях и сажали картошку в полях после основной работы на заводах, просто иначе бы они померли с голода. Этого сейчас нет. Также всех поголовно вывозили ежегодно на уборку урожая как дармовую рабсилу. Это продолжалось вплоть до 90-х. Вопрос как управляются несколько миллионов человек сейчас и собрать, и сохранить, и продать урожай? При СССР такое было немыслимо.

    #872630
    • Нет аватара Zemos
      08.01.1718:26:12

      Конечно техника эффективней. Ранее основной комбайн был 3-го класса. А сейчас в крупных хозяйствах 5-7 классов, а 3-4 классов у фермеров и мелких хозяйств. Та же самая история по тракторам. Плюс надежность не сравнить. Ранее выход 60% техники считалось очень хорошим показателем.

      Сейчас миллионами никто не управляет. У полей появились собственники у которых есть нанятые рабочие. А хранить научились от того что это их деньги.

      Та же самая история и в других отраслях. В леспромхозах, стройке, в металлургии и т. д.

      Более того нам есть ещё куда расти, страны Запада мы по производительности в общем так и не догнали. Хотя есть уже значительное число у нас предприятий, которые не уступают в этом показателе западным. Новые предприятия на уровне, а старые (не модернизированные или частично) отстают

      #872643
    • Нет аватара SergePerovsky
      09.01.1703:21:43

      Помню картину совхозного машинного двора. Рядами стояла старая техника, частично раскуроченная на «донорские» органы.

      Плановый срок замены сельхозтехники составлял около трех лет.

      #872763
    • tm tm
      09.01.1704:34:25

      Вопрос как управляются несколько миллионов человек сейчас и собрать, и сохранить, и продать урожай?

      Для того, чтобы задавать такие вопросы, нужно для начала сравнить объемы урожая по различным культурам в СССР и сейчас. Есть такое подозрение, что многие хозяйства просто переориентировались на те растения, выращивание которых максимально механизировано и не требует большого использования ручного труда. Типа той же пшеницы или подсолнечника, например, по которым урожаи в последнее время бьют все рекорды.

      #872768
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        09.01.1709:44:30

        Сейчас даже традиционно «ручные» культуры активно механизируются. Китайцы, вон, активно пилят роботов для сбора фруктов и ягоды — традиционно собиравшиеся только вручную.

        #872796
        • tm tm
          09.01.1713:37:06

          Тоже верно. Взять даже не ягоды, а обычную морковку, на уборку которой нас когда-то ежегодно гоняли школьниками. Как это выглядело тогда в СССР? На поле выходил трактор, подкапывал с переворотом пласта ряды с морковью, а за ним толпой шли мы и вручную эту морковь из пласта выбирали. Потом таскали ведрами в кучу, там сидел другой народ, тоже вручную обрезал у морковин ножичками ботву, кое-как обтирал с них землю и вручную же тащил на трактор. А в Европе в это время для тех же целей уже активно применялись такие вот чудо-машины, производство которых СССР (да и современная Россия тоже, насколько я знаю) так и не осилил:

          #872839
          • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
            09.01.1717:23:52

            Американцы механические картофелекопалки активно разрабатывали ещё на рубеже ХХ века — вон, у Браунинга пулемёт М1895 в народе называют именно «картофелекопалкой», потому что работа его механизма напоминала её самую тех лет, а у нас до 90-х считалось проще и дешевле нагнать народ из города (наш поток в 95-м году был первый, который в ДВГУ не поехал «на картошку») — даже частушка такая была:

            Пойдём, милай, погуляем,

            На дворе така жара…

            Пусть картошку собирают

            Из Москвы инжанера…

            Да о чём речь, если у нас даже сбор зерновых комбайнами массово только после войны пошёл, и то прицепными.

