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Армия и Флот

В мотострелковое соединение ЦВО поступили 80 новых автомобилей Урал-4320-31

В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области, поступили 80 новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6.

Автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог, способны преодолеть болотистые участки, рвы, брод до 1,5 метров и канавы до 2 метров.

Соединение было сформировано в конце 2016 года. В его состав помимо мотострелковых входят также артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108080@egNews

Министерство обороны, ЦВО, Урал-4320-31
  • exhausted1987 exhausted1987
    11.01.1712:36:05

    Хорошо, что и про Урал не забывают, а то последнее время одни КАМАЗы на слуху.

    Видимо, это новая 30-ая омсбр, в декабре туда еще 40 БТР-82А поступило.

    #873587
    • Александр
      11.01.1714:03:42

      Потому что завод Урал-частная компания, а Камаз- АО. А в акционерах Камаза-члены правительства, ген. штаба и т. д. Так кому будут делать заказы-себе любимым или чужому дяде.

      #873624
      • Human RS Human RS
        11.01.1715:45:42

        Сами придумали или есть достоверная инфа об акционерах и совете директоров?

        #873663
      • Нет аватара amtop
        11.01.1717:25:29

        Плюс в акционерах КАМАЗа теперь Даймлер-Бенц. Лукашенко долго торговался об объединении МАЗа и КАМАЗа. А и зря. Надо было объединять. Был вариант. Лучше было бы всем.

        #873697
  • koshmar koshmar
    11.01.1714:33:12

    фото левое или Д-30 расчехлили с хранения?

    #873632
    • Юрген Юрген
      11.01.1714:44:40

      Левое, эта фотка на половине сайтов про военную технику.

      #873637
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • shigorin shigorin
      12.01.1700:14:50

      Нет бы рассказать про болгарские разработки -- неужто предпочитаете так лицом торговать, что аж кирпича просит?..

      #873838
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