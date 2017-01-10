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Фотофакты

«Лахта-центр». Ход строительства

Пост был сделан с содействием блогера Katamaran!

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1338788&page=297

Санкт-Петербург, Лахта центр
  • Нет аватара termometrix
    10.01.1719:35:45

    Первая фотография изображена в ракурсе антиутопий.

    Западные «СМИ» скажут-это «Министерство правды».

    Зы.Поздравляю фотографов.

    Отредактировано: termometrix~19:36 10.01.17
    #873309
    • Нет аватара SergePerovsky
      11.01.1702:38:21

      Ракурс фантастический и оптика удивительная. Петропавловка снималась с дистанции километра 2, а Лахтацентр, соответственно, с 11 км. А ощущение, что масштаб одинаковый.

      #873470
  • Katamaran Katamaran
    10.01.1720:26:16

    А всевидящее око наверху будет?

    #873335
    • Нет аватара SergePerovsky
      11.01.1702:39:50

      Естественно. Метеорологи ждут не дождутся туда свой локатор взгромоздить. Так, что поводов для слухов будет достаточно.

      #873471
  • Katamaran Katamaran
    10.01.1720:29:11
  • Нет аватара termometrix
    10.01.1720:41:37

    «Лужники» 06.01.2017.Работа продолжается,идет установка кресел

    #873346
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    10.01.1720:45:25

    Эпическая фотография под номером один. Словно момент из фантастического фильма о мрачном будущем и тоталитарном режиме. Всего лишь ассоцации. А какие эмоции будет вызывать достроенная башня у иностранцев?

    #873349
    • Юрген Юрген
      10.01.1721:10:16

      Глаз Саурона.    

      #873355
    • Нет аватара termometrix
      10.01.1721:16:13

      Эпическая фотография под номером один. Словно момент из фантастического фильма о мрачном будущем и тоталитарном режиме.

      Потэтому и поставил,фотография получилась очень выразительной и многосказательной.

      А какие эмоции будет вызывать достроенная башня у иностранцев?

      Надеюсь позитивные,Лахта-центр спроектирована в духе архитектурного бионизма,натурализма.

      Отредактировано: termometrix~21:21 10.01.17
      #873359
    • Нет аватара box320
      10.01.1722:53:30

      После этого ещё спрашивают — почему эстонцы вступили в НАТО.    

      Представляю их кошмар, когда они в подзорную трубу на это смотрят.

      #873405
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1723:03:37

        Представляю их кошмар, когда они в подзорную трубу на это смотрят.
        Там сверху ещё бегущей строкой надо стоимость газа для Европы показывать!    

        #873408
        • Human RS Human RS
          11.01.1701:22:34

             

          #873453
        • SergeySeverny SergeySeverny
          11.01.1705:59:19

          «сверху ещё бегущей строкой надо стоимость газа для Европы показывать!» и стрелочку вверх, мол растёт цена, ребята

          #873488
  • Нет аватара Denis_Ekb
    10.01.1720:58:31

    Символ идиотизма. Не понимаю зачем строить в городе музее Бетонную Башню, которая портит всю перспективу, а перенос Газпрома в Петербург это отдельная история идиотизма, как и Газпромнефть, благодаря чему Омск лишился 2/3 всех доходов и сейчас город загибается.

    #873351
    • Нет аватара termometrix
      10.01.1721:18:23

      благодаря чему Омск лишился 2/3

      Ничего не лишился по-моему,заводы и активы остаются вместе с налоговыми поступлениями.

      а перенос Газпрома в Петербург

      Часть администрации.

      #873361
      • Нет аватара Denis_Ekb
        10.01.1721:34:22

        Рекомендую Вам в помощь главу 24 НК РФ и статью bk55.ru/news/article/88537/ а также www.omskinform.ru/news/100048. Омск после как Вы говорите части администрации превратился в захолустье и люди стали уезжать. Очень часто бываю в Омске и знаю, что пишу.

        #873370
        • Нет аватара termometrix
          10.01.1722:32:46

          Январь-ноябрь 2016 г.

          Налоговые платежи в областной бюджет Омской области выросли на 6 млрд рублей

          За 11 месяцев 2016 года в областной бюджет поступило 44,3 млрд. рублей, рост на 15,6% или на 6 млрд рублей.

           http://www.omskportal.ru/.../12/09/1481252539533.html 

          Бюджет Омской области на 2017 год вырос на 5 миллиардов рублей

          Доходы составят 64,2 млрд рублей, расходы — 65,5 млрд рублей. Дефицит — 1,3 млрд рублей (2,4%). Отметим, что по сравнению с первым вариантом бюджета произошли значительные изменения: доходная и расходная часть были увеличены на 5 млрд рублей. Доходы регионального бюджета в 2017 году, скорее всего, будут больше, чем в этом. В конце 2015 года депутаты приняли бюджет (на 2016 год) с доходной частью в 60,7 млрд рублей, расходной — в 65,5 млрд рублей и дефицитом в 4,8 млрд рублей (9,6%). Это значит, что, несмотря на кризис, региональный минфин сумел значительно снизить дефицит бюджета. При этом областные власти смогут выполнить все социальные обязательства, а также продолжить начатый в прошлом году масштабный ремонт дорог.

