Катер-бонопостановщик «Капитан Оходов» принят в эксплуатацию

11 января 2017 года государственная комиссия подписала акт приема-передачи второго катера-бонопостановщика проекта А-40-2Б-ЯР «Капитан Оходов» в порту назначения Корсаков.

Катер построен корабелами ПАО «Ярославский судостроительный завод» (управляющая компания АО «Финсудпром») в соответствии с государственным контрактом от октября 2014 года, предусматривающим строительство серии из 6 единиц катеров-бонопостановщиков в рамках мероприятия «Строительство спасательных катеров-бонопостановщиков» подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» для ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».Катера-бонопостановщики строятся на класс КМ Iсe2 R3 RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°) Российского морского регистра судоходства и предназначены для аварийно-спасательных работ и выполнения следующих операций:

транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;

локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;

ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями;

поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

Тактико-технические характеристики: