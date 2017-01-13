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Судостроение и судоходство

Катер-бонопостановщик «Капитан Оходов» принят в эксплуатацию

11 января 2017 года государственная комиссия подписала акт приема-передачи второго катера-бонопостановщика проекта А-40-2Б-ЯР «Капитан Оходов» в порту назначения Корсаков.

Катер построен корабелами ПАО «Ярославский судостроительный завод» (управляющая компания АО «Финсудпром») в соответствии с государственным контрактом от октября 2014 года, предусматривающим строительство серии из 6 единиц катеров-бонопостановщиков в рамках мероприятия «Строительство спасательных катеров-бонопостановщиков» подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» для ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».Катера-бонопостановщики строятся на класс КМ Iсe2 R3 RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°) Российского морского регистра судоходства и предназначены для аварийно-спасательных работ и выполнения следующих операций:

  • транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;
  • локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;
  • ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями;
  • поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

Тактико-технические характеристики:

  • длина корпуса габаритная, м 20,97
  • ширина габаритная, м 5,70
  • осадка, м 1,17
  • скорость, узл ок. 20,0
  • дальность плавания, миль 250
  • автономность, сут. 3
  • количество и мощность ГД, кВт 2×588
  • водоизмещение, т 51,6
  • экипаж, чел. 2
  • персонал, чел. 4
http://morvesti.ru/detail.php?ID=60439

ПАО "Ярославский судостроительный завод".АО "Финсудпром"ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота".
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    14.01.1711:20:57

        Отлично! Только как его «телепортировали» на место службы?

    #874722
    • A_SEVER A_SEVER
      14.01.1711:26:13

      Только как его «телепортировали» на место службы?
      Скорее всего привезли на судне.

      #874723
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