            #872891
  • Нет аватара Zemos
    08.01.1719:58:32

    В обзоре на мой взгляд не хватает аквакультуры

    #872673
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.01.1720:09:27

      А также производства яиц, ряда технических культур (лён например), бахчевых, шерсти, сопутствующих вопросов (рост применения мин. удобрений, субсидии и др. финансовая помощь) и многое другое

      Трудно объять необъятное, да и восприниматься подробная статья будет сложнее. Сосредоточился на главном — как я это понимаю.

      Отредактировано: Сергей Котенко~20:09 08.01.17
      #872680
      • Нет аватара g1v2
        09.01.1703:52:10

        Сергей. Может по семенному фонду обзор запилишь? Вот семена сахарной свеклы мы в основномимпортируем ,а как в других культурах? Какие изменения происходят? И кстати как там с племенным фондом для животноводства? Большинство новостей этого года были основаны на закупках импортных стад для строящихся ферм. А что по формированию и селекции собственного племенного фонда? Новости проскакивали отдельные, но общий обзор был бы кстати.   

        #872765
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          09.01.1711:49:59

          Попробую разобраться, самому интересно, но не в ближайшие дни — работа.

          И ещё — неуверен, что по семенному фонду и селекции будут весёлые новости, могу собрать только фактическое состояние дел, а они пока не очень…

          #872822
  • Нет аватара fallout
    08.01.1720:00:30

    Хм, а почему общий рост «не менее 4%"? Вроде куча отраслей значительно больше 4%? Значит что-то не увеличилось?

    #872677
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.01.1720:11:01

      Да, упали производство молока, картофеля, ещё что-то. Да и будет больше 4%, это предварительная оценка.

      #872681
  • Нет аватара силаон
    08.01.1721:03:48

    После 2021 года произойдёт снижение урожайности в растениеводстве лет на 10.

    Астрономия, однако.

    #872697
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.01.1721:06:21

      А почему после 2021 имннно?

      #872698
      • Нет аватара силаон
        09.01.1708:47:14

        Есть такой трактат о Земле. В нём даётся описание изобретения способа определения природных катаклизмов на планетах. Там рассказывается: об обнаружении природного явления дисбаланса вращающихся масс в космосе; как школьнику с начальными знаниями по астрономии и навыками «тыканья» курсором по Карте Солнечной системы 2D (www. contenton.ru/geo-solarsystem/single-solar-system-2d. html ) и астропрогнозу определить, где, когда, почему и какие опасные природные явления произойдут на Земле, какая будет погода в разных регионах Земли, чтобы спасти своего отца шахтёра, моряка, лётчика, пожарника, лесника, охотника, спасти людей и животных.

        Технари сталкивались с дисбалансом в работе механизмов и поломками, вызванными этим явлением. Поэтому только они, а не астрономы, астрофизики, физики земли, сейсмологи, вулканологи, метеорологи, океанологи, мчс-ники, страховщики, банкиры, политики, домохозяйки, пчеловоды, ботаники и т. д. знают об этом эффекте и могут оценить могущество космоса.

        Я постоянно пользуюсь этим способом, чтобы информировать своих родственников и соседей о предстоящих штормах в космосе и вызываемых ими природных явлениях на Земле.

        Отредактировано: силаон~14:31 09.01.17
        #872784
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          09.01.1711:53:04

          Понятно. Ну это скажем… одна из теорий. Я в неё не очень верю, но мир многообразен, и в нём много интересного. Иногда фактические события на земле складываются в удивительный клубок.

          #872824
  • Нет аватара Clausson
    08.01.1722:39:12

    вернувшиеся в российские воды сардины иваси

    Иваси вернулась в воды, но к сожалению до прилавков доходит в непотребном виде и по совершенно козьей цене. Иваси была хороша, когда ее на судах солили. (точно так же очень хороша молодая селедка посоленная в морской воде прямо на судах).

    Надеюсь вернется когда-нибудь и это.

    #872715
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      09.01.1709:46:08

      Где вы её взяли в непотребном виде? Доброфлотовская банка «иваси натуральной» стоит около 64 рублей и по качеству более чем достойна, благо делается как раз в море, сразу на траулере.

