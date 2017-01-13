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Экспорт

Более 60 стран приобрели права на фильм «Викинг»

Более 60 стран приобрели права на российский фильм Андрея Кравчука «Викинг». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Представитель телеканала отметил, что «международные продажи „Викинга“ начались в рамках кинорынка в Торонто (в сентябре 2016 года — ТАСС), и на сегодняшний день картина продана в более чем 60 стран». Он отметил, что российскую киноленту увидят, в частности, зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии. Подписаны также сделки с Китаем, Южной Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

По словам одного из продюсеров киноленты, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, «замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ „Викинга“, тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и большой интерес к русской истории». «Безусловно, зарубежный прокат позволит улучшить финансовые результата картины», — уверен он.

Картина «Викинг» создана по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря 2016 года в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от «Повести временных лет», действие «Викинга» затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский. Также в картине снялись Максим Суханов, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Светлана Ходченкова, Александра Бортич и др.

Ранее портал kinobusiness.com сообщил, что кассовые сборы «Викинга» превысили 1,25 млрд рублей, благодаря чему картина к настоящему моменту заняла третье место за всю историю отечественного кино.

«Викинг» также стал первым российским фильмом, который вошел в десятку по результатам сборов в мировом прокате с 5-8 января, заработав 6,7 млн долларов в 2 600 кинотеатрах страны, а также в трех странах Прибалтики. Фильм опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота» (сборы $6,6 млн). Выше по сборам «Викинга» в мировом прокате за период 5-8 января такие фильмы, как «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой» (старт в России — 2 марта), «Моана» и «Великая стена» (старт в России — 16 февраля).

http://tass.ru/kultura/3937865

Экспорт
  • Евгений Лысов
    13.01.1714:20:04

    какой стыд   

    #874366
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.01.1714:34:01

      какой стыд

      За эти страны?

      #874376
      • Евгений Лысов
        13.01.1718:05:06

        За то что они это увидят.

        Хотя юсы не стесняются экспортировать всякое барахло,может это просто я такой саромодный,считаю что показывать о себе за рубежом надо лучшее,а не этот мусор.

        #874532
    • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
      13.01.1714:34:42

      ну на западе любят такой стиль, никакого стыда тут нет.

      Просто фильм сразу снимался с западной стилистикой и чтоб «показать и приучить"

      нас к «мировому кино», а то ишь понимаешь привыкли смотреть Барышня — Крестьянка по Пушкину. А где секс, кровяка, слюни, глупость? Не гоже летать в облаках пора «вырасти» до Нарнии, Ночного дозора, человека резинки ( мыши ,кошки )

      #874377
      • Нет аватара oscarll
        13.01.1715:05:46

        Лично мне по душе больше Дубровский

        #874402
    • Нет аватара oscarll
      13.01.1716:46:54

      Заходим на кинопоиск и смотрим рейтинги и отзывы о других пяти российских миллиардерах и что мы видим, а видим что только Экипаж можно сказать в плюсе и более менее ЕЛКИ-3 нейтральны

      #874467
      • Юрген Юрген
        13.01.1716:53:04

        И о чем это говорит?

        #874472
        • Нет аватара oscarll
          13.01.1716:56:17

          О том что те кто пишут всю эту грязь и люди которые своим рублем доказали успех фильма эта совсем разные люди

          #874474
          • Юрген Юрген
            13.01.1717:11:33

            Это говорит о том, что реклама и правильно выбранный сезон имеют огромное значение.

            В этом году в России «День независимости-2» поднял 7 миллионов долларов. А фильм барахло.

            «Ледниковый период — 5» собрал 15 миллионов, как «Три богатыря» и «Снежная королева -3» вместе взятые.

            Коммерческий успех — это успех маркетологов в первую очередь.

