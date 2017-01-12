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Судостроение и судоходство

Введена в эксплуатацию корневая часть ледозащитного сооружения в порту Сабетта

В соответствии с разрешением Росморречфлота от 09.12.2016 № 89-RU89506000-НЖ-39/41-2016 введена в эксплуатацию в морском порту Сабетта построенная корневая часть юго-восточного ледозащитного сооружения в границах искусственного земельного участка.

Корневая часть юго-восточного ледозащитного сооружения включает в себя четыре участка:

  • а) участок I — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 225 метров;
  • б) участок II — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 1027 метров;
  • в) участок III — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 1157 метров;
  • г) участок IV — берегоукрепление откосного типа протяженностью 400 метров,

и предназначена для защиты территории морского порта Сабетта от сезонного движения льда и обеспечения его круглогодичной работы.

Строительство корневой части юго-восточного ледозащитного сооружения осуществлялось с декабря 2014 по апрель 2016 года в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в рамках реализации проекта по строительству объектов федеральной собственности морского порта Сабетта.

Суммарные расходы на строительство объекта составили почти 10,7 млрд руб. федеральных бюджетных инвестиций и 9,5 млн руб. собственных средств предприятия.

Полностью завершить строительство юго-восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта планируется после окончания строительства глубоководной части, которое намечено на декабрь 2017 года. В настоящее время по данному объекту ведутся работы по бетонированию свай на участке I, погружению трубошпунта и бетонированию свай на участках 2.1 и 2.2. Полностью завершены работы по погружению трубошпунта в количестве 700 ед. и по отсыпке песчанно-гравийной смесью в объеме 26,7 тыс. м3 на участках I и 2.1 глубоководной части юго-восточного ледозащитного сооружения.

http://www.rosmorport.ru/arf_news_main.html?id=4210

РосМорПорт, Сабетта
  • leon_777 leon_777
    13.01.1700:06:58

    + Стройка «Ямал СПГ» в Сабетте не снижает оборотов. Вот еще актуальная новость по этой теме: regnum.ru/news/economy/2225696.html

    Атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трёх судов: модулевоза AUDAX, сухогруза «Арктика-1» и танкера «Штурман Овцын». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот». «Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье — за нефтью …

    Отредактировано: leon_777~00:17 13.01.17
    #874186
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      13.01.1700:16:52

      Вот еще актуальная новость по этой теме

      Ну, это как бэ было    

       http://sdelanounas.ru/blogs/88702/ 

      А на встречу им одновременно шел другой караван в Певек. И такое точно было впервые.

      #874190
      • leon_777 leon_777
        13.01.1712:03:57

        О ужас, теперь не только свои статьи на уникальность надо проверять, но и свои комментарии    

        Кстати, лучше писать не «на встречу им», а либо слитно «навстречу им», либо «на встречу с ними».

        #874296
  • leon_777 leon_777
    13.01.1700:16:02

    Кстати, когда «Ямал СПГ» в Сабетте начнет функционировать (ввод в эксплуатацию намечен на текущий 2017 год), то он внесет мощный вклад в ВВП страны, а также в укрепление геополитических позиций.

    Однако определенную экономическую выгоду Сабетта начала приносить уже сейчас: rus-shipping.ru/ru/transport/news/?id=30423

    Отмечается, что функционирование морского порта Сабетта значительно упрощает реализацию других крупнейших производственных проектов Российской Федерации. Так, в период август — сентябрь 2016 года в кратчайшие сроки осуществлена доставка сложного крупногабаритного оборудования для ООО «Тобольск-Нефтехим». Груз северным морским путем из Бельгии прибыл в морской порт Сабетта, откуда незамедлительно направлен по таможенной процедуре таможенного транзита грузополучателю в г. Тобольск. Товары проследовали из Обской губы через реку Обь и Иртыш вдоль городов Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск.

    Использование Северного морского пути позволило значительно сократить время и транспортные расходы участников внешнеэкономической деятельности.

    Отредактировано: leon_777~00:17 13.01.17
    #874188
    • SergeySeverny SergeySeverny
      13.01.1708:23:55

      вот этого не знал (Груз северным морским путем из Бельгии прибыл в морской порт Сабетта, откуда незамедлительно направлен по таможенной процедуре таможенного транзита грузополучателю в г. Тобольск. )

      очень приятная новость! плюс+

      и в карму плюс + (leon_777)

      Отредактировано: SergeySeverny~08:24 13.01.17
      #874232
    • Нет аватара Clausson
      13.01.1708:42:04

      определенную экономическую выгоду Сабетта начала приносить уже сейчас:

      Спасибо за информацию — очень позитивно. Лиха беда — начало!!!

      #874241
  • Сергей Пышненко
    13.01.1708:46:39

    Все порты Севера, в том числе и Сабетта, участвуют в развитии СЕВМОРПУТИ. А также вокруг порта, растет жизнь. Север развивается.

    #874244
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