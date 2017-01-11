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Сельское хозяйство

Более 40 гектаров теплиц открыли в Дагестане в 2016

В рамках программы ипортозамещения в минувшем 2016 году в Дагестане открыли тепличные комплексы общей площадью более 40 гектаров. Таким образом, производители повысят обеспечение республики местной плодоовощной продукцией. В настоящее время площадь теплиц в регионе превышает 180 гектаров.

По сообщению Минсельхозпрода республики, в последние годы в Дагестане набирает обороты развитие овощеводства закрытого грунта, представленное как обширными тепличными комплексами, так и небольшими теплицами. По предварительным подсчетам, ожидаемые объемы урожая овощей с площади более чем 180 гектаров составят как минимум 18 тысяч тонн. В 2016 году в регионе ввели в эксплуатацию 40,7 гектара новых теплиц, в том числе 6 гектаров — на ООО «Агромир», 5,5 гектара — на ООО «Югагрохолдинг» и 4,2 гектара — на СПК «Колхоз Дагагротех».

Отметим, основными проблемными точками отрасли в регионе являются логистика и система краткосрочного и долгосрочного хранения плодоовощной продукции и винограда, а также внутренние и внешние для региона поставки продукции в период межсезонья. По сообщению специалистов, мощности предприятий региона сейчас хватает на краткосрочное хранение не более чем 20 тысяч тонн плодов, овощей и винограда. Кроме того, требует внимания инфраструктура отрасли, производителям нужно налаживать процессы фасовки, упаковки и доставки продукции, а также производство тары.

Добавим, по информации специалистов, выращиваемые сорта продукции в большинстве своем не пригодны для хранения. Одной из приоритетных задач агрологистики региона сейчас является обновление сортового состава отечественными и зарубежными образцами известной и новой селекции.

http://zimport.ru/

импортозамещение, сельское хозяйство, тепличный комплекс, Дагестан, овощеводство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.01.1719:30:25

    Из 160 га введённых теплиц в 2016 году 40 га дал Дагестан? Кажется, немного преувеличено.

    Отредактировано: Сергей Котенко~19:31 11.01.17
    #873746
    • Нет аватара isya
      11.01.1720:49:37

      Более 40 гектаров теплиц открыли в Дагестане в 2016

      В 2016 в с.Касумкент москвичи строили тепличный комплекс на площади 20 га. за полмиллиарда. Не знаю, закончили или нет. Но конкретно в Дагестане могли включить эту цифру в статистику, у них там довольно вольное обращение со статистикой и планами.

      #873778
  • Нет аватара treins
    11.01.1721:05:10

    В Дербенте среднегодовая температура 14 градусов, столько же в Сочи.

    Лучше место для этого.

    #873786
  • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
    12.01.1701:42:48

    В своё время ( в СССР ) построили автомобильный завод в Грузии .

    Потом естественно пытались ( как у всех заводов СССР ) приспособить и закупить грузовики для армии…

    Не прошли аттестацию и военной приёмки ни разу, ни как ни в каких модификациях. И молвило руководство: какие грузовики в Грузии ??? Вино фрукты баранина куда не шло.

    Название грузовика стало нарицательным , — КОЛХИДА

    --------------------------------------------------

    Для Дагестана теплицы самое то, не компы же им собирать .

    У них первая республика где стали давать взятки за то, чтоб сын служил в армии. Призыв со всей республики менее 1500 тыс человек и то с поручителями при одной из самых высоких показателях рождаимости по стране.

    В 1943 году во время ВОВ призыв из дагестана и чечни был прекращён , — по причине 90% дезертирства

    ---------------------

    Но во время ввода войск СЭВ в Чехословакие чеченцев и дагестанцев использовали на рациях вместо шифрования. Этих языков в европе не знали    

    Отредактировано: Сергей Коршиков~01:46 12.01.17
    #873854
    • Нет аватара Kair
      12.01.1717:34:18

      В своё время ( в СССР ) построили автомобильный завод в Грузии .

      Потом естественно пытались ( как у всех заводов СССР ) приспособить и закупить грузовики для армии…

      Не прошли аттестацию и военной приёмки ни разу, ни как ни в каких модификациях.

      А су-25 производившиеся в Грузии прошли приёмку?

      В 1943 году во время ВОВ призыв из дагестана и чечни был прекращён , — по причине 90% дезертирства

      Моего деда призвали в 1943-м. А всего 200 односельчан, половина из них не вернулись.

      Но во время ввода войск СЭВ в Чехословакие чеченцев и дагестанцев использовали на рациях вместо шифрования.