            #874487
            • Нет аватара oscarll
              13.01.1717:14:35

              Так с этим некто не спорит, но Викинг не единственный наш фильм с такой рекламой, но почему остальные даже рядом не стоят по кассовым сборам

              #874490
              • Alex63 Alex63
                13.01.1717:26:02

                Ну на данный момент, хоть какой-то конкурент это пассажиры. Выйди сейчас Доктор Стрендж, то касса Викинга значительно бы просела.

                #874500
                • Нет аватара oscarll
                  13.01.1717:30:47

                  Согласен, но это означает только то что люди которые смотрят Доктор Стрендж некогда не пойдут смотреть 28 Панфиловцев

                  #874504
                  • Юрген Юрген
                    13.01.1717:41:43

                    Пойдут. Я смотрел и то, и то. И мне фильмы одинаково понравились. Ну «28 панфиловцев» чуть больше, потому что свой.

                    Как по мне, самый лучший фильм этого года — «По соображениям совести».

                    #874512
                  • Alex63 Alex63
                    13.01.1717:45:22

                    Не обязательно. Я например и то, и другое посмотрел в кинотеатре   

                    #874515
                    • Нет аватара oscarll
                      13.01.1717:50:40

                      Я тоже, но факт остается фактом 28 Панфиловцев и рядом не стоял по сборам с картинами вроде Доктора

                      #874520
                      • Alex63 Alex63
                        13.01.1717:53:18

                        Ну это понятное дело. К примеру на доктора я ходил с девушкой,а на панфиловцев пришлось идти одному.

                        #874523
                  • Варг Викернес
                    13.01.1717:51:25

                    я ходил и на тот и на другой. ни в первом, ни во втором случае не пожалел о том, что пошёл на фильм. так что, притормозили бы безосновательные выводы делать. ах да, викинг — дерьмо (имхо).

                    p. s. про «люди которые своим рублем доказали успех фильма». те же 28 панфиловцев — сборы $6 млн., горько — $25 млн. какой из этого следует сделать вывод? разве горько лучше, чем 28 панфиловцев?

                    Отредактировано: Варг Викернес~17:52 13.01.17
                    #874521
                    • Нет аватара oscarll
                      13.01.1717:56:35

                      Родной какая лучше картина это выбирают на кинофестивалях, а здесь идет дискуссия о том какой фильм имеет больше успех в кинопрокате

                      #874527
                    • Антон Смоленский Антон Смоленский
                      13.01.1719:53:23

                      разве горько лучше, чем 28 панфиловцев?

                      «Лучше» — понятие субъективное. На мой взгляд «Зеленый шершень и серый вомбат» лучше панфиловцев. И чего теперь?

                      А кассовые сборы — объективное.

                      Отредактировано: Антон Смоленский~19:53 13.01.17
                      #874573
            • Alex63 Alex63
              13.01.1717:25:05

              Ледниковый период изжил себя, 6-я часть, если выйдет вряд ли окупит себя. Вон Звездные Войны, сняв 7-ю часть( честно, мне не понравилось) и заимев успех кассы, сейчас с изгоем пожинает плоды того, что изгой собирает значительно меньше 7-й части, хотя фильм гораздо лучше.

              #874499
    • Нет аватара oscarll
      13.01.1716:47:52

      А у всех остальных такой же минус в рейтинге и в отзывах

      #874468
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.01.1714:57:02

    А ситуация действительно получается любопытной.

    С одной стороны «Викинг» имеет большой успех в России (вошёл уже, кажется, в тройку самых посещаемых (в кинотеатрах) фильмах, 60 стран его закупили, значит, считают, что этот фильм будет иметь успех в прокате многих стран мира, в том числе европейских.

    Налицо коммерческий прорыв российского фильма на мировую арену, заметное явление в мировом кинематографе.

    С другой стороны многие, в том числе и на СуНе, считают этот фильмом ужасным и отвратительным, минимум слабым и искажающим историю нашей страны.

    Так это успех или нет? А если бы фильм был хороший, но провалился в российском и мировом прокате (такое тоже бывает), то это было бы хорошо?

