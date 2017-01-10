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Информационные технологии

Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками

Спецподразделения по кибербезопасности России могут входить в пятерку сильнейших после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, сообщается в исследовании Zecurion Analytics.

О том, что российские «кибервойска» входят в топ-5 сильнейших в мире, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая разрабатывает программное обеспечение для защиты данных от утечек. Эксперты, проводившие исследование, брали во внимание военные бюджеты государств, стратегии их кибербезопасности, а также официальные и неофициальные данные.

Обладателями сильнейших «кибервойск» численностью в 900 человек является США. Финансирование, которое тратит на эту сферу страна, эксперты оценили в $7 млрд в год. В Китае «хакерская армия» насчитывает 20 тыс. человек и обходится бюджету примерно $1,5 млрд, в Великобритании — $450 млн на 2 тыс. человек. В Южной Корее расходы на кибервойну составляют, по оценкам экспертов, $400 млн на 700 человек, в России — $300 млн на 1 тыс. человек. В список сильнейших «киберармий» также попали Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.

Авторы доклада отмечают, что спецподразделения по кибербезопасности официально есть всего у нескольких десятков стран, а неофициально такими «войсками» располагают более сотни государств в мире. Они занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

http://www.spbdnevnik.ru/news/2017-01-10/rossiya-voshla-v-pyaterku-stran-s-samoy-silnoy-kiberarmieyy/

"Кибервойска"
  • Дмитрий Болодурин Дмитрий Болодурин
    10.01.1721:56:22

    Судя по тому, что это ЦРУ жалуется на «русских хакеров», а не ГРУ — на американских, американские не выше второго места все-таки. Хотя, конечно, американские — самые дорогие, и самые неэффективные (из расчета результативности на затраченные средства).

    #873383
    • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
      10.01.1722:24:23

      Спецслужбы США собрали доказательства вмешательства русских хакеров,

      но их спёрли русские хакеры…       

      #873395
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.01.1701:13:56

    Судя по нытью пиндосов они вещают из анналов этого списка   . Россия — лидер   

    #873449
  • Иван Попов
    11.01.1702:05:58

    Сенатор Озеров назвал информационным вбросом заявление о «кибервойсках РФ"

    МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.

    Заявление ряда аналитиков о наличии в РФ «кибервойск» — это очередной информационный вброс, направленный на увеличение военных бюджетов в западных странах и запугивание своих граждан, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

    Во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад компании Zecurion Analytics (занимается защитой данных от утечек) написала, что Россия входит в первую пятерку стран с самыми развитыми специализированными подразделениям по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Отмечается, что такие «кибервойска» все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включая «различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

    Продолжение

    Зная что такое есть «Комерсантъ», Озерову я доверяю больше нежели ему.

    #873465
  • Нет аватара Egregore
    11.01.1704:50:24

    Новость    

    отстой полная .

    Позабавило «сообщается в исследовании Zecurion Analytics.»          

    одни клоуны с потолка напечатали шнягу, другие перепечатали, ну и сюда теперь притащили выдавая за некое достижение .

    №лядь…тоже мне «исследование» — «эксперты оценили» .

    А то что Трампа через посредство наш кибервоиск Путин поставил президентом США, эти клоуны не иследовали? Ну так пусть поинтересуются у Обамы или Клинтон    

    Помню как-то «союз педиатров России» то же существовал в лучшем случае на бумаге, но что там утверждал .

    .

    Должно быть следующая статья :

    Опубликована на саите «Сделано у нас"

    Участниками ресурса была проведена большая и сложная работа, по результатам исследование которой можно однозначно заключить, что Российские кибервойска являются самыми развитыми .

    А теперь путь Zecurion Analytics со ссылкой на иследования проведённые ресурсом «Сделано у нас» их опубликует .

    ----

    вот так и навязывается чужое, вражеское мнение да же на патриотических ресурсах .

    ----

    Тут ещё не опубликовали новсть что Университет имени Ломоносова вошёл в тройку ? тоже с какихто там левых реитинговых агенств

    Путин кстати хорошо на это ответил «Стали более объективными».

    Отредактировано: Egregore~05:06 11.01.17
    #873481
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