          Читать далее: omskregion.info/news/46634-byudjet_omskoy_oblasti_na_2017_god_vros_na_5_milli/

          Отредактировано: termometrix~22:33 10.01.17
          #873399
          • Нет аватара Denis_Ekb
            10.01.1722:37:13

            Так доходная часть бюджета Омской области была значительно больше чем сейчас до поглощения Сибнефти Газпромом. Вы посмотрите уровень зарплат как упал в Омске, посмотрите на инфраструктуру (дороги, аэропорт, речной транспорт и т. д.).

            #873401
            • Нет аватара termometrix
              10.01.1723:16:26

              Основная причина проблем области связана со снижением цен на нефть с 2014 года

              Отредактировано: termometrix~00:46 11.01.17
              #873409
            • Макс Южный
              11.01.1701:25:57

              Это неверные сведения. «Газпромнефть» была переписана в СПб в 2006 году, но на доходной части бюджета Омской области это отрицательно не сказалось (она выросла):

              2005 35,34 млрд.руб

              2006 33,5 млрд.руб

              2007 39,16 млрд.руб

              К 2014 году бюджет вырос аж до 70 млрд, стал падать после обрушения цен на нефть, достигнув дна, 60 млрд рублей, в 2016 году. В 2017 году ожидается увеличение бюджета до 65 млрд рублей.

              #873455
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1721:21:35

      Не понимаю зачем строить в городе музее Бетонную Башню
      Затем, что Санкт-Петербург живёт не только своим великим прошлым, но и настоящим и будущим, активно развиваясь как культурный, научный, промышленный и транспортный центр.
      которая портит всю перспективу

      А Вы посмотрите внимательно на первое фото — «Лахта-центр» это новая архитектурная доминанта Санкт-Петербурга, призванная прийти на смену колокольне Петропавловского собора. За последние полтора века город сильно вырос и в ширину, и в высоту, и старая колокольня просто потерялась, нужен новый масштаб!

      Что-то похожее в 20-м веке пережила столица, когда кольцо башен Московского кремля было дополнено кольцом Сталинских высоток, повторяющих их форму.

      #873362
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1721:29:56

          Странно, тогда почему во всем мире такие архитектурные доминанты (в исторических городах) строят на окраине городов.
          И в Санкт-Петербурге «Лахта-центр» строится на его окраине:

          Отредактировано: A_SEVER~21:31 10.01.17
          #873368
          • Нет аватара Denis_Ekb
            10.01.1721:41:15

            Ну видать я не понял, про первое фото на фоне Петропавловской крепости… Если перспектива не испорчена, то свои претензии снимаю.

            #873373
            • A_SEVER A_SEVER
              10.01.1722:00:03

              Если перспектива не испорчена

              Оптика современной фототехники творит чудеса — в реальности между колокольней и строящейся башней больше 8 км, а на фото кажется они совсем близко!    

              #873386
              • Нет аватара Andy6012
                11.01.1700:02:03

                А вот башенка на одном из следующих фото(кстати не маленькая), с флюгером в виде флага, находится всего в 1.4 км от «Лахта-Центра». Как снимать…   

                #873427
            • zg2012.livejournal.com zg2012
              10.01.1722:02:57

              Первый кадр скорее демонстрирует чудеса оптики. Между Петропавловкой и Лахта-центром по прямой 9 километров. Реально никакие исторические панорамы Лахта-центр не портит, но некоторые фотографы соревнуются в мастерстве, ищут непривычные ракурсы. Иногда, как на приведенном снимке, получается впечатляюще. Похоже этот кадр сделан через мощный телеобъектив и кабины башенного крана     Так что самому в обычной ситуации такую картинку не увидеть.

              Отредактировано: zg2012.livejournal.com~22:10 10.01.17
              #873387
              • Комментарий удален
            • Нет аватара Gennadiy
              10.01.1722:18:58

              Это фото сделано с помощью длиннофокусного объектива — объекты не рядом и далеко, а далеко и очень далеко. Есть такое-же фото Кремля на фоне Московского Сити

              #873394
            • Нет аватара Tommy1231
              10.01.1723:19:13

              Не понял, не видел, не знаю, но осуждаю — вот наш девиз, ура!!!