    #874395
    • Нет аватара oscarll
      13.01.1715:08:29

      Когда нас ругают это означает что правильной дорогой идем товарищи

      #874405
    • Юрген Юрген
      13.01.1715:18:35

      1) С коммерческой точки зрения — пока непонятно. Фильм скорей всего бюджет отобьет (1 250 000 000 рублей), но вот какая будет прибыль, вопрос открытый. Некоторые считают, что до уровня «Экипажа» не дотянет.

      2) С точки зрения качества фильм слабенький и проходной.

      3) Непонятна шумиха вокруг этого фильма. Вот на СуН про него опубликовали уже 4 (!) новости. При этом «Экипаж», вышедший в тоже в 2016 во-первых снят намного лучше, во-вторых поставил рекорд по кассе (полтора миллиарда), в-третьих, принес прибыль почти в миллиард, в-четвертых, неплохо (по нашим меркам) шел в мировом прокате, принеся прибыль в 5 миллионов долларов. Но про «Экипаж» только 1 (одна) новость была.

      Грубо говоря, «Викинг» сильнее распиарен, но не дотягивает до «Экипажа» по всем статьям.

      Хорошие фильмы в прокате не проваливаются.

      Отредактировано: Юрген~15:54 13.01.17
      #874412
      • Sergio Buk Sergio Buk
        13.01.1715:24:57

        Что бы фильм смотрели, его и нужно пиарить. Так что «пиар» в данном случае, вряд ли можно расценивать как что-то негативное.

        Отредактировано: Sergio Buk~15:25 13.01.17
        #874416
        • Юрген Юрген
          13.01.1715:30:21

          Знаете, надо меру тоже знать. Когда «Первый канал» пихает фильм Эрнста во все новостные выпуски, это перебор, а привлечение к пиару фильма президента («А вот Путину фильм понравился!») — вообще запрещенный прием.

          #874420
          • Sergio Buk Sergio Buk
            13.01.1715:41:30

            Ну так может и впрямь понравился ему? Закавычили как цитату, но на самом деле просто показали мнение ВВП о фильме после просмотра. Экипаж то же немало пиарили на основных каналах кстати. Поднадоело даже. Просто не устроили просмотр для ВВП, в том и вся разница.

            #874430
            • Юрген Юрген
              13.01.1715:52:40

              Не припомню такой рекламы за «Экипаж», может телевизор меньше смотрел в это время.

              Может фильм и понравился, я ж не спорю. Но учитывая уровень доверия к Путину, выглядело это как самый убойный аргумент в пиар-кампании.

              А учитывая, что фильм многим не понравился, это еще только больше ухудшило отношение людей к создателям фильма. Слышал расхожее мнение, что президент из вежливости не стал фильм на камеру критиковать, а этим нагло воспользовались продюсеры.

              #874437
              • Нет аватара oscarll
                13.01.1717:01:30

                Экипаж продукт России 1 и там реклама была дай бог каждому

                #874479
                • Юрген Юрген
                  13.01.1717:08:04

                  Тоже поди Путина позвали смотреть?

                  #874484
                  • Нет аватара oscarll
                    13.01.1717:11:27

                    Если у вас проблемы с Путиным который кстати смотрел и Панфиловцев то это лично ваши проблемы, а не фильма Викинг

                    #874486
                  • Нет аватара oscarll
                    13.01.1717:12:46

                    Вий или Елки-3 путин тоже смотрел

                    #874488
                    • Alex63 Alex63
                      13.01.1717:28:51

                      Елки-3 хороший фильм. Вий с технической тоже хорош, но сюжет бредовый.

                      #874503
                      • Юрген Юрген
                        13.01.1717:38:11

                        Мне больше вторая часть «Елок» понравилась, потом уровень франшизы начал скатываться. Или идея приелась, я не знаю. Последние три части смотреть невозможно.

                        #874510
                        • Alex63 Alex63
                          13.01.1717:43:41

                          Ну да, после Елки-3 начали скатываться, болезнь многих франшиз. Даже Звездные войны продержались всего лишь 6 фильмов на эталонном уровне. Терминатор начал катиться вниз к примеру после 2-й части уже.

                          #874514
                        • Нет аватара oscarll
                          13.01.1717:46:47

                          Или вот я могу десятки раз пересматривать Андрей Рублев, но люди которым нравится скажем Халк смотреть Андрея Рублева или к примеру Калина Красная скорее не станут

                          Отредактировано: oscarll~17:47 13.01.17
                          #874517
                      • Нет аватара oscarll
                        13.01.1717:43:30

                        Вот видите вам нравится Елки, а кому то нравится Родня Михалкова или Сибириада Кончаловского

                        #874513
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        13.01.1715:50:50

        Со «Сталинградом» Бондарчука, кстати, подобная картина. Он взял больше всего сборов в российском прокате (абсолютное 1 место), 1,66 млрд. рублей.

        Но многие, в том числе ветераны войны, его яростно критиковали за «голливудизм».

        #874435
        • Юрген Юрген
          13.01.1715:56:07

          Верно, фильмы похожи. «Сталинград» с коммерческой точки зрения получился очень успешным, а так получил довольно низкие оценки от критиков.

          #874442
          • Alex63 Alex63
            13.01.1717:32:28

            Настолько успешен что в долларовом выражении больше собрали только Аватар и Пираты Карибского моря: на странных берегах. За всю историю российского проката, конечно.

            #874507
        • Нет аватара oscarll
          13.01.1716:51:37

          Это потому что те кто ходит в кино и пишет всякую грязь в нете вроде Бажены это разные люди

          #874470
        • Нет аватара oscarll
          13.01.1716:52:31

          Реклама есть у всех фильмов, но до таких чисел добрались единицы, а значит списывать все на рекламу глупо

          #874471
        • Нет аватара oscarll
          13.01.1716:53:19

          Народ рублем доказал что фильм пользуется успехом

          #874473
      • Нет аватара oscarll
        13.01.1716:59:12

        Лично мне больше нравиться Тарас Бульба и 1612 хроники смутного времени, но кто им помешал собрать миллиард некто, а значит не имели эти фильмы такого успеха

        #874477
      • Нет аватара oscarll
        13.01.1717:16:08

        Лично мне те же Елки-3 или Иронии судьбы и даром нежны хоть пускай их смотрит кто угодно

        #874491
      • Нет аватара oscarll
        13.01.1717:17:10

        На вкус и цвет друзей нет кому то нравиться одно, а кому то другое

        #874492
      • Alex63 Alex63
        13.01.1717:27:49

        Экипаж по сборам точно обгонит. А вот Сталинград вряд ли( в рублях, в долларах в ближайшие года 3 точно не догонит ни один фильм).

        #874502
      • Евгений Лысов
        13.01.1718:08:42

        Хорошие фильмы в прокате не проваливаются.

        «Все любят китов» провалился.Фильм шикарен,и так думают многие мои знакомые.Я просто про этот фильм услышал только недавно,посмотрел и огорчился,что в свое время он прошел мимо меня.

        #874534
        • Юрген Юрген
          13.01.1718:14:18

          Надо будет посмотреть.

          Странно, даже не слышал про такой. Видно, реклама подкачала.

          #874538
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      13.01.1717:56:12

      С другой стороны многие, в том числе и на СуНе, считают этот фильмом ужасным и отвратительным, минимум слабым и искажающим историю нашей страны.

      Ну и что.

      Можно подумать кто-то знает историю нашей страны.

      До этого фильма ее сначала крестители искажали, потом монархи, потом коммунисты, потом демократы, сегодня ее опять искажают те кто сидит у руля сегодня. И дальше искажать будут. А для начала ее исказили те, кто сюда хреналион лет назад высадился, создал человека и рулил им, пока не вымер как вид (или не вымер).

