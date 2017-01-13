В Крыму заступил на боевое дежурство вооруженный С-400 зенитный ракетный полк ЮВО

Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.

«Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — привела пресс-служба слова командования четвертой армией ВВС и ПВО.

В ней добавили, что система ПВО С-400 «Триумф» поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.