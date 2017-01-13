Катер-бонопостановщик «Капитан Оходов» принят в эксплуатацию
Катер построен корабелами ПАО «Ярославский судостроительный завод» (управляющая компания АО «Финсудпром») в соответствии с государственным контрактом от октября 2014 года, предусматривающим строительство серии из 6 единиц катеров-бонопостановщиков в рамках мероприятия «Строительство спасательных катеров-бонопостановщиков» подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» для ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».Катера-бонопостановщики строятся на класс КМ Iсe2 R3 RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°) Российского морского регистра судоходства и предназначены для аварийно-спасательных работ и выполнения следующих операций:
- транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;
- локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;
- ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями;
- поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.
Тактико-технические характеристики:
- длина корпуса габаритная, м 20,97
- ширина габаритная, м 5,70
- осадка, м 1,17
- скорость, узл ок. 20,0
- дальность плавания, миль 250
- автономность, сут. 3
- количество и мощность ГД, кВт 2×588
- водоизмещение, т 51,6
- экипаж, чел. 2
- персонал, чел. 4
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- Сергей Отческих
- 13.01.201718:04
- 2
14.01.1711:20:57
14.01.1711:26:13 Скорее всего привезли на судне.