      А я вот уверен в том, что наши предки были дикие, воинственные, агрессивные и похотливые — просто потому что время такое было. А в особенности всякие князья и прочие лидеры. И тот трэш который на самом деле происходил — ни в одном фильме не покажут: у современного человека просто фантазии не хватит.

      Отредактировано: Антон Смоленский~18:22 13.01.17
      #874526
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        13.01.1718:24:30

        Да никто и не знает, что было в те времена на самом деле. Критика о несоответствии истории идёт с понятий современного человека. Ссылки только на «Повесть временных лет», всего одну летопись.

        Без крови, жестокости и насилия собрать племена от Балтики до Чёрного моря и Волги в один кулак представляется маловероятным.

        Отредактировано: Сергей Котенко~18:25 13.01.17
        #874545
  • Dm. M. Dm. M.
    13.01.1717:03:30

    Не кинокритик, тем более не смотрел этот фильм. Радует, что Россия так или иначе пытается выйти на международный уровень, а это положительный момент.

    Ведь никто кроме нас не оценит «Печки-лавочки», а это шедевр, смотришь и понимаешь, что даже без привязки к сюжету (это даже не обсуждается), фильм снят с высшим операторским искусством.

    #874481
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      13.01.1717:20:57

      Ведь никто кроме нас не оценит «Печки-лавочки» *** фильм снят с высшим операторским искусством.

      Это два взаимоисключающих параграфа.

      Оценка «Высшее» — это объективный параметр. Значит он должен поддаваться оценке не только неким узким кругом лиц.

      Вот я сделал продукт — он офигенный, но никто кроме меня его не оценит. С чего я тогда взял, что он офигенный?

      #874494
    • goryachee_leto goryachee_leto
      13.01.1717:24:43

      что даже без привязки к сюжету (это даже не обсуждается), фильм снят с высшим операторским искусством.

      Про операторское искусство согласен — наши ничем не уступают Голливуду, а с драматургией — слабовато. Фильм напоминает разрекламированные исторические блокбастеры Голливуда.

      Много дешевого пафоса, поз, актрисы вообще фальшивы.

      Этот фильм был бы хорош для фэнтэзи.

      По моему мнению, один из лучших последних исторических фильмов:

      "Бу́нкер" (нем. Der Untergang — закат, крушение) — фильм немецкого режиссёра Оливера Хиршбигеля о последних днях Третьего рейха,

      И бюджет всего — 13,5 млн евро.

      И «Александр» Стоуна был неплох, хотя некоторые увидели там якобы гомопропагнду, но я как-то не заметил особо, а боевые действия были показаны очень неплохо.

      У Бондарчука безусловно лучше всего получались батальные сцены:

      Отредактировано: goryachee_leto~17:29 13.01.17
      #874498
      • Alex63 Alex63
        13.01.1717:51:33

        "Бу́нкер" (нем. Der Untergang — закат, крушение) — фильм немецкого режиссёра Оливера Хиршбигеля о последних днях Третьего рейха,

        Настолько успешен, что «Мнение Гитлера» стало уже отдельным довольно известным мемом.

        #874522
        • goryachee_leto goryachee_leto
          13.01.1718:14:57

          Настолько успешен, что «Мнение Гитлера» стало уже отдельным довольно известным мемом.

          Так, если пародируют, то значит смотрят, как анекдоты про Штирлица или тов. Сухова

          #874539
  • alex4spb alex4spb
    13.01.1717:32:15

    Фильм напоминает разрекламированные исторические блокбастеры Голливуда.

    Много дешевого пафоса, поз, актрисы вообще фальшивы.

    я даже больше скажу! (с)

    фильм — Г…

    но миллионы мух ведь не могут ошибаться.

    видимо в этом Г… что-то есть…

    Отредактировано: alex4spb~17:32 13.01.17
    #874506
    • Alex63 Alex63
      13.01.1717:47:38

      Фильм имеет успех, значит фильм нравится людям, если он выйдет в прибыль, то проект успешен. В кино именно касса решает насколько успешен фильм.

