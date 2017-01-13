В Крыму заступил на боевое дежурство вооруженный С-400 зенитный ракетный полк ЮВО
Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.
«Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — привела пресс-служба слова командования четвертой армией ВВС и ПВО.
В ней добавили, что система ПВО С-400 «Триумф» поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
- Великоросс
- 13.01.201710:39
- 5
13.01.1710:49:50
13.01.1711:27:53
13.01.1714:45:00
13.01.1714:52:54
13.01.1719:31:50 интересно, откуда разница в дальности? от разных ракет?