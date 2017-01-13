Более 60 стран приобрели права на фильм «Викинг»

Более 60 стран приобрели права на российский фильм Андрея Кравчука «Викинг». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Представитель телеканала отметил, что «международные продажи „Викинга“ начались в рамках кинорынка в Торонто (в сентябре 2016 года — ТАСС), и на сегодняшний день картина продана в более чем 60 стран». Он отметил, что российскую киноленту увидят, в частности, зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии. Подписаны также сделки с Китаем, Южной Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

По словам одного из продюсеров киноленты, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, «замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ „Викинга“, тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и большой интерес к русской истории». «Безусловно, зарубежный прокат позволит улучшить финансовые результата картины», — уверен он.

Картина «Викинг» создана по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря 2016 года в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от «Повести временных лет», действие «Викинга» затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский. Также в картине снялись Максим Суханов, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Светлана Ходченкова, Александра Бортич и др.

Ранее портал kinobusiness.com сообщил, что кассовые сборы «Викинга» превысили 1,25 млрд рублей, благодаря чему картина к настоящему моменту заняла третье место за всю историю отечественного кино.

«Викинг» также стал первым российским фильмом, который вошел в десятку по результатам сборов в мировом прокате с 5-8 января, заработав 6,7 млн долларов в 2 600 кинотеатрах страны, а также в трех странах Прибалтики. Фильм опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота» (сборы $6,6 млн). Выше по сборам «Викинга» в мировом прокате за период 5-8 января такие фильмы, как «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой» (старт в России — 2 марта), «Моана» и «Великая стена» (старт в России — 16 февраля).