      #874518
      • Нет аватара oscarll
        13.01.1717:54:16

        К сожалению у нас даже Сталинград не вышел в прибыль там вроде только смогли выйти в ноль

        #874525
        • Юрген Юрген
          13.01.1718:08:44

          Еще как вышел. У нас почти все фильмы в прокате отбиваются. В этом году разве что «Ледокол» провалился, но фильм так себе, да еще и тягомотный вдобавок.

          #874535
          • Нет аватара oscarll
            13.01.1718:12:19

            Согласен Ледокол получился каким то затянутым ну и концовка явно не соответствует всему фильму хотя это лично мое мнение

            Отредактировано: oscarll~18:12 13.01.17
            #874537
      • Нет аватара Alexx
        13.01.1718:20:57

        Alex63, если фильм собирает много денег в прокате, это далеко не означает, что он понравился посмотревшим. В нашем случае с викингом — так и произошло. Также было и звездными воинами 7. Куча людей уходили с зала, недосмотрев фильм. Людей просто развели на бабки, пообещав хорошее кино.

        #874542
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          13.01.1718:26:55

          Какой народ доверчивый. Злые киношники!   

          #874546
          • Нет аватара oscarll
            13.01.1718:41:09

            Обычно когда люди уходят с показов на половине фильма то фильм проваливается в прокате, а не с упорством идиота рвется обогнать Экипаж

            #874553
        • Юрген Юрген
          13.01.1718:29:01

          Также было и звездными воинами 7. Куча людей уходили с зала, недосмотрев фильм. Людей просто развели на бабки, пообещав хорошее кино.

          Знаете, не сказать что 7 часть была ну откровенным говном. По мне так неплохой фильм. Просто сюжет был по сути ремейком с 4 части, люди сравнивали, сравнение было далеко не в пользу новодела. Ну и многим не понравилось, что сценаристы не смогли родить ничего оригинального — опять пустыня, опять джедай-самоучка, опять Звезда смерти, только больше, опять владыка ситхов, только на фоне Вейдера вообще никак.

          Зато потом люди отыгрались на «Изгое», который собрал в 2 раза меньше, хоть и получше. Так что справедливость есть.

          Я вот все жду, когда люди Бекмамбетову дулю покажут, сколько можно из «Елок» соки выжимать?

          #874547
      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
        13.01.1718:54:51

        Фильм СВОЛОЧИ собрал $9 662 551 и три премии .

        Это успех ???

        Как вручал премию Меньшов посмотрите на ютубе. Он правильно сказал , бросив конверт на пол, что для вручения этого приза за кулисами есть Памела Андерсон.

        Этот фильм и снимали сволочи и вручали приз большие спецы по оральному сексу на кинопробах.

        #874558
  • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
    13.01.1718:40:43

    Часто пишут «Голосовали рублём» …но никогда не пишут «вляпались рублём» на миллиард. С рублём разве не ошибаются? И я рублём наступил в «Цитадель» Михалкова.    

    Отредактировано: Сергей Коршиков~18:41 13.01.17
    #874552
    • Нет аватара oscarll
      13.01.1718:42:51

      Ну и Цитадель в глубокой по кассовым сборам

      #874555
    • Нет аватара oscarll
      13.01.1718:43:51

      Фильм вышел 29 декабря, а него все идут и идут

      #874557
      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
        13.01.1719:00:43

        и в мавзолей очередь не пропадает …и что ?

        А если не далеко поставить женскую баню и в стены вкрутить дверные глазки, то очередь будет больше чем на фильм и в мавзолей вместе взятые .

        Значит ли это, что создан кассовый шедевр?

        Отредактировано: Сергей Коршиков~19:04 13.01.17
        #874560
        • Byvalnyi Byvalnyi
          13.01.1720:19:29

          Значит ли это, что создан кассовый шедевр?

          ++++++

          Ну, спасибо, Сергей Коршиков, развеселил донельзя. Хотя это вполне правда жизни.

          Очень метко    

          #874577
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