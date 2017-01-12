Введена в эксплуатацию корневая часть ледозащитного сооружения в порту Сабетта

В соответствии с разрешением Росморречфлота от 09.12.2016 № 89-RU89506000-НЖ-39/41-2016 введена в эксплуатацию в морском порту Сабетта построенная корневая часть юго-восточного ледозащитного сооружения в границах искусственного земельного участка.

Корневая часть юго-восточного ледозащитного сооружения включает в себя четыре участка:

а) участок I — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 225 метров;

б) участок II — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 1027 метров;

в) участок III — берегоукрепление вертикального типа протяженностью 1157 метров;

г) участок IV — берегоукрепление откосного типа протяженностью 400 метров,

и предназначена для защиты территории морского порта Сабетта от сезонного движения льда и обеспечения его круглогодичной работы.

Строительство корневой части юго-восточного ледозащитного сооружения осуществлялось с декабря 2014 по апрель 2016 года в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в рамках реализации проекта по строительству объектов федеральной собственности морского порта Сабетта.

Суммарные расходы на строительство объекта составили почти 10,7 млрд руб. федеральных бюджетных инвестиций и 9,5 млн руб. собственных средств предприятия.

Полностью завершить строительство юго-восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта планируется после окончания строительства глубоководной части, которое намечено на декабрь 2017 года. В настоящее время по данному объекту ведутся работы по бетонированию свай на участке I, погружению трубошпунта и бетонированию свай на участках 2.1 и 2.2. Полностью завершены работы по погружению трубошпунта в количестве 700 ед. и по отсыпке песчанно-гравийной смесью в объеме 26,7 тыс. м3 на участках I и 2.1 глубоководной части юго-восточного ледозащитного сооружения.