      #872797
  • Нет аватара Karagandinec
    09.01.1707:05:38

    Не хочу быть писсимистом, но реалистом быть хочется и в этой связи вопрос: Прочитал статью и везде там рост по 10 и более процентов, а в общем отрасль выросла только на 4, можно узнать где убыло или приросло менее 4%?

    #872781
    • Нет аватара marmish
      09.01.1709:12:28

      Ну вот, например, в этом же обзоре было сказано:

      «Овощеводство. Несмотря на то, что в целом овощей в стране произведено почти столько же, сколько в прошлом году (-0,52%), изрядно „потяжелел“ урожай, собранный в защищенном грунте (+25%). Импорт, в свою очередь, сократился на четверть».

      То есть овощеводство показало практически нулевой рост (-0,52%). Судя по цифрам, произошло перераспределение долей открытого и закрытого грунта (закрытый грунт +25%, соответственно открытый -25%). Иными словами, если бы за последние два года не построили кучу теплиц, то овощи могли уйти и в минус. Похоже, что овощеводство и дальше будет переориентироваться с открытого грунта на закрытый — все-таки в нашей стране слишком мало регионов, в которых можно выращивать овощи без теплиц.

      Отредактировано: marmish~09:18 09.01.17
      #872786
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.01.1712:01:11

      и везде там рост по 10 и более процентов,

      Не везде:

      — производство мяса в целом — на 5,1%,

      — производство мяса скота и птицы — на 4,7%,

      — вылов водных биоресурсов — на 5%,

      — рис — +6,5%,

      — молоко сырое — минус,

      — поголовье коров — минус 1,8%,

      — сливочное масло — минус 5%,

      — сухое молоко — минус 5%,

      — картофель — минус приличный (не упомянут в статье),

      — мелкие позиции — не упомянуты в статье.

      #872825
  • Dmitry Chernyshevskiy
    09.01.1711:46:24

    Хороший, полезный обзор, с одним существенным недостатком — сплошные проценты, нет реальных цифр, а они намного важнее в некоторых случаях. Тем не менее — спасибо составителю.

    По поводу вечного спора о СССР: камрады, учитывайте пожалуйста климатический фактор. Корюшка в Рыбинском водохранилище вытесняет\уже вытеснила снетка, кто в теме — понимает, что это значит. Потепление для нашей страны — в целом огромный положительный фактор, один способный двинуть вперед сельское хозяйство вопреки всему остальному. Хотя и всякие новации и улучшения с точки зрения «хозяйского подхода» тоже имеют место

    Отредактировано: Dmitry Chernyshevskiy~11:49 09.01.17
    #872821
  • Vladimir Povarov Vladimir Povarov
    09.01.1712:02:51

    Так как я специалист и долго работал в пищепроизводстве в новой России, а мой отец работал там же и начинал ещё в 60е, внесу своё обьяснение. Потери при хранении в СССР, тех же овощей составляли до 25%. Это утверждение властей ещё в перестройку. Сейчас, понятно, частные хозяева столько не допускают. Добавки в колбасу, типа шкур, щековины применяют во всём мире включая ЕС. А вот сою, целлюлозу(кстати очень хорошая и дорогая в Европе добавка) и тому подобное не применяли, за исключением отдельных закупок из-за границы для отдельных, пробных рецептур. Своих соевых добавок в ссср вообще не было ( да и сейчас почти нет), а импорт строго лимитировался. В деликатесные продукты типа мороженого растительных масел и других добавок не добавляли. Начали пробовать только в начале 90-х. В общем миллионы тонн заменителей и воды-вот он рост. Нехватка техники в ссср была, сейчас частники свою технику бесконечно ремонтируют и экплуатируют и конечно берегут. А в целом что-то 5% сельскохозяйственного населения США кормят всю страну и на экспорт отправляют, у нас на селе кажется побольше людей.

