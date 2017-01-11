Более 40 гектаров теплиц открыли в Дагестане в 2016

В рамках программы ипортозамещения в минувшем 2016 году в Дагестане открыли тепличные комплексы общей площадью более 40 гектаров. Таким образом, производители повысят обеспечение республики местной плодоовощной продукцией. В настоящее время площадь теплиц в регионе превышает 180 гектаров.

По сообщению Минсельхозпрода республики, в последние годы в Дагестане набирает обороты развитие овощеводства закрытого грунта, представленное как обширными тепличными комплексами, так и небольшими теплицами. По предварительным подсчетам, ожидаемые объемы урожая овощей с площади более чем 180 гектаров составят как минимум 18 тысяч тонн. В 2016 году в регионе ввели в эксплуатацию 40,7 гектара новых теплиц, в том числе 6 гектаров — на ООО «Агромир», 5,5 гектара — на ООО «Югагрохолдинг» и 4,2 гектара — на СПК «Колхоз Дагагротех».

Отметим, основными проблемными точками отрасли в регионе являются логистика и система краткосрочного и долгосрочного хранения плодоовощной продукции и винограда, а также внутренние и внешние для региона поставки продукции в период межсезонья. По сообщению специалистов, мощности предприятий региона сейчас хватает на краткосрочное хранение не более чем 20 тысяч тонн плодов, овощей и винограда. Кроме того, требует внимания инфраструктура отрасли, производителям нужно налаживать процессы фасовки, упаковки и доставки продукции, а также производство тары.

Добавим, по информации специалистов, выращиваемые сорта продукции в большинстве своем не пригодны для хранения. Одной из приоритетных задач агрологистики региона сейчас является обновление сортового состава отечественными и зарубежными образцами известной и новой селекции.