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Армия и Флот

В Крыму заступил на боевое дежурство вооруженный С-400 зенитный ракетный полк ЮВО

Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.

«Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — привела пресс-служба слова командования четвертой армией ВВС и ПВО.

В ней добавили, что система ПВО С-400 «Триумф» поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

http://www.interfax.ru/russia/545167

Крым, ПВО, ЮВО, С-400
  • Великоросс Великоросс
    13.01.1710:49:50

    Четыре дивизионных комплекта С-400 «Триумф» поступят в Западный военный округ (ЗВО). Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

    «В текущем году в объединение ВВС и ПВО ЗВО поступят четыре комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 „Триумф“», — сказал он.

    В ближайшее время военные приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники, а комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России.

    Сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованные новейшими ЗРС С-400 «Триумф».

     http://tass.ru/armiya-i-opk/3937840 

    #874271
  • exhausted1987 exhausted1987
    13.01.1711:27:53

    18-й ЗРП прикрывает стратегически важный город Севастополь и его ВМБ.

    #874282
  • Нет аватара Alexander2009
    13.01.1714:45:00

    Так полк или новый дивизион в уже существующий полк в дополнение к ранее поставленному дивизиону?

    #874383
    • Юрген Юрген
      13.01.1714:52:54

      Полк был перевооружен в августе, встал на боевое дежурство сейчас.

      #874392
  • Нет аватара Инженер2015
    13.01.1719:31:50

    на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели
    интересно, откуда разница в дальности? от разных ракет?

    #874570
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