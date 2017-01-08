Сельское хозяйство России: итоги 2016 года

Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и дефицитные тепличные, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Также впервые 6%-ой прибавкой отметилось производство отечественных яблок.

Ожидается, что по итогам 2016 года прирост в сельском хозяйстве составит не менее 4 процентов.

Растениеводство

Общий урожай зерна показал 13%-ый прирост. Рекордные цифры по пшенице — ее собрали на 17% больше, чем в прошлом году, по кукурузе — плюс 7,1%, по рису — плюс 6,5% к прошлому году. Однако самая заметная прибавка наблюдается по зернобобовым — на 28,2% к прошлогоднему уровню.

Рекордные результаты также получены по масличным культурам. Так, только урожай сои вырос на 14%, обновив достижения уже новейшей российской истории.

Увеличить эффективность российского АПК в этом году помогло кредитование отрасли. Так, объем выдачи кредитов Россельхозбанком на сезонные работы в 2016 году увеличился почти на 44% и составил более 242 миллиардов рублей. В отраслевой структуре выдачи кредитов также заметную долю заняло растениеводство. Общий же кредитный портфель банка по направлению АПК составил более 1,171 триллиона рублей.

Животноводство

К концу 2016 года мясной рынок стабилизировался и снова вырос. Производство мяса в этом году в целом выросло на 5,1%, в частности свинины — на 9,7%, мяса птицы — на 3,5%. Впервые производственные плюсы зафиксированы на рынке говядины — прирост производства составил 0,6%.

При этом импорт мяса упал на 17,5%, в том числе свинины — на 14,3%, мяса птицы — на 21,6%, говядины — на 17,5%.

Импорт мясосырья и субпродуктов в Россию в 2016 году, по оценке ИКАР, составит от 1 до 1,05 миллиона тонн — 10% рынка. В структуре импортных поставок наибольшая доля, или 50%, придется на говядину, 30% — на свинину, субпродукты и шпик, остальная часть — на мясо птицы. Крупнейшими поставщиками мяса в Россию по-прежнему останутся страны Латинской Америки (Бразилия — 50% в общем объеме поставок, Парагвай — 9%, Аргентина — 6%) и Беларусь (28%). В целом на эти четыре страны придется 92% всех поставок.

Экспорт российского мяса вырос на рекордные 55,8%: по птице и говядине — на 42,9%, по свинине — в 2 раза.

Экспорт российского мяса в 2016 году может достичь 170 тысяч тонн, полагают в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Это вдвое больше уровня 2015 года. Наибольшую долю в структуре экспортных поставок займет мясо птицы и субпродукты (65%). В основном их покупают страны ЕАЭС (40%), восточные регионы Украины (30-33%), Гонконг и Вьетнам (20%). Экспорт свинины и свиных субпродуктов по итогам года может вырасти более чем в 2 раза — до 50 тысяч тонн. Главными рынками сбыта отечественной свинины станут Украина и Беларусь, а субпродуктов — Гонконг и Вьетнам.

Активное развитие свиноводческой отрасли позволило России в этом году выйти на 5-ое место в мире по объему производства свинины.

Ожидается, что в 2017 году россияне продолжат замещать премиальное и дорогое мясо КРС более дешевыми видами мяса — курятиной и свининой. Эксперты также прогнозируют дальнейший рост экспортной ориентации, появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых цен на мясо в первой половине 2017 года. Также нынешний год будет удачным для животноводов в плане комбикормов, по основным составляющим которых — зерновым и масличным, — собраны рекордные урожаи.

Молочное животноводство и производство молока.

Одна из неудач года. Продолжается стагнация рынка.

В отрасли идут противоречивые процессы. С одной стороны, вновь упала численность молочного стада (до 8,2 млн. голов или на 1,8%). Запуск десятков молочных комплексов в 2016 году пока не смог компенсировать закрытие старых неэффективных ферм.

С другой стороны, опять выросли надои. Ожидается, что молочная продуктивность коров в 2016 году вырастет на 4% и составит рекордные 5800 кг в год.

В результате производство сырого молока во всех категориях хозяйств снизилось до 30,6 млн. тонн. А вот отгрузка молока в промышленную переработку наоборот выросла на 2% - до 14,2 млн. тонн.

Объем производства сливочного масла и сухого молока, по прогнозу аналитиков, сократится на 4,5-5% — до 245 и 118 тысяч тонн соответственно. Сыров будет выпущено на 2% больше — 594 тысячи тонн.

Пока Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. Главным экспортером молочных продуктов в РФ остается Беларусь. На долю этой станы в общем объеме импорта сливочного масла в РФ пришлось 82%, сыра — 87%, сухого молока и сухой сыворотки — 85%, цельномолочной продукции — 99%.

Несомненно, 2017 год будет нелегким для молочной отрасли. Не известно, будут ли запущены закупочные и товарные интервенции на рынке молока и молочной продукции, а если и будут запущены, то какой эффект это даст.

С другой стороны, высокие цены на сырое молоко, в случае их сохранения в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в молочное скотоводство. Уже начатое строительство крупных молочных комплексов и заявленные на 2017 год проекты должны стабилизировать поголовье молочного стада и вновь поднять надои.

Рыболовство

Улов российских рыбаков в этом году увеличился на 4,7% и превысил 4,4 миллиона тонн. Существенным выловом отметились Дальневосточный (+8%), Балтийский (+12,3%) и Азово-Черноморский (+7%) бассейны. На уровне прошлого года улов остался в Северном бассейне (+1,4) и немного сократился — в Каспийском (-0,1%). Плюс 200 тысяч тонн к рекордному улову 2015 года обеспечили не только традиционные объекты промысла — минтай, сельдь, треска, пикша, но и вернувшиеся в российские воды сардины иваси и скумбрия. Также успешной оказалась лососевая путина с 15%-ым привесом в сетях.

Овощеводство

Несмотря на то, что в целом овощей в стране произведено почти столько же, сколько в прошлом году (-0,52%), изрядно «потяжелел» урожай, собранный в защищенном грунте (+25%). Импорт, в свою очередь, сократился на четверть.

В 2016 году в России построили 160 гектаров современных теплиц. Это плюс 100 тысяч тонн огурцов и томатов в общероссийскую корзину. Именно стабильная маржинальность и неудовлетворенный спрос прибавили тепличной отрасли ускорения в этом сезоне.

Садоводство

С инвестициями в производство фруктов сложнее: на раскрутку бизнеса требуется минимум 10-12 лет. Тем не менее, в этом году производство яблок в России выросло на 6%, как и урожай всех семечковых фруктов в целом. При этом импорт яблок сократился на рекордные 49%.

Очевидно, что в 2017 году у российской сферы АПК уже есть несколько крепких осей вращения — экспортная, инвестиционная, несырьевая. Выбрать правильную скорость и направление — вот задача нового сезона.