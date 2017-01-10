«Лахта-центр». Ход строительства

Пост был сделан с содействием блогера Katamaran!
Первая фотография изображена в ракурсе антиутопий.
Западные «СМИ» скажут-это «Министерство правды».
Зы.Поздравляю фотографов.
Ракурс фантастический и оптика удивительная. Петропавловка
снималась с дистанции километра 2, а Лахтацентр, соответственно, с 11 км. А ощущение, что масштаб одинаковый.
А всевидящее око наверху будет?
Естественно. Метеорологи ждут не дождутся туда свой локатор
взгромоздить. Так, что поводов для слухов будет достаточно.
Спасибо,добавил.
«Лужники» 06.01.2017.Работа продолжается,идет установка кресел
Эпическая фотография под номером один. Словно момент из фантастического фильма о мрачном будущем и тоталитарном режиме.
Всего лишь ассоцации. А какие эмоции будет вызывать достроенная
башня у иностранцев?
Глаз Саурона.
Эпическая фотография под номером один. Словно момент из фантастического фильма о мрачном будущем и тоталитарном режиме.
Потэтому и поставил,фотография получилась очень выразительной и многосказательной.
А какие эмоции будет вызывать достроенная башня у иностранцев?
Надеюсь позитивные,Лахта-центр спроектирована в духе архитектурного
бионизма,натурализма.
После этого ещё спрашивают — почему эстонцы вступили в НАТО.
Представляю их кошмар, когда они в подзорную трубу на это смотрят.
Представляю их кошмар, когда они в подзорную трубу
на это смотрят.
«сверху ещё бегущей строкой надо стоимость газа для Европы
показывать!» и стрелочку вверх, мол растёт цена, ребята
Символ идиотизма. Не понимаю зачем строить в городе музее Бетонную
Башню, которая портит всю перспективу, а перенос Газпрома в Петербург это отдельная история идиотизма, как и Газпромнефть,
благодаря чему Омск лишился 2/3 всех доходов и сейчас город
загибается.
благодаря чему Омск лишился 2/3
Ничего не лишился по-моему,заводы и активы остаются вместе с налоговыми поступлениями.
а перенос Газпрома в Петербург
Часть администрации.
Рекомендую Вам в помощь главу 24 НК РФ и статью bk55.ru/news/article/88537/ а также www.omskinform.ru/news/100048. Омск после как Вы говорите
части администрации превратился в захолустье и люди стали уезжать.
Очень часто бываю в Омске и знаю, что пишу.
Январь-ноябрь 2016 г.
Налоговые платежи в областной бюджет Омской области выросли на 6
млрд рублей
За 11 месяцев 2016 года в областной бюджет поступило 44,3 млрд.
рублей, рост на 15,6% или на 6 млрд рублей.
http://www.omskportal.ru/.../12/09/1481252539533.html
Бюджет Омской области на 2017 год вырос на 5 миллиардов
рублей
Доходы составят 64,2 млрд рублей, расходы — 65,5 млрд рублей.
Дефицит — 1,3 млрд рублей (2,4%). Отметим, что по сравнению с первым вариантом бюджета произошли значительные изменения: доходная
и расходная часть были увеличены на 5 млрд рублей. Доходы
регионального бюджета в 2017 году, скорее всего, будут больше, чем
в этом. В конце 2015 года депутаты приняли бюджет (на 2016 год) с доходной частью в 60,7 млрд рублей, расходной — в 65,5 млрд рублей
и дефицитом в 4,8 млрд рублей (9,6%). Это значит, что, несмотря на кризис, региональный минфин сумел значительно снизить дефицит
бюджета. При этом областные власти смогут выполнить все социальные
обязательства, а также продолжить начатый в прошлом году масштабный
ремонт дорог.
Читать далее: omskregion.info/news/46634-byudjet_omskoy_oblasti_na_2017_god_vros_na_5_milli/
Так доходная часть бюджета Омской области была значительно больше
чем сейчас до поглощения Сибнефти Газпромом. Вы посмотрите уровень
зарплат как упал в Омске, посмотрите на инфраструктуру (дороги,
аэропорт, речной транспорт и т. д.).
Основная причина проблем области связана со снижением цен на нефть
с 2014 года
Это неверные сведения. «Газпромнефть» была переписана в СПб в 2006
году, но на доходной части бюджета Омской области это отрицательно
не сказалось (она выросла):
2005 35,34 млрд.руб
2006 33,5 млрд.руб
2007 39,16 млрд.руб
К 2014 году бюджет вырос аж до 70 млрд, стал падать после обрушения
цен на нефть, достигнув дна, 60 млрд рублей, в 2016 году. В 2017
году ожидается увеличение бюджета до 65 млрд рублей.
Не понимаю зачем строить в городе музее Бетонную
Башню
которая портит всю перспективу
А Вы посмотрите внимательно на первое фото — «Лахта-центр» это
новая архитектурная доминанта Санкт-Петербурга, призванная прийти
на смену колокольне Петропавловского собора. За последние полтора
века город сильно вырос и в ширину, и в высоту, и старая колокольня
просто потерялась, нужен новый масштаб!
Что-то похожее в 20-м веке пережила столица, когда кольцо башен
Московского кремля было дополнено кольцом Сталинских высоток,
повторяющих их форму.
Странно, тогда почему во всем мире такие архитектурные доминанты (в исторических городах) строят на окраине городов. Да и вряд ли найдется кто-то кто скажет, что это здание красиво, все помнят, что
большинство в Санкт-Петербурге выступали против строительства.
Странно, тогда почему во всем мире такие архитектурные
доминанты (в исторических городах) строят на окраине
городов.
Ну видать я не понял, про первое фото на фоне Петропавловской
крепости… Если перспектива не испорчена, то свои претензии
снимаю.
Если перспектива не испорчена
Оптика современной фототехники творит чудеса — в реальности между
колокольней и строящейся башней больше 8 км, а на фото кажется они
совсем близко!
А вот башенка на одном из следующих фото(кстати не маленькая), с флюгером в виде флага, находится всего в 1.4 км от «Лахта-Центра».
Как снимать…
Первый кадр скорее демонстрирует чудеса оптики. Между
Петропавловкой и Лахта-центром по прямой 9 километров. Реально
никакие исторические панорамы Лахта-центр не портит, но некоторые
фотографы соревнуются в мастерстве, ищут непривычные ракурсы.
Иногда, как на приведенном снимке, получается впечатляюще. Похоже
этот кадр сделан через мощный телеобъектив и кабины башенного крана Так что самому в обычной ситуации такую картинку не увидеть.
Это фото сделано с помощью длиннофокусного объектива — объекты не рядом и далеко, а далеко и очень далеко. Есть такое-же фото Кремля
на фоне Московского Сити
Не понял, не видел, не знаю, но осуждаю — вот наш девиз, ура!!!
1. Я не помню ни про какое большинство.
2. Лондон.
3. Башня красивая.
----
И да, твое нытье вообще не впечатляет, видали мы тут нытиков и похлеще)
Ну то что таких хамов как Вы здесь ведали и побольше это точно.
Рим, Флоренция, Париж и т. д. везде запрещено строить стекляшки в центре города. ЮНЕСКО обещала лишить город статуса.
Напомни, нытик, Лувр в том Париже, про который ты говоришь?
В противовес вам можно сказать что когда-то и Эйфелева башня
считалась уродством и стояла металлическим истуканом в центре
Парижа
ЮНЕСКО обещала лишить город статуса.
Это прошло и было из-за прежнего проекта в чертах
города-«Охта-центр»,но Газпром отказался от него.
Странно, тогда почему во всем мире такие архитектурные
доминанты (в исторических городах) строят на окраине городов.
Тут вы не правы. Лондон тому пример.
У всех свои правила. В Лондоне право собственника земли не ограничено ничем. Никаких комиссий, градостроительных советов и
т.п.
В Риме новое строительство, практически, запрещено.
В Париже некоторая промежуточная ситуация с бюрократическими
процедурами.
Наша система напоминает французскую, но еще и учитывает
общественное мнение. Естественно, со скрипом и недоумением
инвесторов, но учитывает.
Так и получилось, что вместо Охта-центра на берегу Невы близко к центру, строят Лахта-центр на берегу Финского залива.
во всем мире такие архитектурные доминанты (в исторических
городах) строят на окраине городов.
кстати ничего подобного. Взять лондонский сити хотя
бы
А на противоположном берегу еще выше за колесом.
ru.wikipedia.org/wiki/Охта-центр
Выступали против ОХТА центра, а это Лахта центр. Тот проект закрыли
и здание перенесли
С чего это она должна придти на смену доминанте Петровавловки? Там,
где Петропавловка доминанта, Башню не видно и в этом плане в историческом центре ничего не изменится. Морской фасад будет
совершенно другим- это да. Ну так там много чего и Центральный ЗСД
с мостами, и Стадион, и Башня, и на Васе Новый порт и район на намыве. Набережная Приморского от ЗСД до Башни. И вообще, думаю
небоскреб на Лахте не последний.
в этом плане в историческом центре ничего
не изменится
Вы великий сказочник — Газпром нефть перестала быть крупнейшим
налогоплательщиком города? Перестала тратить громадные средства в модернизацию Омского НПЗ? Если да, то пруфы в студию!
Это не город музей, а второй по численности и экономическому
развитию город,строить будут в не в исторической зоне, а среди новой
застройки.А насчет Омска его будущее никак не зависит от размешивания офисов нефтегазовых компаний так как живет он за счет
сырья и машиностроения будут загибаться эти сферы загнеться и город.Питер же не столько промышленный сколько финансовый центр вот
там и место подобным строениям.
Недавно была в этом месте. Рядом парк — 300 лет Санкт-Петербургу.
Очень красиво смотрится здание на фоне Финского залива, стадиона и строящегося моста. Очень рада, что Газпром всё-таки отказался
строить здание в исторической части Петербурга (не без нажима,
конечно, общественности). Думаю, что это место намного удачнее
предыдущего. Здание прекрасно вписывается в Приморский район.
Презентация проекта:
Отличное видео! Все плюсы проекта налицо
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10.01.1723:03:37 Там сверху ещё бегущей строкой надо стоимость газа для Европы показывать!
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11.01.1701:25:57
10.01.1721:21:35 Затем, что Санкт-Петербург живёт не только своим великим прошлым, но и настоящим и будущим, активно развиваясь как культурный, научный, промышленный и транспортный центр.
10.01.1721:26:50
10.01.1721:29:56 И в Санкт-Петербурге «Лахта-центр» строится на его окраине:
10.01.1721:41:15
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11.01.1700:04:50 Верно, но город не ограничивается его историческим центром.
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