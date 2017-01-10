Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками

Спецподразделения по кибербезопасности России могут входить в пятерку сильнейших после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, сообщается в исследовании Zecurion Analytics.

О том, что российские «кибервойска» входят в топ-5 сильнейших в мире, сообщает «Коммерсант » со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая разрабатывает программное обеспечение для защиты данных от утечек. Эксперты, проводившие исследование, брали во внимание военные бюджеты государств, стратегии их кибербезопасности, а также официальные и неофициальные данные.

Обладателями сильнейших «кибервойск» численностью в 900 человек является США. Финансирование, которое тратит на эту сферу страна, эксперты оценили в $7 млрд в год. В Китае «хакерская армия» насчитывает 20 тыс. человек и обходится бюджету примерно $1,5 млрд, в Великобритании — $450 млн на 2 тыс. человек. В Южной Корее расходы на кибервойну составляют, по оценкам экспертов, $400 млн на 700 человек, в России — $300 млн на 1 тыс. человек. В список сильнейших «киберармий» также попали Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.

Авторы доклада отмечают, что спецподразделения по кибербезопасности официально есть всего у нескольких десятков стран, а неофициально такими «войсками» располагают более сотни государств в мире. Они занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.