    #872826
  • Нет аватара 1986
    09.01.1718:18:26

    Спасибо, видно, что автор постарался! А я недавно попробовал колбасу из медвежатины — вкус, как у Брауншвейгской. Забавно какое поголовье медведей используется для колбасной продукции в России    , все же национальный символ.

    Смутило только одно обстоятельство: импорт говядины упал на 17,5%, а экспорт вырос на 42,9%. Может лучше было бы на отечественном рынке ее оставлять — мясо-то дорогое, может подешевело бы.

    Жаль, что с молочкой пока все грустно, молоко и правда очень дорожает.

    #872904
    • Павел Бучин Павел Бучин
      09.01.1723:00:51

      Добавлю свои 5 копеек.

      С говядиной происходит следующее — внутренний покупатель не готов пока покупать всякую мраморную говядину, на внешнем рынке есть спрос, причем ЛА не может его удовлетворить. Поэтому мы потихоньку отгрызаем кусочки рынка.

      С молочкой все как раз происходит очень хорошо, сейчас идет смена структуры основного стада причем плановая. Она идет уже года 3, продлится еще лет 5. Это очень не быстрый процесс. Интересно смотреть цифры по регионам, как-то в одном, то в другом по очереди, при сохранении общих удоев уменьшается количество голов.

      По картошке, просто в 2015 был урожай, а в 16 неурожай. Это сельское хозяйство, здесь так бывает.    

      #872994
  • Нет аватара alex1664
    10.01.1701:48:30

    Спасибо за обзор, всегда с удовольствием читаю.

    На заметку, хотелось бы увидеть ситуацию на хлебопекарном рынке. На мой взгляд, по крайней мере в Питере, катастрофа с качеством. Приличный делает финский Фазер, но пачка краюшек 70 р    На праздники был в Калининграде — несколько буханочек местного вез домой.

    #873035
    • Andrey Alekseyev
      10.01.1711:30:38

      Фазер это химия — хлеб может быть мягким неделями. Но возьмет рынок как взял Карлбсерг. Очень странно, что российские холдинги имея рынок сбыта в 200-250 миллионов человек сдают позиции химическим концернам типа Фазера и Карлсберга. Походу Один Газпром и Транснефть держаться под натиском химических концернов.

      #873111
      • Нет аватара alex1664
        10.01.1713:16:42

        Вы говорите о другом Фазере    Нормальный их хлеб отлично черствеет и плесневеет. А вот то, что вместо нормальных дрожжей и созревания теста практически все производители перешли на разрыхлители и ускорители, это правда. Потому и не черствеет. С пивом та же фигня. Заводские хлеб и пиво реально меньше употреблять стали, и качество главная причина.

        #873140
  • Нет аватара Wladimir
    10.01.1703:47:13

    в деревнях могли бы по молоку очень сильно прибавить, но закупочная цена 15 рублей. В магазине уже 60 рублей. Я всё понимаю — логистика, ретейлинг и прочее… но походит на какой то обман. Из коровы молоко тоже не бесплатно течёт.

    #873044
    • Николай Арбаев Николай Арбаев
      10.01.1712:23:06

      Ещё в 1980 годы было известно: всё зависит от зерновых .И тогда предлагал убирать супер скоростным мобильным комплексом (убирает за смену) с производительностью от 1000 до 2000 гектаров ,отказали в патенте ,а комплекс — на воздушной подушке с мощным авиационным турбореактивным двигателем ,с СО лазером для кошения урожая на скорости от 60 — до 100 км/час и более. Всасывается урожай воздухом турбулентными потоками (как пылесос) и горячим воздухом высушивается, и обмолачивается турбулентными потоками ,и транспортируется по материалопроводу,и вбрасывается в ёмкость где воздухом же разделяется на три фракции:зерно ,солома,полова (разность витаемости урожая),под спаренным дирижаблем ёмкостью на 500-2000 тонн и более урожая .На краю поля из соломы формируется стога ,зерно и полова вывозится.

      #873121
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