      Во-первых не СЭВ, а Варшавского блока. Во-вторых явная байка.

      Отредактировано: Kair~17:34 12.01.17
      #874054
      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
        12.01.1718:03:10

        Байки ??? …ню ню.

        ------------------------------

        Орджоникидзе. Нелегальное учредительное собрание «Особой партии кавказских братьев» (ОПКБ). Избран исполнительный комитет ОПКБ — 33 чел., Оргбюро исполнительного комитета ОПКБ — 9 чел. Главным секретарем Исполкома ОПКБ стал руководитель чеченских повстанцев Х.Исраилов (Терлоев).

        1942.01 Чечено-Ингушская АССР. 178-й мотострелковый батальон оперативных войск НКВД развернут в 141-й горнострелковый полк, предназначенный исключительно для операций против чеченских банд.

        В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава.

        1942.03 Чечено-Ингушская АССР. Из 14576 мобилизованных человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек (93%), которые перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам.

        1942.04 Москва. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации всех сельских жителей на сбор урожая.

        Чечено-Ингушская АССР. За период 1.07.1941-30.04.1942 из числа призванных в РККА и трудовые батальоны дезертировало 1, 5 тыс. чеченцев и ингушей, в т. ч.850 чел. из формируемой Чечено-ингушской кав.дивизии.

        -----------------------------

        В России сегодня начинается осенний призыв на срочную военную службу, в рамках призывной кампании министерство обороны планирует призвать более 150 тысяч новобранцев. В их числе будут около 2 тысяч жителей Дагестана и 500 человек из Чеченской Республики.

        ( это 2014 год и общий призыв по стране 154 тыс человек )

        --------------------------------------

        26 июля 1942 г. постановлением ГКО № 2100 была объявлена общегосударственная кампания по призыву граждан 1924 года рождения. А через несколько дней, 30 июля, приказом НКО № 0585 было внесено уточнение: «до особых указаний» запретить призыв в армию представителей горских, в т. ч. дагестанских национальностей. Эту же норму повторил и приказ НКО № 0974 от 21 декабря о призыве лиц 1925 года рождения.[2] 24 августа был издан приказ командующего Закавказским фронтом о запрете призыва в армию военнообязанных из числа представителей всех народностей Дагестана. Но, по свидетельству ряда источников, многие командиры частей и подразделений сами утратили доверие к контингентам пополнения с Кавказа и даже в сложной ситуации нехватки людей старались от них избавиться.

        Например, в 1943 г. из 111889 человек, забронированных к призыву по всему Закавказью и Дагестану, в армию было призвано только 273 человека. Для сравнения скажем, что в германских войсках в тот период уже служили около 28 тысяч северокавказцев — в основном завербованных пленных и перебежчиков

        #874067
        • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
          12.01.1718:47:54

          А те, кто ушли из вашего села на фронт, были добровольцы, а не призывники .

          Честь им почёт.

          #874091
      • Комментарий удален
  • koshmar koshmar
    12.01.1711:48:32

    1. Южный регион, много солнца и не задувает циклоны с Ледовитого океана.

    2. Очень дешёвая рабочая сила, там самые низкие зарплаты в РФ из-за отсутствия промышленности и низкого экспортного потенциала.

    Всё это делает капиталовложения в сельскохозяйственный сектор в Дагестане очень выгодными. Дальнейший шаг — строительство логистического центра для экспорта продукции (овощи, ореховые, баранина) на рынки соседних регионов и стран, где по этому направлению плотно сидит турецкий импорт.

    #873930
    • Нет аватара Zemos
      12.01.1714:58:36

      Дорога ещё нужна нормальная до Дагестана, желательно с развилками на Поволжье и центральную Россию.

      #873996
    • Комментарий удален
  • Нет аватара bounty4600
    12.01.1713:57:04

    Ого, нормальная упаковка, позволяющая не портить продукцию и снизить себестоимость продукта. Все бы так этому примеру следовали, а так выбираешь яблочки из деревянного ящика и там половина сразу в отходы.

    #873987
    • Нет аватара Kolyda
      12.01.1715:43:03

      Ого, нормальная упаковка, позволяющая не портить продукцию и снизить себестоимость продукта. Все бы так этому примеру следовали, а так выбираешь яблочки из деревянного ящика и там половина сразу в отходы.

      А чего ее портить, продукцию-то? Она изначально малопригодная к употреблению, кроме цвета с нормальными помидором ничего общего нет. Не буду хаять конкретного производителя, но то что продается в наших магазинах такая бяка… — пластик пропитанный вкусовыми добавками.

      #874004
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