              #873410
        • Нет аватара UHAHAN
          10.01.1721:43:22

          1. Я не помню ни про какое большинство.

          2. Лондон.

          3. Башня красивая.

          ----

          И да, твое нытье вообще не впечатляет, видали мы тут нытиков и похлеще)

          #873375
          • Нет аватара Denis_Ekb
            10.01.1721:51:41

            Ну то что таких хамов как Вы здесь ведали и побольше это точно. Рим, Флоренция, Париж и т. д. везде запрещено строить стекляшки в центре города. ЮНЕСКО обещала лишить город статуса.

            #873378
            • Нет аватара UHAHAN
              10.01.1721:52:48

              Напомни, нытик, Лувр в том Париже, про который ты говоришь?

              #873379
            • de_moore de_moore
              10.01.1721:59:02

              В противовес вам можно сказать что когда-то и Эйфелева башня считалась уродством и стояла металлическим истуканом в центре Парижа

              #873385
            • Нет аватара termometrix
              10.01.1722:27:05

              ЮНЕСКО обещала лишить город статуса.

              Это прошло и было из-за прежнего проекта в чертах города-«Охта-центр»,но Газпром отказался от него.

              #873396
        • Нет аватара sarvizir
          10.01.1722:04:09

          Странно, тогда почему во всем мире такие архитектурные доминанты (в исторических городах) строят на окраине городов.

          Тут вы не правы. Лондон тому пример.

          #873390
          • Нет аватара SergePerovsky
            11.01.1702:59:38

            У всех свои правила. В Лондоне право собственника земли не ограничено ничем. Никаких комиссий, градостроительных советов и т.п.

            В Риме новое строительство, практически, запрещено.

            В Париже некоторая промежуточная ситуация с бюрократическими процедурами.

            Наша система напоминает французскую, но еще и учитывает общественное мнение. Естественно, со скрипом и недоумением инвесторов, но учитывает.

            Так и получилось, что вместо Охта-центра на берегу Невы близко к центру, строят Лахта-центр на берегу Финского залива.

            #873472
        • Нет аватара Alpha-Omega
          10.01.1722:08:37

          во всем мире такие архитектурные доминанты (в исторических городах) строят на окраине городов.

          кстати ничего подобного. Взять лондонский сити хотя бы

          #873391
          • Нет аватара Andy6012
            11.01.1700:03:51

            А на противоположном берегу еще выше за колесом.

            #873428
        • Нет аватара Zemos
          11.01.1700:59:49

          ru.wikipedia.org/wiki/Охта-центр

          Выступали против ОХТА центра, а это Лахта центр. Тот проект закрыли и здание перенесли

          #873444
      • Нет аватара Andy6012
        10.01.1723:53:32

        С чего это она должна придти на смену доминанте Петровавловки? Там, где Петропавловка доминанта, Башню не видно и в этом плане в историческом центре ничего не изменится. Морской фасад будет совершенно другим- это да. Ну так там много чего и Центральный ЗСД с мостами, и Стадион, и Башня, и на Васе Новый порт и район на намыве. Набережная Приморского от ЗСД до Башни. И вообще, думаю небоскреб на Лахте не последний.

        #873423
        • A_SEVER A_SEVER
          11.01.1700:04:50

          в этом плане в историческом центре ничего не изменится
          Верно, но город не ограничивается его историческим центром.

          #873430
    • Orlan05 Orlan05
      10.01.1723:54:11

      Вы великий сказочник — Газпром нефть перестала быть крупнейшим налогоплательщиком города? Перестала тратить громадные средства в модернизацию Омского НПЗ? Если да, то пруфы в студию!

      #873424
    • Артём Переев Артём Переев
      11.01.1700:57:18

      Это не город музей, а второй по численности и экономическому развитию город,строить будут в не в исторической зоне, а среди новой застройки.А насчет Омска его будущее никак не зависит от размешивания офисов нефтегазовых компаний так как живет он за счет сырья и машиностроения будут загибаться эти сферы загнеться и город.Питер же не столько промышленный сколько финансовый центр вот там и место подобным строениям.

      #873443
  • Енина . Енина .
    10.01.1722:53:35

    Недавно была в этом месте. Рядом парк — 300 лет Санкт-Петербургу. Очень красиво смотрится здание на фоне Финского залива, стадиона и строящегося моста. Очень рада, что Газпром всё-таки отказался строить здание в исторической части Петербурга (не без нажима, конечно, общественности). Думаю, что это место намного удачнее предыдущего. Здание прекрасно вписывается в Приморский район.

    #873406
  • Иван Попов
    10.01.1722:53:49

    Презентация проекта:

    #873407
    • Нет аватара Варяг
      11.01.1700:19:06

      Отличное видео! Все плюсы проекта налицо    

      #873436
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